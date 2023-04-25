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Финансы
Евгения Евсеева

День 426: предустановка российских ОС на поставляемые в страну ноутбуки, планы Rostic's по развитию в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Сергей Политенков / MSK1.RU

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 апреля: доллар — 81,27 рубля, евро — 89,46 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:12 мск: доллар — 81,34 рубля, евро — 89,85 рубля.

Курсы на Forex на 08:29 мск: доллар — 81,31 рубля, евро — 89,86 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,1 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры ищет разработчика для создания российского сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, узнали «Ведомости». Она нужна для межгосударственного обмена данными и электронными документами между Россией, Беларусью, Арменией, Казахстаном и Киргизией.

«Яндекс Маркет» нанял команду менеджеров из IKEA во главе с Аллой Котюга, которая последние несколько лет руководила закупочным бизнесом шведского ритейлера в России.

Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать российские ОС на поставляемые в страну компьютеры и ноутбуки. Такое регулирование разрабатывает сейчас Минцифры, узнал «Коммерсантъ».

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Дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Вместе с этим он получил право осуществлять гарантийную поддержку автомобилей этой марки. В ближайшее время дилер также назовёт технологического партнёра для возобновления производства на заводе Mercedes-Benz.

Какие есть проблемы и трудности

Российские инвесторы уже почти два месяца ждут выплат по белорусским еврооблигациям — они пишут жалобы в ЦБ и обратились напрямую в минфин Беларуси. Тот отчитался о погашении еврооблигаций на $800 млн 28 февраля, выплатив также по ним купон на $27,5 млн – все в пересчёте на белорусские рубли. Помимо этого в конце февраля ведомство выплатило доходы ещё по трём выпускам на $57,2 млн. Но до российских инвесторов выплаты не дошли — они держали бумаг на $500 млн.

Контекст

В Россию возвращается сеть фастфуда Rostic's, которая заменит уходящую из страны KFC. О ребрендинге, планах по развитию и изменениях в меню — в интервью РБК нового владельца бизнеса KFC и Rostic's в России.

Bank оf Cyprus, начавший закрывать счета некоторым российским клиентам, объяснил это тем, что Россия больше не входит в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, зато входит в чёрный список налоговых юрисдикций.

Новости предыдущего дня, 24 апреля — здесь.

#новость

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39 комментариев
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 Полит Зак Лючённый
предустановка
российских
ОС

что, всех одной?

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Киприан Лейн

Всех ноль.

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Иван Иванов

Бля, а можно я как простой человек, оставлю мак ОС или виндовс? Я не хочу Астра Линукс себе в быту

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Куртуазный маньерист

Сегодня ты работаешь на мак, а завтра родину продашь!

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Михаил Желтухин

А завтра на вкусно и точка

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Невероятный Блондин

Mac не поставляется в страну.
С виндой извини 😁

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SmoothGrad

А тебя никто и не просит в частном секторе использовать астру. В носах только астра. Или ты все меряешь на себя всегда?

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Alex Shevchenko

Предустанавливаь по при покупке, пока происходит демонстрация техники клиенту и пока он расплачивается на кассе? 🤔

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Пропащий Муму

Нет, конечно, будет доп опция от эльдорадов с выездом "специалиста")

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Alex Shevchenko

А если "не будут брать"?

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Хэппи милф

Отключим таз

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Alex Shevchenko

Ваз😂

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НеЗнакомка

😂

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Alex Shevchenko

😁

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Невероятный Блондин

А как какать?

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Хэппи милф

В чемодан же

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Пропащий Муму

Получишь лекцию о том, что без этого никак, Крузис иначе не запустится, в однокакашники не выйдешь.

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D K

скорее всего предпродажная установка силами продавца

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Пропащий Муму

Звучит как угроза)

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Невероятный Блондин

Как похорошела кириллица при санкциях

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Марк Силин

"Но до российских инвесторов выплаты не дошли"
Устали идти, наверное

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Алекс Р

Тинькофф во всем он виноват

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Jo Beck

ОС Чебурашка на процессоре Байкал ?

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Слегка Придурковатый

Требуется пояснительная бригада. Под "DOS" здесь имеется в виду то же, что "без ОС"? Там какой-то бесплатный аналог трушного DOS-а ставят?

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Куртуазный маньерист

тем, кто будет умничать, будут предустанавливать отечественный биос и отечественную прошивку на ssd

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Невероятный Блондин

То есть этот непонятный документ ты не поленился читать, а решение суда нет в соседней теме нет? Ладно ладно.

А еще у тебя блокировщик рекламу не режет на скрине 😛

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Слегка Придурковатый

Про Эппл я почитаю только один документ - о банкротстве. ХА-ХА-ХА! (смех Вертера)

А блокировщик рекламу не режет знаешь почему? Потому что у меня его нет. ХА-ХА-ХА! (смех Вертера)

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Пропащий Муму
Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать российские ОС на поставляемые в страну компьютеры и ноутбуки.

И из всего имеющегося эти "спецы" в думах выберут, конечно же, не Mint, и даже не KolibriOS, а "свою" всратую "разработку".

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Ale K

Чем же BolgenOS так плох

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Пропащий Муму

Школа, в которой ее "разработали", прекратила поддержку 😔

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Невероятный Блондин
Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать российские ОС

Ритейлеры будут вскрывать заводские коробки и упаковки?
О, а можно список этих российских ОС?

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Слегка Придурковатый

"Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать российские ОС на поставляемые в страну компьютеры и ноутбуки"

Я не против такой инициативы только в одном случае: если эта российская ОС будет называться BolgenOS.

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Марк Силин

GigaOS. Надо придерживаться треднов))

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Слегка Придурковатый

Никаких трендов нам не надо. Только классика, только хардкор.

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Domorost

Всем, кто сейчас будет хейтить предустановки советую посмотреть китайские телефоны «из коробки». Ваш гнев будет праведным от кучи приложений Яндекса.

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Дмитрий Абрамов

если будут работать те же менеджеры,что и когда компания икеа еще не ушла есть шанс что все не сильно испортится

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Александр

Интересно, что на Макбуки будут ставить? BolgenOS?

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Невероятный Блондин

Ничего.
Они не поставляются в страну — раз
Два — сторонняя ос на проце не предусмотрена.

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iDark Ogr

Инвесторы в белорусские еврооблигации) Вот это дичь!

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