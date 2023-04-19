Как получить налоговый вычет в 2021 году: что нового

Если вы получаете «белую» зарплату, то в случае крупных расходов – например, на лечение, образование и недвижимость – у вас есть возможность вернуть 13% от максимальной суммы вычета (в частности, 260 000 рублей от стоимости жилья). Однако, многие налогоплательщики ни разу не пользовались вычетами, и мы в SimbirSoft выяснили это при расширении…