Владелец брендов Persil, «Ласка» и «Пемолюкс» продаст бизнес в России группе инвесторов за 54 млрд рублей Статьи редакции
Среди них — Kismet Capital, Augment Investments и Elbrus Services.
- Немецкая Henkel объявила, что подписала соглашении о продаже своих российских активов. Покупателем станет консорциум инвесторов.
- В него войдут инвесткомпания Ивана Таврина Kismet Capital, Augment Investments, подконтрольная владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, и Elbrus Services — это компания сооснователя «Эльбрус капитал» Дмитрия Крюкова, говорят источники «Интерфакса».
- Сделку уже одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям, её сумма составит 54 млрд рублей.
- Henkel, которая выпускает товары под брендами «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Ласка», Losk и другими, работает в России больше 30 лет. В апреле 2022 года она объявила о прекращении работы в стране.
- В марте 2023 года «Ведомости» сообщили, что компания нашла покупателей на все 11 российских заводов — речь о фабриках в Перми, Энгельсе, Тосно, Ставропольском крае, Ногинске, Коломне, а также Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях.
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Успели до введения дополнительного взноса со сверхприбыли-то?
Покупатели не идиоты* и новости тоже читают.
Непонятно из статьи, так как стоимость всего российского бизнеса Henkel и была как раз ~526 млн евро на 2022 год.
Продают заводы, т.е конвейеры, оборудование, помещения, но технологии оставляют у себя. Вот и разница.
Там навязали ряд условий иностранным компаниям. Хрен с ним продали за 54 миллиарда, проблема в том, что многие зарубежки не захотят иметь офис в этом аду
Это вряд ли. Найти - не значит продать сегодня
В тон новости, одежду с этой барышни можно снять. Стирка будет уже недоступным удовольствием, а грязная одежда жда негигиенично
В России полно своего порошка и т.д один татарский Нефис с Бимаксом и т.д по качеству персил уделывал в плане стирки, не хотите есть турецкие ABC
а майонез их тоже всех уделывает?
Хенкель и майонез делал? Я считал что клей Момент)
Да и хенкель выпускает на 100% локализованный продукт
Похоже «Момент» опять будет наш, отечественный, с толуолом, как деды любили нюхать.
Сегодня найти заменитель понюхать не проблема для любителей. Момент советский был прямо детским по сравнению с тем, что сегодня употребляют.
тринитро?
Он и так наш. От хенкель там только шильдик) почитайте про 88 клей.
Нахой нам не нужоны ваши эти пемолюксы! У нас есть хозяйственное мыло! И клей «момент» не нужон, будем нюхать краску!!!
фу, блин, я в детстве с олифы + алкидная краска угорела(( никому не пожелаю(
Я вас расстрою, но бренд пемолюкс и прочие ласки родом из ссср вместе с рецептурой. Вся эта химия производится десятилетиями без каких либо изменений кроме упаковки
Момент уже много лет без запаха. Мультики от него не посмотреть.
Ну что, следующие Unilever и Mars?
А то сидят, как мыши под плинтусом..))
Поработали, и хватит
Давай, до свидания!) Денежки у нас в стране останутся.
Так и есть, надо же с чего-то семья погибших вояк выплачивать деньги на москвич )
И это тоже.
А деньги куда-то уходят?
Рубли из России никуда не уходят. Чтобы вывести свои деньги, их нужно конвертировать в другую валюту.
Чтобы остановить вывод капитала, нужно сделать так чтобы держать деньги в своей стране было так же выгодно как и зарубежом.
То что ты сказал глупость, эти люди инвестировали в страну деньги, и хотят получить прибыль.
без таких инвестиций ты хрен когда станешь развитой страной.
Выключи телевизор
Как можно то, чего нет?
Гоп-стоп?
Ответочка.
А в чем ответочка то?
Ответочка чего?
а ещё вот тут интересненькое https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10983859 всмысле у гугла кто то хочет выкупить эти бренды?
«Ласка» переименуют в «Будь Ласка»