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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 апреля: доллар — 82,17 рубля, евро — 89,72 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:38 мск: доллар — 82,29 рубля, евро — 89,91 рубля.

Курсы на Forex на 07:39 мск: доллар — 82,32 рубля, евро — 90,08 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,54 рубля.

Кто и как адаптируется

49 магазинов ушедшей из России Inditex (бренды Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и другие) откроются под новыми названиями и новым управлением в российских ТЦ «Мега» весной 2023 года — предположительно, в мае, сообщила ТАСС глава отдела аренды Ingka Centres в России. По её словам, новый владелец российского бизнеса уже «ведёт работу по наполнению магазинов».

По данным «Ъ», компания «Ачивка», которую возглавляет руководитель российского подразделения японской Nintendo Яша Хаддажи, начала декларировать и организовывать импорт продукции Nintendo в Россию. В обеих фирмах на запрос газеты не ответили. Опрошенные эксперты допускают, что, возможно, это способ головного офиса Nintendo возобновить работу на российском рынке без прямого участия — чтобы избежать санкционного давления.

Весной 2023 года Госдума может принять законопроект, который вводит понятие дата-центров в правовое поле и позволяет центрам получать доступ к электроэнергии на льготных условиях, узнали «Ведомости». Не исключено, что они также смогут претендовать на льготные кредиты. Второе чтение законопроекта, разработанного Минцифры ещё в 2021 году, должно пройти в апреле.

Госдума попросила Центробанк подготовить «среднесрочные и долгосрочные стратегии поддержки трансформации российской экономики в условиях перманентных кризисов и длительного периода санкций», сообщили «Ведомости» со ссылкой на депутатские заключения. В Думе ожидают, что ЦБ рассмотрит регулирование, управление золотовалютными резервами, развитие национальной платежной системы и цифрового рубля, а также будущее всего финансового рынка страны в целом.

Какие есть проблемы и трудности

Издательская группа «Альпина» столкнулась с трудностями при расчётах с зарубежными правообладателями. «Райффайзенбанк» «был последним каналом переводов для многих издателей, но теперь банк поднял сумму минимального платежа до $50 тысяч. По словам главы группы Алексея Ильина, основные авансы для зарубежных контрагентов при этом составляют всего $2000-3000. Он не исключает, что необходимость искать новые способы оплачивать роялти может вновь сказаться на стоимости книг.

Контекст

Коэффициент доступности жилья по итогам четвёртого квартала 2022 года достиг минимума за последние восемь лет, посчитали аналитики консалтинга «Метриум». Согласно отчёту, чтобы семье из двух работающих россиян купить квартиру в Москве по средней цене, потребуется 6,5 года. За год до этого речь шла о 7 годах и 9 месяцах. Среди факторов, повлиявших на коэффициент, — снижение цен на недвижимость и уменьшение площади квартир.

Источник: «Ведомости»

В первом квартале 2023 года продажи грузовиков в России выросли год к году на 20,9% — до 26,7 тысяч машин, говорится в отчёте «Автостата». Лидер — «КамАЗ» с долей рынка в 25%. Остальные четыре места в пятёрке главных игроков заняли китайские марки — Sitrak, Shacman, FAW и Howo.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по российскому ВВП: теперь по итогам 2023 года он должен вырасти на 0,7%, что на 0,4 п.п. больше, чем ожидалось в январе. Аналитики ссылаются на «фискальный импульс» и энергетический экспорт по высоким ценам, но «эффект» от последнего будет меньше.