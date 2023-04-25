День 426: предустановка российских ОС на поставляемые в страну ноутбуки, планы Rostic's по развитию в России Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 24 апреля: доллар — 81,27 рубля, евро — 89,46 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,1 рубля.
Кто и как адаптируется
Минцифры ищет разработчика для создания российского сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, узнали «Ведомости». Она нужна для межгосударственного обмена данными и электронными документами между Россией, Беларусью, Арменией, Казахстаном и Киргизией.
«Яндекс Маркет» нанял команду менеджеров из IKEA во главе с Аллой Котюга, которая последние несколько лет руководила закупочным бизнесом шведского ритейлера в России.
Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать российские ОС на поставляемые в страну компьютеры и ноутбуки. Такое регулирование разрабатывает сейчас Минцифры, узнал «Коммерсантъ».
Дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Вместе с этим он получил право осуществлять гарантийную поддержку автомобилей этой марки. В ближайшее время дилер также назовёт технологического партнёра для возобновления производства на заводе Mercedes-Benz.
Какие есть проблемы и трудности
Российские инвесторы уже почти два месяца ждут выплат по белорусским еврооблигациям — они пишут жалобы в ЦБ и обратились напрямую в минфин Беларуси. Тот отчитался о погашении еврооблигаций на $800 млн 28 февраля, выплатив также по ним купон на $27,5 млн – все в пересчёте на белорусские рубли. Помимо этого в конце февраля ведомство выплатило доходы ещё по трём выпускам на $57,2 млн. Но до российских инвесторов выплаты не дошли — они держали бумаг на $500 млн.
Контекст
В Россию возвращается сеть фастфуда Rostic's, которая заменит уходящую из страны KFC. О ребрендинге, планах по развитию и изменениях в меню — в интервью РБК нового владельца бизнеса KFC и Rostic's в России.
Bank оf Cyprus, начавший закрывать счета некоторым российским клиентам, объяснил это тем, что Россия больше не входит в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, зато входит в чёрный список налоговых юрисдикций.
Новости предыдущего дня, 24 апреля — здесь.
российских
ОС
что, всех одной?
Всех ноль.
Бля, а можно я как простой человек, оставлю мак ОС или виндовс? Я не хочу Астра Линукс себе в быту
Сегодня ты работаешь на мак, а завтра родину продашь!
А завтра на вкусно и точка
Mac не поставляется в страну.
С виндой извини 😁
А тебя никто и не просит в частном секторе использовать астру. В носах только астра. Или ты все меряешь на себя всегда?
Предустанавливаь по при покупке, пока происходит демонстрация техники клиенту и пока он расплачивается на кассе? 🤔
Нет, конечно, будет доп опция от эльдорадов с выездом "специалиста")
А если "не будут брать"?
Отключим таз
Ваз😂
😂
😁
А как какать?
В чемодан же
Получишь лекцию о том, что без этого никак, Крузис иначе не запустится, в однокакашники не выйдешь.
скорее всего предпродажная установка силами продавца
Звучит как угроза)
Как похорошела кириллица при санкциях
"Но до российских инвесторов выплаты не дошли"
Устали идти, наверное
Тинькофф во всем он виноват
ОС Чебурашка на процессоре Байкал ?
Требуется пояснительная бригада. Под "DOS" здесь имеется в виду то же, что "без ОС"? Там какой-то бесплатный аналог трушного DOS-а ставят?
тем, кто будет умничать, будут предустанавливать отечественный биос и отечественную прошивку на ssd
То есть этот непонятный документ ты не поленился читать, а решение суда нет в соседней теме нет? Ладно ладно.
А еще у тебя блокировщик рекламу не режет на скрине 😛
Про Эппл я почитаю только один документ - о банкротстве. ХА-ХА-ХА! (смех Вертера)
А блокировщик рекламу не режет знаешь почему? Потому что у меня его нет. ХА-ХА-ХА! (смех Вертера)
И из всего имеющегося эти "спецы" в думах выберут, конечно же, не Mint, и даже не KolibriOS, а "свою" всратую "разработку".
Чем же BolgenOS так плох
Школа, в которой ее "разработали", прекратила поддержку 😔
Ритейлеры будут вскрывать заводские коробки и упаковки?
О, а можно список этих российских ОС?
"Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать российские ОС на поставляемые в страну компьютеры и ноутбуки"
Я не против такой инициативы только в одном случае: если эта российская ОС будет называться BolgenOS.
GigaOS. Надо придерживаться треднов))
Никаких трендов нам не надо. Только классика, только хардкор.
Всем, кто сейчас будет хейтить предустановки советую посмотреть китайские телефоны «из коробки». Ваш гнев будет праведным от кучи приложений Яндекса.
если будут работать те же менеджеры,что и когда компания икеа еще не ушла есть шанс что все не сильно испортится
Интересно, что на Макбуки будут ставить? BolgenOS?
Ничего.
Они не поставляются в страну — раз
Два — сторонняя ос на проце не предусмотрена.
Инвесторы в белорусские еврооблигации) Вот это дичь!