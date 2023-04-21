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Таня Боброва

Из App Store пропало приложение SBOL, которое копирует функции «Сбербанк Онлайн» Статьи редакции

Продержалось два дня.

  • На то, что SBOL исчезло из App Store, обратил внимание ТАСС. Редактор vc.ru также не смог открыть прямую ссылку на него и найти сервис по разработчику, компании Open Digital Solutions, в магазине.
  • SBOL появился в App Store 19 апреля 2023 года. При входе в приложение «Сбербанк Онлайн» появлялись сторис о том, что это «тот же “Сбербанк Онлайн”, только с новыми возможностями». Сейчас этих сторис нет, убедился редактор vc.ru.
  • Это уже не первая копия приложения «Сбера»: предыдущие выходили в августе и октябре 2022 года, но спустя время их тоже удаляли.

#новость #сбер

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65 комментариев
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 Полина Щербакова

не все еще потеряно - щас переименуем в SBOL1 и еще раз попробуем)

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Вася Пражкин

Говорят, после SBOL999 показывают мультик.

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2 комментария
Вадим Д.

СБОЛ — очень уж странный предмет: то он в App Store есть, хоп — его уже нет.

Нестабильный СБОЛ, прям мерцает. Этот совсем недолго продержался.

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Santiago

Вадим, дело в том, что СБОЛ обладает т.н. "квантовой неопределенностью", т.е. он одновременно и есть, и нет.

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1 комментарий
Domorost

Интересно бы узнать стату от Сбера, стоило ли оно того? Сколько людей успели установить себе новый "справочник по банкам"..
Мне кажется, что очень мог бы крутой кейс быть.

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Булка хлеба

Эти хотя бы пытаются. А синий, красный и желтый решили всратый онлайн банкинг пилить через браузер.

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5 комментариев
Никита Иванов

Ну сбер смс рассылку по всем клиентам сделал + во всех новостях сообщение было. Я думаю, что игра стоила свеч✊

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Зеленый самолетик

Что такого сделал СБЕР что бы под санкции попасть?

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Santiago

А что плохого в санкциях, если они только на пользу?

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Кирилл Нузалиев

Делал удобным банкинг для десятков миллионов россиян.

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C. Steel

А что делали крымчане, что бы под санкции попасть?

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2 комментария
Цой жив

- Русский продакт-менеджер: Америкосы идиоты, ща сменим название и выложим
- Из App Store пропало приложение SBOL,
- Русский продакт-менеджер: гипотеза не сработала

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Вильгельм Богачев

Просто нужно дать правильное название по типу:
- LGBT Bank
- BLM Bank

Тогда это уже попахивает дискриминацией

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4 комментария
Виталий Москвин

Надеюсь, что установка приложений из сторонних источников в IOS17 у нас будет работать. И все эти танцы с бубном прекратятся.

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Злой Голем

Следующее название: СПЁР

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Полина Щербакова

а потом СПИЗ

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Pavel Cree

Начнем день с хороших новостей.

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Roll Null

Лол, интересно, сколько будет эта игра в догонялки продолжаться

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Reborn Soul

До ios 17, где можно будет устанавливать приложения из сторонних источников.

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Полина Щербакова

пока будут деньги)

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Andrey Vasilev

Украинские жалобщики накидали репортов.

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Марсель

И тут они! Уххх!

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1 комментарий
Kristina Smirnova

Лол, интересно, сколько будет эта игра в догонялки продолжаться

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енот

@Инспектор говорили, что вас нужно тегать.
Выше дубликат, оригинал - https://vc.ru/finance/672501-iz-app-store-propalo-prilozhenie-sbol-kotoroe-kopiruet-funkcii-sberbank-onlayn?comment=5826814

Из App Store пропало приложение SBOL, которое…
Продержалось два дня.
vc.ru
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Allestor Klei

на эпсторовском фронте без перемен

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Доллар по 28

Я думаю теперь до обновление ios они будут ждать, если подтвердится та возможность устанавливать сторонние приложения

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Никита Иванов

А я успел скачать. Ну хоть так появляется.

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Алеоп

Не долго музыка играла

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Полина Щербакова

вычислили гады))

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Полина Щербакова

во всем виновата радистка Кэт которая материлась по русски)

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M KS

А напиши ещё 12345 типо остроумных комментариев плиз, а то иногда другие люди каким то образом проскакивают.

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Полина Щербакова

а что если назвать как нибудь похитрее -например VTBOL

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Кирилл Карпенко

Много навязчивой рекламы в сболе, как в тиньке стало, в старом приложении сбера было меньше.

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Полина Щербакова

Юстас Алексу -операция проникновения в эпл под покровом темноты полностью провалилась . у нас крот )

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Artemy

Общался как-то с приятелем, который работал в Сбере. Говорит, что у команды СБОЛ был KPI - вес приложения не более 100 МБ. А я такой: бойтесь своих желаний! Поржали.

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Alexey V

Никогда такого не было и вот опять.

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Вася Пражкин

Не, ну надо же, ребята из Сбера старались, думали, что систему наебали, а тут раз - и втоптали в песок. Гребаный капитализм ).

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Полина Щербакова

во всем виноваты греф и чубайс

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Полина Щербакова

в сбере крот)

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Arc

Я бы сказал - врот)

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Андрей К.

сБОЛЬ

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Lev Sergeev

Украинские жалобщики накидали репортов.

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Влад Светлый

.

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Полина Щербакова

пишите варианты названий чтобы не вычислили

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Владимир Темченко

А стоило ли вообще обновляться на новое приложение? У меня сейчас есть СБОЛ и SBOL. на сколько безопасно продолжить пользоваться СБОЛ? он у меня работает стабильно, я бы не хотел чтобы всплыл какой-то баг в SBOL и я с этим ничего не мог поделать......

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Alchakov Developer

Немного дизайн другой, а так сбоев нет, но очень много бывает ошибок непонятных когда хочешь некоторыми сервисами воспользоваться

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shencrypto

Зачем все эти извертывания, ухищрения?
Примите достойно!

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Мики Маус

Дебилыблять (с)

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Полина Щербакова

а что если в ответ не пускать их приложения в рустор

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Станислав

Для админов сбера еще в 2012 году вышла та же jQuery Mobile. Можно делать обычные веб страница как приложения. После этого еще десяток вышел наверное. Просто нужно сесть и написать веб версию. И те же пуши в хроме есть.

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