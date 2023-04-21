Финансы
Евгения Евсеева

«Яндекс» за $702,5 млн выкупил оставшуюся долю Uber в совместном бизнесе Статьи редакции

В 2021-м «Яндекс» выкупил доли в «Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках, тогда он владел 71% СП.

  • «Яндекс» объявил, что выкупил долю Uber в «Такси» и стал единственным владельцем группы, куда входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Сделку одобрили регуляторы, её сумма составила $702,5 млн.
  • Uber и «Яндекс» создали совместное предприятие в 2017 году: оно управляет «Яндекс Go», Yango и Uber в России и СНГ.
  • В августе 2021 года «Яндекс» объявил, что выкупит доли Uber в «Яндекс Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках за $1 млрд и приобретёт 4,5% акций совместного предприятия. Сделку закрыли в декабре, доля «Яндекса» в СП выросла до 71%. По её условиям, «Яндекс» в течение двух лет мог приобрести оставшуюся долю за $1,8-2 млрд.
  • В марте 2022 года Uber заявил, что ускорит продажу доли, а также исключит своих руководителей из совета директоров совместного предприятия.
  • Источники Forbes в феврале 2023-го сообщали, что переговоры о выкупе доли ведёт «Яндекс»: компании заново обсуждали сумму сделки, так как её «скорректировали» заявление Uber об ускорении продажи, которое противоречило правилу опциона, и «спецоперация».

#новость #яндекс #uber

3851 просмотров
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91 комментарий
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 Невероятный Блондин

Эта новость должна звучать наоборот:
Uber продал Яндексу оставшуюся долю за $702,5 млн и ушёл из России.

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Роджер Кролик

Не просто из России. А из СНГ.

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Иван Серик

Звучит, как невероятный провал в любом варианте!

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Денис Гвоздев

как не напиши и так ясно ,что к чему

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Пропащий Муму

Не напоминай 😭

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Magistr Architecture

Как он эти 700 млн получит. Ждём новостей :)

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4 комментария
Ware Wow

Удачный выход. А могли бы за 600 рублей продать.

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Alex R

Антимонопольную службу устраивает, что практически весь рынок такси страны в руках Яндекса?

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Невероятный Блондин

Гос компания, может себе позволить

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Денис Гвоздев

ну а в чьих еще руках будет

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буква Ю

Ну раньше ж устраивало, убер и был яндексом, а яндекс – убером, если цены и отличались, то на рублей 10-20

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1 комментарий
Ware Wow

Юморишь?

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Dima Katin

они просто ей часть отдают

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Катя Рейман

Супермаркет у дома "Яндекс"
Товары для животных "Яндекс"
Кинотеатр "Яндекс"

Как бы страну потом не переименовали)))

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Борис Моренко

А раньше, когда по при использование Яндекс приложения, приезжала машина uber вас это не смущало?)

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Sergey Prince

Ужас. Пользовался убером только потому, что Яндекс не напихал в их приложение всякого лишнего мусора.

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Пропащий Муму

А я Gett до последнего. Заметно было, что они европейские, точнее Израиль. Водители рассказывали, что условия были лучше.

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2 комментария
Вячеслав Зайцев

А еще Юбер дешевле, многократно проверял.

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1 комментарий
Дмитрий Одинцов

ну теперь придётся пользоваться со всем мусором

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

на андроиде качал старую версию без мусора, как и почту, все работало. щас нечасто пользуюсь, тупо через браузер заказываю когда надо

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Bahhoff S

На деньги таксистов Яндекс разбогател при этом таксисты сами кроме расходов на машину ничего себе почти не зарабатывают. 35 заказов гарантия 6600 это что такое если один заказ 30 минут то это 17.5 часов работы грязью вычтите расходы и вам 3 рубля на жизнь. Через три дням работы в таком режиме 3 дня будеш работать по 5-6 часов в себе в убыток. Вообщем наступило времена когда всем плевать на всё просто красота

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Неприемлемый разговор

Не хочу вступать в долгую полемику, но если человека не устраивает его заработок, то он что-то меняет, например, работу.
Не говорю, что таксисты самые богатые работяги из всех работяг, но получают они явно не копейки, иначе бы машин в обклейке такси было бы гораздо меньше. Если работа нужна именно на машине, то всегда есть альтернатива уйти в доставку чего угодно, хоть документов, хоть корма хомякам

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4 комментария
Danila Poyarkov

Не отвлекайтесь на написание текста во время вождения

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Олег Павлов

Математика вообще другая там, плюс запрет на перелимит часов, нельзя 17,5 на смене быть одному человеку

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Гнида

Может и заработок говно в больших городах. Но в моей провинции с населением 300к поездки стали по 250р-300р в среднем в час пик и до него. А все потому что кроме мертвого Максима не из чего выбирать. Таксисты говорят, что 22 дня херачишь. Выходит 5-6к чистыми в день. Кто-то говорит что со стройки ушел в такси и наконец закрыл свои долги. Поэтому для небольших городов такси стало золотой жилой. Да и почему стало. Такое давно происходит. Наверное после того как яндекс купил везет. Сам машины не имею, работа разъездного характера. Поэтому знаю что говорю, т к выборка состоит из длинного промежутка времени. Но порой проскакивают моменты, когда час пик падает, что на такси можно из одного района доехать за +100р. В питере, в качестве сравнения, такси от вокзала до Кудрово 300р. Т е из города до окраины обошлось мне в 300р, когда я за меньше километраж отдаю столько же в собственном городе. Поэтому считаю говорить, что они зарабатывают мало не уместно. Кто-то много, кто-то мало, но это не повод кричать что таксисты хлеб с солью доедают.

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ilia

Ну хз. Про не мегаполисы вам написали ниже, подтверждаю - за поездку в 5 минут берут по 150 и больше. Причем зачастую выходят только на пару часов и еще отказываются везти предпочитая заказы пожирнее - кого дальше везти. И количество заказов проще набрать для фикса.

Про крупные города тоже вот смотрю видео и как-то неплохо зарабатывают вроде не "херача как рабы"🤷‍♂️

Что процент Яндекса неадекватно велик согласен, но и таксисты на "страдающие агнцы".

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Nuke 7s

Монополия она така«Я»

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Domorost

Тысячу лайков этому господину!

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Поручик молчать

Так все узнали, что Uber еще был в России

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Гриша Колесников

Яндекс становится жестким монополистом. В такси, так точно.

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Мох

Есть еще Максим, Везет, Индрайвер. Ситимобил сейчас тоже работает, но продали его каким-то барыгам.

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2 комментария
Вячеслав Грачунов

Приложение Uber выпилят? Печалька. Разница по цене с Яндексом заметная. По крайней мере у меня. Если Убер 500 руб., то на Яндексе все 700

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Вячеслав Зайцев

есть такое

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Konstantin Novikov

Яндекс уже все походу выкупить хочет

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Тонька Пулеметчица

бюджет позволяет ,плюс поддержка государства

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2 комментария
Александр Б.

никто не заметил жесткого повышения цен? у меня уже неделю стабильно красный высокий спрос.
раньше поездки были 500-600, теперь тупо х2

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Vangelis

не заметил. Езжу 6 раз в неделю на такси

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Den

Заметил что теперь при малейшем пуке цена х2 стала. Капнуло две капли дождя жди х2, ветер стал дуть в другую сторону и так далее

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3 комментария
Пьяный кролик

В Воронеже можно за 400 вчас газель найти при минималке 2 часа. Вот думаю, может вместо такси использовать тогда

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rrrr

Это и так было понятно
Что ж
очень и очень жаль, убер был дешевле, хоть и ненамного, почему-то только там меня ни разу не оскорбили, не попадались какие-то не такие водители, да и поддержка работала супер всегда
понятное дело, что Убер и так был Яндексовским, но почему-то ощущалось качество работы среди других агриков

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Айнур

Антимонопольная служба: «да-да, пошли мы»

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Magistr Architecture

Так одна компания была :)
Так-то Яндексом тоже не только Волож владеет

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Цой жив

А когда ФАС уже поднимит свой зад и начнет регулировать рынок такси?

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Ник Климанов

такое их не возбуждает

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1 комментарий
Роджер Кролик

Надеюсь это значит что стоит ждать запуска Uber в Казахстане. Без всяких Яндексов.

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Антон Борисов

Яндекс и точка, что вам не понятно то

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Вадим Д.

УберЯндекс обрёл истинное название!

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Аманда

Яндекса становится все больше и больше

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Timur Linarov

Все теперь убера мы не увидим?

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Кружочек

А мы его видели?

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Пена Литрова

Скоро Яндекс будет уже вообще везде, раздражает, если честно. Принципиально иногда выбираю другой сервис, если есть возможность!

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Зеленый самолетик

Одни одно за миллиарды выкупают, другие другое за миллионы $ купили.
Откуда деньги господа?

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буква Ю

Это в сторону финотчётов смотреть надо

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Thea Girl

У меня с ценой все ок

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Полина Щербакова

яндекс- убер-доставка

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Полина Щербакова

сбер продает телевизоры яндекс ездит на такси молокозавод делает коптеры)

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Dimm Debrov

Повышенный спрос X2!

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Полина Щербакова

а что если объединить яндекс со сбером и с госуслугами

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xbevice

То ничего не поменяется?

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Александр Б.
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Комментарий удален модератором

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Denis Bystruev

1500 т р?
1500 тыс. ₽?
1,5 млн ₽?

Зачем вам столько денег? Ну что вы купите? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии.

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LNF

Яндекс тупо добавит свой плюс разницу подписку в цену убера и будет говорить что с плюсом дешевле, хотя сами добавили сами убавили - одна прибыль

Печаль

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Yaroslav Kramskoy

Хорошо.

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M-S-R

Яндекс выкупил оставшуюся долю почти за ярд баксов?!! Не верю

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Kit

Храни Господи такси Максим

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Ник Климанов

Скоро будем просыпаться по Яндекс.Будильнику, идти на Яндекс.Остановки, чтобы успеть на любимую работу в Яндекс

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Кружочек

К этому всё и шло

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Алеоп

Ну всё, издец

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Domorost

А потом мне под постами с критикой поиска будут писать, что Яндекс - частная компания и чего хочет, то делает.
Ага, частная компания которая должна ноги целовать регуляторам.
Технологический лидер? А может просто те, кому позволяют им быть?
Как на это все смотрят очень независимые и храбрые разработчики Яндекса из Сербии?

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Деда Миша

Ну теперь наконец смогу заказать еду и посмотреть говносторисы и в убере, Найс

А вообще, при должном желании в миллионнике можно не пользоваться такси или конкретно яндексом

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Хмельнов Алексей

Думаю, это пойдет на пользу обеим компаниям

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