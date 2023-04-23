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Финансы
Артур Томилко

День 424: российские авиакомпании в 2022 году увеличили чистую прибыль на фоне санкций Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 апреля: доллар — 81,49 рубля, евро — 89,35 рубля.

Курсы на Мосбирже на 21 апреля: доллар — 81,7 рубля, евро — 89,75 рубля.

Курсы на Forex на 21 апреля: доллар — 82,37 рубля, евро — 90,5 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,62 рубля.

Кто и как адаптируется

Совокупная чистая прибыль 27 крупнейших авиакомпаний России по итогам 2022 года составила 87,8 млрд рублей, следует из финансовых отчётов перевозчиков, которые проанализировало РБК. Например, прибыль S7 составила 34,4 млрд рублей (рост в 2,3 раза год к году), «Уральских авиалиний» — 13,5 млрд рублей (рост в 2,5 раза), «Победы» — 15 млрд рублей (рост в 4,4 раза). При этом в Минтрансе заявили, что продолжать субсидировать внутренние авиаперевозки из-за риска подорожания билетов на 15-30%.

Контекст

Власти Кипра заморозили активы лиц, которых США и Великобритания подозревают в помощи «российским олигархам» с обходом санкций, заявил местный финансовый комиссар Павлос Иоанну. До этого Bank of Cyprus сообщил о закрытии 4000 счетов российских клиентов, у которых нет резидентства ЕС.

Авиакомпания «Победа» сообщила о планах по расширению маршрутной сети в Среднюю Азию. Перевозчик работает над получением допусков на полёты в Бишкек и ОШ.

Новости предыдущего дня, 22 апреля — здесь.

#новость

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31 комментарий
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 Мурад Муртазалиев

Прибыль растет, но перевозки все равно субсидируют?

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Dmitry

Приватизация прибыли, национализация убытков

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C. Steel

Именно так. Потом еще плакать будут, как им тяжело.

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Mikhail Che

эти нехорошие гады не только субсидии получают, они еще и цены на внутренние перевозки задрали раза в 1,5

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C. Steel

По моим ощущениям там все 2, а то и 3 раза.

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Melissa Mata

В этой отрастили ещё и сокращения практикуют. Прибыль же растёт. Надо понимать!

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Santiago
По словам представителя банка, депозиты на счетах этих 4000 клиентов составляют менее 0,5% от общего объема депозитов Bank of Cyprus.

Из источника. Это на тему многочисленных комментариев, что без денег этих 4000 россиян Кипру хана.

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Александр Аббасов

Скорее всего. Кипр — деревня повышенного комфорта. Там населения менее 1.5 млн.

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Garmonbon

причем тут население кипра и депозиты банка?

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Алекс Р

хана не хана, а звоночек для офшора сверх тревожный, тот кто офшорил на Кипре, просто больше туда не понесет

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Мурад Муртазалиев

И западу теперь не доверяют?

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Juanita Sharp

видимо потому что запчасти с алиэкспресс обходятся дешевле - затраты меньше)

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Sergei Timofeyev

Просто мотают синей изолентой

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S1m0ne

чо ты врешь на людях?
у нас ещё есть остатки другой ленты! Армированной!
https://youtu.be/G449oIaIL3E

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Old Ball

Конечно растёт. Билеты по 30 тысяч

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S1m0ne

голосом Нафани из-за шкафа
*34-тыреее

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Juanita Sharp

санкции на пользу - больше санкций больше прибыль)

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Пропащий Муму

...и убыль, в человеках.

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Беженцы с TJ

сейчас впринципе некуда нести, взде копают

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fffggg gggfff

бот. дубль коммента другого аккаунта

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Андрей Иванов

Технически я так понимаю они рассчитывают, что прибыль будет вложена в переоснащение парка, подоражавщий ремонт и т.п. а вкладываться в карманы владельцев, что впрочем не удивительно. Почему с такими вводными денег не закинули больше в тот же мс-21, большой вопрос, а должны быть большие сроки.

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Кирилл Пабы старой Руси

С учётом появления «добровольных взносов» ожидаемо, что борда всеми силами будет стараться утилизировать прибыль, а не копить для реинвестирования

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Андрей Иванов

Да кто вообще будет инвестировать в страну в такой ситуации? Вне зависимости от поддержки/неподдержки войны.

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Кирилл Пабы старой Руси

Те, у кого «время возможностей». Хотя, мне кажется, на си-левеле мало идеалистов

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Дмитрий Зима

Почему с такими вводными денег не закинули больше в тот же мс-21

видимо нельзя решить проблемы мс-21 деньгами. Я думаю многие понимают о чем я

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Андрей Иванов

Ну понятно, что 9 женщин ребёнка за месяц не родят. Но вы же не хотите сказать, что мс-21 впринципе невозможно? Всмысле что я предпочту ВОЗМОЖНОСТЬ получения потенциально неплохого самолёта, хоть и в тридорого , набиванию карманов очередным мудакам вообще без результата. Тут уже, как говорится, не до хорошего

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Илья Греднев

Так же и с добычей ресурсов - там рекордные прибыли, но все равно нужны льготы и списания всяких налогов постоянно!

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Алекс Р

там списание налогов нужно, чтоб не повышать людям зарплату.

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Невероятный Блондин

Тратить не на что, вот и увеличили.

Ну и субсидии.

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Mark Kostin

эти нехорошие гады не только субсидии получают, они еще и цены на внутренние перевозки задрали раза в 1,5

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Send Nukes
При этом в Минтрансе заявили, что продолжать субсидировать внутренние авиаперевозки из-за риска подорожания билетов на 15-30%.

продолжат*

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