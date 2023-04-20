Финансы
Артур Томилко

Bank of Cyprus сообщил о закрытии 4000 счетов российских клиентов Статьи редакции

Решение коснется тех, у кого нет резидентства ЕС.

  • Кипрский банк уведомил 4000 российских клиентов о том, что их счета будут закрыты, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. Решение принято после того, как FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) приостановила членство России.
  • Мера затронет клиентов с российскими паспортами, у которых нет резидентства ЕС. Представитель Bank of Cyprus заявил, что депозиты на попавших под закрытие счетах составляют менее 0,5% от общего объема депозитов банка.
  • О том, что клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления о закрытии счетов, 15 апреля 2023 года сообщила юридическая компания Main Partner Trust. Среди причин банк называл налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционных компаний, а также «неправильный» тип ВНЖ.
  • Bank of Cyprus мог пойти на такой шаг из-за опасения санкций США и Великобритании, которые запрещают оказывать консультационные, юридические и другие услуги физическим лицам и компаниям из России, пояснили РБК в Main Partner Trust.

#новости #банки

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130 комментариев
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 Артем Сухенко

"Решение коснется тех, у кого нет резидентства ЕС" - проблема в том, что те люди, которым действительно нужно закрыть счет, имеют резидентство стран ЕС.

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Dmitry

Кто сказал что есть цель трогать этих людей? 98.3% санкций бьют по немногочисленному среднему классу из РФ.

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2 комментария
Полуоппозиционный пропиндосс

в воскресенье можно сходить в Париже на сходку к квартире такой

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Kotlin Developer

Надеюсь у этого банка хватило ума закрывать счета хотя бы тем, у кого больше скажем 100тыс. евро… потому что если закрыли вообще всем - то это как бы дискриминация по национальному признаку. И отговорки что типа человек работал в Сбере удаленно - это все такое…

Как либерал и человек живущий в стране коллективного запада - даже я в шоке.

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Андрей Панов

То есть те, у кого больше 100к евро, не россиянине?

А так это не первый банк или страна, который так делает. Лицемерием они все болеют

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Nikita Ilevskii

И какую национальность они дискриминируют?

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7 комментариев
Гена Фомин
"Решение коснется тех, у кого нет резидентства ЕС"

Т.е. коснется лишь тех кто живет и работает в РФ но прячет деньги за пределами.

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8 комментариев
Alexander Skobelev

Закрывают всем. И у кого 500 евро на счету, и 5000, и кто по 20 лет там живет, и кто в прошлом году приехал. И не только Bank of Cyprus, Hellenic просто запрещает входящие переводы из России и пополнение наличкой. Счет есть, а пополнить его нельзя.

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2 комментария
Хозяин

Дак дискриминация по признаку гражданства законна. Незаконна дискриминация по полу, цвету кожи и т.п. (там есть список из 12-13 пунктов).
Чтобы столкнуться с дискриминацией по признаку гражданства попробуйте въехать в ЕС без туристической визы. Или устроиться там на работу с туристической визой.

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Влад Шушкевич

Не по национальному, там ведь по паспорту, а не по ДНК.

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2 комментария
Nice Man

Так давно уже этот национализм в мире процвел, где всех под одну гребенку. У Иранцев прав ноль, и нас туда же двигают)

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Uuno Turhopuru

Никакой дискриминации. Не путайте национальность и гражданство.

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Павел Сергеевич

Мир деглобализируется, с русским гражданством в странах коллективного Запада ни хранить деньги, ни купить недвигу, ни приобрести золотой паспорт не получится. Кто успел, тот и съел.

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1 комментарий
Leo Uvarov

для них главное - чтобы за задницу не взяли (за нарушение санкций). Поэтому на всякий пожарный заблочат всех.

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Бинарный Ёж

Те, у кого на счёте больше 100 тыс — дали на лапу помощнику, у которого есть знакомый знакомого менеджера банка, и их не заметили. Всем остальным как раз и закрывают, и "дискриминация по национальному признаку" сейчас цветёт и пахнет во многих банках и странах. В лоб так и говорят — у нас приказ россиян не обслуживать, даже с ВНЖ.

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Михаил Иванович

У бенефициаров войны уже давно есть европейские ВНЖ, их эти ограничения, скорее всего, не коснутся

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Андрей Панов

Узколобые у вас взгляды

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1 комментарий
Max A. Alexejev

вы кого именно имеете в виду? )

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9 комментариев
Barth

Это - одна банда.

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Полуоппозиционный пропиндосс

лишь бы казахи удержались, а то пиздец

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Кирилл Садовой

В итоге всех прижмут

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1 комментарий
Nick Name

Т.е. когда 10 лет назад банковскую систему Кипра спасли в основном за счет средств российских вкладчиков, это было норм. Почти треть всех вкладов в кипрских банках тогда принадлежала иностранцам, в первую очередь, гражданам РФ. Погуглите "Финансовый кризис в Республике Кипр (2012—2013)"
А теперь гражданам РФ будут принудительно счета закрывать...

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Игорь Зайцев

Угу. Чипы и Дейлы блин. По доброте душевной везли туда инвестиции без какой либо выгоды?
Вы наверно этот комент в ОК хотели оставить но перепутали…

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1 комментарий
Синие Волосы

Речь про северный или южный Кипр?

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1 комментарий
okman

Кто то ещё ездит в эту деревню ?

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Ware Wow

это русскоязычный остров, впрочем как и пол мира, куда не приедь, будто никуда не уезжал... и это круто.

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1 комментарий
Сергей Федотов

А ведь предупреждали... Да и очевидно все это. Самые справедливые суды там, самые швейцарские банки там. Ну да, ну да...

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В Б

Если я резидент Америки-Британии, ну или хотя бы Армении-Грузии (при этом не посол), смогу ли я открыть счёт и пользоваться им к примеру в Сбере?

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1 комментарий
Цой жив

А русских там было много. Интересно, если сейчас начнут раъезжаться, за счет чего Кипр существовать то планирует?
https://ivanodigital.medium.com/54db511b2dd5

Работа на Кипре в IT
Как переехать и найти работу в IT
ivanodigital.medium.com
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AdmNix Admin

А зачем уезжать?
Ни одно из ограничений не относится к людям с ВНЖ ЕС. Тем более с рабочими ВНЖ

Там еще закон готовят о гражданстве через 3-4 года проживания.

Тем кто переехал год назад останется 2 года прожить и можно российский паспорт в печку выкидывать.

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28 комментариев
Вадим Д.

Ну вот и всё, без счёта ты теперь.
Экие засранцы.

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Иван Серик
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Крендель с перцем

Сейчас все с Кипра и свалят. Решетнико там сейчас поди репу чешет, что ему с оставшейся кучкой укротелых делать

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Александр Шишкин

да что тот кипрский банк, мне уралсиб закрыл счет и анулировал долларовую карту с балансом без уведомлений , она просто исчезла из приложения и ни о каком возврате средств или какой-то компенсации даже речи не шло((

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Родитель 1

они подумали, что вдруг вы не заметите

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Leo Uvarov

вы конечно подали на них в суд?

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ingeniare

Ну значит пока оффшоры на Кипре для россиян и это конечно только благо для экономики Кипра, чего только они не производят на своем куске камня.

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Слегка Придурковатый

Ёбаные нацисты, лол.

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Добрый Песец
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5 комментариев
Oleg Samoil

Какую нацию душат или уничтожают?

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3 комментария
letscome2gaybar

Даешь оффшоры на Курилах!

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Александр

Если это деньги крупного бизнеса в России, то заплатят за это "дарагие" россияне, как обычно. Где-то теряется, а где-то находится.

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Kinolog

но "биткоин - это пирамида", и пользуются им только мошенники
смотрите, дети, не перепутайте

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Aleks B

да

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Андрей Комягин

Какая очередная демократическая прелесть) так и хочется процитировать Гендальфа - Бегите глупцы! Из этой дыры на букву К))

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noname

Национальный Банк Кипра закрывает счета всем россиянам без паспортов и гражданства Евросоюза
Это нацизм по национальному признаку.

На Кипре 1,8 миллиона жителей из них 30% или 600.000 россияне из них у половины счета в Национальном Банке Кипра.
Без денег россиян кипрские и греческие банки можно сразу закрывать, эти банки будут банкроты.
После закрытия счетов в Национальном Банке Кипра, остальные банки в Кипре и Греции и Европе последуют этому примеру.
После уведомления о закрытии счета дается 2 месяца для предоставления реквизитов нового счета для перевода средств - а россиянам банки в Европе счета не открывают либо деньги будут конфискованы?

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Станислав

В чем проблема требуйте наличку.

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Павел Егоров
На Кипре 1,8 миллиона жителей из них 30% или 600.000 россияне из них у половины счета в Национальном Банке Кипра.

Пруфы?
Отродясь там столько россиян не было. Официальные цифры, если память не подводит, что-то в районе 40-50 тысяч, из которых на самом деле ощутимая часть это уже не россияне, граждане Кипра, у которых остался и российский паспорт.

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Ri Kha

В Крым переезжайте. Россию надо поднимать, а не чужбину. Представь если все переедут и в Краснодарском крае сделают свой город Новый Кипр. Со своими законами, своей народной милицией и требованием признанием себя новым субъектом федерации и все в рамках конституции РФ. Просто приезжайте все и дружно по своим законам живите. Столько силовиков нет чтобы удержать всех новых эмигрантов. Надо только кучковаться в одном городе только. Или целый штат основать Новая Россия. Мечты прям.

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Александр Аббасов

Заголовок и содержание противоречат друг другу. Так закрыли или уведомили, что закроют?

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MEGAtraXXXer666

😢

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Сергей Леопольдович

Никогда такого не было и вот опять (с)

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Анна Матвеева

Звучит все мега-логично, а на как оно на деле, это уже другой вопрос

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Генерал Ермолов

Мало чё то, думаю, это только начало)

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Поручик молчать

А разве Банком на Кипре не Сбер владеет? Там помоему еще у Альфы свой банк есть

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Аккаунт разморожен

Теперь заживем!

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Игорь

остается ждать, что вслед за ним не начнут другие в странах, куда народ массово свалил(

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