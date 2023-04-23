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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 апреля: доллар — 81,49 рубля, евро — 89,35 рубля.

Курсы на Мосбирже на 21 апреля: доллар — 81,7 рубля, евро — 89,75 рубля.

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Курсы на Forex на 21 апреля: доллар — 82,37 рубля, евро — 90,5 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,62 рубля.

Кто и как адаптируется

Совокупная чистая прибыль 27 крупнейших авиакомпаний России по итогам 2022 года составила 87,8 млрд рублей, следует из финансовых отчётов перевозчиков, которые проанализировало РБК. Например, прибыль S7 составила 34,4 млрд рублей (рост в 2,3 раза год к году), «Уральских авиалиний» — 13,5 млрд рублей (рост в 2,5 раза), «Победы» — 15 млрд рублей (рост в 4,4 раза). При этом в Минтрансе заявили, что продолжать субсидировать внутренние авиаперевозки из-за риска подорожания билетов на 15-30%.

Контекст

Власти Кипра заморозили активы лиц, которых США и Великобритания подозревают в помощи «российским олигархам» с обходом санкций, заявил местный финансовый комиссар Павлос Иоанну. До этого Bank of Cyprus сообщил о закрытии 4000 счетов российских клиентов, у которых нет резидентства ЕС.

Авиакомпания «Победа» сообщила о планах по расширению маршрутной сети в Среднюю Азию. Перевозчик работает над получением допусков на полёты в Бишкек и ОШ.