День 425: власти собрали в бюджет 20 млрд рублей «безвозмездных» поступлений с продажи бизнеса иностранными компаниями Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 24 апреля: доллар — 81,49 рубля, евро — 89,35 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,27 рубля.
Кто и как адаптируется
Leroy Merlin может продать все свои логопарки в России, рассказали три источника «Ъ» на рынке недвижимости. Ритейлер владеет в стране двумя объектами — около 130 тысяч м² в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тысяч м² в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья.
«Опора России» попросила отменить экспортные пошлины на непросушенные пиломатериалы и субсидировать перевозки лесных грузов через все морские порты страны.
Какие есть проблемы и трудности
Южная Корея расширила список товаров, для экспорта которых в Россию и Беларусь требуются специальные разрешения, с 57 до 798 позиций. Они касаются полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, машиностроения, квантовых компьютеров.
Производители электроники пожаловались на новые проблемы с льготными кредитами: сейчас в программе участвуют только два банка вместо 13, а ее финансирование сократилось более чем на 1 млрд рублей, пишет РБК. Как работает программа и что думают о ней участники рынка — разбирался Forbes.
Контекст
За первый квартал 2023 года продажи ноутбуков в России в штуках упали на 20% (812 тысяч устройств), а в деньгах — на 33%, до 45,5 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2022 года, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование Holodilnik.ru.
Российские ИТ-компании нарастили выручку после ухода конкурентов, пишут «Ведомости». Разработчик «МойОфис» увеличил её почти в четыре раза, до 3,3 млрд рублей, у производителя ПО «Ред софт» она выросла вдвое — до 1,29 млрд рублей. Разработчик ПО «СКБ контур» нарастил выручку на 16% до 26,4 млрд рублей, разработчик решений видеоконференцсвязи Vinteo — на 83%, до 726,8 млн рублей.
С декабря 2022 года, когда власти начали брать с бизнеса «комиссию» за продажу российских активов иностранными компаниями, бюджет собрал по подходящей на эту роль статье — «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» — 20 млрд рублей, узнал РБК. Взнос составляет 5% или 10% рыночной цены в зависимости от условий сделки.
Суммарная выручка 25 самых крупных автодилеров в России за 2022 год сократилась больше чем на треть — до 1,3 млрд рублей. Такое падение произошло впервые за всю историю измерений, которые проводят аналитики «АвтоБизнесРевю». Дилеры смогли реализовать на 58% автомобилей меньше, чем годом ранее — лишь 270 998 штук.
Новости предыдущего дня, 23 апреля — здесь.
20 млдр это копейки в Масштабах страны. Совсем копейки
Ни как не могу понять почему мы должны радоваться тому что иностранные компании свалили? Полагаю привлекать мировой бизнес это хорошо, а прогонять это плохо
Соловьева включи. Он расскажет что к чему.
А наше правительство прогоняло их из России?)
и они добровольно решили терпеть убытки 🫡
Настоящие герои
А ничего не случилось, да? И правительство совсем ничего не сделало
Да, ничего не случилось. И правительство абсолютно ничего не делало.
Кто вам говорит радоватся?Кто прогонял бизнес?
Выручка дилеров 1.3 млрд при этом продали 270 тысяч машин. В среднем машина 4800 рублей - понял, принял
Ну 4800 это конечно, дороговато
при этом реально не сделали ничего, как я понимаю? т.е. если проводить некую аналогию, то после ухода конкурентов у хлебопекарни (например) стало возможным продавать хлеб низкосортного качества по существенно большей цене. На бумаге это прибыль, а вот по поводу обеспечения качественным хлебом в нужном объёме уже речи нет. Но преподнесут, как всегда, как востребованность и достижение.
У офисных аналогов в целом все неплохо. Потрогал их продукты,для такого как я (раз в год написать заявление на отпуск) в самый раз.
Офисом не пользуюсь уже несколько лет в пользу libre office.
Все кто хотел купить ноутбук уже закупили в прошлом. Ноутбук не хлеб, в каждый день не будешь покупать, поэтому и падение продаж.
Вон оно чё! А я уж грешным делом подумал, не случилось ли чего...
Гарантия, не? На кой он нужен если даже сайты с драйверами (как сделал DELL, а после и HP, через HP Assist не качает), недоступен??
А зачем нужен сайт с драйверами, если обычно все они предустановлены?
Иногда нужно БИОС обновлять, потому как видеодрайвер штука требовательная, да и Win10. После ее обновы, может что-то слететь, апдейт БИОСа решает.
Это какой-то прям очень редкий случай обновления. Который, скорее всего, вполне решается через впн.
Ну так и думал, что решение будет именно таким. Гарантию тоже через VPN будешь решать?
Гарантия решается продавцом: или починили, или заменили, или вернули деньги.
Ох, чувак, страдает качество всего этого сейчас, объяснять что ли надо? До этого то предпочитал тщательно выбирать сервисы, а сейчас. Да и экономить подобным образом будут, попомните.
https://vc.ru/claim/673460-wildberries-b-u-noutbuk-za-45-tys-bez-prava-na-vozvrat?comment=5830923
Качество, обновления, гарантия. Ночь, улица, фонарь, аптека. Все смешалось.
Мне бы все эти проблемы в начале 2000х , когда свежие драйвера передавались на дисках из рук в руки, а локализации приложений не было как класса, привет промт переводам "потрачено". :-) .
хмм может дело в том что некоторые уже здесь не обслуживаются
«Многие крупные иностранные производители вычислительной техники официально покинули наш рынок, и это позволило нашим компаниям сделать существенный рывок и нарастить объемы производства до двух-трех раз»
Заместитель Максута говорит, что рывок уже есть. Дело осталось за малым - за прорывом.
Комиссии шляпа полная.
Надо делать как WB - штраф за продажу иностранцем, и ещё шмон до трусов.
Не благодарите.
До трусов? Ты все под впечатлением от того видео?😏
Что за видео?
Я просто креативный продюссер в WB
А, ну тогда хоть креативный сценарий продумай для следующего видео.
https://vc.ru/u/867051-zoringer/674275-utrenniy-shmon-v-wildberries
Я думал это кастинг на PH, а тут вон оно че
Безвозмездных? И добровольных, конечно же?
Ага. Аж радуются, пополняя казну 😁
* «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» — 20 млрд рублей
* Суммарная выручка 25 самых крупных автодилеров в России за 2022 год сократилась до 1,3 млрд рублей.
Я думаю, что такого ущерба страна не получала никогда, потому что мы не там ищем, где происходят главные потери. Мы деньги пытаемся посчитать, а считать надо шанс на лучшее будущее.
# Александр Аузан
Без-воз-мбезд-но, то есть даром!
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Может им расскажите, что с нашими пошлинами, если бы они добывали чипы с К5, то ВПК обанкротилось и утащила всю экономику?