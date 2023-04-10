ЦБ объяснил падение курса рубля отложенным эффектом от введения потолка цен на нефть Статьи редакции
Как только экспортная выручка восстановится, колебания сгладятся, считает регулятор.
- Биржевой курс рубля начал резко падать в начале апреля 2023 года: доллар превышал 80 рублей, евро — 90 рублей. На 15:55 мск 10 апреля курс доллара на Мосбирже составляет 81,56 рубля, евро — 88,62 рубля.
- По словам зампредседателя ЦБ Алексея Заботкина, ослабление курса связано с падением экспортной выручки в начале 2023 года. Последняя следует за объёмами и ценой продаж с некоторым лагом. «Мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка приходит за них через полтора-три месяца», — цитируют Заботкина «Ведомости».
- При этом импорт «устойчиво растёт» — в частности, потому что восстанавливаются цепочки производства. Заботкин назвал этот период «самой тяжелой ситуацией» с точки зрения эффекта от введения потолка цен на нефть в декабре 2022-го.
- Пока экспортная выручка движется к минимуму, после этого она начнёт восстанавливаться, говорит Заботкин. О каком периоде идёт речь, он не уточнил.
- 6 апреля глава Минфина Антон Силуанов также говорил, что в последние месяцы на курс влияют два фактора — рост импорта и сокращение выручки экспортёров. «Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну. Соответственно, курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», — отмечал он.
1704 просмотров
Вот спасибо, «разъяснили», теперь паззл сложился.
Точно так же можно предположить, что эффект не «отложенный», а закономерный и со временем не сгладится.
Как же так вышло? «Великий геостратег» сказал что потолок цен никак не повлияет на экономику РФ и сделает только западу хуже. Неужели соврал?
Западу (прим.: коллективному) от этого станет ТАК плохо, что ай-ай-ай 👆🏻
замерзание зимнее тому пример
Ясно. Рубль будет падать. Но мы от этого только выиграли.
Мы нет, а вот правительство точно. У нас просто интересы не очень совпадают.
А жаль
Жаль что это последние лет 15 никто особо не замечает.
это садомазо в культуре, уверен многие кайфанут от падения доходов, не шучу, это вносит в жизнь борьбу, врага, отсылки к жизни родителей, единение-страдание
Меня бесит когда многие начинают дичь втирать что страдать это прям какая-то особенность русского человека и сильно комфортно не стоит жить. Еще прям с такой гордостью, ну что мы это не выдержим? 🤦♂️
видовой (групповой) альтруизм
Не жили хорошо, нечего и начинать.
Пережили 90, переживем и это.
А еще деды вообще 50 километров зимой ходили босиком в школу при -40.
О, да.
У нас есть такая, из города-колыбели революции. Ей почему-то всё надо делать именно через подвиг, она прям гордится этим, упивается, сколько при сниженных доходах и муже у станка на судоремонтном она всё равно отложила, какая она молодец.
Как будто не за счастье единственной жизни живёт, а всё время в какое-то преодоление, чтоб вот вопреки - а она видите ли, "не всепропальщица". Мужу 4 пельменя в суп гоняет, зато в гордыне.
советский менталитет
Как раз не советский.
Там было: жили не очень хорошо, но дети будут жить лучше. Для них стараемся.
Сейчас. Не жили хорошо, нечего и начинать.
Тлетворное влияние запада.
Традиционные ценности
Да нет. И сейчас дичь втирают что нужно потерпеть. Мы тут видетили мировой порядок меняем или империю восстанавливаем и все такое.
То есть не сгладятся в обозримом будущем
Коридор коридоров в связи с пакетами пакетов.
Рубль начал быстро слабеть на этой неделе вопреки восстановлению цен на нефть марки Brent в апреле. Ослабление курса вызвано несколькими причинами - интенсивный отток капитала со стороны клиентов банков, так же - выкупающих бизнес у уходящих из России из-за санкций компаний, власти России разрешили «Новатэку» перечислить компании Shell 95 млрд руб. за долю в проекте «Сахалин-2». Для валютного рынка сумма приличная. 95 млрд руб. – это примерно дневной оборот долларом на Московской бирже.
То есть никогда?
ждем вскукареков ватных невсепропальщиков
Так санкции работают или нет? Ну или с которого по который час, по каким дням?
Ну до 14 апреля доллар по 85 руб. скринте
А потом? Чтобы уж один раз заскринить
"одно сплошное телевиденье"
Доллар должен быть по 10.000 рублей за штуку чтобы зп 5 баксов и хата в Москве 1000 баксов и нормалёк
Биржевой курс рубля начал резко падать
Он и так на дне куда еще больше падать
эффект бабочки?