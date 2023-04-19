Финансы
Маша Цепелева

Парламент Сальвадора одобрил законопроект об отмене налогов для ИТ-компаний на 15 лет Статьи редакции

Он поспособствует экономическому росту страны, считает министр экономики.

  • Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила законопроект о налоговых льготах для местных ИТ-компаний, сообщает Reuters.
  • По проекту льготы будут действовать для производителей техники, деталей и материалов для неё, компаний, работающих над чипами, робототехникой, нанотехнологиями, беспилотниками и самолётами. Льготы получат и стартапы, занимающиеся разработкой и продажей облачных сервисов, искусственным интеллектом, анализом больших данных и кибербезопасностью.
  • Компании смогут не платить подоходный налог, налог на прирост капитала и другие, таможенные пошлины на ввоз оборудования. Если бизнес применит льготы для других видов деятельности, то кроме налогов придётся заплатить штраф от $5475 до $7300, в зависимости от проекта.
  • Закон «повлияет на экономический рост и устойчивое развитие страны за счёт инноваций и технологического производства», прокомментировала решение парламента министр экономики Сальвадора Мария Луиза Хайем.
  • Президент Сальвадора Найиб Букеле 24 марта 2023 года рассказал, что направит в ассамблею законопроект об отмене всех налогов для ИТ-компаний.
  • В сентябре 2021 года страна признала биткоин законным платёжным средством. Букеле тогда заявил, что это упростит для работающих за рубежом граждан отправку денег на родину. Из-за падения курса криптовалюты на 70% к октябрю 2022 года бюджет Сальвадора потерял $60 млн, сообщало CNBC.
Президент Сальвадора Найиб Букеле

#новость #сальвадор

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45 комментариев
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 Вадим Д.
на 15 лет

А не до вечера четверга.

Очень солидно, даже от ввозных пошлин освободили 👍🏻

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Иван Серик
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Михаил Сватов

это вам не льготные кредите

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Озорная Иволга

А только с премиумом можно редактировать комменты так, что не видно, что они отредактированы?

А блин, теперь видно. Только на vc.ru значит.

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Вадим Д.

Честно говоря, не обращал внимания.

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Ware Wow

Да 0 налогов можно во многих юрисдикциях организовать, включая самые "престижные".
Только кто поедет в Сальвадор? Им это не поможет.

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A V

«В Сальвадоре особо остро стоит проблема преступности. Уличные банды, в особенности Mara Salvatrucha, представляют серьёзную угрозу для сальвадорского общества. В 2015 году уровень убийств в стране составил 104 на каждые 100 тысяч человек, что является самым высоким в мире»

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Vitaly Ya

Налоге местное правительство брать с вас не будет, их будут брать местные банды.

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A V

Свежая новость от евроньюс сообщает что количество убийств сократилось почти в два раза, до 64 человек на 1000 и открыли мегатюрьму на 50 тысяч человек:

https://ru.euronews.com/2023/02/25/salvador-gang-prisioners

В наручниках и кандалах: первые заключенные…
Жесткий курс властей на борьбу с разгулом преступности приносит плоды: за 8 лет количество убийств…
ru.euronews.com
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Vitaly Ya

Да интересный проект у нового президента.

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Kiss MySnikers

За шутку лойс, но ситуация там оперативно улучшается

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Andrey Kuragin

Ваши данные устарели, сейчас 7.8 на 100к человек

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Вильгельм Богачев
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Айнур

все летим в Сальвадор!

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Вадим Д.

Самолётами РЖД или поездами Аэрофлота?

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Dima Alexeev

несколько авиакомпании на выбор
были бы деньги

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Иван Серик

Вот бы ещё и бесплатную доставку. Цены бы им не было!

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Иван Серик

Интересная идея..

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Daniil Gladchenko

Разрабатывать приложения и сайты для картелей, чтобы продавать напрямую, без посредников

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Иван Серик
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Полина Щербакова

а можно еще премию порошком)

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Иван Серик
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Полина Щербакова

а где их доски объявлений о наборе кодеров)

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Полина Щербакова

огласите цену на билет до Сальвадора

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Kiss MySnikers

Ну так то есть рядом с Сальвадором страна с несколько более развитым айти сектором, чем РФ. Россиянам новости про Сальвадор больше как инвестиционная подсветка

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Denis Zotov

Какие ИТ-компании, если в Сальвадоре каннабис запрещен? Это все равно, что пытаться привлекать банки и одновременно бороться с кокаином.

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Dima Alexeev

вряд ли там за употребление наказывают, как и во всей ЛА

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Полина Щербакова

где тут поезд на сальвадор)

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Иван Серик

Вот правильный подход!
Не чушь, как в России!

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Dima Alexeev

Говоря об отмене налогов для IT-компаний, он не обязал же находиться в стране. Достаточно открыть компанию и вести через неё дела на весь регион

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Vitaly Ya

Зачем тогда нужна им эта компания. Цимес в том, чтобы развивалось комьюнити. Это арабы могут ради красивой строчки о наличии в стране такой-то компании себе это позволить.

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Юрий Мальцев

Полез гуглить про жизнь в Сальвадоре

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Влад Бад

Жизнь-дно...окучат "при выходе" (к гадалке не ходи)

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Vitaly Ya

Ехать в страну где местному жителю пострелять как в туалет сходить? Спасибо, но нет.

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Полина Щербакова

не бойтесь там всем приехавшим выдают пулемет Томпсона

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Amanda Ramirez

вот это поддержка ит,вот это я понимаю

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Юрий Мальцев

Там 4G везде работает? 😂

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Полина Щербакова

скажите пажалуста а в сольвадоре кодеры требуются ?

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Цой жив

У Минцифры что ли заразились? Максут там руку никому не жал?
Прежде чем давать льготы IT-компаниям, нужно определить, что такое IT!

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Dima Alexeev

В Сальвадоре могут сделать всё по-человечески, не как у нас. Например, по виду деятельности/количеству сотрудников сделать

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Цой жив

Не так все это просто, как кажется. Нужно быть профессионалом.

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Dima Alexeev

Для чего?
Для получения льгот в Сальвадоре?
У нас то понятно, для кого льготы введены

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Melissa Mata

Я так поняла: в Сальвадоре еда тоже никому не нужна? Все будут питаться воздухом и заниматься нанотехнологиями. Круто!

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Цой жив

Стартаперы! Нашел на карте, вроде норм! Все в Сальвадор! Прощай дебильный Минцифры, профанский ФРИИ, смешной Сбер, псевдо-инвесторы, задроты-госфонды, инфоцыгане-инноваторы и неэффективное Сколково!

Стоп, а деньги в Сальвадор есть?

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Ivan Medvedev

все летим в Сальвадор!

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