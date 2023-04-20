ЦБ: переводы в цифровых рублях для россиян будут бесплатными, сумма пополнения кошелька — 300 тысяч рублей в месяц Статьи редакции
Регулятор хочет «скорее войти в пилот по цифровому рублю», а после предложить его «большему кругу желающих».
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян. Сумма для пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц.
- Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Такие рубли будут храниться в цифровых кошельках россиян и компаний, которые будут открываться на платформе ЦБ.
- Согласно справке Банка России, у человека будет один цифровой кошелёк, им можно будет пользоваться через мобильное приложение своего банка. При этом кошелёк не будет привязан к конкретному банку. Переводить деньги можно будет по номеру телефона, а оплачивать покупки с помощью QR-кодов.
- ЦБ и российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля в феврале 2022 года. В апреле 2023-го Набиуллина говорила, что регулятор готов к реальным операциям с реальными деньгами: «Но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем».
- Госдума поддержала в первом чтении законопроект о цифровом рублей в марте 2023-го. Срок представления поправок ко второму чтению — 19 мая. После принятия закона ЦБ сможет начать пилот «в реальной жизни».
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Рубль будет цифровым, а срок - реальным.
в цифровой тюрьме ?)
Ненене ребята. Крипта немного не о том. Когда русские и китайцы начинают запускать первыми свою цифровую валюту, это о контроле, а не о свободе. Пиарятся за счет репутации крипты, при этом извращая концепт.
а крипта о чем?)
о продажах в даркнете и нелегальных платежах?)
А какие ребята тебе рассказали о том, что это крипта?
а то сейчас крипта не контролируется никем? в уши вам ссут вы и верите )
Так это во всем мире так - CBDC - это не крипта. Это просто еще один инструмент слежки и контроля. Ждем скоро везде
цифровой арест цифрового счета и конфискация цифровых рублей - твердо и четко
Это и есть цель - контроль в том числе за деньгами. И не только в нашей стране. Все идет по глобальному плану.
Если что-то бесплатно, значит товар — мы сами
А в бесплатном образовании кто товар?
переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян.
Помню как один мессенджер обещал быть всегда бесплатным тоже.
Его сделали платным?
цифровой девальвации цифрового рубля не будет - твердо и четко
Просто с каждого счета спишут 10% средств и девальвация не нужна.
Как же хочется сыграть с государством в наперстки🙂
Как же хочется ворваться в городок
Эмиссию деняк теперь можно проводить легко и просто, буквально нажатием одной кнопки, лол.
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Зачем. Зачем что-то нажимать. Задал алгоритм - и будет выпускаться когда нужно само
А больше 300 тысяч ₽ в месяц — это уже не россияне. Это клятые буржуины!
уважаемые клиенты из за сбоя системы ваши цифровые рубли стерлись. приносим извинения
Жду скорее затестить цифровой рубль
VC а вы когда-нибудь клоунаду в комментариях будете удалять?
они трут только пророссийскую клоунаду
А можно вернуть как было?
Можно, но только как было в 1937ом.
это уже статья)
стоимость цифрового рубля будет приравнена к стоимости бигмака во вкусно и точка)
К результату биохимической переработки этого бигмака.
скажите а где можно будет платить цифровыми рублями
например в цифровых борделях - можно ?
Чем цифровой рубль отличается от безнала? Тем, что цифровой рубль можно будет потратить только на то, что разрешат и в разрешенном (выделенном) количестве. Сесил Родс, Чарльз, Грета, Клаус Шваб и некоторые россиянские личности потирают ладошки. Кстати, что общего у недавних поправок и швабовской новой нормальностью "Не будет никакой собственности и все буду счастливы", не подскажете?
безнал на счету записан. а крипторубль вроде как в распределенных сетях. и украсть его как бы сложнее - виден отправитель и целевое назначение каждой копейки. по идее на него сложно яхту купить или паспорт поддельный)
В чем их разница от безналичных денег?
Безналичные деньги - цифра на счете. Цифровые деньги- объект со свойствами
Если коротко то безнал это запись в банке, что вы имеете такую-то сумму на счетах этого банка, расписка так сказать. А цифровые деньги это уже код, который можно изменить. Например если выделены деньги на строительство школы, то их можно будет потратить только в строительных магазинах, а в условном магазине "красное и белое" ты пива уже не купишь. По этому коду легче отследить движение средств. В целом хорошая инициатива для сокращения воровства бюджета и прочего. Малоимущим семьям например выделят деньги на покупку учебников для детей, и родители если алкаши, не смогут бухалово купить. Но для обычного человека в нашей стране, это так себе новость
безнал на счету записан. а крипторубль вроде как в распределенных сетях. и украсть его как бы сложнее - виден отправитель и целевое назначение каждой копейки. по идее на него сложно яхту купить или паспорт поддельный)
а можно на цифровые рубли купить цифровую еду и цифровую квартиру
Decentraland в помощь)) виртуальная еда - nft, участок там тоже можно купить
А в чем профит этого рубля , если его нельзя положить на вклад пож проценты? А как платёжное средство и нынешний рубль в безнале работает так-же.
Плюс еще предложение Вассермана о запрете наличности более 1млн в одни руки, с драконовским штрафом. И идеи мусульманского банкинга, витающие в воздухе.
Все это навевает мысли о полной цифровизации активов Россиян в ближайшем будущем. Причем без возможнности получения процентного дохода.
Что в принципе превосходно, если можно вкладывать в рост бизнеса. Но как же тогда банки :)
Можно более детально, как идеи мусульманского банкинга способствуют цифровизации активов россиян без возможнности получения процентного дохода.
Это пока сбер не научится с ними работать.
О, вижу вы упомянули сбер. Тем самым согласились на подключение платных пуш-уведомлений с бесплатным годовым обслуживанием
Отлично
цифровая девальвация цифрового рубля
Экофрендли зато
обмен цифровых биткоинов на цифровой рубль
Цифровых рублей на наличные биткоены
Ну т.е. на 300к цифровых рублей, когда они заведутся, можно будет купить столько же, как сейчас на 50к (или какой там лимит по сбп)
Прапорщик спрашивает у солдат:
- Температура кипения воды?
- 100 градусов.
- Не правильно! 90 градусов.
На следующий день:
- Температура кипения воды?
- 90 градусов
- Не правильно! 100 градусов.
- Товарищ прапорщик, но вы ведь вчера говорили, что 100?
- Это я с прямым углом перепутал
А больше 300 тысяч ₽ в месяц — это уже не россияне. Это клятые буржуины!
Где нас хотят наебать?...
Чую подвох..
Ну а тут уже каждый сам за себя решает, готов ли он доверить полный контроль своих активов русскому государству. Лично я, пожалуй останусь с грязными зелеными бумажками дяди Сэма🌚
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Чем новый цифровой рубль будет отличаться от нынешнего цифрового рубля?
Я так понимаю, что при появлении повестки в реестре, все цифровые рубли "временно блокируются"
Так и банковские счета на изи блокируются, если повестка в реестре. У алиментщиков и должников по кредитам этот процесс давно отлажен
Самое страшное, что CBDC не исключительно российская история
А в чём вообще преимущество-то?
Процентов на остаток нет, кэшбэка нет, ограничение на пополнение (а на снятие, интересно, будет?). Добровольно на это перескакивать с обычного банковского счёта в таком виде не будут. Скорее, будут насильно навязывать его бюджетникам и пенсам, как это было с картой мир
Оно не только в России. Пока принуждать не будут, но со временем во всех странах будут только CBDC.
Кто-нибудь вообще понимаем для чего отдельный цифровой рубль, если так деньги на счетах и картах по сути - цифры, а % безналичных платежей уже за 70% вроде?
счёт это сундук в котором все в кучу, а движение каждого рубля в этой куче можно будет отследить и заблокировать вам не весь счёт, а только "незаконные" рубли
https://youtu.be/nnEqMqA95TY
Т.е. в этом плане мы практически впереди планеты всей или уже(кроме Китая) есть уже реализованные цифровые валюты?
Чем быстрее оцифруют наличные, тем быстрее в экономику придут иностранные инвестиции👍
а можно на цифровые рубли купить цифровую еду и цифровую квартиру