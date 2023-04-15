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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-16 апреля: доллар — 81,50 рубля, евро — 90,16 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 14 апреля: доллар — 81,79 рубля, евро — 90,19 рубля.

Курсы на Forex 14 апреля на 19:00 мск: доллар — 81,85 рубля, евро — 90,09 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,17 рубля.

На текущей неделе биржевой рынок зафиксировал рекордные объёмы своп-операций с китайскими юанями: с начала 2023 года ежедневные объёмы таких торгов на Мосбирже не превышали 300 млрд рублей, но 13 апреля показатель составил 398,7 млрд рублей, а 14 апреля — 374 млрд. По словам аналитиков «Альфа-банка», «рост спроса на юани отражает рост торговли с Китаем».

Кто и как адаптируется

Министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что правительство введёт для иностранных компаний налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России. Это способ «создать условия для того, чтобы компании с иностранным участием продолжали работать [в стране], чтобы выход был невыгоден для иностранного бизнеса», заявил он.

Финский поставщик услуг аренды и обслуживания спецодежды, а также вестибюльных ковров Lindström Group завершил передачу российского бизнеса петербургскому топ-менеджменту. Последний продолжит работу под новым названием — Lindaily, говорится на сайте.

Контекст

В Минобороны заявили, что принятый Владимиром Путиным закон о об электронных повестках, который запрещает выезд из страны после их получения, «создан, в первую очередь, ради упрощения взаимодействия военкоматов с россиянами». По словам ведомства, «все существующие сегодня отсрочки» продолжат действовать, «веерных рассылок» электронных повесток не будет.

С декабря 2021 года по декабрь 2022-го количество занятых россиян моложе 35 лет сократилось на 1,33 млн человек — до 21,5 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и консалтинговой FinExpertiza.

Источник: РБК

Страны G7 раскритиковали работу Швейцарии по блокировке подсанкционных российских активов, пишет «Ъ» со ссылкой на FT и Handelszeitung. По словам авторов письма, в законодательстве страны есть лазейки, которые россияне «используют для сокрытия миллиардов франков в офшорах».

14 апреля Минфин и Минэкономики обсудили, из чего будут исходить при формировании будущего бюджета. Уже в этом году «приоритеты» бюджетно-налоговой политики постепенно сместятся «от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития», выяснил «Ъ». Речь о суверенитете России в технологической и финансовой отраслях и укреплении партнёрских связей с «дружественными» странами.