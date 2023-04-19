В App Store снова появилось приложение SBOL, которое копирует функции «Сбербанк Онлайн» Статьи редакции
Предыдущие копии удаляли из магазина приложений.
- Бесплатное приложение SBOL, разработчиком которого указана Open Digital Solutions, доступно в App Store по прямой ссылке. Найти его по названию через поиск редактор vc.ru не смог, но сервис находится при поиске по разработчику.
- При входе в приложение «Сбербанк Онлайн» пользователям сообщают, что SBOL — «тот же “Сбербанк Онлайн”, только с новыми возможностями», убедились редакторы vc.ru. Для входа в новый сервис нужен номер действующей карты, говорится в сторис.
- В техподдержке «Сбербанк Онлайн» подтвердили, что аналогичный сервис SBOL для iOS доступен с 19 апреля 2023 года.
- «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022-го, после чего App Store удалил мобильное приложение банка. Впервые копия «Сбербанк Онлайн» появилась в магазине Apple в середине августа того же года, а после в октябре. Тогда разработчиком были «Открытые информационные решения», сообщали в поддержке.
- В конце 2022 года «Сбер» стал устанавливать мобильное приложение на iOS-устройства в своих отделениях. В компании уточняли, что разработали для этого собственное ПО.
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зачем вы об этом пишете? чтобы быстрее выпилили из стора? все клиенты Сбера уже в курсе об этом из внутренних источников.
Правильный вопрос "Зачем Cбер выкладывает что-то на платформу идеологических врагов будучи под санкциями" - не выкладывали бы, их оттуда не удаляли бы ¯\_(ツ)_/¯
Комментарий удален модератором
Было бы неплохо, чтобы побыстрее.
Конечно, прежде чем удалять из App Store разработчики заходят на VC
Вы не очень умны.
Агенты Госдепа очевидно
Реклама сбола получается. Мне его поставили банке. Один фиг он удалился и я через браузер сижу ///
из каких блять внутренних источников?
Пародия на жизнь какая-то... Вроде есть возможность пользоваться картами, но только в РФ; вроде есть возможность полететь за пределы страны, но в 10 раз дороже и через три звезды; вроде живем в относительном спокойствие, но в любой момент тебя могут отправить одним приказом в жопу мира откуда ты вернёшься либо с разбитой психикой, либо вообще не вернешься; вроде есть приложения и банки стараются их удержать в store, но каждый раз все удаляется.
У меня короче вопрос, где те люди, которые что-то про стабильность говорили? Где, мать вашу, стабильность? (стабильный звиздец не в счет)
С 1917 года все знают, что всё будет, надо только потерпеть.
Стабильность на месте.
Будет стабильно плохо.
Все маски уже давно сброшены. Режим уже не стесняется показывать свое истинное лицо. Сохранение власти любыми способами. Подчеркиваю "ЛЮБЫМИ". Ни о какой стабильности речи уже лет как 10 не идет.
Не в жопу мира, а в европейскую страну!
День Сбера, и банкоматы с qr-кодом, и старый-новый СБОЛ.
Могли бы и название чуть изменить, раз оно такое «новое»: СБОЛ2, 2СБОЛ, СпасиБол.
Спасибол 😂
ЭтоНеСберНеУдалятьСпасиБол
ПИСТАБОЛ , на случай, если остальные варианты забанят
Собираем коллекцию
есть нюанс
1. Бейсбо́л (англ. baseball, от base — «база, основание» и ball — «мяч») — командная спортивная игра с бейсбольным мячом и битой.
2. Бейсбо́л (рус. «бей», и СБОЛ — «что-то на банковском») — интерактивная компьютерная игра, смысл которой сводится к тому, чтобы её как можно быстрее удалили из магазина App store.
вот и мтс не забыл о своём pay tag смс прислали что уже начали выдачу в 40 городах
Так затянули, что уже интерес пропал. Пока пользуюсь от альфы стикером и даже не думаю, что уже перейду
причем написали, что они готовы заливать свое приложение через провод в салонах
Европейские партнеры скоро заставят Эппл позволять ставить приложения из сторонних источников и эта ерунда прекратится.
то есть его опять удалят?
День Сбера, и банкоматы с qr-кодом, и старый-новый СБОЛ.
Могли бы и название чуть изменить, раз оно такое «новое»: СБОЛ2, 2СБОЛ, СпасиБол.
Типа, повторяешь как галка? Это стоит лайка
Не нужен, можно с логином войти.
А можно по номеру карты
А в регионе Россия?
Доёбистые
не в дверь так в окно)
Кажется уже опять удалили:) не смог найти в сторе.
https://apps.apple.com/ru/app/sbol/id6446776885
Не доступно в моем регионе пишет. Можете на все регионы сделать?
по рф только видно
Как же много истеричек в таких постах, и каждому отметиться надо...
В частности тебе)
там есть новые фичи по сравнению с последним доступным оригинальным аппом сбера в аппсторе?
Добавлен новый экран "Накопления" в нижнем меню, перемещён сервис "Диалоги" в отдельную секцию, изменен дизайн экрана "Платежи"
ну, блин, не могли раньше это сделать? только мучалась устанавливая с оф сайта приложение
Наверное если часто будут выкладывать, замучаются потом заново маскироваться
Агенты Госдепа очевидно
Х-мэны уже ломанулись репортить )))
Ждём iOS 17 или когда Сбер и другие выкатят API
я думаю, что приложение в любом случае ревью будет проходить, даже если ты планируешь ipa файлик по интернету раскидывать
Вообще проблем нет - если не умеете гуглить, в любой ремонтной конторке вам пак софта поставят за 500рэ через аймэзинг.
Теперь для Тинькофф осталось сделать.
Спасибо, наконец-то скачала 😁😁😁😁
а классно мы всех переиграли
Занесли.)
Россия - вперед!
Лучше бы сделали в своем говно банке без нормального приложения , кешбека, переводов внутри банка. Дебетовую карту с бесплатным обслуживанием без всяких условий, для привлечения новых клиентов на фоне дальнейшей деградации всей «экосистемы» сбера на фоне санкций, но нет
Сберкарта бесплатна при тратах от 5к в месяц. При зачислении зп/стипендии/социалки бесплатная без остальных условий. А если Вы и 5к не тратите по ней то она Вам зачем?
А тинькофф можно как нибудь вернуть??
Европейские партнеры скоро заставят Эппл позволять ставить приложения из сторонних источников и эта ерунда прекратится.
Легко пришел легко уйдет. Ваще пофиг
Боюсь качать, есть отзывы, что приложение подделка, мошенническое.
Лол так это и не то приложение, это уже под них замаскировали
А тинькофф можно как нибудь вернуть??
Пока нет :(((
Лучше бы сделали в своем говно банке без нормального приложения , кешбека, переводов внутри банка. Дебетовую карту с бесплатным обслуживанием без всяких условий, для привлечения новых клиентов на фоне дальнейшей деградации всей «экосистемы» сбера на фоне санкций, но нет
Как быстро найдутся чудаки на букву М, которые в откликах напишут типа, о, спасибо, Сбер, совсем не узнать!?