Bank of Cyprus сообщил о закрытии 4000 счетов российских клиентов Статьи редакции
Решение коснется тех, у кого нет резидентства ЕС.
- Кипрский банк уведомил 4000 российских клиентов о том, что их счета будут закрыты, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. Решение принято после того, как FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) приостановила членство России.
- Мера затронет клиентов с российскими паспортами, у которых нет резидентства ЕС. Представитель Bank of Cyprus заявил, что депозиты на попавших под закрытие счетах составляют менее 0,5% от общего объема депозитов банка.
- О том, что клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления о закрытии счетов, 15 апреля 2023 года сообщила юридическая компания Main Partner Trust. Среди причин банк называл налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционных компаний, а также «неправильный» тип ВНЖ.
- Bank of Cyprus мог пойти на такой шаг из-за опасения санкций США и Великобритании, которые запрещают оказывать консультационные, юридические и другие услуги физическим лицам и компаниям из России, пояснили РБК в Main Partner Trust.
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"Решение коснется тех, у кого нет резидентства ЕС" - проблема в том, что те люди, которым действительно нужно закрыть счет, имеют резидентство стран ЕС.
Кто сказал что есть цель трогать этих людей? 98.3% санкций бьют по немногочисленному среднему классу из РФ.
в воскресенье можно сходить в Париже на сходку к квартире такой
Надеюсь у этого банка хватило ума закрывать счета хотя бы тем, у кого больше скажем 100тыс. евро… потому что если закрыли вообще всем - то это как бы дискриминация по национальному признаку. И отговорки что типа человек работал в Сбере удаленно - это все такое…
Как либерал и человек живущий в стране коллективного запада - даже я в шоке.
То есть те, у кого больше 100к евро, не россиянине?
А так это не первый банк или страна, который так делает. Лицемерием они все болеют
И какую национальность они дискриминируют?
Т.е. коснется лишь тех кто живет и работает в РФ но прячет деньги за пределами.
Закрывают всем. И у кого 500 евро на счету, и 5000, и кто по 20 лет там живет, и кто в прошлом году приехал. И не только Bank of Cyprus, Hellenic просто запрещает входящие переводы из России и пополнение наличкой. Счет есть, а пополнить его нельзя.
Дак дискриминация по признаку гражданства законна. Незаконна дискриминация по полу, цвету кожи и т.п. (там есть список из 12-13 пунктов).
Чтобы столкнуться с дискриминацией по признаку гражданства попробуйте въехать в ЕС без туристической визы. Или устроиться там на работу с туристической визой.
Не по национальному, там ведь по паспорту, а не по ДНК.
Так давно уже этот национализм в мире процвел, где всех под одну гребенку. У Иранцев прав ноль, и нас туда же двигают)
Никакой дискриминации. Не путайте национальность и гражданство.
Мир деглобализируется, с русским гражданством в странах коллективного Запада ни хранить деньги, ни купить недвигу, ни приобрести золотой паспорт не получится. Кто успел, тот и съел.
для них главное - чтобы за задницу не взяли (за нарушение санкций). Поэтому на всякий пожарный заблочат всех.
Те, у кого на счёте больше 100 тыс — дали на лапу помощнику, у которого есть знакомый знакомого менеджера банка, и их не заметили. Всем остальным как раз и закрывают, и "дискриминация по национальному признаку" сейчас цветёт и пахнет во многих банках и странах. В лоб так и говорят — у нас приказ россиян не обслуживать, даже с ВНЖ.
У бенефициаров войны уже давно есть европейские ВНЖ, их эти ограничения, скорее всего, не коснутся
Узколобые у вас взгляды
вы кого именно имеете в виду? )
Это - одна банда.
лишь бы казахи удержались, а то пиздец
В итоге всех прижмут
Т.е. когда 10 лет назад банковскую систему Кипра спасли в основном за счет средств российских вкладчиков, это было норм. Почти треть всех вкладов в кипрских банках тогда принадлежала иностранцам, в первую очередь, гражданам РФ. Погуглите "Финансовый кризис в Республике Кипр (2012—2013)"
А теперь гражданам РФ будут принудительно счета закрывать...
Угу. Чипы и Дейлы блин. По доброте душевной везли туда инвестиции без какой либо выгоды?
Вы наверно этот комент в ОК хотели оставить но перепутали…
Речь про северный или южный Кипр?
Кто то ещё ездит в эту деревню ?
это русскоязычный остров, впрочем как и пол мира, куда не приедь, будто никуда не уезжал... и это круто.
А ведь предупреждали... Да и очевидно все это. Самые справедливые суды там, самые швейцарские банки там. Ну да, ну да...
Если я резидент Америки-Британии, ну или хотя бы Армении-Грузии (при этом не посол), смогу ли я открыть счёт и пользоваться им к примеру в Сбере?
А русских там было много. Интересно, если сейчас начнут раъезжаться, за счет чего Кипр существовать то планирует?
https://ivanodigital.medium.com/54db511b2dd5
А зачем уезжать?
Ни одно из ограничений не относится к людям с ВНЖ ЕС. Тем более с рабочими ВНЖ
Там еще закон готовят о гражданстве через 3-4 года проживания.
Тем кто переехал год назад останется 2 года прожить и можно российский паспорт в печку выкидывать.
Ну вот и всё, без счёта ты теперь.
Экие засранцы.
Сейчас все с Кипра и свалят. Решетнико там сейчас поди репу чешет, что ему с оставшейся кучкой укротелых делать
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да что тот кипрский банк, мне уралсиб закрыл счет и анулировал долларовую карту с балансом без уведомлений , она просто исчезла из приложения и ни о каком возврате средств или какой-то компенсации даже речи не шло((
они подумали, что вдруг вы не заметите
вы конечно подали на них в суд?
Ну значит пока оффшоры на Кипре для россиян и это конечно только благо для экономики Кипра, чего только они не производят на своем куске камня.
Ёбаные нацисты, лол.
Какую нацию душат или уничтожают?
Даешь оффшоры на Курилах!
Если это деньги крупного бизнеса в России, то заплатят за это "дарагие" россияне, как обычно. Где-то теряется, а где-то находится.
но "биткоин - это пирамида", и пользуются им только мошенники
смотрите, дети, не перепутайте
да
Какая очередная демократическая прелесть) так и хочется процитировать Гендальфа - Бегите глупцы! Из этой дыры на букву К))
Национальный Банк Кипра закрывает счета всем россиянам без паспортов и гражданства Евросоюза
Это нацизм по национальному признаку.
На Кипре 1,8 миллиона жителей из них 30% или 600.000 россияне из них у половины счета в Национальном Банке Кипра.
Без денег россиян кипрские и греческие банки можно сразу закрывать, эти банки будут банкроты.
После закрытия счетов в Национальном Банке Кипра, остальные банки в Кипре и Греции и Европе последуют этому примеру.
После уведомления о закрытии счета дается 2 месяца для предоставления реквизитов нового счета для перевода средств - а россиянам банки в Европе счета не открывают либо деньги будут конфискованы?
В чем проблема требуйте наличку.
Пруфы?
Отродясь там столько россиян не было. Официальные цифры, если память не подводит, что-то в районе 40-50 тысяч, из которых на самом деле ощутимая часть это уже не россияне, граждане Кипра, у которых остался и российский паспорт.
В Крым переезжайте. Россию надо поднимать, а не чужбину. Представь если все переедут и в Краснодарском крае сделают свой город Новый Кипр. Со своими законами, своей народной милицией и требованием признанием себя новым субъектом федерации и все в рамках конституции РФ. Просто приезжайте все и дружно по своим законам живите. Столько силовиков нет чтобы удержать всех новых эмигрантов. Надо только кучковаться в одном городе только. Или целый штат основать Новая Россия. Мечты прям.
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Заголовок и содержание противоречат друг другу. Так закрыли или уведомили, что закроют?
😢
Никогда такого не было и вот опять (с)
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Звучит все мега-логично, а на как оно на деле, это уже другой вопрос
Мало чё то, думаю, это только начало)
А разве Банком на Кипре не Сбер владеет? Там помоему еще у Альфы свой банк есть
Теперь заживем!
остается ждать, что вслед за ним не начнут другие в странах, куда народ массово свалил(