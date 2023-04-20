День 421: российский производитель сиропов хочет получить права на бренд Aperol Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
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Кто и как адаптируется
Производитель сельхозтехники CNH Industrial (бренды Case, New Holland) объявил об уходе из России и продаже бизнеса примерно за $60 млн. В марте 2022-го компания уже приостановила поставки. Покупатель бизнеса в заявлении на сайте компании не уточняется.
Французская транспортно-логистическая компания CMA CGM продала 50% оператора «Логопер» бывшему топ-менеджеру РЖД Александру Кахидзе за €1, но получила опцион на обратный выкуп, пишет РБК.
Производитель сиропов «Вкусная жизнь» попросил снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz, узнали «Ведомости». Компания подала иск к структуре итальянской компании Davide Campari — Milano, которой и принадлежат эти бренды. Первое заседание назначено на 19 июня.
Калининградская область ведёт переговоры с ИТ-компанией Softline о разворачивании сборки ноутбуков и других периферийных устройств, рассказали «Ведомостям» в правительстве региона.
Национальная система платежных карт планирует запустить новый сервис, рассчитанный на банки с большой эмиссией карт и эквайринговой сетью, узнал «Ъ». Он позволит сэкономить при оплате клиентами покупок с помощью Mir Pay.
Правкомиссия одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой, рассказали «Ведомостям» источники. По их словам, актив продадут автодилеру «Авилон». Собеседник газеты говорит, что партнёром «Авилона» может стать китайская Chery. Переговоры об этом ведутся с автодилером, но не с ним одним.
Какие есть проблемы и трудности
Крупнейшие операторы связи и башенной инфраструктуры пожаловались Минцифры на рост затрат на присоединение объектов связи к электросетям, узнал РБК. Компании просят пересмотреть тарифы — иначе стоимость услуг для абонентов вырастет, а конкуренция и темпы строительства сетей снизятся.
Суд снова оштрафовал владельца «Википедии» — на 1,5 млн рублей за «фейки» о «спецоперации».
Контекст
Российское юрлицо H&M по итогам 2022 года получило 9,7 млрд рублей чистого убытка, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчётность. Годом ранее компания получила прибыль в 9,4 млрд рублей. Выручка за год упала с 71,6 млрд до 29,2 млрд рублей.
Евросоюз не будет вводить новых санкций против России, пишет FT со ссылкой на источники. Избежавшие ограничений отрасли российской экономики могут быть критически важны для той или иной страны ЕС. «Мы закончили. Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер», — заявил один из собеседников газеты. В дальнейшем ЕС будет расширять список подсанкционных лиц и ужесточать меры против обхода блокировок.
Выручка российского юрлица TikTok по итогам 2022 года сократилась на 29% и составила 2,36 млрд рублей, следует из данных, которые компания направила в ФНС. Рекламная выручка к концу года составила 1,4 млрд против 3,3 млрд в 2021 году.
Новости предыдущего дня, 19 апреля — здесь.
Какой бы автозавод не продавали в России, все равно получается Китай.
И потом РИА напишет:
"Китайцы восхитились новым дизайном «Москвича»"
все верно, завод Российский, а автомобили будут китайскими )
Ну, ребятушки... Так вы всё проспали. Китай экспортирует автомобилей уже больше, чем Германия. И они становятся лидерами в электромобилях. Они, так сказать, решили перепрыгнуть через ступень. А зная их любовь к масштабности, можно предположить, что в электромобилях они станут законодателями мод, оставив старичкам только премиум сегмент.
Ну почему же. Иногда получаются сомнительные сельхоз угодья
Устрицы белорусские, ноутбуки калининградские, москвичи китайские. Жизнь-оксюморон.
Москвичи узбекские*
Кокакола казахская. Бытовая химия польская. Вундервафли иранские. Импортозамещени в действии.
Заживем!
и даже мобики-чмобики
смартфоны тоже скоро только китайские останутся
Я правильно понимаю, что производитель сиропов «Вкусная жизнь» хочет просто беспалевно использовать товарные знаки, принадлежащие итальянцам? Интересно, какая там мотивировка. Вряд ли же "ну просто потому что почему бы и нет?".
* Интересно, какая там мотивировка
Мотивировка - расширение производства с перспективой выхода на западные рынки..))
Если я правильно понимаю, то мало зарегистрировать товарный знак, надо его использовать. Если итальянцы ушли с рынка и знак не используют, то это может быть юридическим аспектом для снятия защиты в пользу того, кто будет использовать.
Такая же, как у производителей аналога егерьмейстера. Только тут более наглые. Могли бы выпустить какую-нибудь "полилоль"
Он их придумал, итальянцы запатентовали
Этикетки на бутылки напечатали на год вперед, выкидывать жалко.
еще и в суд подали
*монтировка
ну подделку егеря же производят и продают, так что уже не удивляюсь
крупные бренды уже раздербанили, теперь мелкие шакалята косплеят старших. современная россия чо
Рынок всех рассудит.
Домру уже каждые 3 месяца ценники поднимает, охренели вкрай. Пробовал разговаривать, но слушать не хотят, что ж, после 10 лет ищу нового прова.
Чего их слушать, приходишь с паспортом на разрыв контракта, сами отсыпаться лишь бы не ушел
А можно мне права на бренд apple?
Заодно берите IBM, Oracle и Microsoft. Оптом дешевле будет.
Кстати, в начале 90-х, лично видел киоск с гордой надписью IBM, в котором продавались дискеты и прочая прочая.
забирай, отдаю за 5000 рублей
А чего бы вообще любые бренды не распродать? Тульские самовары Apple, казанские бинокли Microsoft, новокузнецкий чугун Google — ну красота же.
Видел, давно, правда, бюстгальтеры "Микрософт".
хм, не очень понятная новость. типа некто в Калининграде хочет через Softline покупать нечто, из чего будет собирать ноутбуки? Или это они предлагают софтлайну площадку? Или?
все хуже и хуже всё-таки, да? Не так радостно, как ты говорил на новости в начале)
Привет, Кояш
Логопер за €1 — смахивает на рекламу чего-то весьма нелегального.
Русский-православный апероль! Давно пора! Хотя, я моду на этот напиток так и не прочувствовал
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Где-то я это уже читал... Интересно, а на мультиакк побежит жаловаться тоже бот-новорег или кто постарше?
Вот интересно какой бы шум гам тут поднялся, если бы наши власти запретили российским компаниям бизнес за рубежом вести?
А кто их сынкам и дочкам тогда кокс будет в Ницце покупать. Фамилии уже сменили, кокс поступает исправно, папики платят через прокладки. Всем хорошо
Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 (ред. от 22.12.2022) "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"
Aperol это Aperol, какая нафиг Вкусная жизнь
с сиропом - 3 копейки
но при этом цена будет оставаться той же...если не выше.
А чего Вкусная жизнь не хочет выпускать свое ясделие под какой маркой сладкий суррогат или ещё какое местное-неизвестное. А так тут же надо в маркетинг вбухать миллиарды, как это сделали австрийцы со своим аперолем. Ну благо дело сейчас для этоо есть самый справедливый суд в мире, он то уж разберётся, что на самом деле бренд со столетней историей можно бастардам отдать.
Какая вкусная фотка на главной, апероля захотелось...