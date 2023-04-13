«Траст» выставил на торги 90,1% банка «Точка» по начальной цене 22,7 млрд рублей Статьи редакции
В числе претендентов на покупку источники «Ъ» называли группу S7, «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Яндекс».
- Открытые торги пройдут на электронной площадке «Фабрикант» 26 июня 2023 года, пишет Frank Media. Заявки на участие принимаются до 17 июня. Первоначальная цена лота составит 22,7 млрд рублей. В «Точке» сообщили vc.ru, что не комментируют продажу компании.
- В декабре 2022 года «Ъ» сообщил, что «Траст» ведёт переговоры о продаже «Точки» банку «Тинькофф». По словам собеседников газеты, сумма сделки могла составить до 20 млрд рублей.
- В марте 2023 года источники «Ъ» рассказали, что у «Точки» сменился миноритарный акционер. Кипрская компания Catalytic People Limited, которая владеет 9,9% банка, перешла под контроль владельцев группы S7. Как отметили собеседники газеты, устав «Точки» предусматривает приоритетное право миноритарного акционера выкупить 100% компании.
- В числе других претендентов на покупку банка источники «Ъ» называли «Альфа-банк», «Тинькофф», «Совкомбанк», «Уралсиб», Qiwi и «Яндекс».
- «Точка» был совместным проектом «Открытия» и Qiwi, но в 2021 году «Открытие» выкупил долю партнёра и увеличил пакет до 90%+1 акции за 4,95 млрд рублей. В июне 2022 года мажоритарий продал свой пакет банку «Траст».
- В феврале 2023-го банк получил универсальную лицензию ЦБ, которая позволяет работать без банков-партнёров. Чистая прибыль АО «Точка» в 2022 году, по данным «Контур Фокуса», составила 6,2 млрд рублей при выручке в 19,6 млрд рублей.
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"Точку" многие хвалили. Пусть лучше наименьшее зло купит - S7, например.
Да, списочек претендентов не радует. S7 разве что не вызывает боли.
Лучше S7, чем все остальные.
Как-то по рукам пошла "Точка".
А теперь вообще на торги выставили..
По рукам и точка 🤷🏻♂️
Любой, кто заплатил, имеет все права
И вот ночную бабочку ведут ©
Блин, буквально вчера обновил реквизиты в Точке. Надеюсь покупателем не будут указанные претенденты...
Чем он хорош?
Куплю за 22,70 рублей с чаевыми 30 копеек
и долгом на 22 ярда
Разве Тинькофф не хотел купить Точку?
Постучите по дереву
Купили за 4,9, продают за 22,7
Неплохо ))
За эти 2 года, в Точке столько сервисов добавили, что другие банки просто отдыхают, им приятно платить и за сервис и за услуги, потому у них при обороте в 19,6 млрд рублей прибыль 6,2 млрд рублей