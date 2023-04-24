«ТилТех» запустил фонд для инвестиций в российские компании, которые продают собственные продукты на маркетплейсах Статьи редакции
3Streams планирует инвестировать 250 млн рублей в 12 компаний в течение года.
- Общий объём инвестиций будет зависеть от успешности реализации выбранной модели инвестирования, рассказали в группе. Управлять фондом будут Фёдор Яковлев, Николай Попович и Елена Хоботова, которые также возглавляют команду входящего в группу «ТилТех» Startup Lab.
- Фонд будет инвестировать в проекты, которые создали собственный продукт на рынке объёмом от 30 млрд рублей и продают его на маркетплейсах — как российских, так и зарубежных.
- Среди требований к проектам — годовой оборот от 30 млн до 600 млн рублей, а также рост выручки от 50% год к году. Стартапы могут оставить заявки на сайте фонда.
- 3Streams будет инвестировать в обмен на долю: «Мы инвестируем поэтапно. На первой стадии 5-15%, затем можем увеличивать в рамках новых раундов до 49%, но не забирать контроль». Фонд также будет помогать проектам с кредитованием и консультациями.
- Фонд уже инвестировал 10 млн рублей в производителя «Друг Кузя», который делает детскую мебель, «растущую» вместе с ребёнком. Компания основана в 2019 году в Ярославле и продаёт свои товары в России, Казахстане, Узбекистане, ОАЭ. Условия сделки в 3Streams не раскрыли.
- В апреле 2022 года «Тилтех» запустил фонд для инвестиций в российские компании, которые адаптировались к кризису. Речь шла о проектах с выручкой до 1 млрд рублей, которые работают на потребительских рынках.
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Хорошее дело. Главное, чтобы продукты действительно были своими, а не шильдиковыми.