День 424: российские авиакомпании в 2022 году увеличили чистую прибыль на фоне санкций Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23 апреля: доллар — 81,49 рубля, евро — 89,35 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,62 рубля.
Кто и как адаптируется
Совокупная чистая прибыль 27 крупнейших авиакомпаний России по итогам 2022 года составила 87,8 млрд рублей, следует из финансовых отчётов перевозчиков, которые проанализировало РБК. Например, прибыль S7 составила 34,4 млрд рублей (рост в 2,3 раза год к году), «Уральских авиалиний» — 13,5 млрд рублей (рост в 2,5 раза), «Победы» — 15 млрд рублей (рост в 4,4 раза). При этом в Минтрансе заявили, что продолжать субсидировать внутренние авиаперевозки из-за риска подорожания билетов на 15-30%.
Контекст
Власти Кипра заморозили активы лиц, которых США и Великобритания подозревают в помощи «российским олигархам» с обходом санкций, заявил местный финансовый комиссар Павлос Иоанну. До этого Bank of Cyprus сообщил о закрытии 4000 счетов российских клиентов, у которых нет резидентства ЕС.
Авиакомпания «Победа» сообщила о планах по расширению маршрутной сети в Среднюю Азию. Перевозчик работает над получением допусков на полёты в Бишкек и ОШ.
Новости предыдущего дня, 22 апреля — здесь.
Прибыль растет, но перевозки все равно субсидируют?
Приватизация прибыли, национализация убытков
Именно так. Потом еще плакать будут, как им тяжело.
эти нехорошие гады не только субсидии получают, они еще и цены на внутренние перевозки задрали раза в 1,5
По моим ощущениям там все 2, а то и 3 раза.
В этой отрастили ещё и сокращения практикуют. Прибыль же растёт. Надо понимать!
Из источника. Это на тему многочисленных комментариев, что без денег этих 4000 россиян Кипру хана.
Скорее всего. Кипр — деревня повышенного комфорта. Там населения менее 1.5 млн.
причем тут население кипра и депозиты банка?
хана не хана, а звоночек для офшора сверх тревожный, тот кто офшорил на Кипре, просто больше туда не понесет
И западу теперь не доверяют?
видимо потому что запчасти с алиэкспресс обходятся дешевле - затраты меньше)
Просто мотают синей изолентой
чо ты врешь на людях?
у нас ещё есть остатки другой ленты! Армированной!
https://youtu.be/G449oIaIL3E
Конечно растёт. Билеты по 30 тысяч
голосом Нафани из-за шкафа
*34-тыреее
санкции на пользу - больше санкций больше прибыль)
...и убыль, в человеках.
Комментарий удален модератором
сейчас впринципе некуда нести, взде копают
бот. дубль коммента другого аккаунта
Комментарий удален модератором
Технически я так понимаю они рассчитывают, что прибыль будет вложена в переоснащение парка, подоражавщий ремонт и т.п. а вкладываться в карманы владельцев, что впрочем не удивительно. Почему с такими вводными денег не закинули больше в тот же мс-21, большой вопрос, а должны быть большие сроки.
С учётом появления «добровольных взносов» ожидаемо, что борда всеми силами будет стараться утилизировать прибыль, а не копить для реинвестирования
Да кто вообще будет инвестировать в страну в такой ситуации? Вне зависимости от поддержки/неподдержки войны.
Те, у кого «время возможностей». Хотя, мне кажется, на си-левеле мало идеалистов
Почему с такими вводными денег не закинули больше в тот же мс-21
видимо нельзя решить проблемы мс-21 деньгами. Я думаю многие понимают о чем я
Ну понятно, что 9 женщин ребёнка за месяц не родят. Но вы же не хотите сказать, что мс-21 впринципе невозможно? Всмысле что я предпочту ВОЗМОЖНОСТЬ получения потенциально неплохого самолёта, хоть и в тридорого , набиванию карманов очередным мудакам вообще без результата. Тут уже, как говорится, не до хорошего
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Так же и с добычей ресурсов - там рекордные прибыли, но все равно нужны льготы и списания всяких налогов постоянно!
там списание налогов нужно, чтоб не повышать людям зарплату.
Тратить не на что, вот и увеличили.
Ну и субсидии.
эти нехорошие гады не только субсидии получают, они еще и цены на внутренние перевозки задрали раза в 1,5
продолжат*