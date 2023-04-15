{"id":13908,"url":"\/distributions\/13908\/click?bit=1&hash=133de0e955bbec5d717fb9301ea71e7f16337b853e6c441bb5b7795cf9ea4268","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432","buttonText":"\u041a\u0430\u043a?","imageUuid":"b9420963-8e52-52ed-a1d6-68e14e88996e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Полина Лааксо

День 416: Минфин допустил, что правительство введёт налог в 10% на продажу российского бизнеса иностранными компаниями Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1490 просмотров
Источник: «ИА Regnum»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-16 апреля: доллар — 81,50 рубля, евро — 90,16 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 14 апреля: доллар — 81,79 рубля, евро — 90,19 рубля.

Курсы на Forex 14 апреля на 19:00 мск: доллар — 81,85 рубля, евро — 90,09 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,17 рубля.

На текущей неделе биржевой рынок зафиксировал рекордные объёмы своп-операций с китайскими юанями: с начала 2023 года ежедневные объёмы таких торгов на Мосбирже не превышали 300 млрд рублей, но 13 апреля показатель составил 398,7 млрд рублей, а 14 апреля — 374 млрд. По словам аналитиков «Альфа-банка», «рост спроса на юани отражает рост торговли с Китаем».

Кто и как адаптируется

Министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что правительство введёт для иностранных компаний налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России. Это способ «создать условия для того, чтобы компании с иностранным участием продолжали работать [в стране], чтобы выход был невыгоден для иностранного бизнеса», заявил он.

Финский поставщик услуг аренды и обслуживания спецодежды, а также вестибюльных ковров Lindström Group завершил передачу российского бизнеса петербургскому топ-менеджменту. Последний продолжит работу под новым названием — Lindaily, говорится на сайте.

Купить рекламу Отключить

Контекст

В Минобороны заявили, что принятый Владимиром Путиным закон о об электронных повестках, который запрещает выезд из страны после их получения, «создан, в первую очередь, ради упрощения взаимодействия военкоматов с россиянами». По словам ведомства, «все существующие сегодня отсрочки» продолжат действовать, «веерных рассылок» электронных повесток не будет.

С декабря 2021 года по декабрь 2022-го количество занятых россиян моложе 35 лет сократилось на 1,33 млн человек — до 21,5 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и консалтинговой FinExpertiza.

Источник: РБК

Страны G7 раскритиковали работу Швейцарии по блокировке подсанкционных российских активов, пишет «Ъ» со ссылкой на FT и Handelszeitung. По словам авторов письма, в законодательстве страны есть лазейки, которые россияне «используют для сокрытия миллиардов франков в офшорах».

14 апреля Минфин и Минэкономики обсудили, из чего будут исходить при формировании будущего бюджета. Уже в этом году «приоритеты» бюджетно-налоговой политики постепенно сместятся «от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития», выяснил «Ъ». Речь о суверенитете России в технологической и финансовой отраслях и укреплении партнёрских связей с «дружественными» странами.

Новости предыдущего дня, 14 апреля — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
68 комментариев
Написать комментарий...
 Мурад Муртазалиев
создать условия для того, чтобы компании с иностранным участием продолжали работать [в стране], чтобы выход был невыгоден для иностранного бизнеса», заявил он

А как же наше любимое, пусть валят? Только мешали. Мы свое сделаем теперь.

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

Ответ от Минэкономразвития:
"Пусть валят. Но 10% есть 10%"

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Михаил

Видимо это продолжение реализация программы по инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата в россии о которой эти товарищи рассказывали последние лет 20. Если не поможет, то дальше выйдет медведев с угрозой применения ядерного оружия по заводам тех кто не захочет остаться в россии!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
ingeniare
По словам ведомства, «все существующие сегодня отсрочки» продолжат действовать, «веерных рассылок» электронных повесток не будет.

От создателей войны и мобилизации не будет, верим конечно

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Фоксик

Это сбой в системе, котик лапками не туда нажал, вот всем и разослали

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну Силуанов, ну красотуля, и бизнес иностранный съесть, и на стулья с точёными присесть. Охеренный стимул продолжать работать — штрафы и репрессии. Ну да ничего другого у нас не будет.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Все кто хочет, так или иначе уйдут, ничем их не удержать. Дело времени..
Кто придет на замену, вот вопрос. И нефритовый стержень может совсем другого размера, чем он сейчас.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Новиков

Социология для маленьких. В стране, 1.33 млн молодых людей до 35 лет куда-то пропали... Давайте поможем Даше - Путешественнице понять, а куда они делись?

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Я вот кстати не понимаю, что будут делать девушки в России определенной возрастной группы. Ну понятно конечно, что уехали не все, но как раз очень интересный контингент.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Pavel S

А откуда данные?

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Полит Зак Лючённый

А инвестиционный климат всё лучше и лучше с каждым днём...

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Kruason

Так, подождите. Год же распинались в «нам только на пользу, пусть валят, нашему бизнесу дан шанс», а тут значит отчаянные инструменты сдерживания ухода иностранных компаний пошли в ход. Где же спрятана логика?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

Никто в правительстве не говорил "пусть валят". Всегда говорили "работайте дальше, нет проблем"

Ответить
Развернуть ветку
18 комментариев
ilia

Сначала ввели минимальный дисконт от продажи бизнеса.

Теперь еще и 10% налог на те самые 50%, которые получат от продажи бизнеса.

Я правильно все понял?

"Нам на пользу что уйдут - свое развивать будем"...

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Фотькин

“На текущей неделе биржевой рынок зафиксировал рекордные объёмы своп-операций с китайскими юанями: с начала 2023 года ежедневные объёмы таких торгов на Мосбирже не превышали 300 млрд рублей, но 13 апреля показатель составил 398,7 млрд рублей, а 14 апреля — 374 млрд. По словам аналитиков «Альфа-банка», «рост спроса на юани отражает рост торговли с Китаем».”
_________________
Аналитики гадали да надвое сказали, то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег.

Ответить
Развернуть ветку
Апрель Обормотов

Но все равно юань никому не нужен - это вам любой профессиональный либераха расскажет -)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Апрель Обормотов

Вход - рубль, выход - два

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Сейчас на повестке несколько вопросов:
- Будет ли новая волна (массовая), когда, какие категории затронет
- Будет военное положение или Иная подоплека закрытия границ

Думаю все решается ситуативно. Как дела на СВО пойдут, так и события будут развиваться.

Ну и дальше чисто внутриполитические вопросы, типа будут ли ограничивать в правах или создавать сложности уехавшим, каким категориям и как. У общества запрос думаю есть, поэтому тут даже в качестве подарка может пойти.

И мелочи разные, типа суверенный интернет, отключение youtube, возвращение смертной казни, цифровой паспорт/рубль.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Имхо в обществе как раз никакого запроса на все, что творят эти людоеды – нет, если бы он был, то не нужно было бы блокировать все независимые сми , закрыть комменты, устраивать анальные модерации, свозить на концерты бюджетников , бороться с «предателями» родины, устраивать дебилизации, содержать лахтинских ботов и армию песгвардейцев для защиты жеп тех кто по тв рассказывает о запросах трудящихся и 99% поддержки. Все бы сами носились по улицам с флагами россии, как это было в аргентине после победы их сборной. Сотни тысяч отправились бы в военкомат за бесплатно в патриотическом угаре, отступников артистов зашеймили бы сами россияне, а и их концерты стали собирать по 10 маргиналов и они бы сами перестали их давать.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Полит Зак Лючённый

ну смотри, к концу апреля дозакидывают бахмут пушечным мясом, потом весь май будут праздники к этому поводу, значит как раз к началу мая начнут веерно рассылать всем желающим приобщиться к успехам героев повесточки, а уже к июню видно будет дальше

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Мурад Муртазалиев

Сейчас удобно стало. Надо 200 к, отправляешь 500 к повесток, смотришь конверсию. Если 3 к 1, то ещё 100 к повесточек, и так каждый раз. Ну и блокировка недвижимости и авто кэшбэком.

Как дела на СВО пойдут, так и события будут развиваться

Судя по всему, сейчас цели удержать, что взяли. А как это получится, увидим после контрнаступления, ну если оно конечно будет.

У общества запрос думаю есть

О да, все кто ехал - крысы. Их надо лишить всего имущества, исключение только дети депутатов и чиновников (те на западе в интересах России).

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Pavel S

На повестке у кого?

Ответить
Развернуть ветку
Thom322

Релокантов конечно кинули)))
Про биткоин опять ни слова.
Тема сисек не раскрыта

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

Как и кто кинули релокантов?

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Pavel S

То есть будут продавать не за рубль, а за рубль и десять копеек

Ответить
Развернуть ветку
Nora Moore

мало - хотя бы 90%

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Мне интересно, а что мешает этим компаниям сократить бизнес? Или правительство это тоже запрещает?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 68 комментариев
null