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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-16 апреля: доллар — 81,50 рубля, евро — 90,16 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 14 апреля: доллар — 81,79 рубля, евро — 90,19 рубля.

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Курсы на Forex 14 апреля на 19:00 мск: доллар — 81,85 рубля, евро — 90,09 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,30 рубля.

Кто и как адаптируется

Российское подразделение производителя бытовой химии и средств личной гигиены Henkel, которое с 1 января 2023 года работает как самостоятельная компания Lab Industries, начало «русифицировать» бренды Henkel — несмотря на то, что сделка по продаже активов ещё не завершена, заметили в «РИА Новости». В магазинах появились кондиционер «Вернель», порошок «Персил», туалетные блоки «Бреф». В Ozon агентству рассказали, что производство идёт на тех же предприятиях, что и до смены названий с латиницы на кириллицу.

Контекст

По итогам 2022 года миграционный приток в Россию упал до 61,9 тысячи человек, рассказало РБК со ссылкой на данные Росстата. При этом ещё в 2021-м он продемонстрировал значительный прирост с 2015 года и составил 429,9 тысячи приезжих.

Источник: РБК

Многие западные компании до сих пор не ушли из России, так как процесс осложняют местные законы: например, необходимость получать разрешение правкомиссии, продавать бизнес со скидками до 50%, пишет Washington Post со ссылкой на аналитиков. Некоторые полагают, что фирмы специально тянут время, так как «убытки от выхода из страны перевешивают возможный урон бренду». По подсчётам Йельской школы менеджмента, таких компаний — 234 (она следит за 1600). По данным Киевской школы экономики, ушли из России 211 фирм из 3141, которые она учитывала, и ещё 468 только анонсировали уход.

С 2021 года к 2023-му в России закрылось более 30% организаций в сфере страхования и азартных игр, изучило исследование «Контур.Фокуса» ТАСС.