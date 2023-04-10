Мосбиржа запустит платформу для торговли акциями не выходивших на биржу компаний Статьи редакции
Доступ к торгам на ней получат только квалифицированные инвесторы.
- Новая площадка начнёт работу с 10 апреля 2023 года, рассказали РБК в Мосбирже. С помощью неё можно будет купить или продать на внебиржевых торгах акции компаний, которые не проходили процедуру листинга.
- Подключиться к платформе смогут все российские брокеры, но доступ к торгуемым на ней инструментам получат только квалифицированные инвесторы.
- На платформу допустят публичные компании (ПАО и АО) с раскрытой по международным стандартам отчётностью. На старте будут представлены акции семи российских компаний: производителя электроники «Нител», приборостроительного «Красногорского завода им. С.А. Зверева», «Удмуртнефти», «Обьнефтегазгеологии», судоходной «Новошип», «Уфаоргсинтеза» и энергетической компании «Фортум».
- До конца 2023 года на новую площадку планируют добавить ещё «несколько десятков» российских предприятий, заявил представитель Мосбиржи, не уточнив детали процедуры, по которой компании могут попасть на платформу. Он также не исключил допуска иностранных ценных бумаг — для них будут сформированы отдельные требования.
- В 2022 году объём торгов на Мосбирже снизился почти в два раза — с 30 трлн рублей до 17,6 трлн рублей. Индекс площадки, в который входят наиболее ликвидные акции российских компаний, потерял 43,1%.
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Только сверхбиржа может торговать акциями, не выходившими на биржу. И только квалифицированный инвестор «сможет» распорядится этим чудом.
Для шутников всепропальщиков псевдо-либеральных наклонностей, любящих накинуть на вентилятор.
Почему настоящий патриот больше переживет за Америку?
Почитай дальше, чтобы осознать различия с тем, что предлагают нам. Это продажа акций, как акций, а не как спекулятивного инструмента, которой является биржа.
Да я понял понял, ЭТО ДРУГОЕ, у нас это плохо и не так работает, там это хорошо и как надо работает🤣🤡
Естественно различия есть, скрин информация просто для примера.
У нас предлагают тот же ММВБ для квалов
Сергей, этот сударь смотрел много кино по типу волка с уолл стрит и бойлерной, это же розовые листы на бумаге, вы что такое говорите.
для тех кто в танке:
In the past, unlisted stocks were quoted on the Pink Sheets. The daily bid-ask paper quotes were eventually replaced, giving broker-dealers the capability to electronically trade and quote prices, so Pink Sheets no longer appropriately described the quotation system.
Read more: http://www.investopedia.com/articles/investing/071813/how-play-otc-pink-stocks.asp#ixzz3aikJYmfr
Хочу акции ларька «Ашот и партнеры»
Акции беляши и пирожки у вокзала... вот куда нужно сейчас вкладывать.
А можно я в этом не буду учувствовать?
Конечно можно. Доверительный партнёр будет каждый месяц списывать с вашей ЗП деньги и распоряжаться по своему усмотрению. Вам ничего делать не надо.
Первым списывают на покупку "оборонных займов"
Можно вложиться в какую нибудь АО ЧВК Штраус
куплю акции какой-нибудь наркотороговой компании ООО «Бичара»
Охуенно! МММ? Или еще нет?
Делайте тогда уж и без регистрации
Это вместо заблокированных, которые никогда уже не выйдут на биржу?
торговля воздухом ?
Вроде обычные внебиржевые сделки, но только на бирже. Будет дешевле, чем через брокера напрямую искать лоты?