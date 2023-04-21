Финансы
Таня Боброва

«Чьи-то придумки»: Греф прокомментировал информацию об обмене активов «Сбера» и Raiffeisen Статьи редакции

О том, что «Райффайзенбанк» обсуждает обмен европейских активов «Сбера» на свои в России, говорили источники.

  • Информация о планах «Сбера» и Raiffeisen Bank International (RBI) обменяться активами — это «чьи-то придумки», заявил глава российского банка Герман Греф. Его слова приводит РБК.
  • «Я ничего об этом не знаю. Как всегда, чьи-то придумки, и много запущено всяких слухов и сплетен, никакие подобного рода переговоры не ведутся и не велись», — сказал топ-менеджер.
  • О том, что RBI рассматривает обменную сделку в России и Австрии, в марте 2023 года сообщило австрийское издание Falter со ссылкой на источники. В самом RBI отмечали, что структура сделки — «теоретическое соображение», и никаких конкретных шагов для обмена активами нет.
  • В конце марта 2023-го гендиректор RBI Йоханн Штробль говорил, что компания рассмотрит возможную продажу активов в России или их выделение за периметр группы. Когда это случится — неизвестно, покупателя у компании нет, но она будет рассматривать все варианты.
  • «Сбер» объявил о планах уйти с европейского рынка в марте 2022-го.

#новость #сбер

1597 просмотров
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18 комментариев
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 Вадим Д.

А потом оказывается, что всяческие «сплетни» — чистой воды правда.

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Иван Серик
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Зеленый самолетик

21.04 «чьи-то придумки»
25.04 Сбер и Raiffeisen обменялся активами

Никогда такого не было, и вот опять

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S.Capusta

Первый раз что-ли? Нам не привыкать.

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Nordic Michelle

Т. Е свифту в Райффайзен пришел конец ?

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Федор Русаков

Рано или поздно придет, они же решили уходить. Ну или не они, а их решили)

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Кузьмич

Они решили, ага как же)))

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S.Capusta

Можно ли верить и доверять?
Но тут за работу взялись журналисты и блогеры, и все сомнения развеялись ))

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Алеоп

А вам, простите, не пофиг? Или вы акционер обоих банков?

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Невероятный Блондин

Обиделся, что без его участия в RBI теоретизировали о возможном обмене активов.

Ну или где-то очень не хотят чтобы райф свалил. Последний оплот всё-таки.

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Полина Щербакова

девальвация это чьи то придумки - твердо и четко

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M.R.T.

Чьи то придумки, догадались черти...

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Пропащий Муму

Значит этому быть)

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Полина Щербакова

во всем виноваты чубайс и греф

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Полуоппозиционный пропиндосс

Знаю в Лондоне купившихрасписки сбера по 17 рублей

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Яков Большун

Не совсем понятно, что именно могли бы предложить со стороны Сбербанка в качестве обменного фонда с РБИ.

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Павел Шкутко

Видимо цена пока не устраивает обе стороны

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неформат

а пока акции невиданной щедрости от рфб

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