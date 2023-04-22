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Финансы
Артур Томилко

День 423: стоимость поддержки ИТ-оборудования в России выросла на 15-40% в 2023 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 апреля: доллар — 81,49 рубля, евро — 89,35 рубля.

Курсы на Мосбирже на 21 апреля: доллар — 81,7 рубля, евро — 89,75 рубля.

Курсы на Forex на 21 апреля: доллар — 82,37 рубля, евро — 90,5 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,4 рубля.

«Сбер» повысил максимальную ставку по вкладу в юанях до 3,35%. На неё можно рассчитывать при вложении от 1 млн юаней на срок в три года.

Какие есть проблемы и трудности

Стоимость услуг по поддержке ИТ-оборудования на российском рынке в 2022 году выросла на 15-40% в зависимости от сегмента, рассказали собеседники «Ъ». Цена контрактов увеличилась из-за логистических проблем и затрат на содержание складов запчастей для оперативного ремонта. Спрос на эти услуги также продолжает расти из-за прекращение поддержки поставщиков, которые ушли из России.

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Контекст

Минюст США планирует сосредоточиться на проверках хедж-фондов, юридических фирм и финансовых управляющих, которые помогают обходить санкции россиянам. Об этом в интервью Bloomberg рассказал глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс. Ведомство также намерено следить за использованием криптовалют для обхода ограничений.

Дальнейшее углублении экономической изоляции Россия может привести к замедлению развития и снижению благосостояния, говорится в статье первого зампреда ЦБ Ксения Юдаева для издания «Экономический разговор». Она также призвала не замыкаться внутри страны и посоветовала гражданам учитывать санкционные риски.

Новости предыдущего дня, 21 апреля — здесь.

#новость

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 Пропащий Муму
Она также призвала не замыкаться внутри страны
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Вася Пражкин

Свобода лучше несвободы, сынки!

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Пропащий Муму

...которую вы также про$%@ли, батя.

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Вася Пражкин
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Зеленый самолетик

А в Америке, а в Америке знаете что??
Гос долг, вот ТАКОЙ

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Илья Константинович

Хостинг vdsina.ru ввели комиссию 30% при пополнении счета

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Илья Константинович

Внесите ясность комрады, что там с экономической ситуацией

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Пропащий Муму

Отстаньте, мы не знаем что случилось!

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Вася Пражкин

Так праздник же сегодня, надо отмечать. Ну и завтра на опохмел.

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Пьяный кролик

Заебись! Круче только магазины и рынки, где наценка на товар по причине "домашняя", "натуральная" , "молодая", "новая" в отношении овощей, яиц и молочки. Будут повышать теперь на все цены, ссылаюсь на текущую экономическую ситуацию. Сейчас везде поветрие пойдет такое.

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leo krich

При оплате от 10000 - без комиссии.

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Илья Константинович

Пол зарплаты региональной отгрузить не каждый сможет лишь все, мало кто сможет это сделать

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leo krich

Так это не хлеб, а хостинг.

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Кирилл Пабы старой Руси

Вполне себе в коридоре 15-40%

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Илья Константинович

Комиссия доходит до 40% на разные способы оплаты.

Интересно это у всех хостеров по России так?

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Кирилл Пабы старой Руси

Из российских у меня есть только Селектел, там такой комиссии нет

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Александр Аббасов

Зато они 2 раза в год цены на сервера и облако поднимают 😂

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Valeryi

Это только у них. Не встречал вообще нигде таких конских комиссий. Да вообще обычно нет комиссий, оно все включено в цены просто.

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Илья Константинович

спасибо! значит будем сьезжать от них, это конечно жесть десятки сайтов по 100-200 гб, теперь неделю как раб на галерах пахать переносить это все

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Valeryi

Это с чем связано? Комиссии эквайрингов не менялись последнее время, все те же 2-3%. Похоже, они просто охренели.

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Илья Константинович

связано с общей экономической ситуацией ответ техподдержки https://vc.ru/finance/673559-den-423-stoimost-podderzhki-it-oborudovaniya-v-rossii-vyrosla-na-15-40-v-2023-godu?comment=5831716&from=copylink&type=quick

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Вадим Д.

Стоимость всего растёт, твёрдо, чётко и уверенно.

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Фоксик

Хоть где-то стабильность

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Фоксик

10 лямов деревянных на три года под 3 процента. Очень охота узнать спрос на эту услугу

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Пропащий Муму

Так это на свое оборудование или? Погодите... 🤔

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Juanita Sharp

так оборудования же нет больше CISCO - ушел

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Кирилл Пабы старой Руси

Справедливости ради, от Cisco интеграторы стали отползать уже после 14-го года из-за высокой цены оборудования

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Juanita Sharp

оборудование фирмы НЮХАО ?

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