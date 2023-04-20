Правительство обяжет иностранные компании заплатить взнос со сверхприбыли при продаже бизнеса в России — Bloomberg Статьи редакции
Это будет дополнительным условием помимо скидки 50% и «добровольного взноса» в 10% от суммы сделки, говорят источники.
- Зарубежные компании будут обязаны заплатить разовый сбор со сверхприбыли при продаже российского бизнеса, сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами чиновников источники.
- Альтернативой может быть увеличенная скидка при согласовании сделки. Исключений не будет, потому что «бюджет нуждается в деньгах», добавил источник агентства.
- По данным издания, разрешения на выход с российского рынка ожидают Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International и другие компании.
- В марте 2022 года правительство потребовало согласовывать со специальной комиссией все сделки по продаже российских активов компаний из «недружественных» стран. В список вошли США, Сингапур, Великобритания, Канада, Япония и все страны ЕС.
- В декабре подкомиссия Минфина приняла четыре критерия, которыми будет руководствоваться при одобрении сделок: наличие независимой оценки стоимости активов, рассрочки платежа для покупателя на один-два года или уплата «добровольного взноса» в федеральный бюджет не менее 10% от суммы сделки. Также продажа актива возможна только с дисконтом не менее 50% от стоимости, определённой независимой оценкой. Последнее условие — установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников).
- В начале 2023 года Минфин начал готовить законопроект о разовом сборе в бюджет из сверхприбыли бизнеса, он должен вступить в силу 1 января 2024 года. Ставка составит 10% от превышения показателя 2021-2022 годов над уровнем 2018-2019 годов. У российских компаний будет возможность заплатить 5%, если перечислить деньги досрочно, рассказывали источники «Интерфакса».
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Поговорка "Рубль вход, выход два" заиграла по-новому.
Интересно, к китайским компаниям это тоже относится?
Китайцы следующие на очереди, но они обычно свое не вкладывают, они из колоний только выкачивают, молодцы. После них только загаженная экология и пара стульев, бери не хочу
С тоталитарным Китаем такой номер уже не пройдет, те как европейцы цацкаться и вводить санкции в час по чайной ложке не будут.
Прямо в статье написано, к каким странам это относится
Проще как cysco, уничтожить оборудование и забыть. А то могут и 120% подоходного в итоге насчитать. В общем дальше лет 100 будут загнивать на свое бабло, что от китайцев и индусов на прокорм получат, то и сожрут
Клёвая фраза «бюджет нуждается в деньгах». Под неё можно бесконечно увеличивать всевозможные сборы, взносы, налоги. Да и не только. Её можно расширить практически на все сферы жизни.
- Иван Петрович, почему у меня в этом месяце такая маленькая премия?
- Бюджет нуждается в деньгах.
- Алё, налоговая, какого хуя?!
- Бюджет нуждается в деньгах.
- Братишка, дай телефон позвонить. Один звонок, у моего батарейка села.
- Держите.
- Ничосе, айфон последний. Ну ладно, пока, - уходит.
- Телефон-то отдайте!
- Бюджет нуждается в деньгах.
(тыдыщ в ебальник)
Даже непонятно почему вдруг в деньгах нуждается.
Почти все прошлые 15 лет бюджет профицитный был и вдруг в убытки улетел.
Может пора причину устранить?
Да ну.. Лучше налоги повышать каждую неделю.
Фронт нуждается в мясе.
Пока крепостные терпят - можно и так.
«бюджет нуждается в деньгах»- интересно почему же возник дефицит и при чем тут бизнес
За 100% ещё не переполнилось? Гуляем в последний раз, видимо…
А это было не очевидно?
Скорее всего, интересно на очередную спецоперацию набирают бабки
Ещё, ещё золота!!!
Может, пора уже просто всё забирать? Хотя да, ещё же сверху можно штрафы добавлять.
Не подсказывайте им!!
А чем собственно комментаторы недовольны? Не с вас же берут, а с иностранного бизнеса, который в принципе то заслужил.
Хотят кинуть нас - пусть платят.
для протокола, когда вы пишете "нас", меня отделяйте. я с вами не хочу в "нас" состоять. немного противно
Что значит "хотят кинуть нас"?
Недовольны тем, что это ухудшает и так плохой инвестиционный климат в стране. Даже после начала СВО еще многие компании колебались, и хотели вернуться в страну, все-таки Россия не самый маленький рынок для компаний. А теперь окончательно добивают все это. Россия не СССР по возможностям, России нужны инвестиции и технологии
Берут не только с нас, но и с будущих поколений, кто останется в РФ. Уже и ВВХ не будет и власть сменится, а все будут помнить, что эти ребята склонны учудить и поэтому с ними лучше дело вообще не иметь или закладывать повышенную риск-премию.
Какого иностранного? Где вы иностранный бизнес в России видите?
люди не недовольны, а иронизируют. Особенно это смешно в контексте сказанного властью ранее. А вот вы манипулируете и натягиваете сову на глобус. Если и были прецеденты т.н. кидания, то не более десятка таких компаний наберется. И потом, если компания работала, а затем решила уйти, то это их право. Скажите спасибо, что развивали рынок товаров/услуг и давали рабочие места.
цап- царап . было ваше стало наше .
Ну т.е. вариант замириться и попытаться все отыграть не рассматривается даже с горизонтом 15-20 лет
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
У меня вопрос, а кто-то продает свои бизнесы со сверхприбылью? Вроде в России все уходят и отдают бизнес за копейки.
Сверхприбыли отдельно, бизнес отдельно. Яркий пример из последнего - райф, сверхприбыли у него наблюдались, но уйти очень уж хочется (ну, может не ему самому, но это в нынешнее время и неважно). Поэтому видимо перед продажей теперь придется ещё и тот "добровольный" взнос заплатить
За Володю!
Нормальный ответ на блокировку российских активов
Просто так заблокировали, да? Ничего не случилось?
Денег нет, но вы держитесь (с)
Охуенная идея. Сам процесс продажи тоже стоит деньги. В итоге компании в убыток не будут ничего продавать. Уничтожат оборудование или остановят все операции и оставят производство простаивать до лучших времен
кинули в 1917м, кинули в 2022м...
надеюсь, в последний раз такое позорище на нашу голову.
Мне просто интересно, а если компании поступят как эпл?
Оставят офис на 10 метров с секретаршей на удаленке. Что делать будут?
А мне интересно, чем ты в жизни занимаешься, если задаешь такие тупые вопросы и думаешь что они умные :)
Как что ? Ду&mа сразу в трёх чтениях принимает необходимый для такого случая за-кон. И всё!!!
Все что более чем 1 копейка при продаже частного бизнеса - сверхприбыль.
Все что меньше 10000000 трлн USD выручки у госструктур и квази-госструктур - сплошные убытки.
Прошу не путать!
ЦБ предложил платить уходящим иностранцам облигациями вместо валюты
Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/20/04/2023/64410dd89a7947ab10fcc27c?from=from_main_1
Мне становится жалко иностранные компании в России 😂
А до этого было ок? Все ок с тобой?
жалейте тех, кто остались.
Понятное дело, вобла дело дорогое.
полное мпротозамещение - только НЮХАО
А если я кетаец и не хочу плотитб
Я как я понялa, речь именно о продаже бизнеса со сверхприбылью... типа продал дороже чем ...
Эта понималка сломалась.
Несите другую.
- Лейтенант, а pазве здесь нет левого повоpота?
- Есть, но он платный.
Коммент про инвестиционный климат
«налог на сверхприбыль», «обязательная скидка».Называли бы уж своими именами, а то опять новояз. По сути национализация любой компании которая хочет уйти с рынка
Называли бы уж своими именами, а то опять новояз
Консультировались, консультировались, и наконсультировали. Там же вроде весь РСПП был против?
Меня больше пункт про дисконт смутил, не знал что уходящие компании обязаны продавать с скидкой в 50% свои активы. Теперь понятно, почему кто-то еще остался.
короче подарить дешевле
Инвестиции совсем нахер послать решили? Типа война никогда не кончится и они нам не понадобятся
А они и не понадобятся. Возвращаться к капиталистической модели экономики вероятнее всего не будут. А для феодальной ынвистицыи енти ваши и не нужны вовсе
За 100% ещё не переполнилось? Гуляем в последний раз, видимо…
Сейчас кто-нибудь одумается и не уйдет
Они же понимают, что продать то они продадут, но прежде чем строить бизнес уже несколько раз подумают
Очередной инсайд от Блумберга. Хотя, учитывая, что об этом говорили официальные лица, мб доля правды тут есть