Финансы
Евгения Евсеева

Владелец брендов Persil, «Ласка» и «Пемолюкс» продаст бизнес в России группе инвесторов за 54 млрд рублей Статьи редакции

Среди них — Kismet Capital, Augment Investments и Elbrus Services.

  • Немецкая Henkel объявила, что подписала соглашении о продаже своих российских активов. Покупателем станет консорциум инвесторов.
  • В него войдут инвесткомпания Ивана Таврина Kismet Capital, Augment Investments, подконтрольная владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, и Elbrus Services — это компания сооснователя «Эльбрус капитал» Дмитрия Крюкова, говорят источники «Интерфакса».
  • Сделку уже одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям, её сумма составит 54 млрд рублей.
  • Henkel, которая выпускает товары под брендами «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Ласка», Losk и другими, работает в России больше 30 лет. В апреле 2022 года она объявила о прекращении работы в стране.
  • В марте 2023 года «Ведомости» сообщили, что компания нашла покупателей на все 11 российских заводов — речь о фабриках в Перми, Энгельсе, Тосно, Ставропольском крае, Ногинске, Коломне, а также Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях.
Обновлено в 21:27. В LAB Industries (российское подразделение Henkel) отметили, что после закрытия сделки «особое внимание» уделят «сохранению рабочих мест, высокому качеству производственных процессов и выпускаемой продукции при наращиваемых объёмах».

#новость #henkel

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34 комментария
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 Слегка Придурковатый

Успели до введения дополнительного взноса со сверхприбыли-то?

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ctqwa

Покупатели не идиоты* и новости тоже читают.

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S.Capusta

Непонятно из статьи, так как стоимость всего российского бизнеса Henkel и была как раз ~526 млн евро на 2022 год.

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Алекс Р

Продают заводы, т.е конвейеры, оборудование, помещения, но технологии оставляют у себя. Вот и разница.

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Пьяный кролик

Там навязали ряд условий иностранным компаниям. Хрен с ним продали за 54 миллиарда, проблема в том, что многие зарубежки не захотят иметь офис в этом аду

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Андрей Комягин

Это вряд ли. Найти - не значит продать сегодня

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Иван Серик
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Пьяный кролик

В тон новости, одежду с этой барышни можно снять. Стирка будет уже недоступным удовольствием, а грязная одежда жда негигиенично

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Алекс Р

В России полно своего порошка и т.д один татарский Нефис с Бимаксом и т.д по качеству персил уделывал в плане стирки, не хотите есть турецкие ABC

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неформат

а майонез их тоже всех уделывает?

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Андрей Комягин

Хенкель и майонез делал? Я считал что клей Момент)

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Андрей Комягин

Да и хенкель выпускает на 100% локализованный продукт

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Вася Пражкин

Похоже «Момент» опять будет наш, отечественный, с толуолом, как деды любили нюхать.

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Станислав

Сегодня найти заменитель понюхать не проблема для любителей. Момент советский был прямо детским по сравнению с тем, что сегодня употребляют.

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Aleks B

тринитро?

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Андрей Комягин

Он и так наш. От хенкель там только шильдик) почитайте про 88 клей.

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Родитель 1

Нахой нам не нужоны ваши эти пемолюксы! У нас есть хозяйственное мыло! И клей «момент» не нужон, будем нюхать краску!!!

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S1m0ne

фу, блин, я в детстве с олифы + алкидная краска угорела(( никому не пожелаю(

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Андрей Комягин

Я вас расстрою, но бренд пемолюкс и прочие ласки родом из ссср вместе с рецептурой. Вся эта химия производится десятилетиями без каких либо изменений кроме упаковки

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Станислав

Момент уже много лет без запаха. Мультики от него не посмотреть.

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S.Capusta

Ну что, следующие Unilever и Mars?
А то сидят, как мыши под плинтусом..))

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Dima Alexeev

Поработали, и хватит

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SSL St

Давай, до свидания!) Денежки у нас в стране останутся.

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Life Expert

Так и есть, надо же с чего-то семья погибших вояк выплачивать деньги на москвич )

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SSL St

И это тоже.

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Николай Верегин

А деньги куда-то уходят?

Рубли из России никуда не уходят. Чтобы вывести свои деньги, их нужно конвертировать в другую валюту.

Чтобы остановить вывод капитала, нужно сделать так чтобы держать деньги в своей стране было так же выгодно как и зарубежом.

То что ты сказал глупость, эти люди инвестировали в страну деньги, и хотят получить прибыль.

без таких инвестиций ты хрен когда станешь развитой страной.

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Марк Цукор

Выключи телевизор

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SSL St

Как можно то, чего нет?

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Sergei Timofeyev

Гоп-стоп?

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SSL St

Ответочка.

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Николай Верегин

А в чем ответочка то?

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Sergei Timofeyev

Ответочка чего?

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неформат

а ещё вот тут интересненькое https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10983859 всмысле у гугла кто то хочет выкупить эти бренды?

Суд отклонил иск Google об оспаривании стоимости…
Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании Google, которая просила признать недостоверной оценку…
www.banki.ru
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Хозяин

«Ласка» переименуют в «Будь Ласка»

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