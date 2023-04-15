День 416: Минфин допустил, что правительство введёт налог в 10% на продажу российского бизнеса иностранными компаниями Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 15-16 апреля: доллар — 81,50 рубля, евро — 90,16 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,17 рубля.
На текущей неделе биржевой рынок зафиксировал рекордные объёмы своп-операций с китайскими юанями: с начала 2023 года ежедневные объёмы таких торгов на Мосбирже не превышали 300 млрд рублей, но 13 апреля показатель составил 398,7 млрд рублей, а 14 апреля — 374 млрд. По словам аналитиков «Альфа-банка», «рост спроса на юани отражает рост торговли с Китаем».
Кто и как адаптируется
Министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что правительство введёт для иностранных компаний налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России. Это способ «создать условия для того, чтобы компании с иностранным участием продолжали работать [в стране], чтобы выход был невыгоден для иностранного бизнеса», заявил он.
Финский поставщик услуг аренды и обслуживания спецодежды, а также вестибюльных ковров Lindström Group завершил передачу российского бизнеса петербургскому топ-менеджменту. Последний продолжит работу под новым названием — Lindaily, говорится на сайте.
Контекст
В Минобороны заявили, что принятый Владимиром Путиным закон о об электронных повестках, который запрещает выезд из страны после их получения, «создан, в первую очередь, ради упрощения взаимодействия военкоматов с россиянами». По словам ведомства, «все существующие сегодня отсрочки» продолжат действовать, «веерных рассылок» электронных повесток не будет.
С декабря 2021 года по декабрь 2022-го количество занятых россиян моложе 35 лет сократилось на 1,33 млн человек — до 21,5 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и консалтинговой FinExpertiza.
Страны G7 раскритиковали работу Швейцарии по блокировке подсанкционных российских активов, пишет «Ъ» со ссылкой на FT и Handelszeitung. По словам авторов письма, в законодательстве страны есть лазейки, которые россияне «используют для сокрытия миллиардов франков в офшорах».
14 апреля Минфин и Минэкономики обсудили, из чего будут исходить при формировании будущего бюджета. Уже в этом году «приоритеты» бюджетно-налоговой политики постепенно сместятся «от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития», выяснил «Ъ». Речь о суверенитете России в технологической и финансовой отраслях и укреплении партнёрских связей с «дружественными» странами.
Новости предыдущего дня, 14 апреля — здесь.
А как же наше любимое, пусть валят? Только мешали. Мы свое сделаем теперь.
Ответ от Минэкономразвития:
"Пусть валят. Но 10% есть 10%"
Видимо это продолжение реализация программы по инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата в россии о которой эти товарищи рассказывали последние лет 20. Если не поможет, то дальше выйдет медведев с угрозой применения ядерного оружия по заводам тех кто не захочет остаться в россии!
От создателей войны и мобилизации не будет, верим конечно
Комментарий удален модератором
Это сбой в системе, котик лапками не туда нажал, вот всем и разослали
Ну Силуанов, ну красотуля, и бизнес иностранный съесть, и на стулья с точёными присесть. Охеренный стимул продолжать работать — штрафы и репрессии. Ну да ничего другого у нас не будет.
Все кто хочет, так или иначе уйдут, ничем их не удержать. Дело времени..
Кто придет на замену, вот вопрос. И нефритовый стержень может совсем другого размера, чем он сейчас.
Социология для маленьких. В стране, 1.33 млн молодых людей до 35 лет куда-то пропали... Давайте поможем Даше - Путешественнице понять, а куда они делись?
Я вот кстати не понимаю, что будут делать девушки в России определенной возрастной группы. Ну понятно конечно, что уехали не все, но как раз очень интересный контингент.
А откуда данные?
А инвестиционный климат всё лучше и лучше с каждым днём...
Комментарий удален модератором
Так, подождите. Год же распинались в «нам только на пользу, пусть валят, нашему бизнесу дан шанс», а тут значит отчаянные инструменты сдерживания ухода иностранных компаний пошли в ход. Где же спрятана логика?
Никто в правительстве не говорил "пусть валят". Всегда говорили "работайте дальше, нет проблем"
Сначала ввели минимальный дисконт от продажи бизнеса.
Теперь еще и 10% налог на те самые 50%, которые получат от продажи бизнеса.
Я правильно все понял?
"Нам на пользу что уйдут - свое развивать будем"...
“На текущей неделе биржевой рынок зафиксировал рекордные объёмы своп-операций с китайскими юанями: с начала 2023 года ежедневные объёмы таких торгов на Мосбирже не превышали 300 млрд рублей, но 13 апреля показатель составил 398,7 млрд рублей, а 14 апреля — 374 млрд. По словам аналитиков «Альфа-банка», «рост спроса на юани отражает рост торговли с Китаем».”
_________________
Аналитики гадали да надвое сказали, то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег.
Но все равно юань никому не нужен - это вам любой профессиональный либераха расскажет -)
Вход - рубль, выход - два
Сейчас на повестке несколько вопросов:
- Будет ли новая волна (массовая), когда, какие категории затронет
- Будет военное положение или Иная подоплека закрытия границ
Думаю все решается ситуативно. Как дела на СВО пойдут, так и события будут развиваться.
Ну и дальше чисто внутриполитические вопросы, типа будут ли ограничивать в правах или создавать сложности уехавшим, каким категориям и как. У общества запрос думаю есть, поэтому тут даже в качестве подарка может пойти.
И мелочи разные, типа суверенный интернет, отключение youtube, возвращение смертной казни, цифровой паспорт/рубль.
Имхо в обществе как раз никакого запроса на все, что творят эти людоеды – нет, если бы он был, то не нужно было бы блокировать все независимые сми , закрыть комменты, устраивать анальные модерации, свозить на концерты бюджетников , бороться с «предателями» родины, устраивать дебилизации, содержать лахтинских ботов и армию песгвардейцев для защиты жеп тех кто по тв рассказывает о запросах трудящихся и 99% поддержки. Все бы сами носились по улицам с флагами россии, как это было в аргентине после победы их сборной. Сотни тысяч отправились бы в военкомат за бесплатно в патриотическом угаре, отступников артистов зашеймили бы сами россияне, а и их концерты стали собирать по 10 маргиналов и они бы сами перестали их давать.
ну смотри, к концу апреля дозакидывают бахмут пушечным мясом, потом весь май будут праздники к этому поводу, значит как раз к началу мая начнут веерно рассылать всем желающим приобщиться к успехам героев повесточки, а уже к июню видно будет дальше
Сейчас удобно стало. Надо 200 к, отправляешь 500 к повесток, смотришь конверсию. Если 3 к 1, то ещё 100 к повесточек, и так каждый раз. Ну и блокировка недвижимости и авто кэшбэком.Как дела на СВО пойдут, так и события будут развиваться
Судя по всему, сейчас цели удержать, что взяли. А как это получится, увидим после контрнаступления, ну если оно конечно будет.У общества запрос думаю есть
О да, все кто ехал - крысы. Их надо лишить всего имущества, исключение только дети депутатов и чиновников (те на западе в интересах России).
На повестке у кого?
Релокантов конечно кинули)))
Про биткоин опять ни слова.
Тема сисек не раскрыта
Как и кто кинули релокантов?
То есть будут продавать не за рубль, а за рубль и десять копеек
мало - хотя бы 90%
Мне интересно, а что мешает этим компаниям сократить бизнес? Или правительство это тоже запрещает?