День 420: дилер «Автодом» готовится закрыть сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 19 апреля: доллар — 81,60 рубля, евро — 89,57 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,55 рубля.
18 апреля 2023 года Индекс Мосбиржи обновил максимум с 11 апреля 2022-го — он достиг отметки 2615,62 пункта, пишет «Ъ». Акции востребованы в том числе потому, что выступают как альтернатива ослабшему рублю, отмечают аналитики.
«Юникредит» банк с 1 мая меняет условия для валютных переводов, сообщили Frank Media в колл-центре банка. Комиссия за перевод через интернет-банк составит 2%, минимум — $120 (до этого $60), максимум — $300 (ранее $250). Для переводов через отделение комиссия составит 3%, минимум — $120 (ранее $60), максимум — $300 (ранее также $300).
Кто и как адаптируется
Европейский девелопер Atrium European Real Estate закрыл сделку по продаже российских активов, рассказал «Ведомостям» представитель инвестиционно-девелоперского холдинга «Ромекс Group». Покупателем стала его структура — «Рамо-М». В «бессрочную» сделку без возможности обратного выкупа вошли семь ТРЦ «Парк хаус» общей площадью 420 тысяч м² — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Тольятти.
Испанская торговая группа Tendam, которая развивает сеть магазинов нижнего белья и домашней одежды Women' secret, рассматривает возможность передать некоторые российские точки франчайзи Fashion House из Беларуси, узнал «Ъ». В случае успешной сделки магазины смогли бы продолжить работу в России под вывеской Women’ secret.
Дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по покупке российских активов автоконцерна Mercedes-Benz — в том числе подмосковного завода. Теперь она владеет 100% долей в «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» и «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которая занималась лизингом и страхованием автомобилей, уточнило «Интерфакс». «Автодом» планировала выпускать на бывшем заводе концерна премиальные китайские автомобили.
Позже в компании уточнили, что до конца сделка не закрыта: «Идёт напряжённая работа с госорганами по финализации и закрытию сделки. К концу месяца мы постараемся дать официальные комментарии».
За 2022 год «Сбер» сократил в своей сети долю банкоматов американских производителей в пять раз: на начало того года она составляла 24%, а к апрелю 2023-го — менее 5%, рассказала сама компания. Она не испытывает проблем с обслуживанием зарубежной техники, но всё равно планирует полностью отказаться от неё в течение ближайших трёх лет.
«Яндекс Маркет» открыл продажу товаров IKEA для бизнеса, рассказали в компании.
Microsoft не планирует ликвидировать своё юрлицо в России, передаёт ТАСС со ссылкой на отчёт российского офиса компании за 2022 год. При этом в течение года штат подразделения был сокращён с 376 до двух сотрудников
Какие есть проблемы и трудности
Завод бытовой электроники Candy (итальянский бренд с головной компанией Haier) в Кирове приостановил производство из-за роста курса валют, отсутствия спроса и появления более дешёвых китайских и российских марок, рассказал «Ъ» чиновник. Возобновления работы участники рынка ожидают к лету. Ещё один источник газеты сообщил, что с аналогичными проблемами столкнулись и заводы турецкой Arcelik в Липецке.
Структуры Goldman Sachs и Bank of America в России зафиксировали убытки по итогам 2022 года: так, «Голдман Сакс Банк» потеряла 176,6 млн рублей, а «Меррилл Линч Секьюритиз» — 658,8 млн рублей. Обе были прибыльными в 2021-м и получили 2,1 млрд рублей и 614,1 млн рублей соответственно. Аналитики, опрошенные РБК, говорят, что «оставшиеся [в стране] активы — это преимущественно денежные средства, а не работающие активы, приносящие доход: отсюда и убытки — цели генерировать прибыль сейчас нет».
С 15 июня граждане России и Беларуси не смогут получить гражданство по упрощенной процедуре через центры экстренной репатриации в Израиле, следует из письма министерства алии и интеграции страны, пишет Forbes. Прибывшие до 15 апреля репатрианты из России смогут репатриироваться по упрощённой процедуре до 15 июня. Если не успеют — завершать процесс придётся в обычном порядке через МВД.
Контекст
Жевательная резинка стала самым заметно подорожавшим в российских магазинах продуктом за год с марта 2022-го, рассказало РБК со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена поднялась с 32 рублей до 39 рублей — это прирост на 22,3% и результат санкционных ограничений. Основу для жвачки завозили из-за рубежа, к тому же подорожало и производство упаковки из-за проблем с расходниками.
Участники российского транспортного рынка разрабатывают стратегии развития коридора «Север—Юг», который позволит России получить доступ к иранским портам в Персидском заливе и торговать со странами Ближнего Востока и Индийского субконтинента. Одно из предложений — достроить железные дороги, но часть игроков считают, что у него мало перспектив, и больше верят в развитие автодорожных сетей.
Bloomberg рассказало, что некоторые высокопоставленные российские чиновники ещё почти год назад обеспокоились рисками чрезмерной зависимости страны от китайских технологий на фоне западных санкций. Речь в частности идёт об угрозе информационной безопасности.
Отмена 21 июня 2022 года требования об обязательной продаже валютной выручки, а также высокие цены на сырьевые товары позволили экспортёрам в России сформировать запас денежных средств на зарубежных счетах, пишет «Ъ» со ссылкой на данные ЦБ. Согласно последним, «прочие инвестиции» в структуре иностранных активов российских резидентов за год выросли на $141 млрд.
Глава Минцифры Максут Шадаев призвал пересмотреть накопленные российскими ведомствами базы данных и удалить часть из них из общего доступа, чтобы минимизировать угрозу утечек. О каких данных может идти речь, он не уточнил. «Как бы мы ни совершенствовали кибербезопасность, вероятность утечки все равно остается, и в этой ситуации чем меньше данных утечет или чем они будут более зашифрованы, хешированы, тем лучше», — цитируют его «Ведомости».
Новости предыдущего дня, 18 апреля — здесь.
"Bloomberg рассказало, что некоторые высокопоставленные российские чиновники ещё почти год назад обеспокоились рисками чрезмерной зависимости страны от китайских технологий на фоне западных санкций."
Ой, да ладно. серьёзно?
Я на всю жизнь запомнил статью, когда парень нашел закладку в китайских материнках, вышел на ФСБ, даже написал демку, чтобы выключать удаленно компьютеры по "Газпром стоп", но в ответ на него и его контору тупо забили :)
https://xakep.ru/2011/12/26/58104/
А что, разве у них есть выбор?
Поздно беспокоиться.
Они наши активы арестовывают, а мы ихние выкупаем.
*евонные
Язык бы свой выучить для начала, а потом уже к более сложным материям переходить
Наши😆😆🤣
это покащывает другим странам что рф не чуркобесы и бизнес это бизнес. рф и с украиной торгует, самое смещное что дизель там из рф почти весь
С дисконтом не менее 50% или за 1 рубль... Это мало чем отличается от "отъема"
Ейные
Ваши?
"Жевательная резинка стала самым заметно подорожавшим в российских магазинах продуктом за год с марта 2022-го, рассказало РБК со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена поднялась с 32 рублей до 39 рублей — это прирост на 22,3%"
А красная рыба? Лосось, например, за чуть больше чем год в цене вырос раза в два. Иной раз прохожу мимо полок и от цен глаз дёргается. Приходится красную икру покупать, чтобы успокоиться.
а чего не черную? несерьезно как-то...
Женские секретики отдадут белорусам. Нет худа без добра, видимо.
«Теперь россияне вынуждены ездить в белорусь за женскими секретиками»
Мы тут про сливы данных, а ведомства их в открытом доступе держат, красавчики просто.
Так это они про доходы и недвижимость чиновников, детей чиновников, жён чиновников и т.д, скорее всего
Импортозаместим гудроновой основой?
Еловой смолой
Я вам ЛГБТ-новости от РКН принёс (ну а от кого же ещё, хехе):
Согласно документу, основанием для включения в единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, которая будет соответствовать одному или нескольким критериям:
- направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;
- убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информации, направленной на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;
- создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;
- оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных;
- вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное, в том числе путем систематического распространения материалов с неэпизодическим изображением или описанием нетрадиционных сексуальных отношений;
- обосновывает преимущество нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными;
- направлена на формирование положительного отношения к смене пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости, а также преимущества смены пола.
А что такое «традиционные сексуальные отношения»? Гаремы и свальный грех вполне традиционны для нашей территории, это ж смотря как глубоко в истории традиции смотреть. Или там право первой брачной ночи.
Искаженное представление л социальной равноценности, это как? Если я говорю, что они неравноценные и традиционные лучше - это де искаженное понимание, потому что на самом деле они равноценны?
А вот Картофельный Царь в эфире сказал, что знает поименно нетрадиционных менеджеров в своей стране и они очень хорошо работают.
А если девчонки там балуются меж собою, так это мы же, мужики и виноваты, недоработали!
Эм, возраст согласия в РФ 16 лет. Так что насчет допустимости...
Комментарий удален модератором
И... снова держим деньги на зарубежных счетах. А не такие же уже блокировались и изымались?
жевательная резинка, серьезно? я заметил как подорожало и все остальное
Российские производители норм так закупились активами по дешёвке
А толку? Если папуасам подарить токарный станок, они ничего путного с ним не сделают, только сломают.
В данном случае(Автодом-МБ) - сделка фиктивная.
Да и техника в руках дикаря - груда металлолома.
Как в анекдоте - место проклятое (с)
Был бы смысл..
Актив стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить в данный момент. Завтра могут не дать и этого.
есть тут онолитеги, объяснить в чём альтернативность рублю у рублёвых акций на мосбирже?
На долларе заработали уже 30%, надо куда то переложить деньги. Есть шанс, что акции отобьют хотя бы инфляцию (а могут и не отбить)
Орбиты-шморбиты, процентов на 50 подорожали. Еще и весь вкус оттуда скомуниздили, за несколько минут в бесвкусное гамно превращается. Как в детстве, когда гудрон жевали
да наш гудрон стократ лутше, чем ваш бубульгум
Ведомства не пойдут на это, ведомствам это не нужно
утечка из открытого доступа - они переворачивают мой мир
Откуда такая уверенность, что они еще не утекли?
Комментарий удален модератором
@Сломалось мальчики, поставьте заслоночку от засилья попугай-ботов, плиз!
Нет такого слово. Просто их.
"Жевательная резинка стала самым заметно подорожавшим в российских магазинах продуктом за год с марта 2022-го"
Не-а какао Julius Meinl было 460 стало 870...
А жуйка была 24 стала 31...
Вот от кого, а от жвачки такого мы не ожидали
Комментарий недоступен
Женские секретики отдадут белорусам. Нет худа без добра, видимо.
@Инспектор @Патруль Бот
Также одинаковый комментарий
https://vc.ru/finance/669951-den-420-diler-avtodom-gotovitsya-zakryt-sdelku-po-pokupke-rossiyskih-aktivov-mercedes-benz?comment=5816408&from=copylink&type=quick
С одной стороны, хорошо что есть более дешевые конкуренты. С другой стороны, простой влечет за собой проблемы для работников. Хз, что лучше.
это покащывает другим странам что рф не чуркобесы и бизнес это бизнес. рф и с украиной торгует, самое смещное что дизель там из рф почти весь
На долларе заработали уже 30%, надо куда то переложить деньги. Есть шанс, что акции отобьют хотя бы инфляцию (а могут и не отбить)
420 смоук вид еври дей пам парам пам
Комментарий недоступен
С дисконтом не менее 50% или за 1 рубль... Это мало чем отличается от "отъема"