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Финансы
Полина Лааксо

День 412: Евроконтроль спрогнозировал, что ограничения на полёты в Россию и Беларусь продлятся до 2029 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 апреля: доллар — 81,74 рубля, евро — 89,17 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:24 мск: доллар — 81,66 рубля, евро — 88,91 рубля.

Курсы на Forex на 07:25 мск: доллар — 81,83 рубля, евро — 89,15 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,54 рубля.

Кто и как адаптируется

Минпромторг введёт балльную систему оценки уровня «отечественности» производства автоэлектроники, узнало РБК. Сейчас основной критерий такой: стоимость российских компонентов в итоговом изделии должна превышать стоимость иностранных. Но на показатель сильно влияют валютные скачки и дефицит комплектующих. С 2024 года разработчики должны будут «владеть всеми необходимыми правами на техническую и конструкторскую документацию и ПО, а также проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и все технологические операции в России».

Минцифры подготовило проект постановления правительства, который описывает переезд госсистем (ГИСы) на единую платформу «Гостех», и вызвалось самостоятельно проводить необходимые закупки за счёт своего бюджета. «Органы власти будут выступать в роли заказчиков, а закупать работы и следить за исполнением предлагается Минцифры»,— пояснил собеседник «Ъ». По его словам, это позволит сэкономить деньги и время на переезд.

Какие есть проблемы и трудности

Японская фармацевтическая компания Takeda изучает возможность продать завод в Ярославле, в который она инвестировала более €117 млн, рассказали «Ъ» два источника на фармрынке. В Ярославле она производит один из своих самых продаваемых препаратов для пациентов с множественной миеломой.

Ограничения на полёты гражданских судов в воздушном пространстве России, Украины, Молдавии и Беларуси продлятся как минимум до 2029 года, заявила в своих прогнозах Европейская организация по безопасности воздушной навигации. По её словам, авиаотрасль Европы по-прежнему не успела до конца восстановиться после пандемии, а теперь сталкивается с проблемами из-за политической ситуации.

Источник: РБК

Голландский производитель оборудования для птицеводства Meyn прекратит работу в России, сообщили «Ведомостям» производители курицы, получившие уведомление от компании. Последняя прекратит поставки оборудования и запчастей, а также перестанет оказывать «сервисные услуги». Причину ухода компания в письме не указала. Техника Meyn установлена на 75% фабрик, которые производят 90% продукции отрасли, отмечает газета.

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Ассоциация банков России попросила Центробанк ввести до конца 2024 года «каникулы» по формированию резервов на потери, которые могут возникнуть при работе с непрофильной недвижимостью. Она ссылалась на текущую экономическую неопределённость и стагнацию рынка коммерческой недвижимости. Регулятор отказал: по его словам, риски на этом рынке были и до «сложившейся в настоящее время ситуации», к тому же банк уже давал банкам разные послабления.

Контекст

По итогам 2022 года количество введённых в эксплуатацию стоек в дата-центрах выросло на 10,8% — до 58,3 тысяч. Основной прирост пришёлся на Московский регион. По словам одного из собеседников «Ъ», особых проблем с ввозом серверного оборудования уже нет: и его, и комплектующие компании везут из Китая, Турции и от тех европейских компаний, которые продолжают работать с Россией.

«Ъ» опросил российских мобильных операторов о планах улучшить условия роуминга за рубежом. В «Вымпелкоме» планируют предоставить более выгодные тарифы в Эфиопии, Судане и Венесуэле. В Tele2 рассказали, что улучшили условия в Сирии, Кирибати, Белизе, ОАЭ, Макао, Эфиопии и Боснии и Герцеговине. В «МегаФоне» сказали, что запустили льготные тарифы для стран ближнего зарубежья.

Новости предыдущего дня, 10 апреля — здесь.

#новость

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Как поднять отечественность:
— захерачить ценник повыше!
Наслаждаться.

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Илья Павленко

Не лишено логики, ведь научные исследования так же включены в стоимость. Берём китайский телефон, лепим на него шильдик «Кристалл» и накидываем +100% к цене, ибо исследования. Вот у нас уже наполовину отечественная разработка.

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Вадим Д.

А если шильдик прям красивый — накинуть 146% и разработка не просто отечественная, а очень даже скрепная.

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Вадим Д.

Да, к 2029-му небо может уже опустеть, а там и ограничения на полёты можно снимать.

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Makar H

"Голландский производитель оборудования для птицеводства Meyn прекратит работу в России"
Опять нас кто-то покидает...

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Дед Велосипед

Разум…

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Very Sexy & Beautiful

А разве он давно не ушел, по английски?

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unknown

Не будем больше голландских кур грузить

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Вадим Д.
Минцифры ... вызвалось самостоятельно проводить необходимые закупки за счёт своего бюджета

И откуда же Минцифры берёт «свой» бюджет? А, точно!

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Makar H

"Японская фармацевтическая компания Takeda изучает возможность продать завод в Ярославле"
Ой...

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Вадим Д.

Многие исходят из того, что лучше продать и получить хоть что-то, чем «продать» только номинально с мутной перспективой приоритетного выкупа когда-то там потом.

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Makar H

Сколько будет стоить один бал?

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Makar H

"более выгодные тарифы в Эфиопии, Судане и Венесуэле."
"улучшили условия в Сирии, Кирибати, Белизе, ОАЭ, Макао, Эфиопии и Боснии и Герцеговине."
М-да-а...

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Eli
Техника Meyn установлена на 75% фабрик, которые производят 90% продукции отрасли, отмечает газета.

Ну че посоны, у нас бонусом к 37-му году ещё и 21-й намечается?

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