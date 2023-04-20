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Таня Боброва

ЦБ: переводы в цифровых рублях для россиян будут бесплатными, сумма пополнения кошелька — 300 тысяч рублей в месяц Статьи редакции

Регулятор хочет «скорее войти в пилот по цифровому рублю», а после предложить его «большему кругу желающих».

  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян. Сумма для пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц.
  • Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Такие рубли будут храниться в цифровых кошельках россиян и компаний, которые будут открываться на платформе ЦБ.
  • Согласно справке Банка России, у человека будет один цифровой кошелёк, им можно будет пользоваться через мобильное приложение своего банка. При этом кошелёк не будет привязан к конкретному банку. Переводить деньги можно будет по номеру телефона, а оплачивать покупки с помощью QR-кодов.
  • ЦБ и российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля в феврале 2022 года. В апреле 2023-го Набиуллина говорила, что регулятор готов к реальным операциям с реальными деньгами: «Но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем».
  • Госдума поддержала в первом чтении законопроект о цифровом рублей в марте 2023-го. Срок представления поправок ко второму чтению — 19 мая. После принятия закона ЦБ сможет начать пилот «в реальной жизни».

#новость #цб #цифровойрубль

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124 комментария
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 Trade Scum

Рубль будет цифровым, а срок - реальным.

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Полина Щербакова

в цифровой тюрьме ?)

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10 комментариев
Пернатой

Ненене ребята. Крипта немного не о том. Когда русские и китайцы начинают запускать первыми свою цифровую валюту, это о контроле, а не о свободе. Пиарятся за счет репутации крипты, при этом извращая концепт.

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Руслан Астафьев

а крипта о чем?)
о продажах в даркнете и нелегальных платежах?)

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6 комментариев
Озорная Иволга

А какие ребята тебе рассказали о том, что это крипта?

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9 комментариев
Алексей

а то сейчас крипта не контролируется никем? в уши вам ссут вы и верите )

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1 комментарий
nobodyreally

Так это во всем мире так - CBDC - это не крипта. Это просто еще один инструмент слежки и контроля. Ждем скоро везде

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2 комментария
Полина Щербакова

цифровой арест цифрового счета и конфискация цифровых рублей - твердо и четко

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Stas Sokolov

Это и есть цель - контроль в том числе за деньгами. И не только в нашей стране. Все идет по глобальному плану.

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9 комментариев
Александр Аббасов

Если что-то бесплатно, значит товар — мы сами

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Pavel S

А в бесплатном образовании кто товар?

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5 комментариев
Игорь Сергеевич

переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян.

Помню как один мессенджер обещал быть всегда бесплатным тоже.

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умный человек

Его сделали платным?

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Полина Щербакова

цифровой девальвации цифрового рубля не будет - твердо и четко

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Dimitri

Просто с каждого счета спишут 10% средств и девальвация не нужна.

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1 комментарий
Den
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Black7

Как же хочется сыграть с государством в наперстки🙂

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умный человек

Как же хочется ворваться в городок

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Слегка Придурковатый

Эмиссию деняк теперь можно проводить легко и просто, буквально нажатием одной кнопки, лол.

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Комментарий удален модератором

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1 комментарий
умный человек

Зачем. Зачем что-то нажимать. Задал алгоритм - и будет выпускаться когда нужно само

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1 комментарий
Вадим Д.

А больше 300 тысяч ₽ в месяц — это уже не россияне. Это клятые буржуины!

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Полина Щербакова

уважаемые клиенты из за сбоя системы ваши цифровые рубли стерлись. приносим извинения

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Анастасия Мартынова

Жду скорее затестить цифровой рубль

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zomba

VC а вы когда-нибудь клоунаду в комментариях будете удалять?

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Данила Королев

они трут только пророссийскую клоунаду

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1 комментарий
Димон. Сценарист и маркетолог

А можно вернуть как было?

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Киприан Лейн

Можно, но только как было в 1937ом.

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Полина Щербакова

это уже статья)

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Полина Щербакова

стоимость цифрового рубля будет приравнена к стоимости бигмака во вкусно и точка)

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абсолютный вездеход

К результату биохимической переработки этого бигмака.

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Полина Щербакова

скажите а где можно будет платить цифровыми рублями
например в цифровых борделях - можно ?

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Peem Bot

Чем цифровой рубль отличается от безнала? Тем, что цифровой рубль можно будет потратить только на то, что разрешат и в разрешенном (выделенном) количестве. Сесил Родс, Чарльз, Грета, Клаус Шваб и некоторые россиянские личности потирают ладошки. Кстати, что общего у недавних поправок и швабовской новой нормальностью "Не будет никакой собственности и все буду счастливы", не подскажете?

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Stepan Ustinov

безнал на счету записан. а крипторубль вроде как в распределенных сетях. и украсть его как бы сложнее - виден отправитель и целевое назначение каждой копейки. по идее на него сложно яхту купить или паспорт поддельный)

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Владислав

В чем их разница от безналичных денег?

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Dima Alexeev

Безналичные деньги - цифра на счете. Цифровые деньги- объект со свойствами

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7 комментариев
Den

Если коротко то безнал это запись в банке, что вы имеете такую-то сумму на счетах этого банка, расписка так сказать. А цифровые деньги это уже код, который можно изменить. Например если выделены деньги на строительство школы, то их можно будет потратить только в строительных магазинах, а в условном магазине "красное и белое" ты пива уже не купишь. По этому коду легче отследить движение средств. В целом хорошая инициатива для сокращения воровства бюджета и прочего. Малоимущим семьям например выделят деньги на покупку учебников для детей, и родители если алкаши, не смогут бухалово купить. Но для обычного человека в нашей стране, это так себе новость

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Руслан Астафьев

безнал на счету записан. а крипторубль вроде как в распределенных сетях. и украсть его как бы сложнее - виден отправитель и целевое назначение каждой копейки. по идее на него сложно яхту купить или паспорт поддельный)

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Полина Щербакова

а можно на цифровые рубли купить цифровую еду и цифровую квартиру

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Алексей Лаптев

Decentraland в помощь)) виртуальная еда - nft, участок там тоже можно купить

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1 комментарий
Тимон

А в чем профит этого рубля , если его нельзя положить на вклад пож проценты? А как платёжное средство и нынешний рубль в безнале работает так-же.
Плюс еще предложение Вассермана о запрете наличности более 1млн в одни руки, с драконовским штрафом. И идеи мусульманского банкинга, витающие в воздухе.
Все это навевает мысли о полной цифровизации активов Россиян в ближайшем будущем. Причем без возможнности получения процентного дохода.
Что в принципе превосходно, если можно вкладывать в рост бизнеса. Но как же тогда банки :)

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Dima Alexeev

Можно более детально, как идеи мусульманского банкинга способствуют цифровизации активов россиян без возможнности получения процентного дохода.

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Вадим Д.
будут бесплатными для россиян

Это пока сбер не научится с ними работать.

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умный человек

О, вижу вы упомянули сбер. Тем самым согласились на подключение платных пуш-уведомлений с бесплатным годовым обслуживанием

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1 комментарий
abubas//

Отлично

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Полина Щербакова

цифровая девальвация цифрового рубля

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Игорь Сергеевич

Экофрендли зато

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Полина Щербакова

обмен цифровых биткоинов на цифровой рубль

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Киприан Лейн

Цифровых рублей на наличные биткоены

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xbevice

Ну т.е. на 300к цифровых рублей, когда они заведутся, можно будет купить столько же, как сейчас на 50к (или какой там лимит по сбп)

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Dima Alexeev

Прапорщик спрашивает у солдат:
- Температура кипения воды?
- 100 градусов.
- Не правильно! 90 градусов.

На следующий день:
- Температура кипения воды?
- 90 градусов
- Не правильно! 100 градусов.
- Товарищ прапорщик, но вы ведь вчера говорили, что 100?
- Это я с прямым углом перепутал

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Maksim Laptev

А больше 300 тысяч ₽ в месяц — это уже не россияне. Это клятые буржуины!

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абсолютный вездеход

Где нас хотят наебать?...

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Илья О.

Чую подвох..

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Пернатой

Ну а тут уже каждый сам за себя решает, готов ли он доверить полный контроль своих активов русскому государству. Лично я, пожалуй останусь с грязными зелеными бумажками дяди Сэма🌚

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5 комментариев
Anton

.

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Николай Куликов

Чем новый цифровой рубль будет отличаться от нынешнего цифрового рубля?

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fyp

Я так понимаю, что при появлении повестки в реестре, все цифровые рубли "временно блокируются"

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Alex Crown

Так и банковские счета на изи блокируются, если повестка в реестре. У алиментщиков и должников по кредитам этот процесс давно отлажен

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Сергей

Самое страшное, что CBDC не исключительно российская история

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Alex Crown

А в чём вообще преимущество-то?

Процентов на остаток нет, кэшбэка нет, ограничение на пополнение (а на снятие, интересно, будет?). Добровольно на это перескакивать с обычного банковского счёта в таком виде не будут. Скорее, будут насильно навязывать его бюджетникам и пенсам, как это было с картой мир

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Сергей

Оно не только в России. Пока принуждать не будут, но со временем во всех странах будут только CBDC.

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ilia

Кто-нибудь вообще понимаем для чего отдельный цифровой рубль, если так деньги на счетах и картах по сути - цифры, а % безналичных платежей уже за 70% вроде?

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Dennis Prochko

счёт это сундук в котором все в кучу, а движение каждого рубля в этой куче можно будет отследить и заблокировать вам не весь счёт, а только "незаконные" рубли

https://youtu.be/nnEqMqA95TY

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Максим Мельников

Т.е. в этом плане мы практически впереди планеты всей или уже(кроме Китая) есть уже реализованные цифровые валюты?

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BaiGuiKa

Чем быстрее оцифруют наличные, тем быстрее в экономику придут иностранные инвестиции👍

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Elizaveta Ivanova

а можно на цифровые рубли купить цифровую еду и цифровую квартиру

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