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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 апреля: доллар — 82,09 рубля, евро — 89,75 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:44 мск: доллар — 82 рубля, евро — 89,91 рубля.

Курсы на Forex на 07:45 мск: доллар — 82,04 рубля, евро — 90,11 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,54 рубля.

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Минфин поддержал возможный запрет торговли акциями компаний оборонно-промышленного комплекса из «недружественных» стран на российских биржах, узнали «Ведомости». Следующий шаг — подготовить проект указа президента, сообщил газете первый зампред думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.

Кто и как адаптируется

В России разработали первую отечественную базовую станцию 5G, за это отвечал «Сколтех». Проект шёл три года, а общий бюджет составил 342 млн рублей. По данным ТАСС, до конца 2023 года объём выпуска российской разработки должен составить 100 единиц.

Какие есть проблемы и трудности

Некоторые швейцарские банки уже около месяца следят за перечислениями своих клиентов из России и предупреждают их о закрытии счетов, если они платят налоги в российский бюджет, рассказали РБК два юриста, работающие с российскими клиентами в Швейцарии, и источник в банковском секторе. Собеседники связывают это с давлением со стороны швейцарских властей.

Apple официально отказалась использовать вольфрам, тантал и золото российских предприятий «по требованию правительства США», пишет «Ъ» со ссылкой на отчётность компании. Собеседники газеты говорят, что, скорее всего, металл, который будут закупать её партнёры-производители, всё равно будет перекуплен из России, просто продан другой страной.

Контекст

По данным таможенного управления КНР, в период с января по март 2023 года товарооборот России и Китая вырос в годовом исчислении на 38,7% — до $53,84 млрд. Экспорт в Россию из Китая увеличился за это время на 47,1% до $24,07 млрд, а импорт российских товаров и услуг в Китай вырос на 32,6% до $29,77 млрд.

Аналитики «РТК-Солар» разобрали 40 случаев взлома ИТ-инфраструктуры крупных российских компаний из разных отраслей госсектора, а также ритейла, телекома, СМИ и финансов за период с марта 2022 года по март 2023-го. Они заключили, что теперь злоумышленникам нужно в среднем до недели на взлом, хотя раньше на это могли уходить месяцы. Они также добавили, что масштабы кибератак только продолжат расти.

В январе-марте 2023 года банки нарастили долю выставленных на онлайн-продажу просроченных долгов, пишет «Ъ»: в первом квартале их количество составило 202,2 тысячи, а общая сумма — 32,6 млрд рублей. Выросло также и число проданных лотов. Аналитики связывают это с тем, что банки хотят избавиться от проблемных кредитов, а у коллекторов восстанавливается покупательская способность.

Глава алкогольной компании Luding Group Эрнест Хачатурян дал интервью «Ъ» об импорте спиртных напитков, восприятии местных марок и перспективах виноделов в стране. Он рассказал о росте цен на логистику с €1500 за фуру до €15–20 тысяч и переходе поставщиков на предоплату от 10% до 100%, а также не исключил, что через два-три года в Россию могут вернуться официальные держатели алкобрендов. Чтобы местным брендам укрепиться на российком рынке, нужно сперва заполучить доверие покупателей.

Экономисты рассмотрели три сценария развития экономики России в условиях падения доходов от экспорта энергоресурсов. Ожидания по дальнейшему сокращению этой статьи доходов, «как ни парадоксально, оказывают стимулирующий эффект на инвестиционную активность» в стране, говорится в исследовании.

МИД провёл заседание по вопросам поддержки россиян за рубежом, так как «в "недружественных" странах продолжается давление на российскую диаспору». Основное внимание уделили общению с молодёжью, поскольку «важно, чтобы они сохраняли связи с Россией, сопричастность с происходящим на родине и общероссийскую культурную идентичность». Какие конкретно меры МИД хочет предпринять — неизвестно.