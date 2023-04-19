Госдума приняла законопроект об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение Статьи редакции
Можно вернуть налог с суммы до 110 тысяч рублей в год — по расходам на образование детей, и до 150 тысяч — на лечение и обучение взрослых.
- Депутаты приняли во втором и третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, которые предлагают увеличить налоговые вычеты по расходам на образование, лечение и покупку лекарств.
- Сейчас россияне могут вернуть 13% максимум с 50 тысяч рублей в год за образование детей и со 120 тысяч рублей в год за обучение и лечение взрослых, а также покупку лекарств. Поправки увеличивают эти суммы до 110 тысяч и 150 тысяч соответственно.
- Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ.
- Владимир Путин предложил увеличить налоговые вычеты по расходам на образование детей и обучение и лечение взрослых россиян в феврале 2023 года.
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Хорошо-хорошо, да не очень-то ©
Есть! Знаете, откуда взяли? С 1 мая весело бабулям будет.
Определённым категориям льготников повысят выплаты. Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в мае 2023 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, а именно их пенсия повысится на 7567,33 рубля. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. Также хочется обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается.
То есть, имея право из-за доживания до 80-ти, ты лишаешься права на имевшуюся льготу по инвалидности.
Неплохо! Только не означает ли это скорое и стремительное подорожание всего и вся?
Что-то больно щедро слуги народа распоряжаются нашими же деньгами.
а откуда у вас деньги - щас разберемся)
извините ребята зарплату уменьшаем - все ушло на образование и лечение
так что теперь образование и лечение станут лучше или как
девальвации не будет - твердо и четко
Которых не завозят. Многоходовочка.
а что если зарплату выдавать не деньгами а продуктами образованием и лечением
А что тогда будет налоговым вычетом? Отпуск работника?
отпуска вообще отменить
а если мне образование не нужно - можно будет деньги на него не отдавать?
Если обещаешь не болеть 😉
я про образование написал)
а налог на дождь будет ?
Я думал, что образование и медицина в России бесплатные :-(
тебя жестоко нае... обманули)
бесплатно это при коммунизме - сказали что его скоро построят
кто кто приняла ?
Чат-гопота в виде Полины и сюда добралась?
Делают видимость, что всё хорошо. Увеличивают вычеты на то, чем люди почти не пользуются. Зато потом очередное повышение ЖКХ у всех и тд. 🙈
Ну не так же всё- вернуть 13% не с суммы, а максимум вернуть до 50000(110000) и до 120000(150000), а то с ваших слов получается, что за образование детей сейчас можно вернуть 6500, а за лечение- 15600...
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/946cbfc58c05e1392615a251973beb32dc79f94e/
Ниче не поменялось, цены на медицину выросли больше чем 30%, так что это увеличение даже не догоняет инфляцию в медицине.