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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 апреля: доллар — 81,49 рубля, евро — 89,35 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:01 мск: доллар — 81,65 рубля, евро — 89,72 рубля.

Курсы на Forex на 08:17 мск: доллар — 81,64 рубля, евро — 89,75 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,27 рубля.

Кто и как адаптируется

Leroy Merlin может продать все свои логопарки в России, рассказали три источника «Ъ» на рынке недвижимости. Ритейлер владеет в стране двумя объектами — около 130 тысяч м² в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тысяч м² в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья.

«Опора России» попросила отменить экспортные пошлины на непросушенные пиломатериалы и субсидировать перевозки лесных грузов через все морские порты страны.

Какие есть проблемы и трудности

Южная Корея расширила список товаров, для экспорта которых в Россию и Беларусь требуются специальные разрешения, с 57 до 798 позиций. Они касаются полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, машиностроения, квантовых компьютеров.

Производители электроники пожаловались на новые проблемы с льготными кредитами: сейчас в программе участвуют только два банка вместо 13, а ее финансирование сократилось более чем на 1 млрд рублей, пишет РБК. Как работает программа и что думают о ней участники рынка — разбирался Forbes.

Контекст

За первый квартал 2023 года продажи ноутбуков в России в штуках упали на 20% (812 тысяч устройств), а в деньгах — на 33%, до 45,5 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2022 года, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование Holodilnik.ru.

Российские ИТ-компании нарастили выручку после ухода конкурентов, пишут «Ведомости». Разработчик «МойОфис» увеличил её почти в четыре раза, до 3,3 млрд рублей, у производителя ПО «Ред софт» она выросла вдвое — до 1,29 млрд рублей. Разработчик ПО «СКБ контур» нарастил выручку на 16% до 26,4 млрд рублей, разработчик решений видеоконференцсвязи Vinteo — на 83%, до 726,8 млн рублей.

С декабря 2022 года, когда власти начали брать с бизнеса «комиссию» за продажу российских активов иностранными компаниями, бюджет собрал по подходящей на эту роль статье — «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» — 20 млрд рублей, узнал РБК. Взнос составляет 5% или 10% рыночной цены в зависимости от условий сделки.

Суммарная выручка 25 самых крупных автодилеров в России за 2022 год сократилась больше чем на треть — до 1,3 млрд рублей. Такое падение произошло впервые за всю историю измерений, которые проводят аналитики «АвтоБизнесРевю». Дилеры смогли реализовать на 58% автомобилей меньше, чем годом ранее — лишь 270 998 штук.