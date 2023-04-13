День 414: швейцарские банки ужесточили контроль за счетами россиян, «Сколтех» разработал первую отечественную 5G-станцию Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 13 апреля: доллар — 82,09 рубля, евро — 89,75 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,54 рубля.
Минфин поддержал возможный запрет торговли акциями компаний оборонно-промышленного комплекса из «недружественных» стран на российских биржах, узнали «Ведомости». Следующий шаг — подготовить проект указа президента, сообщил газете первый зампред думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
Кто и как адаптируется
В России разработали первую отечественную базовую станцию 5G, за это отвечал «Сколтех». Проект шёл три года, а общий бюджет составил 342 млн рублей. По данным ТАСС, до конца 2023 года объём выпуска российской разработки должен составить 100 единиц.
Какие есть проблемы и трудности
Некоторые швейцарские банки уже около месяца следят за перечислениями своих клиентов из России и предупреждают их о закрытии счетов, если они платят налоги в российский бюджет, рассказали РБК два юриста, работающие с российскими клиентами в Швейцарии, и источник в банковском секторе. Собеседники связывают это с давлением со стороны швейцарских властей.
Apple официально отказалась использовать вольфрам, тантал и золото российских предприятий «по требованию правительства США», пишет «Ъ» со ссылкой на отчётность компании. Собеседники газеты говорят, что, скорее всего, металл, который будут закупать её партнёры-производители, всё равно будет перекуплен из России, просто продан другой страной.
Контекст
По данным таможенного управления КНР, в период с января по март 2023 года товарооборот России и Китая вырос в годовом исчислении на 38,7% — до $53,84 млрд. Экспорт в Россию из Китая увеличился за это время на 47,1% до $24,07 млрд, а импорт российских товаров и услуг в Китай вырос на 32,6% до $29,77 млрд.
Аналитики «РТК-Солар» разобрали 40 случаев взлома ИТ-инфраструктуры крупных российских компаний из разных отраслей госсектора, а также ритейла, телекома, СМИ и финансов за период с марта 2022 года по март 2023-го. Они заключили, что теперь злоумышленникам нужно в среднем до недели на взлом, хотя раньше на это могли уходить месяцы. Они также добавили, что масштабы кибератак только продолжат расти.
В январе-марте 2023 года банки нарастили долю выставленных на онлайн-продажу просроченных долгов, пишет «Ъ»: в первом квартале их количество составило 202,2 тысячи, а общая сумма — 32,6 млрд рублей. Выросло также и число проданных лотов. Аналитики связывают это с тем, что банки хотят избавиться от проблемных кредитов, а у коллекторов восстанавливается покупательская способность.
Глава алкогольной компании Luding Group Эрнест Хачатурян дал интервью «Ъ» об импорте спиртных напитков, восприятии местных марок и перспективах виноделов в стране. Он рассказал о росте цен на логистику с €1500 за фуру до €15–20 тысяч и переходе поставщиков на предоплату от 10% до 100%, а также не исключил, что через два-три года в Россию могут вернуться официальные держатели алкобрендов. Чтобы местным брендам укрепиться на российком рынке, нужно сперва заполучить доверие покупателей.
Экономисты рассмотрели три сценария развития экономики России в условиях падения доходов от экспорта энергоресурсов. Ожидания по дальнейшему сокращению этой статьи доходов, «как ни парадоксально, оказывают стимулирующий эффект на инвестиционную активность» в стране, говорится в исследовании.
МИД провёл заседание по вопросам поддержки россиян за рубежом, так как «в "недружественных" странах продолжается давление на российскую диаспору». Основное внимание уделили общению с молодёжью, поскольку «важно, чтобы они сохраняли связи с Россией, сопричастность с происходящим на родине и общероссийскую культурную идентичность». Какие конкретно меры МИД хочет предпринять — неизвестно.
Новости предыдущего дня, 12 апреля — здесь.
"Apple официально отказалась использовать вольфрам, тантал и золото российских предприятий"
Вместо креветок нужно поставить вольфрам, тантал и золото, вместо Бацьки - Тима Кука - и сойдёт.
А почему 5G, в этом году ведь планировались 6, а то и 7Г! Опережаем же.
На конец года 8g запланирован😁
Да, читал, молодцы. В девятом вообще обещают увеличить скорость до 11000 бит/с и сделать свободной телефонную линию, чтобы прямо одновременно можно было звонить
И номер только один - ФСБный
Сдать уклонистов)
Ну кагбэ уже была шутка от Камеди - мол, в 2023-м школьники будут сдавать не ЕГЭ, а друзей ;) Мы все знаем, что в каждой шутке есть доля шутки
Плюс опыт прошлого года - мать сдала сотрудникам МВД сына, не подержавшего СВО
А когда сосед снимает трубку, соединение перестанет разрываться
Вот обещать у нас умеют ;)
Догнали и перегнали Америку
Африку, если точнее. Ненадолго.
Может, латинскую например
Да не. Латинскую не перегнали. И даже не догнали.
В 25D -кинотеатре
Какие конкретно меры МИД хочет предпринять — неизвестно.
Предлагаю в качестве стимулирующих мер - угрозу уголовного дела или поражение в правах. Можно еще воздействовать через родственников.
Точняк. "Пожалуйста, возвращайтесь в родной дом и мы с любовью вас затравим, загнобим и загасим в вас последний огонёк." Хороший рекламный слоган для сиквела "Диктатора".
Все должны стать соучастниками, тьфу, сопричастниками всево этово!...
Дельно! А начать нужно с повышения НДФЛ для удаленщиков-нерезидентов до 88% сразу. Чтоб был стимул вернуться на родину, так сказать.
Отличный мотиватор! Культурно идентичный.
Ура, товарщи! Вольфрам, тантал и золото остаются в России!
Если повезёт, кто-то увидит их по телевизору (-:
Сначала таблетки ,потом интернет.
Не наоборот.
Опять напоминать вам приходится
Сначала запятая, потом пробел. Не наоборот.
Опять напоминать вам приходится
И это только за квартал(
Ну вот! Рекорд, повод для национальной гордости. А вы говорили
Наши хакеры — самые быстрые хакеры в мире!
Это раньше они работали на вражеских компах, а теперь — на отечественных эльбрусах.
Да никаких парадоксов, всё как по учебнику, а, нет, стоп, я его вверх тормашками держу
да ты освоил отрицательное продвижение!
По мне так всё происходящее логично, Россия плавно переходит из главы VIII (развитого индустриального) к главе II (собирательство и охота). Там правда дальше введение от автора, я пока не понял, как это интерпертировать...
Лол. Представляю как бы подобные новости звучали в 2015 году, если бы РФ так сделала :)МИД провёл заседание по вопросам поддержки россиян за рубежом, так как «в "недружественных" странах продолжается давление на российскую диаспору».
Да никак, агитировать и наблюдать. Что еще могут сделать?
История не имеет сослагательного наклонения, все эти "бы" остаются влажными мечтами.
Что не мешает нам постоянно рассуждать в сослагательном наклонении о тех или иных эпизодах истории. В том числе, нынешней.
Так что, почему бы и нет?)
вот это реально рост цен на логистику так рост ...в 10 раз ...просто афигеть
Хоть где-то что-то растет))
Посредством старого дедовского ремня с большой бляшкой?)
Прошлая ава была классная!
Скинуть в личку?)
Нет, я заскринила
Моя красота 😘😘
Зато в ООН заверещали, что бы вернуть россиянам swift
Кто это заверещал?
Анти5gшники придут с фольгой на голове через 3.... 2.... 1....
Это раньше через него короновирус раздавали, а сейчас будут раздавать спутник-V. Россия опять всех спасла.
Ха, экономисты тоже говорят: всё происходящее дерьмо — только на пользу россиянам. Ну чё, ликуем.
спасибо.. вот именно сопричастности с происходящим и не достает