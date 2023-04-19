Парламент Сальвадора одобрил законопроект об отмене налогов для ИТ-компаний на 15 лет Статьи редакции
Он поспособствует экономическому росту страны, считает министр экономики.
- Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила законопроект о налоговых льготах для местных ИТ-компаний, сообщает Reuters.
- По проекту льготы будут действовать для производителей техники, деталей и материалов для неё, компаний, работающих над чипами, робототехникой, нанотехнологиями, беспилотниками и самолётами. Льготы получат и стартапы, занимающиеся разработкой и продажей облачных сервисов, искусственным интеллектом, анализом больших данных и кибербезопасностью.
- Компании смогут не платить подоходный налог, налог на прирост капитала и другие, таможенные пошлины на ввоз оборудования. Если бизнес применит льготы для других видов деятельности, то кроме налогов придётся заплатить штраф от $5475 до $7300, в зависимости от проекта.
- Закон «повлияет на экономический рост и устойчивое развитие страны за счёт инноваций и технологического производства», прокомментировала решение парламента министр экономики Сальвадора Мария Луиза Хайем.
- Президент Сальвадора Найиб Букеле 24 марта 2023 года рассказал, что направит в ассамблею законопроект об отмене всех налогов для ИТ-компаний.
- В сентябре 2021 года страна признала биткоин законным платёжным средством. Букеле тогда заявил, что это упростит для работающих за рубежом граждан отправку денег на родину. Из-за падения курса криптовалюты на 70% к октябрю 2022 года бюджет Сальвадора потерял $60 млн, сообщало CNBC.
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А не до вечера четверга.
Очень солидно, даже от ввозных пошлин освободили 👍🏻
это вам не льготные кредите
А только с премиумом можно редактировать комменты так, что не видно, что они отредактированы?
А блин, теперь видно. Только на vc.ru значит.
Честно говоря, не обращал внимания.
Да 0 налогов можно во многих юрисдикциях организовать, включая самые "престижные".
Только кто поедет в Сальвадор? Им это не поможет.
«В Сальвадоре особо остро стоит проблема преступности. Уличные банды, в особенности Mara Salvatrucha, представляют серьёзную угрозу для сальвадорского общества. В 2015 году уровень убийств в стране составил 104 на каждые 100 тысяч человек, что является самым высоким в мире»
Налоге местное правительство брать с вас не будет, их будут брать местные банды.
Свежая новость от евроньюс сообщает что количество убийств сократилось почти в два раза, до 64 человек на 1000 и открыли мегатюрьму на 50 тысяч человек:
https://ru.euronews.com/2023/02/25/salvador-gang-prisioners
Да интересный проект у нового президента.
За шутку лойс, но ситуация там оперативно улучшается
Ваши данные устарели, сейчас 7.8 на 100к человек
все летим в Сальвадор!
Самолётами РЖД или поездами Аэрофлота?
несколько авиакомпании на выбор
были бы деньги
Вот бы ещё и бесплатную доставку. Цены бы им не было!
Интересная идея..
Разрабатывать приложения и сайты для картелей, чтобы продавать напрямую, без посредников
а можно еще премию порошком)
а где их доски объявлений о наборе кодеров)
огласите цену на билет до Сальвадора
Ну так то есть рядом с Сальвадором страна с несколько более развитым айти сектором, чем РФ. Россиянам новости про Сальвадор больше как инвестиционная подсветка
Какие ИТ-компании, если в Сальвадоре каннабис запрещен? Это все равно, что пытаться привлекать банки и одновременно бороться с кокаином.
вряд ли там за употребление наказывают, как и во всей ЛА
где тут поезд на сальвадор)
Вот правильный подход!
Не чушь, как в России!
Говоря об отмене налогов для IT-компаний, он не обязал же находиться в стране. Достаточно открыть компанию и вести через неё дела на весь регион
Зачем тогда нужна им эта компания. Цимес в том, чтобы развивалось комьюнити. Это арабы могут ради красивой строчки о наличии в стране такой-то компании себе это позволить.
Полез гуглить про жизнь в Сальвадоре
Жизнь-дно...окучат "при выходе" (к гадалке не ходи)
Ехать в страну где местному жителю пострелять как в туалет сходить? Спасибо, но нет.
не бойтесь там всем приехавшим выдают пулемет Томпсона
вот это поддержка ит,вот это я понимаю
Там 4G везде работает? 😂
скажите пажалуста а в сольвадоре кодеры требуются ?
У Минцифры что ли заразились? Максут там руку никому не жал?
Прежде чем давать льготы IT-компаниям, нужно определить, что такое IT!
В Сальвадоре могут сделать всё по-человечески, не как у нас. Например, по виду деятельности/количеству сотрудников сделать
Не так все это просто, как кажется. Нужно быть профессионалом.
Для чего?
Для получения льгот в Сальвадоре?
У нас то понятно, для кого льготы введены
Я так поняла: в Сальвадоре еда тоже никому не нужна? Все будут питаться воздухом и заниматься нанотехнологиями. Круто!
Стартаперы! Нашел на карте, вроде норм! Все в Сальвадор! Прощай дебильный Минцифры, профанский ФРИИ, смешной Сбер, псевдо-инвесторы, задроты-госфонды, инфоцыгане-инноваторы и неэффективное Сколково!
Стоп, а деньги в Сальвадор есть?
все летим в Сальвадор!