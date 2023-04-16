День 417: российское подразделение производителя бытовой химии и средств для гигиены Henkel русифицировало часть брендов Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Российское подразделение производителя бытовой химии и средств личной гигиены Henkel, которое с 1 января 2023 года работает как самостоятельная компания Lab Industries, начало «русифицировать» бренды Henkel — несмотря на то, что сделка по продаже активов ещё не завершена, заметили в «РИА Новости». В магазинах появились кондиционер «Вернель», порошок «Персил», туалетные блоки «Бреф». В Ozon агентству рассказали, что производство идёт на тех же предприятиях, что и до смены названий с латиницы на кириллицу.
Контекст
По итогам 2022 года миграционный приток в Россию упал до 61,9 тысячи человек, рассказало РБК со ссылкой на данные Росстата. При этом ещё в 2021-м он продемонстрировал значительный прирост с 2015 года и составил 429,9 тысячи приезжих.
Многие западные компании до сих пор не ушли из России, так как процесс осложняют местные законы: например, необходимость получать разрешение правкомиссии, продавать бизнес со скидками до 50%, пишет Washington Post со ссылкой на аналитиков. Некоторые полагают, что фирмы специально тянут время, так как «убытки от выхода из страны перевешивают возможный урон бренду». По подсчётам Йельской школы менеджмента, таких компаний — 234 (она следит за 1600). По данным Киевской школы экономики, ушли из России 211 фирм из 3141, которые она учитывала, и ещё 468 только анонсировали уход.
С 2021 года к 2023-му в России закрылось более 30% организаций в сфере страхования и азартных игр, изучило исследование «Контур.Фокуса» ТАСС.
Новости предыдущего дня, 15 апреля — здесь.
Ну так всё логично — миграционная привлекательность страны, которая может отчебучить всё, что даже Жириновскому не снилось, мягко говоря, не может быть большой.
Интересно посмотреть на миграцию из России, а потом проанализировать сколько ₽ потеряно экономикой России от отъезда талантливой интелегенции, все что сделаю эти люди и их дети для стран куда они уехали
Запустят еще миллион телеграм-каналов?
да хотя бы, это тоже деньги
Да, для тех кто соберёт с этого данные и грамотно их использует. Это будет Дуров и Ко
как их можно использовать, кроме как для рекламы товаров?
Пространства для использования гораздо больше, только вы никому не рассказывайте эту "тайну"
Этим говном уже все наелись, умные делают совсем другое
Ну экономика в большом плюсе. Потому что все что могла сделать эта уехавшая интеллигенция -это революция, которая бы ввергал страну в хаос
вопрос курса рубля еще важен
рубль снова -35%, уже не так привлекательно
средняя зп в usd вообще смешная
Смотря для кого
Момент и точка!
Нож печень заточка и точка.
Просто микро стих, с большим смыслом.
Понюхал и срочка!
Миска и точка.
А при чем тут адаптация, использование кирилицы теперь соогласно В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, в мае явно примут
зону .ru пессимизируют? )
Бабушки будут довольны