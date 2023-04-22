День 423: стоимость поддержки ИТ-оборудования в России выросла на 15-40% в 2023 году Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 22 апреля: доллар — 81,49 рубля, евро — 89,35 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,4 рубля.
«Сбер» повысил максимальную ставку по вкладу в юанях до 3,35%. На неё можно рассчитывать при вложении от 1 млн юаней на срок в три года.
Какие есть проблемы и трудности
Стоимость услуг по поддержке ИТ-оборудования на российском рынке в 2022 году выросла на 15-40% в зависимости от сегмента, рассказали собеседники «Ъ». Цена контрактов увеличилась из-за логистических проблем и затрат на содержание складов запчастей для оперативного ремонта. Спрос на эти услуги также продолжает расти из-за прекращение поддержки поставщиков, которые ушли из России.
Контекст
Минюст США планирует сосредоточиться на проверках хедж-фондов, юридических фирм и финансовых управляющих, которые помогают обходить санкции россиянам. Об этом в интервью Bloomberg рассказал глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс. Ведомство также намерено следить за использованием криптовалют для обхода ограничений.
Дальнейшее углублении экономической изоляции Россия может привести к замедлению развития и снижению благосостояния, говорится в статье первого зампреда ЦБ Ксения Юдаева для издания «Экономический разговор». Она также призвала не замыкаться внутри страны и посоветовала гражданам учитывать санкционные риски.
Новости предыдущего дня, 21 апреля — здесь.
Свобода лучше несвободы, сынки!
...которую вы также про$%@ли, батя.
А в Америке, а в Америке знаете что??
Гос долг, вот ТАКОЙ
Хостинг vdsina.ru ввели комиссию 30% при пополнении счета
Внесите ясность комрады, что там с экономической ситуацией
Отстаньте, мы не знаем что случилось!
Так праздник же сегодня, надо отмечать. Ну и завтра на опохмел.
Заебись! Круче только магазины и рынки, где наценка на товар по причине "домашняя", "натуральная" , "молодая", "новая" в отношении овощей, яиц и молочки. Будут повышать теперь на все цены, ссылаюсь на текущую экономическую ситуацию. Сейчас везде поветрие пойдет такое.
При оплате от 10000 - без комиссии.
Пол зарплаты региональной отгрузить не каждый сможет лишь все, мало кто сможет это сделать
Так это не хлеб, а хостинг.
Вполне себе в коридоре 15-40%
Комиссия доходит до 40% на разные способы оплаты.
Интересно это у всех хостеров по России так?
Из российских у меня есть только Селектел, там такой комиссии нет
Зато они 2 раза в год цены на сервера и облако поднимают 😂
Это только у них. Не встречал вообще нигде таких конских комиссий. Да вообще обычно нет комиссий, оно все включено в цены просто.
спасибо! значит будем сьезжать от них, это конечно жесть десятки сайтов по 100-200 гб, теперь неделю как раб на галерах пахать переносить это все
Это с чем связано? Комиссии эквайрингов не менялись последнее время, все те же 2-3%. Похоже, они просто охренели.
связано с общей экономической ситуацией ответ техподдержки https://vc.ru/finance/673559-den-423-stoimost-podderzhki-it-oborudovaniya-v-rossii-vyrosla-na-15-40-v-2023-godu?comment=5831716&from=copylink&type=quick
Стоимость всего растёт, твёрдо, чётко и уверенно.
Хоть где-то стабильность
10 лямов деревянных на три года под 3 процента. Очень охота узнать спрос на эту услугу
Так это на свое оборудование или? Погодите... 🤔
так оборудования же нет больше CISCO - ушел
Справедливости ради, от Cisco интеграторы стали отползать уже после 14-го года из-за высокой цены оборудования
оборудование фирмы НЮХАО ?