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Финансы
Полина Лааксо

День 417: российское подразделение производителя бытовой химии и средств для гигиены Henkel русифицировало часть брендов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Ведомости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-16 апреля: доллар — 81,50 рубля, евро — 90,16 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 14 апреля: доллар — 81,79 рубля, евро — 90,19 рубля.

Курсы на Forex 14 апреля на 19:00 мск: доллар — 81,85 рубля, евро — 90,09 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,30 рубля.

Кто и как адаптируется

Российское подразделение производителя бытовой химии и средств личной гигиены Henkel, которое с 1 января 2023 года работает как самостоятельная компания Lab Industries, начало «русифицировать» бренды Henkel — несмотря на то, что сделка по продаже активов ещё не завершена, заметили в «РИА Новости». В магазинах появились кондиционер «Вернель», порошок «Персил», туалетные блоки «Бреф». В Ozon агентству рассказали, что производство идёт на тех же предприятиях, что и до смены названий с латиницы на кириллицу.

Контекст

По итогам 2022 года миграционный приток в Россию упал до 61,9 тысячи человек, рассказало РБК со ссылкой на данные Росстата. При этом ещё в 2021-м он продемонстрировал значительный прирост с 2015 года и составил 429,9 тысячи приезжих.

Источник: РБК

Многие западные компании до сих пор не ушли из России, так как процесс осложняют местные законы: например, необходимость получать разрешение правкомиссии, продавать бизнес со скидками до 50%, пишет Washington Post со ссылкой на аналитиков. Некоторые полагают, что фирмы специально тянут время, так как «убытки от выхода из страны перевешивают возможный урон бренду». По подсчётам Йельской школы менеджмента, таких компаний — 234 (она следит за 1600). По данным Киевской школы экономики, ушли из России 211 фирм из 3141, которые она учитывала, и ещё 468 только анонсировали уход.

С 2021 года к 2023-му в России закрылось более 30% организаций в сфере страхования и азартных игр, изучило исследование «Контур.Фокуса» ТАСС.

Новости предыдущего дня, 15 апреля — здесь.

#новость

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18 комментариев
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 Вадим Д.

Ну так всё логично — миграционная привлекательность страны, которая может отчебучить всё, что даже Жириновскому не снилось, мягко говоря, не может быть большой.

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Genio Genio

Интересно посмотреть на миграцию из России, а потом проанализировать сколько ₽ потеряно экономикой России от отъезда талантливой интелегенции, все что сделаю эти люди и их дети для стран куда они уехали

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Дмитрий Кузнецов
все что сделаю эти люди и их дети для стран куда они уехали

Запустят еще миллион телеграм-каналов?

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Ware Wow

да хотя бы, это тоже деньги

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Genio Genio

Да, для тех кто соберёт с этого данные и грамотно их использует. Это будет Дуров и Ко

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Leo Uvarov

как их можно использовать, кроме как для рекламы товаров?

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Genio Genio

Пространства для использования гораздо больше, только вы никому не рассказывайте эту "тайну"

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Genio Genio

Этим говном уже все наелись, умные делают совсем другое

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Михаил Зеленин

Ну экономика в большом плюсе. Потому что все что могла сделать эта уехавшая интеллигенция -это революция, которая бы ввергал страну в хаос

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Ware Wow

вопрос курса рубля еще важен
рубль снова -35%, уже не так привлекательно
средняя зп в usd вообще смешная

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Genio Genio

Смотря для кого

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Владимир Зыков

Момент и точка!

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Genio Genio

Нож печень заточка и точка.
Просто микро стих, с большим смыслом.

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Владимир Зыков

Понюхал и срочка!

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Genio Genio

Миска и точка.

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Алекс Р

А при чем тут адаптация, использование кирилицы теперь соогласно В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, в мае явно примут

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Ware Wow

зону .ru пессимизируют? )

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Николай Грустный

Бабушки будут довольны

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