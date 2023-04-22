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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 апреля: доллар — 81,49 рубля, евро — 89,35 рубля.

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Курсы на Мосбирже на 21 апреля: доллар — 81,7 рубля, евро — 89,75 рубля.

Курсы на Forex на 21 апреля: доллар — 82,37 рубля, евро — 90,5 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,4 рубля.

«Сбер» повысил максимальную ставку по вкладу в юанях до 3,35%. На неё можно рассчитывать при вложении от 1 млн юаней на срок в три года.

Какие есть проблемы и трудности

Стоимость услуг по поддержке ИТ-оборудования на российском рынке в 2022 году выросла на 15-40% в зависимости от сегмента, рассказали собеседники «Ъ». Цена контрактов увеличилась из-за логистических проблем и затрат на содержание складов запчастей для оперативного ремонта. Спрос на эти услуги также продолжает расти из-за прекращение поддержки поставщиков, которые ушли из России.

Контекст

Минюст США планирует сосредоточиться на проверках хедж-фондов, юридических фирм и финансовых управляющих, которые помогают обходить санкции россиянам. Об этом в интервью Bloomberg рассказал глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс. Ведомство также намерено следить за использованием криптовалют для обхода ограничений.

Дальнейшее углублении экономической изоляции Россия может привести к замедлению развития и снижению благосостояния, говорится в статье первого зампреда ЦБ Ксения Юдаева для издания «Экономический разговор». Она также призвала не замыкаться внутри страны и посоветовала гражданам учитывать санкционные риски.