Финансы
Маша Цепелева

Правительство обяжет иностранные компании заплатить взнос со сверхприбыли при продаже бизнеса в России — Bloomberg Статьи редакции

Это будет дополнительным условием помимо скидки 50% и «добровольного взноса» в 10% от суммы сделки, говорят источники.

  • Зарубежные компании будут обязаны заплатить разовый сбор со сверхприбыли при продаже российского бизнеса, сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами чиновников источники.
  • Альтернативой может быть увеличенная скидка при согласовании сделки. Исключений не будет, потому что «бюджет нуждается в деньгах», добавил источник агентства.
  • По данным издания, разрешения на выход с российского рынка ожидают Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International и другие компании.
  • В марте 2022 года правительство потребовало согласовывать со специальной комиссией все сделки по продаже российских активов компаний из «недружественных» стран. В список вошли США, Сингапур, Великобритания, Канада, Япония и все страны ЕС.
  • В декабре подкомиссия Минфина приняла четыре критерия, которыми будет руководствоваться при одобрении сделок: наличие независимой оценки стоимости активов, рассрочки платежа для покупателя на один-два года или уплата «добровольного взноса» в федеральный бюджет не менее 10% от суммы сделки. Также продажа актива возможна только с дисконтом не менее 50% от стоимости, определённой независимой оценкой. Последнее условие — установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников).
  • В начале 2023 года Минфин начал готовить законопроект о разовом сборе в бюджет из сверхприбыли бизнеса, он должен вступить в силу 1 января 2024 года. Ставка составит 10% от превышения показателя 2021-2022 годов над уровнем 2018-2019 годов. У российских компаний будет возможность заплатить 5%, если перечислить деньги досрочно, рассказывали источники «Интерфакса».

#новость

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101 комментарий
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 S.Capusta

Поговорка "Рубль вход, выход два" заиграла по-новому.
Интересно, к китайским компаниям это тоже относится?

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Павел Шкутко

Китайцы следующие на очереди, но они обычно свое не вкладывают, они из колоний только выкачивают, молодцы. После них только загаженная экология и пара стульев, бери не хочу

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2 комментария
Денис Демидов

С тоталитарным Китаем такой номер уже не пройдет, те как европейцы цацкаться и вводить санкции в час по чайной ложке не будут.

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8 комментариев
Dima Alexeev

Прямо в статье написано, к каким странам это относится

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2 комментария
Павел Шкутко

Проще как cysco, уничтожить оборудование и забыть. А то могут и 120% подоходного в итоге насчитать. В общем дальше лет 100 будут загнивать на свое бабло, что от китайцев и индусов на прокорм получат, то и сожрут

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Слегка Придурковатый

Клёвая фраза «бюджет нуждается в деньгах». Под неё можно бесконечно увеличивать всевозможные сборы, взносы, налоги. Да и не только. Её можно расширить практически на все сферы жизни.

- Иван Петрович, почему у меня в этом месяце такая маленькая премия?
- Бюджет нуждается в деньгах.

- Алё, налоговая, какого хуя?!
- Бюджет нуждается в деньгах.

- Братишка, дай телефон позвонить. Один звонок, у моего батарейка села.
- Держите.
- Ничосе, айфон последний. Ну ладно, пока, - уходит.
- Телефон-то отдайте!
- Бюджет нуждается в деньгах.
(тыдыщ в ебальник)

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Dimitri

Даже непонятно почему вдруг в деньгах нуждается.

Почти все прошлые 15 лет бюджет профицитный был и вдруг в убытки улетел.

Может пора причину устранить?
Да ну.. Лучше налоги повышать каждую неделю.

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Хозяин

Фронт нуждается в мясе.

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Стартапер-пессимист

Пока крепостные терпят - можно и так.

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Фёдор Павлов

«бюджет нуждается в деньгах»- интересно почему же возник дефицит и при чем тут бизнес

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Roman

За 100% ещё не переполнилось? Гуляем в последний раз, видимо…

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Alexey Ivanov
Гуляем в последний раз, видимо…

А это было не очевидно?

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Пьяный кролик

Скорее всего, интересно на очередную спецоперацию набирают бабки

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Вадим Д.

Ещё, ещё золота!!!
Может, пора уже просто всё забирать? Хотя да, ещё же сверху можно штрафы добавлять.

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Вяйняймейнен Уленшпигель

Не подсказывайте им!!

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1 комментарий
Ray Smith

А чем собственно комментаторы недовольны? Не с вас же берут, а с иностранного бизнеса, который в принципе то заслужил.
Хотят кинуть нас - пусть платят.

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Nikolay Помещенко

для протокола, когда вы пишете "нас", меня отделяйте. я с вами не хочу в "нас" состоять. немного противно

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2 комментария
Стартапер-пессимист

Что значит "хотят кинуть нас"?

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12 комментариев
Den

Недовольны тем, что это ухудшает и так плохой инвестиционный климат в стране. Даже после начала СВО еще многие компании колебались, и хотели вернуться в страну, все-таки Россия не самый маленький рынок для компаний. А теперь окончательно добивают все это. Россия не СССР по возможностям, России нужны инвестиции и технологии

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Николай

Берут не только с нас, но и с будущих поколений, кто останется в РФ. Уже и ВВХ не будет и власть сменится, а все будут помнить, что эти ребята склонны учудить и поэтому с ними лучше дело вообще не иметь или закладывать повышенную риск-премию.

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15 комментариев
Сергей Журавлёв

Какого иностранного? Где вы иностранный бизнес в России видите?

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Артем Сухенко

люди не недовольны, а иронизируют. Особенно это смешно в контексте сказанного властью ранее. А вот вы манипулируете и натягиваете сову на глобус. Если и были прецеденты т.н. кидания, то не более десятка таких компаний наберется. И потом, если компания работала, а затем решила уйти, то это их право. Скажите спасибо, что развивали рынок товаров/услуг и давали рабочие места.

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Полина Щербакова

цап- царап . было ваше стало наше .

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Николай

Ну т.е. вариант замириться и попытаться все отыграть не рассматривается даже с горизонтом 15-20 лет

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Комментарий удален модератором

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Крендель с перцем

У меня вопрос, а кто-то продает свои бизнесы со сверхприбылью? Вроде в России все уходят и отдают бизнес за копейки.

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Петр П

Сверхприбыли отдельно, бизнес отдельно. Яркий пример из последнего - райф, сверхприбыли у него наблюдались, но уйти очень уж хочется (ну, может не ему самому, но это в нынешнее время и неважно). Поэтому видимо перед продажей теперь придется ещё и тот "добровольный" взнос заплатить

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4 комментария
Сергей Лукьянчиков

За Володю!

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Слегка Придурковатый
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3 комментария
Dima Alexeev

Нормальный ответ на блокировку российских активов

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Sergei Timofeyev

Просто так заблокировали, да? Ничего не случилось?

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3 комментария
M-S-R
потому что «бюджет нуждается в деньгах»

Денег нет, но вы держитесь (с)

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Dennis Prochko
Последнее условие — установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников)
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Dudka Trubnik

Охуенная идея. Сам процесс продажи тоже стоит деньги. В итоге компании в убыток не будут ничего продавать. Уничтожат оборудование или остановят все операции и оставят производство простаивать до лучших времен

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Nikolay Помещенко

кинули в 1917м, кинули в 2022м...
надеюсь, в последний раз такое позорище на нашу голову.

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Фоксик

Мне просто интересно, а если компании поступят как эпл?
Оставят офис на 10 метров с секретаршей на удаленке. Что делать будут?

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Скороход

А мне интересно, чем ты в жизни занимаешься, если задаешь такие тупые вопросы и думаешь что они умные :)

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Nikodim Vasilyska

Как что ? Ду&mа сразу в трёх чтениях принимает необходимый для такого случая за-кон. И всё!!!

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Сергей Леопольдович

Все что более чем 1 копейка при продаже частного бизнеса - сверхприбыль.
Все что меньше 10000000 трлн USD выручки у госструктур и квази-госструктур - сплошные убытки.
Прошу не путать!

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Aleksei M

ЦБ предложил платить уходящим иностранцам облигациями вместо валюты

Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/20/04/2023/64410dd89a7947ab10fcc27c?from=from_main_1

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Юрий Мальцев

Мне становится жалко иностранные компании в России 😂

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Пропащий Муму

А до этого было ок? Все ок с тобой?

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Nikolay Помещенко

жалейте тех, кто остались.

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1 комментарий
Продюсер душнила

Понятное дело, вобла дело дорогое.

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Полина Щербакова

полное мпротозамещение - только НЮХАО

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M.R.T.

А если я кетаец и не хочу плотитб

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Victoriya Kostina

Я как я понялa, речь именно о продаже бизнеса со сверхприбылью... типа продал дороже чем ...

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Невероятный Блондин

Эта понималка сломалась.
Несите другую.

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Zoringer

- Лейтенант, а pазве здесь нет левого повоpота?
- Есть, но он платный.

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Artemy

Коммент про инвестиционный климат

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Dudka Trubnik

«налог на сверхприбыль», «обязательная скидка».Называли бы уж своими именами, а то опять новояз. По сути национализация любой компании которая хочет уйти с рынка

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Деда Миша
национализация

Называли бы уж своими именами, а то опять новояз

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Сергей Журавлёв

Консультировались, консультировались, и наконсультировали. Там же вроде весь РСПП был против?

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Igi Kont

Меня больше пункт про дисконт смутил, не знал что уходящие компании обязаны продавать с скидкой в 50% свои активы. Теперь понятно, почему кто-то еще остался.

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неформат

короче подарить дешевле

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Иван Иванов

Инвестиции совсем нахер послать решили? Типа война никогда не кончится и они нам не понадобятся

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Alexey Ivanov

А они и не понадобятся. Возвращаться к капиталистической модели экономики вероятнее всего не будут. А для феодальной ынвистицыи енти ваши и не нужны вовсе

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Alexandr Eremeev

За 100% ещё не переполнилось? Гуляем в последний раз, видимо…

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Артур Мороз

Сейчас кто-нибудь одумается и не уйдет

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Алексей Бриль

Они же понимают, что продать то они продадут, но прежде чем строить бизнес уже несколько раз подумают

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Edo Defor

Очередной инсайд от Блумберга. Хотя, учитывая, что об этом говорили официальные лица, мб доля правды тут есть

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