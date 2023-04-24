Финансы
Таня Боброва

Правительство внесло законопроект об изменении налоговой ставки для работающих за границей россиян Статьи редакции

После утраты налогового резидентства НДФЛ составит 30% — без возможности оформить доход от российских источников как иностранный.

  • Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Он должен затронуть уехавших россиян, которые для работы используют российский сегмент интернета или размещённые в России технические, программно-аппаратные средства, обратил внимание «Интерфакс».
  • В частности, согласно предложению, с 1 января 2024 года российские работодатели и заказчики услуг будут брать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13% или 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. А после утраты ими налогового резидентства — 30%.
  • Налоговое резидентство теряют россияне, которые находятся за пределами страны больше 183 дней в году. Такие граждане должны платить в России налоги с доходов от российских источников по ставке в 30%.
  • Но сейчас, если сотрудник находится за рубежом и у него нет статуса налогового резидента, в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно.
  • Как пишет агентство, поправки затронут и работающих официально по трудовому договору, и фрилансеров. Для этого должно выполняться хотя бы одно из условий: человек — налоговый резидент России, получает деньги на счёт в российском банке или получает деньги от российских компаний, ИП, обособленных подразделений иностранных структур в России.
  • В итоге российские компании будут сами в каждом случае определять, какую ставку по НДФЛ применять. Ставки налогов для самозанятых или индивидуальных предпринимателей останутся прежними, указывает «Интерфакс».
  • Летом 2022 года Минфин уже предлагал внести налоговые поправки. Среди них — считать выплаты от работодателей или заказчиков из России российскими доходами независимо от места работы, указанного в договоре.
Финансы
Павел Комаровский
Почему эмигранты-удаленщики иногда не платят налоги в России: нюансы НДФЛ с зарплаты

В этом и прошлом году из России уехало огромное число специалистов – но при этом далеко не все из них хорошо понимают, какие налоговые последствия влечет эмиграция. В этой статье мы вместе с налоговым юристом детально разобрались в особенностях удержания российского НДФЛ с зарплаты (и как его можно уменьшить).

Этот материал с детальным анализом вопроса мне помогла написать Мария Кукла – партнер юридической компании FTL Advisers

#новость #налоги

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41 комментарий
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 Илья Греднев

Налоги на зарплаты являются у нас главным стимулом рождения обнальных схем, а с увеличением нагрузки - не оставят желающих работать в белую...

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Aleksey

они могут полностью га цифровой рубль перейти и воровать и обналичить уже не получится :). кажный рубль будет иметь транзакционную историю ;)) Но система тогда колониальная рухнет, ... как они тогда воровать и грабить будут?

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Максим

Также как и всегда будут. Не вижу проблемы, если под себя можно любой закон написать.

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Ware Wow

Кто они?! ЛСДУЗ и ЙФЯУ9?
Или "депутат 22"? (из последнего отчета об имуществе)

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High Stakes

Встречное предложение - платить ноль налогов в этой юрисдикции.

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Muvandr

Зачем вы тут работаете если так не нравится?)

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Кирилл Пабы старой Руси

А зачем налоги повышают?

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Андрей Вечерний
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Роман

Ну хорошо, что не 100%

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Юрий

и 100% не предел, могут при желании 146% сделать чтобы люди еще и доплачивали государству.

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Ware Wow

Я вот не понял. Это кликбейт?
И было же 30%.

Если сотрудник уведомил работодателя о переезде за границу, то он должен самостоятельно платить российские налоги — по ставке 13-15%, пока у него есть статус налогового резидента РФ, и по ставке 30% после утраты такого статуса (если он провел за границей более 183 дней (не обязательно подряд) в течение календарного года).

Ниже пишут, что можно было сделать 0.
Ну тогда сами толкают людей в другие юрисдикции, обучают как уехать и не вернуться.

Тогда следующий вопрос, коснется ли ИП и самозанятых?
По идее должно, иначе это дырка.
И как будут вычислять потерявших налоговое резидентство, по данным погран службы автоматом?

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Юрий

"сейчас, если сотрудник находится за рубежом и у него нет статуса налогового резидента, в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно"

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Anton

При определенных условиях было 0

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Denis Kravtsov

Чем дальше,тем веселее…

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Roman

А где дежурный 🐧?

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ebanko
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Никита Евдокимов

А сейчас как? Если я не резидент но работаю на фирму в рф, сколько я должен платить 13 или 30? В чем изменения то?

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Anton

Если у вас в договоре указано рабочее место за границей, вы не платите в РФ

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Никита Евдокимов

а если в рф? то 30 процентов без учета поправок?

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Anton

Да, именно

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Никита Евдокимов

Тогда в чем прикол поправок? Не думаю что у многих в трудовом договоре указано "за рубежом"

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Anton

Это не так сложно было сделать.
У многих знакомых компании шли на встречу и писали доп соглашение, чтобы уменьшить налоги для своих сотрудников

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Ildarkin Ildarkin

Думаю, это просто бюрократическое устранение данной лазейки. На деле, думаю большинство из тех кто продолжает работать на РФ фирму, просто не сообщают в налоговую и фирме о потере своего налогового резидентства, т.е. нарушают по тихому, в надежде что пронесет.

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Полуоппозиционный пропиндосс

Все значатся на удаленке, а не заграницей

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Никита Евдокимов

Тогда вопрос вот в чем. у меня трудовой договор с фирмой в рф об удаленке, я стал не резидентов. Почему то мой работодатель стал отчислять 30 процентов. Я так понимаю что причин у него на это не было, но с 24 ого года все равно надо будет так делать?

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Anton

Есть тонкости. Удаленка и работа за пределами РФ - разные вещи . Вы можете удаленно и в РФ работать

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Полуоппозиционный пропиндосс

Они нигде не говорят, что ты заграницей. Тебе кидаю деньги как обычно на карту, а ты сам уже Е бись главное задачи выполняй

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Anton

А если с РФ нет договора об исключении двойного налогообложения, то еще в новой стране заплатите 👍

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Невероятный Блондин

А помните времена когда на работу часто брали без трудовой и платили в серую?
Нет?

Подержи моё пиво 🍺

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Ware Wow

да вроде до сих пор так
только беловоротничковый крупняк оформлял людей, да и то не всегда на полную зп.

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Невероятный Блондин

Комменты и лайки сами себя не оставят

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vc.ru
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Alex R

Что за бред. Если я хочу жить например в Тайланде, но работать на компанию РФ, то почему я должен платить 30%? Какая разница государству где я живу.

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Бип-блоп

Разница в том что тратишь ты их в другой стране

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Ware Wow

Ты им принадлежишь. С тебя должны получать доход.

Но в реале 1/3 это дохера, такая работа перестанет быть актуальной.

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Павел Шкутко

Это что значит повестки некому стало рассылать? Может пора уже чиновникам и диванным патриотам присылать, они страсть как хотят кишки намотать на гусеницу танка

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Makar H

Возвращайтесь же...

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Muvandr

Друг, так мы и вернулись. В мае будет год как я в РФ вернулся)

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Zoringer

Уклонение от налогов единственное интеллектуальное занятие, которое всё ещё окупает себя. (с) Дж.Кейнс

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Ildarkin Ildarkin

Дальше видимо будут за ИП браться, а то удивительно до сих пор, что на УСН берут 6%+1% независимо от резидентства. Многие через ИП оформляются, как из-за гораздо более низкой ставки, так и из-за отсутствия каких-либо ограничений по резидентству.

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Маркетолог

не оч понял, что изменилось конкретно)) раньше же также при потере резидентсва должны были платить 30% ндфл

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Вадим Д.

А чего так мало? Неожиданная скромность и даже какая-то беззубость.
Денег не хватает настолько, что любой копейке (в масштабах государства) рады и остаётся только придумать, откуда эти деньги выкачивать.

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