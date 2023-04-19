Финансы
Таня Боброва

В App Store снова появилось приложение SBOL, которое копирует функции «Сбербанк Онлайн» Статьи редакции

Предыдущие копии удаляли из магазина приложений.

  • Бесплатное приложение SBOL, разработчиком которого указана Open Digital Solutions, доступно в App Store по прямой ссылке. Найти его по названию через поиск редактор vc.ru не смог, но сервис находится при поиске по разработчику.
  • При входе в приложение «Сбербанк Онлайн» пользователям сообщают, что SBOL — «тот же “Сбербанк Онлайн”, только с новыми возможностями», убедились редакторы vc.ru. Для входа в новый сервис нужен номер действующей карты, говорится в сторис.
Скриншот vc.ru
  • В техподдержке «Сбербанк Онлайн» подтвердили, что аналогичный сервис SBOL для iOS доступен с 19 апреля 2023 года.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022-го, после чего App Store удалил мобильное приложение банка. Впервые копия «Сбербанк Онлайн» появилась в магазине Apple в середине августа того же года, а после в октябре. Тогда разработчиком были «Открытые информационные решения», сообщали в поддержке.
  • В конце 2022 года «Сбер» стал устанавливать мобильное приложение на iOS-устройства в своих отделениях. В компании уточняли, что разработали для этого собственное ПО.

#новость #сбер

6658 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
172 комментария
Написать комментарий...
 alb

зачем вы об этом пишете? чтобы быстрее выпилили из стора? все клиенты Сбера уже в курсе об этом из внутренних источников.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Shiryaev

Правильный вопрос "Зачем Cбер выкладывает что-то на платформу идеологических врагов будучи под санкциями" - не выкладывали бы, их оттуда не удаляли бы ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
Развернуть ветку
67 комментариев

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Pavel Cree

Было бы неплохо, чтобы побыстрее.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Юлия Шикштенас

Конечно, прежде чем удалять из App Store разработчики заходят на VC

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дарья Смолякова

Вы не очень умны.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Николай Верегин

Агенты Госдепа очевидно

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Мария Чукова

Реклама сбола получается. Мне его поставили банке. Один фиг он удалился и я через браузер сижу ///

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Aleks B

из каких блять внутренних источников?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
AchilOz

Пародия на жизнь какая-то... Вроде есть возможность пользоваться картами, но только в РФ; вроде есть возможность полететь за пределы страны, но в 10 раз дороже и через три звезды; вроде живем в относительном спокойствие, но в любой момент тебя могут отправить одним приказом в жопу мира откуда ты вернёшься либо с разбитой психикой, либо вообще не вернешься; вроде есть приложения и банки стараются их удержать в store, но каждый раз все удаляется.

У меня короче вопрос, где те люди, которые что-то про стабильность говорили? Где, мать вашу, стабильность? (стабильный звиздец не в счет)

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

С 1917 года все знают, что всё будет, надо только потерпеть.

Ответить
Развернуть ветку
Arseniy Shestakov

Стабильность на месте.
Будет стабильно плохо.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Kiss1nger

Все маски уже давно сброшены. Режим уже не стесняется показывать свое истинное лицо. Сохранение власти любыми способами. Подчеркиваю "ЛЮБЫМИ". Ни о какой стабильности речи уже лет как 10 не идет.

Ответить
Развернуть ветку
Santiago
но в любой момент тебя могут отправить одним приказом в жопу мира

Не в жопу мира, а в европейскую страну!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

День Сбера, и банкоматы с qr-кодом, и старый-новый СБОЛ.
Могли бы и название чуть изменить, раз оно такое «новое»: СБОЛ2, 2СБОЛ, СпасиБол.

Ответить
Развернуть ветку
Мария Чукова

Спасибол 😂

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вася Пражкин

ЭтоНеСберНеУдалятьСпасиБол

Ответить
Развернуть ветку
Павел Иванов

ПИСТАБОЛ , на случай, если остальные варианты забанят

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Maksim Isaev

Собираем коллекцию

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

есть нюанс

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

1. Бейсбо́л (англ. baseball, от base — «база, основание» и ball — «мяч») — командная спортивная игра с бейсбольным мячом и битой.

2. Бейсбо́л (рус. «бей», и СБОЛ — «что-то на банковском») — интерактивная компьютерная игра, смысл которой сводится к тому, чтобы её как можно быстрее удалили из магазина App store.

Ответить
Развернуть ветку
неформат

вот и мтс не забыл о своём pay tag смс прислали что уже начали выдачу в 40 городах

Ответить
Развернуть ветку
Лиса Пенькова

Так затянули, что уже интерес пропал. Пока пользуюсь от альфы стикером и даже не думаю, что уже перейду

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

причем написали, что они готовы заливать свое приложение через провод в салонах

Ответить
Развернуть ветку
Адам Ньюман

Европейские партнеры скоро заставят Эппл позволять ставить приложения из сторонних источников и эта ерунда прекратится.

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

то есть его опять удалят?

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Galkin

День Сбера, и банкоматы с qr-кодом, и старый-новый СБОЛ.
Могли бы и название чуть изменить, раз оно такое «новое»: СБОЛ2, 2СБОЛ, СпасиБол.

Ответить
Развернуть ветку
Кот

Типа, повторяешь как галка? Это стоит лайка

Ответить
Развернуть ветку
AleXXX
Для входа в новый сервис нужен номер действующей карты.

Не нужен, можно с логином войти.

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Sychev

А можно по номеру карты

Ответить
Развернуть ветку
Oleg
Ответить
Развернуть ветку
Таня Боброва
Автор

А в регионе Россия?

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
iDark Ogr

Доёбистые

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

не в дверь так в окно)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Комлач

Кажется уже опять удалили:) не смог найти в сторе.

Ответить
Развернуть ветку
Bornovolokov Maxim

https://apps.apple.com/ru/app/sbol/id6446776885

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Sergey Balakirev

Не доступно в моем регионе пишет. Можете на все регионы сделать?

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

по рф только видно

Ответить
Развернуть ветку
Космический Бунтарь

Как же много истеричек в таких постах, и каждому отметиться надо...

Ответить
Развернуть ветку
Kiss MySnikers

В частности тебе)

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

там есть новые фичи по сравнению с последним доступным оригинальным аппом сбера в аппсторе?

Ответить
Развернуть ветку
Сбер

Добавлен новый экран "Накопления" в нижнем меню, перемещён сервис "Диалоги" в отдельную секцию, изменен дизайн экрана "Платежи"

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Ольга Родина

ну, блин, не могли раньше это сделать? только мучалась устанавливая с оф сайта приложение

Ответить
Развернуть ветку
Nordic Michelle

Наверное если часто будут выкладывать, замучаются потом заново маскироваться

Ответить
Развернуть ветку
Artur Borisov

Агенты Госдепа очевидно

Ответить
Развернуть ветку
Arsenii

Х-мэны уже ломанулись репортить )))

Ответить
Развернуть ветку
true iBegginer

Ждём iOS 17 или когда Сбер и другие выкатят API

Ответить
Развернуть ветку
alb

я думаю, что приложение в любом случае ревью будет проходить, даже если ты планируешь ipa файлик по интернету раскидывать

Ответить
Развернуть ветку
Ами Варджа

Вообще проблем нет - если не умеете гуглить, в любой ремонтной конторке вам пак софта поставят за 500рэ через аймэзинг.

Ответить
Развернуть ветку
Давид Губернаторов

Теперь для Тинькофф осталось сделать.

Ответить
Развернуть ветку
Kate

Спасибо, наконец-то скачала 😁😁😁😁

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

а классно мы всех переиграли

Ответить
Развернуть ветку
Богдан В.

Занесли.)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Лукьянчиков

Россия - вперед!

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Лучше бы сделали в своем говно банке без нормального приложения , кешбека, переводов внутри банка. Дебетовую карту с бесплатным обслуживанием без всяких условий, для привлечения новых клиентов на фоне дальнейшей деградации всей «экосистемы» сбера на фоне санкций, но нет

Ответить
Развернуть ветку
Arsenii

Сберкарта бесплатна при тратах от 5к в месяц. При зачислении зп/стипендии/социалки бесплатная без остальных условий. А если Вы и 5к не тратите по ней то она Вам зачем?

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
сплошное разочарование

А тинькофф можно как нибудь вернуть??

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Nikulin

Европейские партнеры скоро заставят Эппл позволять ставить приложения из сторонних источников и эта ерунда прекратится.

Ответить
Развернуть ветку
1E0P4RD

Легко пришел легко уйдет. Ваще пофиг

Ответить
Развернуть ветку
ПОСТМАН ПОЧТА

Боюсь качать, есть отзывы, что приложение подделка, мошенническое.

Ответить
Развернуть ветку
Доллар по 28

Лол так это и не то приложение, это уже под них замаскировали

Ответить
Развернуть ветку
Alina Moiseeva

А тинькофф можно как нибудь вернуть??

Ответить
Развернуть ветку
Nordic Michelle

Пока нет :(((

Ответить
Развернуть ветку
Denis Belov

Лучше бы сделали в своем говно банке без нормального приложения , кешбека, переводов внутри банка. Дебетовую карту с бесплатным обслуживанием без всяких условий, для привлечения новых клиентов на фоне дальнейшей деградации всей «экосистемы» сбера на фоне санкций, но нет

Ответить
Развернуть ветку
Всеволод Волчанский

Как быстро найдутся чудаки на букву М, которые в откликах напишут типа, о, спасибо, Сбер, совсем не узнать!?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 172 комментария
null