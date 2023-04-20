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Финансы
Таня Боброва

День 421: российский производитель сиропов хочет получить права на бренд Aperol Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Joseph De Leo / epicurious.com

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 апреля: доллар — 81,65 рубля, евро — 89,37 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:18 мск: доллар — 81,74 рубля, евро — 89,63 рубля.

Курсы на Forex на 12:09 мск: доллар — 81,58 рубля, евро — 89,46 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,96 рубля.

Кто и как адаптируется

Производитель сельхозтехники CNH Industrial (бренды Case, New Holland) объявил об уходе из России и продаже бизнеса примерно за $60 млн. В марте 2022-го компания уже приостановила поставки. Покупатель бизнеса в заявлении на сайте компании не уточняется.

Французская транспортно-логистическая компания CMA CGM продала 50% оператора «Логопер» бывшему топ-менеджеру РЖД Александру Кахидзе за €1, но получила опцион на обратный выкуп, пишет РБК.

Производитель сиропов «Вкусная жизнь» попросил снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz, узнали «Ведомости». Компания подала иск к структуре итальянской компании Davide Campari — Milano, которой и принадлежат эти бренды. Первое заседание назначено на 19 июня.

Калининградская область ведёт переговоры с ИТ-компанией Softline о разворачивании сборки ноутбуков и других периферийных устройств, рассказали «Ведомостям» в правительстве региона.

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Национальная система платежных карт планирует запустить новый сервис, рассчитанный на банки с большой эмиссией карт и эквайринговой сетью, узнал «Ъ». Он позволит сэкономить при оплате клиентами покупок с помощью Mir Pay.

Правкомиссия одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой, рассказали «Ведомостям» источники. По их словам, актив продадут автодилеру «Авилон». Собеседник газеты говорит, что партнёром «Авилона» может стать китайская Chery. Переговоры об этом ведутся с автодилером, но не с ним одним.

Какие есть проблемы и трудности

Крупнейшие операторы связи и башенной инфраструктуры пожаловались Минцифры на рост затрат на присоединение объектов связи к электросетям, узнал РБК. Компании просят пересмотреть тарифы — иначе стоимость услуг для абонентов вырастет, а конкуренция и темпы строительства сетей снизятся.

Суд снова оштрафовал владельца «Википедии» — на 1,5 млн рублей за «фейки» о «спецоперации».

Контекст

Российское юрлицо H&M по итогам 2022 года получило 9,7 млрд рублей чистого убытка, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчётность. Годом ранее компания получила прибыль в 9,4 млрд рублей. Выручка за год упала с 71,6 млрд до 29,2 млрд рублей.

Евросоюз не будет вводить новых санкций против России, пишет FT со ссылкой на источники. Избежавшие ограничений отрасли российской экономики могут быть критически важны для той или иной страны ЕС. «Мы закончили. Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер», — заявил один из собеседников газеты. В дальнейшем ЕС будет расширять список подсанкционных лиц и ужесточать меры против обхода блокировок.

Выручка российского юрлица TikTok по итогам 2022 года сократилась на 29% и составила 2,36 млрд рублей, следует из данных, которые компания направила в ФНС. Рекламная выручка к концу года составила 1,4 млрд против 3,3 млрд в 2021 году.

Новости предыдущего дня, 19 апреля — здесь.

#новость

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83 комментария
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 Дмитрий Косатиков

Какой бы автозавод не продавали в России, все равно получается Китай.

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S.Capusta

И потом РИА напишет:
"Китайцы восхитились новым дизайном «Москвича»"

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Михаил Фирсов

все верно, завод Российский, а автомобили будут китайскими )

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2 комментария
Александр Романов

Ну, ребятушки... Так вы всё проспали. Китай экспортирует автомобилей уже больше, чем Германия. И они становятся лидерами в электромобилях. Они, так сказать, решили перепрыгнуть через ступень. А зная их любовь к масштабности, можно предположить, что в электромобилях они станут законодателями мод, оставив старичкам только премиум сегмент.

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3 комментария
Andrew Simon

Ну почему же. Иногда получаются сомнительные сельхоз угодья

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Alexey Arhipov
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Вадим Д.

Устрицы белорусские, ноутбуки калининградские, москвичи китайские. Жизнь-оксюморон.

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Gosoo Gosoo

Москвичи узбекские*

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3 комментария
Сергей Веселовзоров

Кокакола казахская. Бытовая химия польская. Вундервафли иранские. Импортозамещени в действии.

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13 комментариев
Маленький Mook

Заживем!

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iDark Ogr

и даже мобики-чмобики

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Айдар Каримов

смартфоны тоже скоро только китайские останутся

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Слегка Придурковатый

Я правильно понимаю, что производитель сиропов «Вкусная жизнь» хочет просто беспалевно использовать товарные знаки, принадлежащие итальянцам? Интересно, какая там мотивировка. Вряд ли же "ну просто потому что почему бы и нет?".

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S.Capusta

* Интересно, какая там мотивировка

Мотивировка - расширение производства с перспективой выхода на западные рынки..))

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g1mb0s

Если я правильно понимаю, то мало зарегистрировать товарный знак, надо его использовать. Если итальянцы ушли с рынка и знак не используют, то это может быть юридическим аспектом для снятия защиты в пользу того, кто будет использовать.

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2 комментария
Фоксик

Такая же, как у производителей аналога егерьмейстера. Только тут более наглые. Могли бы выпустить какую-нибудь "полилоль"

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Алекс Р

Он их придумал, итальянцы запатентовали

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1 комментарий
Mista

Этикетки на бутылки напечатали на год вперед, выкидывать жалко.

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Давид Муравьёв

еще и в суд подали

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Дмитрий Цветков

*монтировка

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Dogadov A.

ну подделку егеря же производят и продают, так что уже не удивляюсь

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Инга Русланова

крупные бренды уже раздербанили, теперь мелкие шакалята косплеят старших. современная россия чо

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Иван Сергеев

Рынок всех рассудит.

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1 комментарий
Вадим Д.
иначе стоимость услуг для абонентов вырастет

Домру уже каждые 3 месяца ценники поднимает, охренели вкрай. Пробовал разговаривать, но слушать не хотят, что ж, после 10 лет ищу нового прова.

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Алекс Р

Чего их слушать, приходишь с паспортом на разрыв контракта, сами отсыпаться лишь бы не ушел

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2 комментария
Булка хлеба

А можно мне права на бренд apple?

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Andrew Volosnikov

Заодно берите IBM, Oracle и Microsoft. Оптом дешевле будет.
Кстати, в начале 90-х, лично видел киоск с гордой надписью IBM, в котором продавались дискеты и прочая прочая.

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5 комментариев
Михаил Барабаш

забирай, отдаю за 5000 рублей

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Вадим Д.

А чего бы вообще любые бренды не распродать? Тульские самовары Apple, казанские бинокли Microsoft, новокузнецкий чугун Google — ну красота же.

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Anton Malgin

Видел, давно, правда, бюстгальтеры "Микрософт".

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6 комментариев
Leonid Bushuev
Калининградская область ведёт переговоры с ИТ-компанией Softline о разворачивании сборки ноутбуков и других периферийных устройств, рассказали «Ведомостям» в правительстве региона.

хм, не очень понятная новость. типа некто в Калининграде хочет через Softline покупать нечто, из чего будет собирать ноутбуки? Или это они предлагают софтлайну площадку? Или?

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S1m0ne

все хуже и хуже всё-таки, да? Не так радостно, как ты говорил на новости в начале)
Привет, Кояш

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2 комментария
Вадим Д.

Логопер за €1 — смахивает на рекламу чего-то весьма нелегального.

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Костя Маслов

Русский-православный апероль! Давно пора! Хотя, я моду на этот напиток так и не прочувствовал

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Alex Nosov

Где-то я это уже читал... Интересно, а на мультиакк побежит жаловаться тоже бот-новорег или кто постарше?

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Станислав

Вот интересно какой бы шум гам тут поднялся, если бы наши власти запретили российским компаниям бизнес за рубежом вести?

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Павел Шкутко

А кто их сынкам и дочкам тогда кокс будет в Ницце покупать. Фамилии уже сменили, кокс поступает исправно, папики платят через прокладки. Всем хорошо

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Иван

Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 (ред. от 22.12.2022) "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

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Анна Жук

Aperol это Aperol, какая нафиг Вкусная жизнь

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Полина Щербакова

с сиропом - 3 копейки

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anri

но при этом цена будет оставаться той же...если не выше.

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Павел Шкутко

А чего Вкусная жизнь не хочет выпускать свое ясделие под какой маркой сладкий суррогат или ещё какое местное-неизвестное. А так тут же надо в маркетинг вбухать миллиарды, как это сделали австрийцы со своим аперолем. Ну благо дело сейчас для этоо есть самый справедливый суд в мире, он то уж разберётся, что на самом деле бренд со столетней историей можно бастардам отдать.

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Егор Вяткин

Какая вкусная фотка на главной, апероля захотелось...

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