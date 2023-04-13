Финансы
Артур Томилко

«Траст» выставил на торги 90,1% банка «Точка» по начальной цене 22,7 млрд рублей Статьи редакции

В числе претендентов на покупку источники «Ъ» называли группу S7, «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Яндекс».

  • Открытые торги пройдут на электронной площадке «Фабрикант» 26 июня 2023 года, пишет Frank Media. Заявки на участие принимаются до 17 июня. Первоначальная цена лота составит 22,7 млрд рублей. В «Точке» сообщили vc.ru, что не комментируют продажу компании.
  • В декабре 2022 года «Ъ» сообщил, что «Траст» ведёт переговоры о продаже «Точки» банку «Тинькофф». По словам собеседников газеты, сумма сделки могла составить до 20 млрд рублей.
  • В марте 2023 года источники «Ъ» рассказали, что у «Точки» сменился миноритарный акционер. Кипрская компания Catalytic People Limited, которая владеет 9,9% банка, перешла под контроль владельцев группы S7. Как отметили собеседники газеты, устав «Точки» предусматривает приоритетное право миноритарного акционера выкупить 100% компании.
  • В числе других претендентов на покупку банка источники «Ъ» называли «Альфа-банк», «Тинькофф», «Совкомбанк», «Уралсиб», Qiwi и «Яндекс».
  • «Точка» был совместным проектом «Открытия» и Qiwi, но в 2021 году «Открытие» выкупил долю партнёра и увеличил пакет до 90%+1 акции за 4,95 млрд рублей. В июне 2022 года мажоритарий продал свой пакет банку «Траст».
  • В феврале 2023-го банк получил универсальную лицензию ЦБ, которая позволяет работать без банков-партнёров. Чистая прибыль АО «Точка» в 2022 году, по данным «Контур Фокуса», составила 6,2 млрд рублей при выручке в 19,6 млрд рублей.

#новость #точка

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13 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"Точку" многие хвалили. Пусть лучше наименьшее зло купит - S7, например.

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Алексей К

Да, списочек претендентов не радует. S7 разве что не вызывает боли.

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Вадим Д.

Лучше S7, чем все остальные.

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S.Capusta

Как-то по рукам пошла "Точка".
А теперь вообще на торги выставили..

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Вадим Д.

По рукам и точка 🤷🏻‍♂️

Любой, кто заплатил, имеет все права
И вот ночную бабочку ведут ©

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Stas Sokolov

Блин, буквально вчера обновил реквизиты в Точке. Надеюсь покупателем не будут указанные претенденты...

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Полуоппозиционный пропиндосс

Чем он хорош?

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noname

Куплю за 22,70 рублей с чаевыми 30 копеек

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Andrei M

и долгом на 22 ярда

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Поручик молчать

Разве Тинькофф не хотел купить Точку?

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IgorF

Постучите по дереву

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Невероятный Блондин

Купили за 4,9, продают за 22,7
Неплохо ))

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Mu

За эти 2 года, в Точке столько сервисов добавили, что другие банки просто отдыхают, им приятно платить и за сервис и за услуги, потому у них при обороте в 19,6 млрд рублей прибыль 6,2 млрд рублей

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