TelecomDaily: с 2018 года по апрель 2023-го банки повысили цены на SMS-оповещения в среднем на 53,7% Статьи редакции
Единственный банк, который не менял стоимость тарифа с 2018 года, — это «Тинькофф».
- У «Сбера» и «Россельхозбанка» прирост за пять лет составил 17%, у «МТС Банка» — 18%, а у «СМП Банка» и банка «Санкт-Петербург» — 27% и 29% соответственно, подсчитало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily (отчёт есть у vc.ru).
- TelecomDaily изучило динамику цен на SMS-информирование о покупках у 18 крупнейших по размеру активов банков в России, которые предлагают дебетовые карты. За основу аналитики взяли стандартную плату за услугу. Послабления, которые предлагают зарплатным и премиальным клиентам, не учитывали.
- Самый заметный рост тарифных ставок на SMS-оповещения агентство зафиксировало у банка «Россия» (230%), «Росбанка» (116%), МКБ (98%), «Газпромбанка» (68%), а также у «Открытия» (68%).
- «Райффайзенбанк», как и «Тинькофф», не повышал стоимость услуги с 2018 года и до начала второго квартала 2023-го. Но 6 апреля объявил, что с 1 мая увеличит цену сразу на 232% — с 60 рублей до 199 рублей: это максимальная ставка среди исследованных банков. С учётом этого средний пятилетний прирост составит уже не 53,7%, а 67,3%.
- В будущем цены продолжат расти, полагают аналитики. Впрочем, банки неоднократно предлагали клиентам подключать вместо SMS-оповещений бесплатные push-уведомления или email-оповещения, а динамику роста объясняли «политикой мобильных операторов», которые планомерно повышали для них самих расценки на SMS-рассылку.
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Банк «Россия» хочет зарабатывать строго на оповещениях? Не иначе, о россиянах заботится.
Россию с колен поднимают
Ага, только не на ноги, а в коленно-локтевую, похоже.
Как раз узнаем, какие позы им больше нравятся
Так пуши же тоже платные?
Да
В райфазене пишут, что бесплатные. Но потом, наверно втихую поменяют
Пфф, так скоро и приложения сделают платными
Сбер вот не так давно сделал лимит на бесплатные уведомления о входящих переводах, хотя я не вижу проблемы слать бесплатно пуши
Раньше так и было , мобильное приложение было платное ,например альфа до сих пор такие тарифы в архиве имеет
Какие приложения?
Всё на благо России!
Пуш-уведомления? Не, не слышали!
Они тоже могут стать платными
Пуши не гарантируют 100% доставку, поэтому SMS всегда нужны как запасной канал
Наоборот
Нет
То есть Тинькофф единственный до сих пор не повысил
При наличии онлайн банковых приложений, смс оповещения кажутся чем то древним
Это при условии, что интернет всегда доступен.
Так и пуши платные, хотя казалось бы.
ПЛАТИ
"Плоти" ваще-то.
4real
Да, это именно то, за что мы должны платить
Отключила смс уведомления в сбере , когда те стали 70 р
В среднем по рынку стоимость 1 сообщения для оптовиков 2.5 рубля. Если в день отправляется как минимум 1 смс, то банк в месяц затрачивает 75 рублей на рассылку. Соответственно ниже это суммы наврядли будет услуга. Учитывая , что мы не знаем среднее количество смс оповещений на клиента
Push можно бесплатно слать. Но этой функции у банков нет.
Барыга призвал уничтожить Россию
https://ria.ru/20230411/kostin-1864364885.html
При этом Сбербанк мне шлешь по 2 сообщения 10 раз в день при каждой оплате картой, когда списывает остаток до круглой суммы в копилку