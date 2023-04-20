Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":671193,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":671193,"gtm":null} 4163 просмотров Слушать

Источник: Joseph De Leo / epicurious.com

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 апреля: доллар — 81,65 рубля, евро — 89,37 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:18 мск: доллар — 81,74 рубля, евро — 89,63 рубля.

Курсы на Forex на 12:09 мск: доллар — 81,58 рубля, евро — 89,46 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,96 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Кто и как адаптируется

Производитель сельхозтехники CNH Industrial (бренды Case, New Holland) объявил об уходе из России и продаже бизнеса примерно за $60 млн. В марте 2022-го компания уже приостановила поставки. Покупатель бизнеса в заявлении на сайте компании не уточняется.

Французская транспортно-логистическая компания CMA CGM продала 50% оператора «Логопер» бывшему топ-менеджеру РЖД Александру Кахидзе за €1, но получила опцион на обратный выкуп, пишет РБК.

Производитель сиропов «Вкусная жизнь» попросил снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz, узнали «Ведомости». Компания подала иск к структуре итальянской компании Davide Campari — Milano, которой и принадлежат эти бренды. Первое заседание назначено на 19 июня.

Калининградская область ведёт переговоры с ИТ-компанией Softline о разворачивании сборки ноутбуков и других периферийных устройств, рассказали «Ведомостям» в правительстве региона.

Национальная система платежных карт планирует запустить новый сервис, рассчитанный на банки с большой эмиссией карт и эквайринговой сетью, узнал «Ъ». Он позволит сэкономить при оплате клиентами покупок с помощью Mir Pay.

Правкомиссия одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой, рассказали «Ведомостям» источники. По их словам, актив продадут автодилеру «Авилон». Собеседник газеты говорит, что партнёром «Авилона» может стать китайская Chery. Переговоры об этом ведутся с автодилером, но не с ним одним.

Какие есть проблемы и трудности

Крупнейшие операторы связи и башенной инфраструктуры пожаловались Минцифры на рост затрат на присоединение объектов связи к электросетям, узнал РБК. Компании просят пересмотреть тарифы — иначе стоимость услуг для абонентов вырастет, а конкуренция и темпы строительства сетей снизятся.

Суд снова оштрафовал владельца «Википедии» — на 1,5 млн рублей за «фейки» о «спецоперации».

Контекст

Российское юрлицо H&M по итогам 2022 года получило 9,7 млрд рублей чистого убытка, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчётность. Годом ранее компания получила прибыль в 9,4 млрд рублей. Выручка за год упала с 71,6 млрд до 29,2 млрд рублей.

Евросоюз не будет вводить новых санкций против России, пишет FT со ссылкой на источники. Избежавшие ограничений отрасли российской экономики могут быть критически важны для той или иной страны ЕС. «Мы закончили. Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер», — заявил один из собеседников газеты. В дальнейшем ЕС будет расширять список подсанкционных лиц и ужесточать меры против обхода блокировок.

Выручка российского юрлица TikTok по итогам 2022 года сократилась на 29% и составила 2,36 млрд рублей, следует из данных, которые компания направила в ФНС. Рекламная выручка к концу года составила 1,4 млрд против 3,3 млрд в 2021 году.