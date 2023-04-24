Правительство внесло законопроект об изменении налоговой ставки для работающих за границей россиян-фрилансеров Статьи редакции
После утраты налогового резидентства НДФЛ составит 30% — без возможности оформить доход от российских источников как иностранный.
- Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Он должен затронуть уехавших россиян, которые для работы используют российский сегмент интернета или размещённые в России технические, программно-аппаратные средства, обратил внимание «Интерфакс».
- В частности, согласно предложению, с 1 января 2024 года российские работодатели и заказчики услуг будут брать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13% или 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. А после утраты ими налогового резидентства — 30%.
- Налоговое резидентство теряют россияне, которые находятся за пределами страны больше 183 дней в году. Такие граждане должны платить в России налоги с доходов от российских источников по ставке в 30%.
- Но сейчас, если сотрудник находится за рубежом и у него нет статуса налогового резидента, в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно.
- Как пишет агентство, поправки затронут и работающих официально по трудовому договору, и фрилансеров. Для этого должно выполняться хотя бы одно из условий: человек — налоговый резидент России, получает деньги на счёт в российском банке или получает деньги от российских компаний, ИП, обособленных подразделений иностранных структур в России.
- В итоге российские компании будут сами в каждом случае определять, какую ставку по НДФЛ применять. Ставки налогов для самозанятых или индивидуальных предпринимателей останутся прежними, указывает «Интерфакс».
- Летом 2022 года Минфин уже предлагал внести налоговые поправки. Среди них — считать выплаты от работодателей или заказчиков из России российскими доходами независимо от места работы, указанного в договоре.
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очередной выстрел в ногу планируют, хотят гайки закрутить уехавшим, а по итогу уехавшие что работали в РФ будут искать работу вне РФ, никакие 30% дохода не стоят ничего перед угрозой умереть, на тот свет не заберешь с собой.
да и будут еще больше стимулирвоать фирмы открывать филиалы зарубежом, которые и так для покупки ПО стали необходимы, а теперь через них еще и зп сотрудникам будут платить.
Уехавший и так пользы не приносит стране. Если он найдёт работу вне РФ, то его работу в РФ сделает тот, кто остался.
Так что, если это и выстрел в ногу, то не себе.
Ну поищите массово хорошую работу в снгшных странах уровня РФ или юв-азии. Удачи!
А, ну это нормально, ЕС заботится о своих гражданах, свобода, демократия, так и надо, вот это они живут, ух классно, всё для народа, я бы платил 99%, урааааааа!!!В России НЕрезидентам сделали НДФЛ 30%, для ИП и самозанятых ничего не поменялось.
Кровавый режим. Выстрел в ногу. Это только начало. Ты принадлежишь государству. Угроза умереть. Закручивание гаек. Уходим работать в черную. Ищем работу в азии. Релокация. Стоим с палаткой в Ларсе. Открываем филиалы. Режем карточки. Цифровой рубль. Крипта. Ужас. Кошмар. Всё очень плохо. Памагитеееееее!
О, правительство решило простимулировать компании к открытию дочек в иностранных юрисдикциях, чтобы налоги с зп вообще не платились в России?
Воу воу, открывальщик :) Ну открывай, посмотрим как быстро ты научишься договариваться с местными падишахами :)
как всегда хотят навариться, но сделали только хуже
Так давно уже. У кого из крупных ИТ в РФ нет дочек за границей? Я таких не знаю.
Все гос. конторы давно уже ИТ аутсорсят через свои прокладки.
Налоги на зарплаты являются у нас главным стимулом рождения обнальных схем, а с увеличением нагрузки - не оставят желающих работать в белую...
они могут полностью га цифровой рубль перейти и воровать и обналичить уже не получится :). кажный рубль будет иметь транзакционную историю ;)) Но система тогда колониальная рухнет, ... как они тогда воровать и грабить будут?
Уже давно все обкатано
Что за бред. Если я хочу жить например в Тайланде, но работать на компанию РФ, то почему я должен платить 30%? Какая разница государству где я живу.
Ты им принадлежишь. С тебя должны получать доход.
Но в реале 1/3 это дохера, такая работа перестанет быть актуальной.
Тут ничего личного, просто деньги.
Если ты живешь в РФ, то после получения зарплаты государство получит с тебе НДС 20% со всех твоих покупок, акциз на топливо, пошлины на импортный товар и т.д.
Разница в том что тратишь ты их в другой стране
Ну как, тот же НДС не платишь ведь от своего потребления в родную казну? Значит должен.
Т.е такая схема налогообложения во Франции вас устраивает, а в России нет. Это почти везде так, а если соглашений нет ещё и тем и этим отдашь
Ты и так платишь 46% налогами и до этого момента тебя это не смущало :)
если резидент РФ, то ты тратишь деньги на товары и услуги в РФ, это все идет как прибыль российских предприятий и на зарплаты людей,
а если ты резидент Тая, то ты там тратишь свою ЗП, и поднимаешь экономику там
так что разница резиденства существенная
Большая. Когда ты живешь в РФ, то деньги с зп ты так же тратишь в РФ. Выезжая из страны ты нарушаешь круговорот бабла в природе.
Сюсюканье кончились - сиденье на 2-х стульях отменяется 😉
Открываешь местный аналог ИП и работаешь с той компанией, что работал.
Потому что вы не платите налоги, покупая товары в магазине в России (в цене которых куча налогов и акцизов), обманываете государство:) Еще и машину продадите, и тоже налог не будете платить, некрасиво.
Если вы хотите жить в Таиланде, то для начала стоит выучить как правильно пишется название страны
Работайте в чёрную, господа нерезиденты, как бы нам говорит правительство.
Нерезиденты такие:
обнал давно стоит дороже, узбакойтесь и думайте новые схемы, товарищи хитрожопые
Зачем в черную? На 1/8 ставки + разные плюшки
Встречное предложение - платить ноль налогов в этой юрисдикции.
Зачем вы тут работаете если так не нравится?)
Очевидно, что останется три варианта: ИП, самозанятый, з/п в конвертах.
Представляю сколько людей ломанут с трудового договора на первые два. И кстати в итоге государство и потеряет, т.к. не с кого будет соц.взносы начислять. 13/30 ндфл это одно, а вот потерять еще и 30% соц.взносов- это уже удар ниже пояса.
Щас это отслеживается очень легко в налоговой. Если человек работал до этого в компании по ТК, а потом вдруг стал ИП или самозанятым, то приезжает проверка.
Написал на данную тему ответ чуть выше.
Поправки касаются в первую очередь ИП и самозанятых (а про ТД внесли уточнение типа не касается)
Уклонение от налогов единственное интеллектуальное занятие, которое всё ещё окупает себя. (с) Дж.Кейнс
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Разумеется, налоги — это не плата государству за потребляемые ресурсы; уехавшие должны платить больше тех, кто остается и пользуется социальной инфраструктурой и прочими государственными сервисами в полном объеме и с высшим качеством поставляемыми гражданам. Это очень взвешенное и безусловно правильное решение в соответствии с заранее разработанным планом. Оно ни в коем случае не приведет к негативным последствиям, а исключительно повысит патриотизм и собираемость налогов с граждан и юридических лиц. Сложно переоценить позитивные последствия подобных законодательных инициатив.
Ждем бакса по 85, налог 30%, прикидываем ~4% за вывод и 300к на руки (при 13% НДФЛ), которые летом при баксе по 62 были $4.6k превращаются в $2.7k. Вот уже работать на российскую контору становится как-то бессмысленно.
оно и раньше было крайне рискованно, в любой момент переводы могут грохнуть и аля-улю лови гусей
с одной стороны капиталисты рубят свифты и прочее, с другой цб ограничения на переводы лепит. ни сегодня завтра хлопнут мир и зк, что делать тогда?
А помните времена когда на работу часто брали без трудовой и платили в серую?
Нет?
Подержи моё пиво 🍺
да вроде до сих пор так
только беловоротничковый крупняк оформлял людей, да и то не всегда на полную зп.
В принципе, и сейчас практика не сказать что редкая. Есть и другие фишки плотить меньше нологов - например, запилить человека на 0,5 или там 0,25 ставки.
Сижу, смеюсь с людей, которые думают, что они не могут устроиться на работу из-за того, что их место занимает программист или аналитик из Антальи 😂
Есть такая категория. Вечные хуевые танцоры. Им то выпускники онлайн-школ мешают получить работу, то релоканты, то чат gpt)
да тут не смеяться надо, а плакать, что так мало рабочих мест квалифицированных в стране)) смею предположить, что логика такая, потому что слышу на работе часто: я тут рискую сижу в стране, а ктот где-то из теплой антальи в безопасности, так еще и при бабках
Дальше видимо будут за ИП браться, а то удивительно до сих пор, что на УСН берут 6%+1% независимо от резидентства. Многие через ИП оформляются, как из-за гораздо более низкой ставки, так и из-за отсутствия каких-либо ограничений по резидентству.
ИП давно сваливать начал массово на самозанятость
А зачем ИП самому на себя стучать?)) Как его проверят, резидент или нет?
Не подсказывайте!)
Запретят УСН и НПД для ИП, которые не налоговые резиденты.
Осенью, скажем.
не оч понял, что изменилось конкретно)) раньше же также при потере резидентсва должны были платить 30% ндфл
Убрали дыру когда резидент свою потерял, а налог вместо 30% стал 0%
Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ ставка налога на доходы нерезидентов составляет 30%
Налоговое резидентсво теряется через 6 месяцев. Сейчас там мало было контроля по этому поводу. Новый закон, который я пока не весь осилил конечно (200 страниц как никак), видимо, добавляет контроль. Я вижу определение "места получения дохода" в отличие от старых норм.
Те, кто считает, что можно было платить 0 - идите к главбуху своей конторы и посоветуйте. Вам расскажут про проверки, штрафы и доначисления НДФЛ.
Ну и еще вероятно те за кого компании будут платить эти 30 процентов, это действительно ценные сотрудники а не те кто попало) поэтому в чем-то это выстраивает приоритеты в работе.)
Не удерживался ндфл вообще, т.к. «доход, полученный от источников за пределами РФ». И разъяснения фнс было соответствующее.
Я вот не понял. Это кликбейт?Если сотрудник уведомил работодателя о переезде за границу, то он должен самостоятельно платить российские налоги — по ставке 13-15%, пока у него есть статус налогового резидента РФ, и по ставке 30% после утраты такого статуса (если он провел за границей более 183 дней (не обязательно подряд) в течение календарного года).
И было же 30%.
Ниже пишут, что можно было сделать 0.
Ну тогда сами толкают людей в другие юрисдикции, обучают как уехать и не вернуться.
Тогда следующий вопрос, коснется ли ИП и самозанятых?
По идее должно, иначе это дырка.
И как будут вычислять потерявших налоговое резидентство, по данным погран службы автоматом?
"сейчас, если сотрудник находится за рубежом и у него нет статуса налогового резидента, в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно"
Если человек уехал - значит он испытывал дискомфорт, проживая в этом государстве. Зачем таким гражданам дальше себя пытать? Так же и государству они не становятся малоинтересны - они уже выбрали своё будущее в другом государстве. Вот и отрезали пуповину.
При определенных условиях было 0
Почему нет? Запросил базу у погранцов и сделал проводочку.
А как компания может на 100% быть уверена где физически находится ее сотрудник на удаленке чтобы выбрать сколько НДФЛ за него уплачивать?
Это проблема компании. Сбер, например, запретил удалёнку вне страны, и палил по айпи с увольнениями "одним днём" - по крайней мере по историям предположительно пострадавших.
А для стимуляции компании как налогового агента есть работающие штрафы на компанию...
так единую базу делают, куда должны инфу сливать работодатели, пограничники и тд. новость про это была где-то. у нас как обычно, всю ответственность перекладывают на бизнес (что с явкой на выборы, что с вакцинацией, что с мобилизацией и тд)
Ну, либо вы честно компании как налоговому агенту об этом говорите, либо не говорите, и потом подаете НДФЛ-3 самостоятельно.
пока есть способ оходить байду эту даже после поправок, это Грузия открытие там ИП и заключение контракта со своей компаниейкак юр лицу.
выход номер 2 с джентельменскм договором, что сотрудник на МРОТ остается, его ЗП начисляется кому либо и просто переводится на карту это в люом случае меньше чем 30% терять на налогах чем платить комиссию за перевод, но тут нужно быть уверенным ч офирма приличная и не шваркнет на бабки когда захочет сократить
Все правильно, но возможно тут больше акцент идет на те структуры которые государственные или полугосударственные. В таких структурах как правило такие цирковые номера не делают. Ну а если и делают то не в массовом количестве ибо всегда могут быть проверки. Поэтому уверяю вас все идеи к тому, что заграничных сотрудников будут меньше использовать в работе, ибо компании Геморой с пересылкой денег и оплатой из друга скоро тоже надоест. Опять же айтишники это отдельная каста. Им всегда на встречу пойдут если что, так что айтишники могут спать спокойно)
Это что значит повестки некому стало рассылать? Может пора уже чиновникам и диванным патриотам присылать, они страсть как хотят кишки намотать на гусеницу танка
Все, кто выехали, нехорошие люди и должны страдать. Видимо как то так.
С них и нужно было начать. Глядишь и войны бы не было.
Возвращайтесь же...
Друг, так мы и вернулись. В мае будет год как я в РФ вернулся)
Имхо если уехал, то надо обживаться на новом месте и искать варианты трудоустройства или оформления бизнеса в других юрисдикциях. То что осталось, по инерции еще приносит доход - уже хорошо, а если какой-то плюс, даже отлично) Но сидеть на этом и ожидать улучшений это выстрел в ногу.
Выскажу еще мнение, которого не увидел. Повышая налог уехавшим до 30%, государство на самом деле повышает расходы на оплату труда компаниям, т.к. сотрудникам "по барабану" на бухгалтерию и какие то там законы. Есть ставка, допустим 20-30$/час, выставляешь почасовку и тебе выдают четко эту сумму, а что там с налогами - дело бухгалтерии)
Если вы легко заменяемый сотрудник, вас и так должны были давно сократить, если за вас держатся, то идут на ваши условия, и спустя год в основном такие и остались, банально их некем заменить и работают они скорее так же по инерции и исходя из моральных обязательств.
ну то есть компании или поднимут цены на товары и услуги (для оставшихся, в том числе), или будут экономить и упадет качество (опять же, радуются оставшиеся). у этого решения, как и у всех остальных проектов, нет смысла даже в интересах государства
А чего так мало? Неожиданная скромность и даже какая-то беззубость.
Денег не хватает настолько, что любой копейке (в масштабах государства) рады и остаётся только придумать, откуда эти деньги выкачивать.
Это была просто дыра в законах - по нашему рабочее место вне рф, по местному - в рф, и никому налог не платится.
Сейчас будет налог и там, и тут, минус двойное налогообложение, если применимо. Но если работодатель уже снял её долю, РФ оную не отдаст.
Вскрылась проблема после начала пандемии, раньше удалёнка не была так популярна.
Максут там уже рвет на себе волосы от этой прекрасной новости?
Он пытается заманить уехавших айтишников обратно всеми правдами и неправдами, а государство наоборот пытается окончательно выдворить высококвалифицированных специалистов из страны
У нас тут таких как вы не любят...
Будет заманивать низкой ставкой: "Возвращайтесь и будете опять платить 13%".
Да, этот товарищ не одно из воплощений государства, ни разу и никак....
Я не могу сказать что меня это как-то задевало или задевает, но если мыслить логически есть одна большая проблема: люди уехали, возможно уже не вернутся и живут в другой стране, при этом получая деньги из России. У них там все хорошо, иначе бы не рискнули уехать. При этом много людей ищут работу живущие здесь и готовые платить налоги здесь, которых не берут, так как вакансии заняты. Заняты кем? А вот теми кто уехал. Несправедливо? Возможно. Опять же судить не мне, но рано или поздно до этого дошло бы.
вакансии обычно получают по результатам собеседования
раз те, кто уехали, получили эту работу, может они оказались получше тех, кто остался?
не стоит воспринимать справедливость как "отнять у лучших, что б разделить между худшими", к справедливости это отношения не имеет, только шариковская жажда халявы
В РФ нет безработицы, никто ничьего места не занимает.
А вот то, что 1/3 это тупо невыгодно будет, это факт.
Либо нагрузка на бизнес, либо бегство людей из юрисдикции РФ, ибо на что жить за границей, если от текущей зарплаты отдать 1/3.
да есть такое, не буду называть компанию, в которой при оптимизации в первую очередь сокращают тех, кто не в рф. исключение - айтишники, их не трогают
а еще есть рынок. и если посмотреть логически, то после того как вы уехали и у вас стало все хорошо - это значит вы уже работаете на работодателя зарубежом. заграницей пособия по безработице порой больше, чем зарплата в рф
Ну хорошо, что не 100%
и 100% не предел, могут при желании 146% сделать чтобы люди еще и доплачивали государству.
А сейчас как? Если я не резидент но работаю на фирму в рф, сколько я должен платить 13 или 30? В чем изменения то?
Если у вас в договоре указано рабочее место за границей, вы не платите в РФ
Все значатся на удаленке, а не заграницей
Я смотрю все очень невнимательно читают закон. Деньги должны поступать на счет в российском банке. А если человек признает, что получает деньги не в России, хотя по факту разумеется ему платят в России работодатели, то с точки зрения закона такие компании будут штрафоваться. Создаются гиморои для людей которые работают там. По факту дойдёт до того, что легче будет взять здесь другого сотрудника чем содержать на удаленке за границей старого. Плюс разумеется призывная история. Если человек открывает счета здесь и платит налоги, ему всегда можно перекрыть кислород, ибо приехать с удаленке для получения повестки я крайне сомневаюсь, что кто-то это сделает.
Комменты и лайки сами себя не оставят
Сжимают тиски как могут вообще. Думаю, что это простимулирует людей только работать на иностранные компании. Если живешь заграницей — то и работу там уж можно постараться найти.
Мало, кто будет согласен отдать треть налогов, ахах. На что они вообще рассчитывают? :)
На это и рассчитывают что не будут
так вроде и было до недавних пор, если утрачиваешь налоговое резидентство, то платишь сильно больше, чем когда живёшь в стране, где ты собственно тратишь свою зп и вкладываешься в экономику страны...
Чем дальше,тем веселее…
А где дежурный 🐧?
Комментарий недоступен
А если с РФ нет договора об исключении двойного налогообложения, то еще в новой стране заплатите 👍
выжимают из страны всеми силами
Ожидаемо
Кто-то будет платить и материться, кто-то придумает как обойти и не платить, но материться будет.
Соски в тиски, снимай носки.
хорошее у вас тестовое задание, а за стажировку точно заплатят?)
Эти свинообразом не надоело хуйней заниматься еще? Люди просто перестанут платить и эти 13% и будут работать не на Россиюшку, великую и могучую щедрую душу.
❗️В Минфине заявили, что поправки, которые повышают подоходный налог до 30% для уехавших за рубеж и работающих дистанционно не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам. Для них действующие налоговые условия никак не меняются.
эт какой ты, а ну не надо. Надо чтобы это бурление говн продолжалось
А как еще можно работать, кроме как по договорам?
мне вот интересно - а сборы в фонды за таких работников компании платят как обычно или нет?
Это же расходы работодателя, а не работника (как в случае с НДФЛ). По тарифам на взносы в фонды критерии существуют только для работодателя (принадлежность к малому бизнесу, определенная доля доходов по отдельным видам деятельности и пр.). По крайней мере пока так )))
Хотелось бы увидеть обоснование закона.
Некоторые нормальные компании у нас согласны покрывать это бред с налогом для сотрудников. У меня другу сказали езжай куда хочешь, главное, чтобы ты был в безопасности.
Да уж, чего и стоило ожидать. Хотя, скоро и до местных дойдут
Тем кто тут про гайки и болты пишет пример. Вы ходите на работу, тратите время на дорогу. Потом с вас государство берет налог. А какой то Вася, который в теплые страны свалил, мало того что работает онлайн, так еще и налоги не платит?
Про филиалы за рубежом. Если вам к примеру филиал заплатит, то вы быстро под местные налоговые ставки попадете. Там может даже больше 30 процентов быть.
интересная эквилибристика поставить в минус человеку, что он не ездит на работу по дороге. меньше пробок, износ покрытия и т.д. вроде как плюс всегда считался?)
если человек, живущий в стране, платит меньше налог, значит пора признать, что налоги это не для нас (инфраструктура, пожарные-милиции), это для них. им им надо больше, а не в том дело, пользуешься ты чем и сколько