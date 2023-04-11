Финансы
Полина Лааксо

TelecomDaily: с 2018 года по апрель 2023-го банки повысили цены на SMS-оповещения в среднем на 53,7% Статьи редакции

Единственный банк, который не менял стоимость тарифа с 2018 года, — это «Тинькофф».

  • У «Сбера» и «Россельхозбанка» прирост за пять лет составил 17%, у «МТС Банка» — 18%, а у «СМП Банка» и банка «Санкт-Петербург» — 27% и 29% соответственно, подсчитало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily (отчёт есть у vc.ru).
  • TelecomDaily изучило динамику цен на SMS-информирование о покупках у 18 крупнейших по размеру активов банков в России, которые предлагают дебетовые карты. За основу аналитики взяли стандартную плату за услугу. Послабления, которые предлагают зарплатным и премиальным клиентам, не учитывали.
  • Самый заметный рост тарифных ставок на SMS-оповещения агентство зафиксировало у банка «Россия» (230%), «Росбанка» (116%), МКБ (98%), «Газпромбанка» (68%), а также у «Открытия» (68%).
  • «Райффайзенбанк», как и «Тинькофф», не повышал стоимость услуги с 2018 года и до начала второго квартала 2023-го. Но 6 апреля объявил, что с 1 мая увеличит цену сразу на 232% — с 60 рублей до 199 рублей: это максимальная ставка среди исследованных банков. С учётом этого средний пятилетний прирост составит уже не 53,7%, а 67,3%.
  • В будущем цены продолжат расти, полагают аналитики. Впрочем, банки неоднократно предлагали клиентам подключать вместо SMS-оповещений бесплатные push-уведомления или email-оповещения, а динамику роста объясняли «политикой мобильных операторов», которые планомерно повышали для них самих расценки на SMS-рассылку.
Источник: TelecomDaily

#новость #телеком #операторы

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29 комментариев
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 Вадим Д.

Банк «Россия» хочет зарабатывать строго на оповещениях? Не иначе, о россиянах заботится.

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Тимофей Федотов

Россию с колен поднимают

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Вадим Д.

Ага, только не на ноги, а в коленно-локтевую, похоже.

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Тимофей Федотов

Как раз узнаем, какие позы им больше нравятся

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unknown

Так пуши же тоже платные?

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P TM GLADIATOR

Да

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John Nash

В райфазене пишут, что бесплатные. Но потом, наверно втихую поменяют

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Деда Миша

Пфф, так скоро и приложения сделают платными
Сбер вот не так давно сделал лимит на бесплатные уведомления о входящих переводах, хотя я не вижу проблемы слать бесплатно пуши

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e0nn666

Раньше так и было , мобильное приложение было платное ,например альфа до сих пор такие тарифы в архиве имеет

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Pavel Cree

Какие приложения?

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Makar H

Всё на благо России!

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just a.

Пуш-уведомления? Не, не слышали!

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Nordic Michelle

Они тоже могут стать платными

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Artem Voronov

Пуши не гарантируют 100% доставку, поэтому SMS всегда нужны как запасной канал

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Андрей

Наоборот

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Ale K

Нет

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Александр Пересветов

То есть Тинькофф единственный до сих пор не повысил

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Ildar G

При наличии онлайн банковых приложений, смс оповещения кажутся чем то древним

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Ivan Mart

Это при условии, что интернет всегда доступен.

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Слегка Придурковатый

Так и пуши платные, хотя казалось бы.

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Алексей Дресвянников

ПЛАТИ

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Слегка Придурковатый

"Плоти" ваще-то.

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Алексей Дресвянников

4real

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Алексей Дресвянников

Да, это именно то, за что мы должны платить

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Nordic Michelle

Отключила смс уведомления в сбере , когда те стали 70 р

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D M

В среднем по рынку стоимость 1 сообщения для оптовиков 2.5 рубля. Если в день отправляется как минимум 1 смс, то банк в месяц затрачивает 75 рублей на рассылку. Соответственно ниже это суммы наврядли будет услуга. Учитывая , что мы не знаем среднее количество смс оповещений на клиента

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Alex R

Push можно бесплатно слать. Но этой функции у банков нет.

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Init Ds

Барыга призвал уничтожить Россию
https://ria.ru/20230411/kostin-1864364885.html

Глава ВТБ призвал перезапустить приватизацию в…
Для финансирования приоритетных проектов в России необходимо возобновить приватизацию и привлечь в…
ria.ru
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Dima Alexeev

При этом Сбербанк мне шлешь по 2 сообщения 10 раз в день при каждой оплате картой, когда списывает остаток до круглой суммы в копилку

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