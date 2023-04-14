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Финансы
Полина Лааксо

День 415: дистрибьютор Pandora в России запланировал переименовать магазины в Pan Club и сделать их мультибрендовыми Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Loop Images

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 апреля: доллар — 81,67 рубля, евро — 90 рублей.

Курсы на Мосбирже на 07:41 мск: доллар — 81,25 рубля, евро — 90,11 рубля.

Курсы на Forex на 07:42 мск: доллар — 81,27 рубля, евро — 90,09 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,81 рубля.

Кто и как адаптируется

Российский дистрибьютор украшений ювелирной сети Pandora может сменить название в России на Pan Club и перейти на мультибрендовый формат продаж, рассказал «Ъ» источник на рынке. «Панклуб», которая развивает магазины сети в стране, подала заявку на регистрацию такого знака ещё в марте 2023 года. Решение связывают с прекращением поставок Pandora в Россию и необходимостью восполнить нехватку ассортимента.

Минфин предложил разрешить российским экспортёрам получать авансы от иностранных контрагентов наличными деньгами и зачислять их после ввоза в страну на счета в российских банках как в рублях, так и в другой иностранной валюте. Сейчас экспортёры могут получать наличку только после фактических поставок.

Какие есть проблемы и трудности

С 12 апреля 2023 года отпускные цены на климатическое оборудование китайской группы Hisense (бренд Gorenje) выросли на 4-8%, узнал «Ъ» от Hisense. О повышении цен для ритейлеров на крупную и встраиваемую технику Midea, Toshiba и Comfee также уведомила Midea. Опрошенные газетой участники рынка полагают, что причина в ослаблении рубля, а подорожание затронет в том числе и ту технику, которую ввозят в страну по параллельному импорту, расплачиваясь в долларах и евро. Рост розничных цен будет сопоставим с ростом цен на закупки и останется в пределах 10%, говорят собеседники.

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Евросоюз готовит 11 пакет санкций в отношении России и работает с США, Японией, Канадой, Великобританией и другими, чтобы следить за тем, как соблюдаются ограничения, и не допустить обхода санкций.

Некоторые российские клиенты банка Emirates NBD в ОАЭ стали получать предупреждения о том, что выплаты по их инвестиционным активам могут перевести на отдельный счёт, если эти клиенты не являются резидентами ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, рассказало издание Forbes со ссылкой на двух таких клиентов и источники на банковском рынке. Перевести эти выплаты на свой счёт в Emirates NBD не получится из-за ограничений со стороны европейских депозитариев.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство «наделить предприятие "ОДК-Сатурн" полномочиями» разработчика двигателя SaM146 самолётов SSJ 100. В таком статусе компания сможет обновлять каталоги запасных частей, выпускать сервисные бюллетени, а также уточнять ремонтную документацию для эксплуатантов.

Контекст

За полтора месяца работы в Крыму «Сбер» привлёк около 400 предпринимателей для расчётного обслуживания и выдал 230 млн рублей малому бизнесу в виде кредитов. Всего, по собственным данным компании, она обслуживает 3500 представителей местного бизнеса. Данные по розничным клиентам не раскрыли.

По итогам первых двух месяцев 2023 года объём поставок алкоголя в Россию увеличился год к году на 23% — до 79,02 млн литров. Импорт вин вырос на 23% до 63,37 млн литров, виски — на 32% до 6,16 млн литров, а ликёров — на 60% до 2,01 млн литров. По данным участников рынка, это максимальный показатель для этого периода за последние пять лет. Нарастить объём помогли поставки по параллельному импорту и появление новых брендов — например, из Индии.

Дилеры пожаловались на нехватку автомобилей Lada, которые «продолжают удерживать титул самых популярных машин на российском рынке в 2023 году, рассказало Autonews. Речь о моделях Niva Travel, Niva Legend, Vesta и Largus. Частично проблемы связаны с тем, что «АвтоВАЗ» не успел возобновить их производство.

Новости предыдущего дня, 13 апреля — здесь.

#новость

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32 комментария
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 Слегка Придурковатый

Кстати, а где новость о Маске, который в твиторе запилил монетизацию?

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Alexey Fedorov

Кажется, крутая новость.

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Вадим Д.

Да, продавать Pandora без товаров
Pandora сложнее (-:

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S1m0ne
Pan Club

звучит, как с булочками

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Хэппи милф

Pan American

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Слегка Придурковатый

Паназиатизм.

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Апрель Обормотов

Пан Картофан

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Александр Привалов

Пан Запекан

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Хэппи милф

«Пан или пропан»

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Александр Привалов

Питер Пан

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ЧятЖПТ

Еще сложнее с постерами аФриканок и индусок на витрине.
Надо было еще цыганку )

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Вадим Д.

Цыганки с цыганятами будут вокруг виться. Центр притяжения ж.

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Виктор Толоконников

цыганки для магазина украшений вообще в тему

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S1m0ne
продолжают удерживать титул самых популярных машин на российском рынке в 2023 году

Уже столько 200-тых?? Или им только Гранты, а это всё покупают?

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Саша G

В конце сентября, Шойгу заявлял о 6000 погибших, то есть в пересчёте на год получится около 15000.
Потери советских войск, за 10 (десять) лет войны в Афганистане 15000...

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Вадим Д.

Ну да, иностранные контрагенты же располагают громадными запасами налички в ₽. Нужна валюта, так и скажите. И ещё — что, даже вражескими евробаксами не побрезгают?!

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S.Capusta

С наличкой все не просто. Ограничения не только с нашей стороны, но и с другой. Причём как обойти ограничения с другой стороны не понятно..

https://konkurent.ru/article/58122

Центробанк предупредил россиян по поводу…
Центробанк России разрешит снимать наличные только после того, как валюта начнет поступать в…
konkurent.ru
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Роман Вячеславович

в статье пишут про дефицит юаней. а это с чего интересно ?

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S.Capusta

Насколько я понимаю, Китай особо не приветствует, и не позволяет без разрешения гулять юаню по миру. Гуляй, но под контролем..

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Евгений Викторович
Евросоюз готовит 11 пакет санкций в отношении России и работает с США

Что им еще остается на фоне проигрываемой информационной и судя по недавней утечке ЦРУ, реальной войны?

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Dimitri

Как там ВСРФ реальную в**** выиграла? Наверно уже Бахмут взяла?

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Евгений Викторович

Пишут, что 80% уже. Считай зачистка идет.

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melkiyPadonok

Вангую , потом будет " жест доброй воли"

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Dimitri

Шел десятый месяц захвата этой деревни…

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Евгений Викторович

Тише едешь дальше будешь.

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Dimitri

Извини. Не сразу понял что 15 Рублевыми новорегу отвечаю.

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Евгений Викторович

Я 15 рублевый, а слово война написать ссышь ты, лол.

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Слегка Придурковатый

"По данным участников рынка, это максимальный показатель для этого периода за последние пять лет"

Я, как участник рынка алкогольной продукции, последние годы делаю всё от меня зависящее, чтобы объём поставок только рос. Пью за себя и за того парня (в окопах), что называется.

Скажите мне спасибо, дистрибуторы.

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Вадим Д.

11-й пакет? Пф! У нас свои пакеты с электроповестками ещё «круче» получаются.

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Алексей Бриль

Ого, лада такая популярная машина, что дилеры жалуются на нехватку

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Leonid Bushuev
Евросоюз готовит 11 пакет санкций в отношении России и работает с США, Японией, Канадой, Великобританией и другими, чтобы следить за тем, как соблюдаются ограничения, и не допустить обхода санкций.

Че то они долго. Мне кажется уже больше времени занимает на брейншторм в поисках того, что еще можно запретить :D

Дилеры пожаловались на нехватку автомобилей Lada, которые «продолжают удерживать титул самых популярных машин на российском рынке в 2023 году, рассказало Autonews.

Вот уж грустная новость, что Лада лидер продаж. Куда грустнее чем предстоящий 11 пакет санкций.

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Роман Вячеславович

ну почему, вот еще грустнее новость
более полумиллиона россиян с подтвержденным диагнозом не получают антиретровирусную терапию, которая назначается при ВИЧ.
Чтобы обеспечить всех зараженных необходимыми лекарствами, бюджет на их закупку нужно увеличивать минимум на 15 миллиардов рублей ежегодно — сейчас государство тратит на эти цели около 31 миллиарда. При этом Минфин соответствующие расходы наращивать не планирует. Зато на сами знаете что деньги находятся без проблем.
В расчете на 100 тысяч населения за 2022 год выявляемость ВИЧ в целом по стране выросла на 8%.
На конгрессе по инфекционным болезням Вадим Покровский
(руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора) заявил, что почти треть регионов охвачены последней стадией эпидемии — это значит, что ВИЧ заражены более 1% беременных женщин.

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