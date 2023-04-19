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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 апреля: доллар — 81,60 рубля, евро — 89,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:26 мск: доллар — 81,62 рубля, евро — 89,51 рубля.

Курсы на Forex на 07:42 мск: доллар — 81,64 рубля, евро — 89,59 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,55 рубля.

18 апреля 2023 года Индекс Мосбиржи обновил максимум с 11 апреля 2022-го — он достиг отметки 2615,62 пункта, пишет «Ъ». Акции востребованы в том числе потому, что выступают как альтернатива ослабшему рублю, отмечают аналитики.

«Юникредит» банк с 1 мая меняет условия для валютных переводов, сообщили Frank Media в колл-центре банка. Комиссия за перевод через интернет-банк составит 2%, минимум — $120 (до этого $60), максимум — $300 (ранее $250). Для переводов через отделение комиссия составит 3%, минимум — $120 (ранее $60), максимум — $300 (ранее также $300).

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Кто и как адаптируется

Европейский девелопер Atrium European Real Estate закрыл сделку по продаже российских активов, рассказал «Ведомостям» представитель инвестиционно-девелоперского холдинга «Ромекс Group». Покупателем стала его структура — «Рамо-М». В «бессрочную» сделку без возможности обратного выкупа вошли семь ТРЦ «Парк хаус» общей площадью 420 тысяч м² — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Тольятти.

Испанская торговая группа Tendam, которая развивает сеть магазинов нижнего белья и домашней одежды Women' secret, рассматривает возможность передать некоторые российские точки франчайзи Fashion House из Беларуси, узнал «Ъ». В случае успешной сделки магазины смогли бы продолжить работу в России под вывеской Women’ secret.

Дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по покупке российских активов автоконцерна Mercedes-Benz — в том числе подмосковного завода. Теперь она владеет 100% долей в «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» и «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которая занималась лизингом и страхованием автомобилей, уточнило «Интерфакс». «Автодом» планировала выпускать на бывшем заводе концерна премиальные китайские автомобили.

Позже в компании уточнили, что до конца сделка не закрыта: «Идёт напряжённая работа с госорганами по финализации и закрытию сделки. К концу месяца мы постараемся дать официальные комментарии».

За 2022 год «Сбер» сократил в своей сети долю банкоматов американских производителей в пять раз: на начало того года она составляла 24%, а к апрелю 2023-го — менее 5%, рассказала сама компания. Она не испытывает проблем с обслуживанием зарубежной техники, но всё равно планирует полностью отказаться от неё в течение ближайших трёх лет.

«Яндекс Маркет» открыл продажу товаров IKEA для бизнеса, рассказали в компании.

Microsoft не планирует ликвидировать своё юрлицо в России, передаёт ТАСС со ссылкой на отчёт российского офиса компании за 2022 год. При этом в течение года штат подразделения был сокращён с 376 до двух сотрудников

Какие есть проблемы и трудности

Завод бытовой электроники Candy (итальянский бренд с головной компанией Haier) в Кирове приостановил производство из-за роста курса валют, отсутствия спроса и появления более дешёвых китайских и российских марок, рассказал «Ъ» чиновник. Возобновления работы участники рынка ожидают к лету. Ещё один источник газеты сообщил, что с аналогичными проблемами столкнулись и заводы турецкой Arcelik в Липецке.

Структуры Goldman Sachs и Bank of America в России зафиксировали убытки по итогам 2022 года: так, «Голдман Сакс Банк» потеряла 176,6 млн рублей, а «Меррилл Линч Секьюритиз» — 658,8 млн рублей. Обе были прибыльными в 2021-м и получили 2,1 млрд рублей и 614,1 млн рублей соответственно. Аналитики, опрошенные РБК, говорят, что «оставшиеся [в стране] активы — это преимущественно денежные средства, а не работающие активы, приносящие доход: отсюда и убытки — цели генерировать прибыль сейчас нет».

С 15 июня граждане России и Беларуси не смогут получить гражданство по упрощенной процедуре через центры экстренной репатриации в Израиле, следует из письма министерства алии и интеграции страны, пишет Forbes. Прибывшие до 15 апреля репатрианты из России смогут репатриироваться по упрощённой процедуре до 15 июня. Если не успеют — завершать процесс придётся в обычном порядке через МВД.

Контекст

Жевательная резинка стала самым заметно подорожавшим в российских магазинах продуктом за год с марта 2022-го, рассказало РБК со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена поднялась с 32 рублей до 39 рублей — это прирост на 22,3% и результат санкционных ограничений. Основу для жвачки завозили из-за рубежа, к тому же подорожало и производство упаковки из-за проблем с расходниками.

Участники российского транспортного рынка разрабатывают стратегии развития коридора «Север—Юг», который позволит России получить доступ к иранским портам в Персидском заливе и торговать со странами Ближнего Востока и Индийского субконтинента. Одно из предложений — достроить железные дороги, но часть игроков считают, что у него мало перспектив, и больше верят в развитие автодорожных сетей.

Bloomberg рассказало, что некоторые высокопоставленные российские чиновники ещё почти год назад обеспокоились рисками чрезмерной зависимости страны от китайских технологий на фоне западных санкций. Речь в частности идёт об угрозе информационной безопасности.

Отмена 21 июня 2022 года требования об обязательной продаже валютной выручки, а также высокие цены на сырьевые товары позволили экспортёрам в России сформировать запас денежных средств на зарубежных счетах, пишет «Ъ» со ссылкой на данные ЦБ. Согласно последним, «прочие инвестиции» в структуре иностранных активов российских резидентов за год выросли на $141 млрд.

Глава Минцифры Максут Шадаев призвал пересмотреть накопленные российскими ведомствами базы данных и удалить часть из них из общего доступа, чтобы минимизировать угрозу утечек. О каких данных может идти речь, он не уточнил. «Как бы мы ни совершенствовали кибербезопасность, вероятность утечки все равно остается, и в этой ситуации чем меньше данных утечет или чем они будут более зашифрованы, хешированы, тем лучше», — цитируют его «Ведомости».