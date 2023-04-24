Правительство внесло законопроект об изменении налоговой ставки для работающих за границей россиян Статьи редакции
После утраты налогового резидентства НДФЛ составит 30% — без возможности оформить доход от российских источников как иностранный.
- Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Он должен затронуть уехавших россиян, которые для работы используют российский сегмент интернета или размещённые в России технические, программно-аппаратные средства, обратил внимание «Интерфакс».
- В частности, согласно предложению, с 1 января 2024 года российские работодатели и заказчики услуг будут брать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13% или 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. А после утраты ими налогового резидентства — 30%.
- Налоговое резидентство теряют россияне, которые находятся за пределами страны больше 183 дней в году. Такие граждане должны платить в России налоги с доходов от российских источников по ставке в 30%.
- Но сейчас, если сотрудник находится за рубежом и у него нет статуса налогового резидента, в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно.
- Как пишет агентство, поправки затронут и работающих официально по трудовому договору, и фрилансеров. Для этого должно выполняться хотя бы одно из условий: человек — налоговый резидент России, получает деньги на счёт в российском банке или получает деньги от российских компаний, ИП, обособленных подразделений иностранных структур в России.
- В итоге российские компании будут сами в каждом случае определять, какую ставку по НДФЛ применять. Ставки налогов для самозанятых или индивидуальных предпринимателей останутся прежними, указывает «Интерфакс».
- Летом 2022 года Минфин уже предлагал внести налоговые поправки. Среди них — считать выплаты от работодателей или заказчиков из России российскими доходами независимо от места работы, указанного в договоре.
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Налоги на зарплаты являются у нас главным стимулом рождения обнальных схем, а с увеличением нагрузки - не оставят желающих работать в белую...
они могут полностью га цифровой рубль перейти и воровать и обналичить уже не получится :). кажный рубль будет иметь транзакционную историю ;)) Но система тогда колониальная рухнет, ... как они тогда воровать и грабить будут?
Также как и всегда будут. Не вижу проблемы, если под себя можно любой закон написать.
Кто они?! ЛСДУЗ и ЙФЯУ9?
Или "депутат 22"? (из последнего отчета об имуществе)
Встречное предложение - платить ноль налогов в этой юрисдикции.
Зачем вы тут работаете если так не нравится?)
А зачем налоги повышают?
Ну хорошо, что не 100%
и 100% не предел, могут при желании 146% сделать чтобы люди еще и доплачивали государству.
Я вот не понял. Это кликбейт?Если сотрудник уведомил работодателя о переезде за границу, то он должен самостоятельно платить российские налоги — по ставке 13-15%, пока у него есть статус налогового резидента РФ, и по ставке 30% после утраты такого статуса (если он провел за границей более 183 дней (не обязательно подряд) в течение календарного года).
И было же 30%.
Ниже пишут, что можно было сделать 0.
Ну тогда сами толкают людей в другие юрисдикции, обучают как уехать и не вернуться.
Тогда следующий вопрос, коснется ли ИП и самозанятых?
По идее должно, иначе это дырка.
И как будут вычислять потерявших налоговое резидентство, по данным погран службы автоматом?
"сейчас, если сотрудник находится за рубежом и у него нет статуса налогового резидента, в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно"
При определенных условиях было 0
Чем дальше,тем веселее…
А где дежурный 🐧?
А сейчас как? Если я не резидент но работаю на фирму в рф, сколько я должен платить 13 или 30? В чем изменения то?
Если у вас в договоре указано рабочее место за границей, вы не платите в РФ
а если в рф? то 30 процентов без учета поправок?
Да, именно
Тогда в чем прикол поправок? Не думаю что у многих в трудовом договоре указано "за рубежом"
Это не так сложно было сделать.
У многих знакомых компании шли на встречу и писали доп соглашение, чтобы уменьшить налоги для своих сотрудников
Думаю, это просто бюрократическое устранение данной лазейки. На деле, думаю большинство из тех кто продолжает работать на РФ фирму, просто не сообщают в налоговую и фирме о потере своего налогового резидентства, т.е. нарушают по тихому, в надежде что пронесет.
Все значатся на удаленке, а не заграницей
Тогда вопрос вот в чем. у меня трудовой договор с фирмой в рф об удаленке, я стал не резидентов. Почему то мой работодатель стал отчислять 30 процентов. Я так понимаю что причин у него на это не было, но с 24 ого года все равно надо будет так делать?
Есть тонкости. Удаленка и работа за пределами РФ - разные вещи . Вы можете удаленно и в РФ работать
Они нигде не говорят, что ты заграницей. Тебе кидаю деньги как обычно на карту, а ты сам уже Е бись главное задачи выполняй
А если с РФ нет договора об исключении двойного налогообложения, то еще в новой стране заплатите 👍
А помните времена когда на работу часто брали без трудовой и платили в серую?
Нет?
Подержи моё пиво 🍺
да вроде до сих пор так
только беловоротничковый крупняк оформлял людей, да и то не всегда на полную зп.
Комменты и лайки сами себя не оставят
Что за бред. Если я хочу жить например в Тайланде, но работать на компанию РФ, то почему я должен платить 30%? Какая разница государству где я живу.
Разница в том что тратишь ты их в другой стране
Ты им принадлежишь. С тебя должны получать доход.
Но в реале 1/3 это дохера, такая работа перестанет быть актуальной.
Это что значит повестки некому стало рассылать? Может пора уже чиновникам и диванным патриотам присылать, они страсть как хотят кишки намотать на гусеницу танка
Возвращайтесь же...
Друг, так мы и вернулись. В мае будет год как я в РФ вернулся)
Уклонение от налогов единственное интеллектуальное занятие, которое всё ещё окупает себя. (с) Дж.Кейнс
Дальше видимо будут за ИП браться, а то удивительно до сих пор, что на УСН берут 6%+1% независимо от резидентства. Многие через ИП оформляются, как из-за гораздо более низкой ставки, так и из-за отсутствия каких-либо ограничений по резидентству.
не оч понял, что изменилось конкретно)) раньше же также при потере резидентсва должны были платить 30% ндфл
А чего так мало? Неожиданная скромность и даже какая-то беззубость.
Денег не хватает настолько, что любой копейке (в масштабах государства) рады и остаётся только придумать, откуда эти деньги выкачивать.