ВТБ начал выдавать кредиты на сумму от 5000 до 30 тысяч рублей Статьи редакции
На срок до 11 месяцев.
- Это новый сегмент для банка, рассказали в компании. За время предварительных тестов ВТБ оформил 20 тысяч таких кредитов на 300 млн рублей, средний чек по ним составил 14 тысяч рублей. До конца 2023 года банк планирует выдать более 250 тысяч займов.
- Клиенты смогут оформить кредит на сумму от 5000 до 30 тысяч рублей на любые цели. Минимальный ежемесячный платеж — от 525 рублей. Максимальный срок займа — 11 месяцев. Решение по процентной ставке будет приниматься индивидуально для каждого клиента, уточнили vc.ru в банке.
- Подать заявку можно через мобильное приложение или интернет-банк, нужен только паспорт. Заёмщик должен быть старше 18 и моложе 75 лет, добавили в ВТБ.
- В мае 2021 года «Сбер» начал выдавать краткосрочные займы своим зарплатным клиентам — деньги на сумму от 1000 до 30 тысяч рублей можно было получить на месяц. В октябре того же года банк увеличил максимальную сумму займа до 5 млн рублей, но не более половины оклада.
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Кредит на 60 евро.
Вот это я понимаю. Сверхдержава.
Прям гордость берет.
Даже уже не 60
Выглядит как прокат визы
Набиваешь положительную кредитную историю на мелких кредитах, проще взять ипотеку потом
погоди 60 - скоро 50 а там и 40 )
а что тебе мало 60 евро - подели на 30 дней - 2 евро в день вполне можно жить)
Наше будущее алкоголизм!!!
Комментарий удален модератором
от 5000 до 30 тысяч
в аду отдельный котел точно есть для тех кто так пишет)
почему не от 5 до 30 тысяч или от 5000 до 30 000 рублей?
Ещё пишут 5000 тыс рублей
VC же, портал про бизнес
ну да от 5 миллионов получается
Рядом с котлом для тех, кто пишет "до 5000 и выше"
Написано то без ошибок , видимо так читабельность лутше , по мнению редактора VC )
Боже это какой-то позор
Погодите, мы еще % не видели)
Комментарий удален модератором
Это не позор. А адаптация к будущим реалиям. В ближайшей перспективе с нынешней ситуацией в экономике, становится ясно, что людям не будет хватать денег даже на базовые вещи.
А какой смысл тогда брать кредит на такую сумму? С таким же успехом можно просто взять кредитку и беспроцентным периодом пользоваться. У альфы например на год есть льготный. А если брать кредит, то процент по-любому платить придется. Короче клоунада какая-то, решили видимо на фоне убытков нахаслить деньжат побольше.
Смысл в том, что у тебя нет КИ или она недостаточна для получения кредитки.
ВТБ нацелился на нищие слои населения, видимо понимает что спрос на такое будет только расти, люди новая нефть, с кредитованием бизнеса совсем все плохо наверное.
Комментарий удален модератором
Это уже сейчас подавляющее число россиян
Перепись ботов проведена, можно переходить к конструктивным комментариям.
Для начала идём на сайт ЦБ https://cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/
и берём значение полной стоимости кредита (ПСК) для кредитных организаций. Максимальное значение здесь 45,11%.
Пытаемся думать, что даёт банкам повышенная стоимость кредита. Бинго - банки могут принимать на баланс повышенный уровень риска, то есть, частично заходить на поляну МФО, которые работают с сегментом заёмщиков subprime (повышенный уровень риска означает повышение отчислений в резервы).
Ответы на вопросы:
- Почему не выдать таким клиентам сразу кредитные карты?
- В статье написано, что кредиты будут доступны для людей с невысоким уровнем дохода и для тех, у кого нет кредитной истории. Соответственно, как только банк увидит увеличение дохода или КИ клиента, он предложит ему кредитную карту (или не предложит)
- Почему не делали этого раньше?
- Тут вопрос, скорее, не в желании банка или нежелании кредитовать этот сегмент, а в себестоимости выдачи, которая у банков выше, чем у МФО. Значит сейчас или научились снижать себестоимость выдачи, например, с помощью автоматизации, или сделали долгосрочную финмодель с этим продуктом, по которой на первой выдаче могут выдать в 0 или в минус, и выйти в плюс на следующей или даже на следующем продукте
- Эти кредиты портят КИ (кредитную историю)?
- Нет, не портят, тк это банковские кредиты
- Только в России есть кредиты и займы на мелкие суммы?
- Нет, это общемировая практика, работающая несколько десятилетий. Например, в Германии микрокредиты банки выдают с 2010 года
В Германии микрокредит считается на несколько тысяч евро и по ставке 1,6-1,7% годовых
Проблема в том, что сам ВТБ никак не оправдывает своё название. Если ВнешТоргБанк пытается уже зайти на поляну МФО, то возникает вопрос: может вывеску для начала поменяете? Ну или хотя бы через ПочтаБанк это реализовывали, там аудитория подходящая.
Этот продукт скорее для существующих клиентов ВТБ.
МФО платят за выдачу 1200-1500 руб и выходят в ноль при 2-3 займе только.
При сумме займа 3000-15000 руб на 30 дней.
Процент возврата таких займов высокий, как и прибыльность.
Идиоты к примеру считают займ МФО в годовых, когда считать нужно в %/день
Перехватить пятеру до ЗП вполне себе нормальная история, заплатив не много сверх. А что там в ВТБ предложат аж за 11 мес и зачем вообще типа микрозайма на такую сумму - непонятно.
Видимо увеличить оборачиваемость денег за короткий срок и прибыльность поднять на бумаге
45.11% ))) а чей-то дизнули мой коммент с предположением в 50% )))
Я не сильно-то и ошибся )))
Вроде кринжово звучит, но с другой стороны это реально возможность улучшать кредитную историю себе с ранних лет, так сказать. Всё равно большинство населения так или иначе пользуются кредитами, рассрочками, ипотеками. А без хорошей истории хороших условий не получить.
Это скорее хуевая кредитная история, че в ней хорошего когда человек по 14к в долг берет
В России кредитная история больше зависит от того где-ты работаешь и сколько получаешь.
Не врите себе. То, что вы написали - это далеко не в первых рядах причин взятия таких кредитов.
А еще это возможность по глупости взять лет в 20 кредит на 5к, и когда придет время отдавать взять в другом МФО 7к, и так пока МФО не кончатся и у тебя не будет 100к долгов и полностью запоротая КИ.
Это вот прям основная история у тех у кого так получилось, если не брать во внимание маргиналов которые микрокредит на водку берут.
Почему не от тыщи? Должен быть выбор у народа
Бич-кредит от ВТБ
А где традиционный комментарий с гойдой?
Уже загойдало все, видимо
а что кредитные карты кончились, не понятно зачем в кэше именно
Все же кредитная карта по сути - вечный кредит, просто с меняющимся долгом, постоянно болтаться будет в кредитной истории
А разовый открыл - выплатил
чипов нет)
Подписываешь кредитный договор? Расписываешься в собственной финансовой несостоятельности!
формируешь позитивную кредитную историю!
Забыл дописать "Хейтеры, люблю вас"
Супербанк, ВТБ — МФО, можно переименовывать в МФБ.
ММФБ
кредитные карты на 350 баксов, вот это победа, вот это взлет.
это импортозамещение или вставание с колен?
Это развитие банковского сектора вслед за развитыми странами
Дно достигнуто! С-сверхдержава!
Оооо, нет..я думаю, нам много ещё представить открытий чудных ))
Кредитки в Альфе дороже.
Жесть какая
Сбер уже год как дает деньги до зарплаты. Проснулись тоже
Вдобавок страховка жизни имущества на 50к в год и отдать все персональные данные хулиарду компаний, что потом заебут спамом
Вилку хотя бы напишите, чё 50% годовых-то стесняться ?
"молодёжи, которая хочет начать формирование позитивной кредитной истории"
Убийство - наивная форма смерти,
тавтология, ария попугая,
дело рук, как правило, цепкой бровью
муху жизни ловящей в своих прицелах
молодежи, знакомой с кровью
понаслышке или по ломке целок.
т.е. даже за 2-3 месяца 5 000 не в состоянии накопить? Ну отлично.
МФО теперь в рамках банка ))
удобно. как раз на шаурму не хватает - пойду оформлю в втб на 11 месяцев займ
ВТБ пытался сделать BNPL, а получился кредит. Осталось только для кредита в 5 т.р. справку 2-НДФЛ просить и дело в шляпе.
ВТБ не может сделать BNPL, тк он банк
Под 1000% годовых?
Бомж Кредит
Кто аудитория? Если такие кредиты земеняются кредитными картами?
Многие опасаются кредиток, вроде «надо всего пару тысяч до зарплаты, а с кредиткой не удержусь и потрачу кучу денег».
Хотя если там правда 30%, как ниже пишут, то видимо нацелено совсем на отчаянных с убитой кредитной историей.
30 годовых, Карл
29.9
В МФО идут те которым банк даже рубль за залог квартиру не даст. Так что банки тут не МФО не конкуренты будут.
А так случаи разные есть. Почему бы не взять. Тем кто про кредитные карты тут кричит, напомню что там можно только один раз кредитные средства взять. Если взять второй то банк банально грабить вас будет.
5000 не смогу вернуть - дайте на 500 р хлебушка купить
а можно получить кредит Дошираком ?
Еще один невозвратный кредит для алкоголика, нормальная тема.
30% годовых это не серьезно - 30% в день другое дело
Известен ли размер обдираловки, простите, процентов? И у сбера подскажите заодно
30%
Комментарий удален модератором
А что делать если кредиток в сумме тысяч на 900? У приятеля такая история, проценты платит а тело кредита гасить нет денег.
Тут микрокредит от ВТБ не поможет
В таком случае нужна реструктуризация долга.
Не знаю как в РФ, я в Украине, но у нас можно добиться лучших условий для кредитов.
Вот знакомая тысяч на 400 гривен набралась в разных банках, так же кредитки.
Как-то оформила чтобы все долги перешли в 1 банк, ей там заморозили начисление процентов, и платит теперь только сам долг, новый не капает.
Почти уверен в РФ такое можно провернуть.
Надо полностью запретить рекламу кредитов, запретить персонально предлагать кредиты и карты. Если человеку нужен кредит он сам придётся в банк. Вот было хорошо
Это глупость. Рекламировать свои услуги надо.
Вопрос в этичности рекламы, иногда кредитку показывают как бесплатные деньги, что не так.
Брать кредит 5000 на 11 месяцев? может лучше разгрузить-погрузить что-нибудь мужику и заработать их за несколько часов. Жизнь улучшается с каждым днем. Ждем кредит на 5000 под залог недвижимости
Займи на бутылку, вместе с ВТБ
На самом деле логичнее взять мелкую сумму в банке, если нужна, чем в микрокредитках. Потом от них не отобьешься вообще. Норм аналог. А кредитки реально не всем далеко выдают, особенно в 18 лет)