Почему эмигранты-удаленщики иногда не платят налоги в России: нюансы НДФЛ с зарплаты

В этом и прошлом году из России уехало огромное число специалистов – но при этом далеко не все из них хорошо понимают, какие налоговые последствия влечет эмиграция. В этой статье мы вместе с налоговым юристом детально разобрались в особенностях удержания российского НДФЛ с зарплаты (и как его можно уменьшить).