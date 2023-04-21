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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 апреля: доллар — 81,61 рубля, евро — 89,46 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:20 мск: доллар — 81,66 рубля, евро — 89,61 рубля.

Курсы на Forex на 07:24 мск: доллар — 81,56 рубля, евро — 89,41 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,06 рубля.

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Возможные ограничения экспорта товаров в Россию из США и Европы могут как и в 2022 году привести к укреплению рубля. Но оно будет недолгим, считают опрошенные Forbes эксперты.

С 24 апреля 2023 года инвесторы смогут торговать на «СПБ Бирже» теми квазироссийскими акциями, которые ранее находились на неторговых разделах субсчетов депо, — это, например, Cian, Fix Price, HeadHunter, Ozon, TCS Group, VK Company, X5 Retail Group, Yandex и другие, сообщил ЦБ.

Кто и как адаптируется

Владеющая заводом и дистрибутором шин в России Continental подписала соглашение о продаже доли в дистрибуторе с «Промышленные активы С8», которая связана с S8 Capital, узнал «Ъ». В российском офисе Continental лишь отметили, что рассматривают различные стратегии по отношению к своим российским активам, в том числе контролируемый выход с рынка. Сейчас представительства компании «продолжают работать в штатном режиме».

МТС планирует до 2026 года инвестировать до 1 млрд рублей в рекламные технологии, которые позволяют компаниям, в первую очередь сектора электронной коммерции, давать потребителям персонализированные товарные рекомендации. Подобные продукты предоставляли Google, Criteo и RTB House, которые ограничили работу в России, пишет «Ъ».

Какие есть проблемы и трудности

Российские банки через суд взыскивают деньги с международного рейтингового агентства Fitch, пишут «Ведомости». Они требуют вернуть уплаченный аванс за услуги, которые по договору не были оказаны.

В картах Google частично перестали показываться маршруты общественного транспорта в России, пишет ТАСС.

Контекст

Руководители крупнейших концертных агентств рассказали РБК, как изменился их бизнес на фоне «спецоперации», кем отрасль заменяет выбывших иностранных и российских артистов и что повлияло больше — пандемия или геополитика.

При согласовании сделок с иностранцами власти могут предъявлять дополнительные требования к продавцам и покупателям, пишет РБК со ссылкой на юристов. Например, в последнее время они не приветствуют выкуп российских активов менеджментом.

Ситуация на рынке аренды дорогого жилья в центре Москвы изменилась в первом квартале: количество запросов на съём высокобюджетного жилья (от 150 тысяч рублей в месяц) выросло на 15-17%, а предложение стабилизировалось, пишет «Ъ» со ссылкой на агентства недвижимости.

С апреля 2022-го по март 2023-го на офисном рынке Москвы из-за досрочного расторжения договоров аренды освободилось 202,4 тысяч м² качественных площадей, подсчитали для «Ъ» в агентстве Ricci. Это в десять раз больше, чем с апреля 2021-го по март 2022-го.