ВТБ запускает альтернативу традиционному микрокредитованию в малоизвестных организациях. […]

Конечно, ставки по нему выше, чем по стандартной линейке, но намного ниже, чем средние ставки на рынке МФО. […] Продукт актуален для людей с любым уровнем дохода, например, молодёжи, которая хочет начать формирование позитивной кредитной истории как можно раньше.