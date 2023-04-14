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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 апреля: доллар — 81,67 рубля, евро — 90 рублей.

Курсы на Мосбирже на 07:41 мск: доллар — 81,25 рубля, евро — 90,11 рубля.

Курсы на Forex на 07:42 мск: доллар — 81,27 рубля, евро — 90,09 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,81 рубля.

Кто и как адаптируется

Российский дистрибьютор украшений ювелирной сети Pandora может сменить название в России на Pan Club и перейти на мультибрендовый формат продаж, рассказал «Ъ» источник на рынке. «Панклуб», которая развивает магазины сети в стране, подала заявку на регистрацию такого знака ещё в марте 2023 года. Решение связывают с прекращением поставок Pandora в Россию и необходимостью восполнить нехватку ассортимента.

Минфин предложил разрешить российским экспортёрам получать авансы от иностранных контрагентов наличными деньгами и зачислять их после ввоза в страну на счета в российских банках как в рублях, так и в другой иностранной валюте. Сейчас экспортёры могут получать наличку только после фактических поставок.

Какие есть проблемы и трудности

С 12 апреля 2023 года отпускные цены на климатическое оборудование китайской группы Hisense (бренд Gorenje) выросли на 4-8%, узнал «Ъ» от Hisense. О повышении цен для ритейлеров на крупную и встраиваемую технику Midea, Toshiba и Comfee также уведомила Midea. Опрошенные газетой участники рынка полагают, что причина в ослаблении рубля, а подорожание затронет в том числе и ту технику, которую ввозят в страну по параллельному импорту, расплачиваясь в долларах и евро. Рост розничных цен будет сопоставим с ростом цен на закупки и останется в пределах 10%, говорят собеседники.

Евросоюз готовит 11 пакет санкций в отношении России и работает с США, Японией, Канадой, Великобританией и другими, чтобы следить за тем, как соблюдаются ограничения, и не допустить обхода санкций.

Некоторые российские клиенты банка Emirates NBD в ОАЭ стали получать предупреждения о том, что выплаты по их инвестиционным активам могут перевести на отдельный счёт, если эти клиенты не являются резидентами ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, рассказало издание Forbes со ссылкой на двух таких клиентов и источники на банковском рынке. Перевести эти выплаты на свой счёт в Emirates NBD не получится из-за ограничений со стороны европейских депозитариев.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство «наделить предприятие "ОДК-Сатурн" полномочиями» разработчика двигателя SaM146 самолётов SSJ 100. В таком статусе компания сможет обновлять каталоги запасных частей, выпускать сервисные бюллетени, а также уточнять ремонтную документацию для эксплуатантов.

Контекст

За полтора месяца работы в Крыму «Сбер» привлёк около 400 предпринимателей для расчётного обслуживания и выдал 230 млн рублей малому бизнесу в виде кредитов. Всего, по собственным данным компании, она обслуживает 3500 представителей местного бизнеса. Данные по розничным клиентам не раскрыли.

По итогам первых двух месяцев 2023 года объём поставок алкоголя в Россию увеличился год к году на 23% — до 79,02 млн литров. Импорт вин вырос на 23% до 63,37 млн литров, виски — на 32% до 6,16 млн литров, а ликёров — на 60% до 2,01 млн литров. По данным участников рынка, это максимальный показатель для этого периода за последние пять лет. Нарастить объём помогли поставки по параллельному импорту и появление новых брендов — например, из Индии.

Дилеры пожаловались на нехватку автомобилей Lada, которые «продолжают удерживать титул самых популярных машин на российском рынке в 2023 году, рассказало Autonews. Речь о моделях Niva Travel, Niva Legend, Vesta и Largus. Частично проблемы связаны с тем, что «АвтоВАЗ» не успел возобновить их производство.