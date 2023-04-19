Финансы
Таня Боброва

Госдума приняла законопроект об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение Статьи редакции

Можно вернуть налог с суммы до 110 тысяч рублей в год — по расходам на образование детей, и до 150 тысяч — на лечение и обучение взрослых.

  • Депутаты приняли во втором и третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, которые предлагают увеличить налоговые вычеты по расходам на образование, лечение и покупку лекарств.
  • Сейчас россияне могут вернуть 13% максимум с 50 тысяч рублей в год за образование детей и со 120 тысяч рублей в год за обучение и лечение взрослых, а также покупку лекарств. Поправки увеличивают эти суммы до 110 тысяч и 150 тысяч соответственно.
  • Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ.
  • Владимир Путин предложил увеличить налоговые вычеты по расходам на образование детей и обучение и лечение взрослых россиян в феврале 2023 года.
Финансы
SimbirSoft
Как получить налоговый вычет в 2021 году: что нового

Если вы получаете «белую» зарплату, то в случае крупных расходов – например, на лечение, образование и недвижимость – у вас есть возможность вернуть 13% от максимальной суммы вычета (в частности, 260 000 рублей от стоимости жилья). Однако, многие налогоплательщики ни разу не пользовались вычетами, и мы в SimbirSoft выяснили это при расширении…

#новость #налоги

1041 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Написать комментарий...
 Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Хорошо-хорошо, да не очень-то ©

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

Есть! Знаете, откуда взяли? С 1 мая весело бабулям будет.
Определённым категориям льготников повысят выплаты. Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в мае 2023 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, а именно их пенсия повысится на 7567,33 рубля. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. Также хочется обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается.
То есть, имея право из-за доживания до 80-ти, ты лишаешься права на имевшуюся льготу по инвалидности.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Неплохо! Только не означает ли это скорое и стремительное подорожание всего и вся?

Что-то больно щедро слуги народа распоряжаются нашими же деньгами.

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

а откуда у вас деньги - щас разберемся)

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

извините ребята зарплату уменьшаем - все ушло на образование и лечение

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

так что теперь образование и лечение станут лучше или как

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

девальвации не будет - твердо и четко

Ответить
Развернуть ветку
Пропащий Муму
а также покупку лекарств

Которых не завозят. Многоходовочка.

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

а что если зарплату выдавать не деньгами а продуктами образованием и лечением

Ответить
Развернуть ветку
sunblade

А что тогда будет налоговым вычетом? Отпуск работника?

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

отпуска вообще отменить

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

а если мне образование не нужно - можно будет деньги на него не отдавать?

Ответить
Развернуть ветку
Пропащий Муму

Если обещаешь не болеть 😉

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

я про образование написал)

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

а налог на дождь будет ?

Ответить
Развернуть ветку
Цой жив

Я думал, что образование и медицина в России бесплатные :-(

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

тебя жестоко нае... обманули)

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

бесплатно это при коммунизме - сказали что его скоро построят

Ответить
Развернуть ветку
Полина Щербакова

кто кто приняла ?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Симутин

Чат-гопота в виде Полины и сюда добралась?

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Ма

Делают видимость, что всё хорошо. Увеличивают вычеты на то, чем люди почти не пользуются. Зато потом очередное повышение ЖКХ у всех и тд. 🙈

Ответить
Развернуть ветку
Александр Д.
Сейчас россияне могут вернуть 13% максимум с 50 тысяч рублей в год за образование детей и со 120 тысяч рублей в год за обучение и лечение взрослых, а также покупку лекарств. Поправки увеличивают эти суммы до 110 тысяч и 150 тысяч соответственно.

Ну не так же всё- вернуть 13% не с суммы, а максимум вернуть до 50000(110000) и до 120000(150000), а то с ваших слов получается, что за образование детей сейчас можно вернуть 6500, а за лечение- 15600...
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/946cbfc58c05e1392615a251973beb32dc79f94e/

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Ниче не поменялось, цены на медицину выросли больше чем 30%, так что это увеличение даже не догоняет инфляцию в медицине.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
null