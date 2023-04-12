Сервис аренды электровелосипедов для курьеров Whizz с основателями из России привлёк $3,4 млн Статьи редакции
В посевном раунде участвовали фонды TMT Investments, s16vc и Joint Journey Сергея Дашкова.
- На полученные инвестиции нью-йоркский стартап доработает платформу Whizz Automation Platform, которая помогает ему автоматизировать внутренние бизнес-процессы, а также откроет в городе новые точки для техобслуживания и хранения электровелосипедов, пишет американский Forbes.
- В 2023 году компания продолжит наращивать присутствие именно в Нью-Йорке, а уже в 2024 году планирует выйти в другие крупные города США. Проблем со спросом у неё, по её собственным словам, нет: наоборот, его порой сложно покрыть.
- Стартап Whizz запустили в 2022 году Алексей Миронов, Артём Сербовка и Ксения Прока, которые в 2020 году основали сервис аренды техники по подписке My Device.
- Whizz сдаёт в аренду электровелосипеды для доставщиков. На момент публикации на сайте стартапа есть два тарифа со скидками. Один — $159 в месяц за транспортное средство с механическими тормозами, а также аккумулятором с запасом на 8 часов. Другой — $179 в месяц за велосипед с гидравлическими тормозами и батареей на 10 часов.
- В подписку входят зарядное устройство и велосипедный замок, а также ремонт и техобслуживание. Если в пункте аренды в наличии найдутся курьерские сумки, подписчик сможет взять одну бесплатно. А за $49 в месяц выписать запасной аккумулятор.
- Сервис работает в Нью-Йорке с 1 февраля 2022 года. Среди клиентов — курьеры сервисов доставки еды Uber Eats, Doordash и Grubhub. По данным Forbes, всего на сервис подписано порядка 2000 доставщиков, а показатель годовой регулярной выручки Whizz составил около $2 млн.
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Электро вытесняют обычных:
Таких он точно вытеснит, если уже не вытеснил.
Их скоро выкупит Яндекс- скриньте)