День 422: у рейтингового агентства Fitch требуют вернуть деньги, рынок аренды дорогого жилья в Москве восстанавливается Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 21 апреля: доллар — 81,61 рубля, евро — 89,46 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,06 рубля.
Возможные ограничения экспорта товаров в Россию из США и Европы могут как и в 2022 году привести к укреплению рубля. Но оно будет недолгим, считают опрошенные Forbes эксперты.
С 24 апреля 2023 года инвесторы смогут торговать на «СПБ Бирже» теми квазироссийскими акциями, которые ранее находились на неторговых разделах субсчетов депо, — это, например, Cian, Fix Price, HeadHunter, Ozon, TCS Group, VK Company, X5 Retail Group, Yandex и другие, сообщил ЦБ.
Кто и как адаптируется
Владеющая заводом и дистрибутором шин в России Continental подписала соглашение о продаже доли в дистрибуторе с «Промышленные активы С8», которая связана с S8 Capital, узнал «Ъ». В российском офисе Continental лишь отметили, что рассматривают различные стратегии по отношению к своим российским активам, в том числе контролируемый выход с рынка. Сейчас представительства компании «продолжают работать в штатном режиме».
МТС планирует до 2026 года инвестировать до 1 млрд рублей в рекламные технологии, которые позволяют компаниям, в первую очередь сектора электронной коммерции, давать потребителям персонализированные товарные рекомендации. Подобные продукты предоставляли Google, Criteo и RTB House, которые ограничили работу в России, пишет «Ъ».
Какие есть проблемы и трудности
Российские банки через суд взыскивают деньги с международного рейтингового агентства Fitch, пишут «Ведомости». Они требуют вернуть уплаченный аванс за услуги, которые по договору не были оказаны.
В картах Google частично перестали показываться маршруты общественного транспорта в России, пишет ТАСС.
Контекст
Руководители крупнейших концертных агентств рассказали РБК, как изменился их бизнес на фоне «спецоперации», кем отрасль заменяет выбывших иностранных и российских артистов и что повлияло больше — пандемия или геополитика.
При согласовании сделок с иностранцами власти могут предъявлять дополнительные требования к продавцам и покупателям, пишет РБК со ссылкой на юристов. Например, в последнее время они не приветствуют выкуп российских активов менеджментом.
Ситуация на рынке аренды дорогого жилья в центре Москвы изменилась в первом квартале: количество запросов на съём высокобюджетного жилья (от 150 тысяч рублей в месяц) выросло на 15-17%, а предложение стабилизировалось, пишет «Ъ» со ссылкой на агентства недвижимости.
С апреля 2022-го по март 2023-го на офисном рынке Москвы из-за досрочного расторжения договоров аренды освободилось 202,4 тысяч м² качественных площадей, подсчитали для «Ъ» в агентстве Ricci. Это в десять раз больше, чем с апреля 2021-го по март 2022-го.
Новости предыдущего дня, 20 апреля — здесь.
Вот казалось бы — за 420+ дней уже все ушли. Ан нет.
И никого не останавливают пошлины, дополнения, скидки в 50% и прочие «полезности». Потому что уйти/продать/передать всё равно вынудят, но позже может обойтись уже дороже.
Так вроде там очередь на мильярд? «Комиссия собирается раз в месяц и смотрит три штуки» чет такое
Они просто продолжают зарабатывать деньги, Вадим. Это называется "бизнес и ничего личного"
Ещё новость попалась на глаза:
* Минстрой предупредил о риске потери городов России из-за отсутствия в них новостроек.
В более чем 600 городах России из 1117 практически не строится новое жилье.
Проблема..
Не переживай, сейчас введут закон о стройке жилья, и сразу все начнут строить, заживем
А кое-где и активно разрушается по бременем лет.
ИЖС лучше человейников..
Вообще не проблема. В Москве строится? Строится. Продается? Продается. В Сочи аналогично? Аналогично. Ну значит все отлично.
А на все эти ваши воркуты и камызяки, уж простите, всем насрать. Можете переезжать в Москву или в Сочи, поддержать застройщиков и банки.
все переехали жить в Нью-Васюки.
А так это строители виноваты, что пипл расползается как тараканы.
Неужели так выросли доходы населения, что аренда недвижимости от 150 тысяч рублей в месяц стала настолько востребована? Или это те ребята что в офисах сидели в квартиры решили переехать?
Народ с деньгами поехал обратно. Почти все мои знакомые с деньгами возвращаются сделав внж/пермиты, открыв счета и тп., многие поняли что уезжали зря "поддавшись панике".
Те, кто снимает от 150 тысяч живут не на зарплату.
Даже власти признали, что менеджменту хватит уже активов. За год всё набрали.
А дополнитеные требования — чтобы им удовлетворяли строго определённые продавцы и покупатели, схема уже на тендерах обкатана.
так это же не менеджеры покупают, откуда у них личные миллиарды, если они наёмные. Менеджеры в данных покупках это номиналы богатых людей. А теперь решили что нефиг неправильным богатым людям покупать, надо правильным.
Да ничего они им не дают, кроме окошечка "тоавры спецыально для вас", хватит уже везде выдавливать социальную миссию.
Народ с деньгами поехал обратно. Почти все мои знакомые с деньгами возвращаются сделав внж/пермиты, открыв счета и тп., многие поняли что уезжали зря "поддавшись панике".
У вас там методички поменялись? До этого же все как один заявляли, что "деньги кончатся и вернутся". А теперь вот началось, что с деньгами обратно поехали))
У меня знакомые к сожалению возвращаются только ради продажи недвижимости и родственников поведать. Возвращаться никто не собирается:( Ну и один кадр ленивый из Испании.
У Denis G точно такой же комментарий здесь.
боты уже не палятся под разными аккаунтами одинаковые комменты постят. перестали в лахту инвестировать?
это те кто из за начала войны уехали.
а те кто из за мобилизации - все еще опасаются возвращаться.
В выпуске этого нет, но Дуров за прошлый год «обеднел» на $3,6 млрд. У кого ещё вопросы, для чего премиум в телеге? (-:
https://www.forbes.ru/milliardery/487944-plohoj-god-pavel-durov-i-ese-12-samyh-obednevsih-milliarderov-iz-rossii
А какие были варианты «для чего он»?
Как предлагаете оплачивать сервера для тележки?) он все это время оплачивал сервера из своего кармана.
Выпуск вроде про Россию, причём здесь Павел Валерьевич?
неправильная формулировка. Стоимость акций упала. Но у Паши уже достаточно, чтобы плюс-минус 10 миллиардов ничего не меняло для его уровня жизни. Прикольный уровень наверное.
Ну в общем-то премиумом он убивает себе рекламу. Потому что наиболее активная и платежеспособная аудитория сидит с премом. А судя по рекламе, которая крутилась по крайней мере на меня до покупки према - основным рекламодателям телеграма нужны как раз те люди, которые являются наиболее активными пользователями подписки.
Делаем ставки, что у МТС скукожится раньше: их метавселенная за 100 млн баксов или вот эти рекламные инструменты за 1 млрд рублей. Я ставлю на метахуйню.
Очевидно метахуйня. Вк реклама будет до последнего выдаивать ноготочки и барбершопы заманивая их дешевой но не эффективной рекламой.
Решили забить на это направление? Удивительно что столько трепыхались. Яндексу по РФ и СНГ совсем не конкурент был. Видимо был ради того что бы быть.
Так для маршрутов ОТ надо держать контакт с муниципалитетами. С учетом ухода компании из РФ, это делать сложно. Когда в 2Гис работал, там каждый месяц суета с маршрутами была, в администрации города постоянно то укоротят, то протянут, то тестовый запустят.
Хз, Яндекс картами в РФ принципиально не пользовался, только Гугл. Ну 2Гис ещё, он теперь тоже умеет в реальном времени показывать.
"Кто и как адаптируется"
Уважаемые VCшеры, а вы как адаптируетесь?
Говорят лучше всего адаптироваться через рабочую визу. Но это не точно.
странно что после введения нового закона рынок дорогого жилья в Москве восстанавливается
Что странного? Покупать дорогую недвижимость в Москве сейчас действительно смысла мало. Но жить как привык хочется. Значит что делать? Правильно - снимать дорогую недвижимость
Как я рад за уровень дорогого жилья, словами не передать
Так вроде там очередь на мильярд? «Комиссия собирается раз в месяц и смотрит три штуки» чет такое
Какое то нашествие ботов..
Неужели так выросли доходы населения, что аренда недвижимости от 150 тысяч рублей в месяц стала настолько востребована? Или это те ребята что в офисах сидели в квартиры решили переехать?
О, еще один пригожинский вылез. У вас там что, отобрали клавиатуры и оставили только мышки? В винде, если что, есть экранная клавиатура, можно мышкой тыкать и набирать свой текст, вместо копирования чужого))
Скука...хороших выходных...
Статья какая-то пессимистичная, ни капли позитива