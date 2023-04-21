Из App Store пропало приложение SBOL, которое копирует функции «Сбербанк Онлайн» Статьи редакции
Продержалось два дня.
- На то, что SBOL исчезло из App Store, обратил внимание ТАСС. Редактор vc.ru также не смог открыть прямую ссылку на него и найти сервис по разработчику, компании Open Digital Solutions, в магазине.
- SBOL появился в App Store 19 апреля 2023 года. При входе в приложение «Сбербанк Онлайн» появлялись сторис о том, что это «тот же “Сбербанк Онлайн”, только с новыми возможностями». Сейчас этих сторис нет, убедился редактор vc.ru.
- Это уже не первая копия приложения «Сбера»: предыдущие выходили в августе и октябре 2022 года, но спустя время их тоже удаляли.
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не все еще потеряно - щас переименуем в SBOL1 и еще раз попробуем)
Говорят, после SBOL999 показывают мультик.
СБОЛ — очень уж странный предмет: то он в App Store есть, хоп — его уже нет.
Нестабильный СБОЛ, прям мерцает. Этот совсем недолго продержался.
Вадим, дело в том, что СБОЛ обладает т.н. "квантовой неопределенностью", т.е. он одновременно и есть, и нет.
Интересно бы узнать стату от Сбера, стоило ли оно того? Сколько людей успели установить себе новый "справочник по банкам"..
Мне кажется, что очень мог бы крутой кейс быть.
Эти хотя бы пытаются. А синий, красный и желтый решили всратый онлайн банкинг пилить через браузер.
Ну сбер смс рассылку по всем клиентам сделал + во всех новостях сообщение было. Я думаю, что игра стоила свеч✊
Что такого сделал СБЕР что бы под санкции попасть?
А что плохого в санкциях, если они только на пользу?
Делал удобным банкинг для десятков миллионов россиян.
А что делали крымчане, что бы под санкции попасть?
- Русский продакт-менеджер: Америкосы идиоты, ща сменим название и выложим
- Из App Store пропало приложение SBOL,
- Русский продакт-менеджер: гипотеза не сработала
Просто нужно дать правильное название по типу:
- LGBT Bank
- BLM Bank
Тогда это уже попахивает дискриминацией
Надеюсь, что установка приложений из сторонних источников в IOS17 у нас будет работать. И все эти танцы с бубном прекратятся.
Следующее название: СПЁР
а потом СПИЗ
Начнем день с хороших новостей.
Лол, интересно, сколько будет эта игра в догонялки продолжаться
До ios 17, где можно будет устанавливать приложения из сторонних источников.
пока будут деньги)
Украинские жалобщики накидали репортов.
И тут они! Уххх!
Лол, интересно, сколько будет эта игра в догонялки продолжаться
@Инспектор говорили, что вас нужно тегать.
Выше дубликат, оригинал - https://vc.ru/finance/672501-iz-app-store-propalo-prilozhenie-sbol-kotoroe-kopiruet-funkcii-sberbank-onlayn?comment=5826814
на эпсторовском фронте без перемен
Я думаю теперь до обновление ios они будут ждать, если подтвердится та возможность устанавливать сторонние приложения
А я успел скачать. Ну хоть так появляется.
Не долго музыка играла
вычислили гады))
во всем виновата радистка Кэт которая материлась по русски)
А напиши ещё 12345 типо остроумных комментариев плиз, а то иногда другие люди каким то образом проскакивают.
а что если назвать как нибудь похитрее -например VTBOL
Много навязчивой рекламы в сболе, как в тиньке стало, в старом приложении сбера было меньше.
Юстас Алексу -операция проникновения в эпл под покровом темноты полностью провалилась . у нас крот )
Общался как-то с приятелем, который работал в Сбере. Говорит, что у команды СБОЛ был KPI - вес приложения не более 100 МБ. А я такой: бойтесь своих желаний! Поржали.
Никогда такого не было и вот опять.
Не, ну надо же, ребята из Сбера старались, думали, что систему наебали, а тут раз - и втоптали в песок. Гребаный капитализм ).
во всем виноваты греф и чубайс
в сбере крот)
Я бы сказал - врот)
сБОЛЬ
Украинские жалобщики накидали репортов.
.
пишите варианты названий чтобы не вычислили
А стоило ли вообще обновляться на новое приложение? У меня сейчас есть СБОЛ и SBOL. на сколько безопасно продолжить пользоваться СБОЛ? он у меня работает стабильно, я бы не хотел чтобы всплыл какой-то баг в SBOL и я с этим ничего не мог поделать......
Немного дизайн другой, а так сбоев нет, но очень много бывает ошибок непонятных когда хочешь некоторыми сервисами воспользоваться
Зачем все эти извертывания, ухищрения?
Примите достойно!
Дебилыблять (с)
а что если в ответ не пускать их приложения в рустор
Для админов сбера еще в 2012 году вышла та же jQuery Mobile. Можно делать обычные веб страница как приложения. После этого еще десяток вышел наверное. Просто нужно сесть и написать веб версию. И те же пуши в хроме есть.