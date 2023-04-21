«Чьи-то придумки»: Греф прокомментировал информацию об обмене активов «Сбера» и Raiffeisen Статьи редакции
О том, что «Райффайзенбанк» обсуждает обмен европейских активов «Сбера» на свои в России, говорили источники.
- Информация о планах «Сбера» и Raiffeisen Bank International (RBI) обменяться активами — это «чьи-то придумки», заявил глава российского банка Герман Греф. Его слова приводит РБК.
- «Я ничего об этом не знаю. Как всегда, чьи-то придумки, и много запущено всяких слухов и сплетен, никакие подобного рода переговоры не ведутся и не велись», — сказал топ-менеджер.
- О том, что RBI рассматривает обменную сделку в России и Австрии, в марте 2023 года сообщило австрийское издание Falter со ссылкой на источники. В самом RBI отмечали, что структура сделки — «теоретическое соображение», и никаких конкретных шагов для обмена активами нет.
- В конце марта 2023-го гендиректор RBI Йоханн Штробль говорил, что компания рассмотрит возможную продажу активов в России или их выделение за периметр группы. Когда это случится — неизвестно, покупателя у компании нет, но она будет рассматривать все варианты.
- «Сбер» объявил о планах уйти с европейского рынка в марте 2022-го.
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А потом оказывается, что всяческие «сплетни» — чистой воды правда.
21.04 «чьи-то придумки»
25.04 Сбер и Raiffeisen обменялся активами
Никогда такого не было, и вот опять
Первый раз что-ли? Нам не привыкать.
Т. Е свифту в Райффайзен пришел конец ?
Рано или поздно придет, они же решили уходить. Ну или не они, а их решили)
Они решили, ага как же)))
Можно ли верить и доверять?
Но тут за работу взялись журналисты и блогеры, и все сомнения развеялись ))
А вам, простите, не пофиг? Или вы акционер обоих банков?
Обиделся, что без его участия в RBI теоретизировали о возможном обмене активов.
Ну или где-то очень не хотят чтобы райф свалил. Последний оплот всё-таки.
девальвация это чьи то придумки - твердо и четко
Чьи то придумки, догадались черти...
Значит этому быть)
во всем виноваты чубайс и греф
Знаю в Лондоне купившихрасписки сбера по 17 рублей
Не совсем понятно, что именно могли бы предложить со стороны Сбербанка в качестве обменного фонда с РБИ.
Видимо цена пока не устраивает обе стороны
а пока акции невиданной щедрости от рфб