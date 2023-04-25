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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 апреля: доллар — 81,27 рубля, евро — 89,46 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:12 мск: доллар — 81,34 рубля, евро — 89,85 рубля.

Курсы на Forex на 08:29 мск: доллар — 81,31 рубля, евро — 89,86 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,1 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры ищет разработчика для создания российского сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, узнали «Ведомости». Она нужна для межгосударственного обмена данными и электронными документами между Россией, Беларусью, Арменией, Казахстаном и Киргизией.

«Яндекс Маркет» нанял команду менеджеров из IKEA во главе с Аллой Котюга, которая последние несколько лет руководила закупочным бизнесом шведского ритейлера в России.

Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать российские ОС на поставляемые в страну компьютеры и ноутбуки. Такое регулирование разрабатывает сейчас Минцифры, узнал «Коммерсантъ».

Дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Вместе с этим он получил право осуществлять гарантийную поддержку автомобилей этой марки. В ближайшее время дилер также назовёт технологического партнёра для возобновления производства на заводе Mercedes-Benz.

Какие есть проблемы и трудности

Российские инвесторы уже почти два месяца ждут выплат по белорусским еврооблигациям — они пишут жалобы в ЦБ и обратились напрямую в минфин Беларуси. Тот отчитался о погашении еврооблигаций на $800 млн 28 февраля, выплатив также по ним купон на $27,5 млн – все в пересчёте на белорусские рубли. Помимо этого в конце февраля ведомство выплатило доходы ещё по трём выпускам на $57,2 млн. Но до российских инвесторов выплаты не дошли — они держали бумаг на $500 млн.

Контекст

В Россию возвращается сеть фастфуда Rostic's, которая заменит уходящую из страны KFC. О ребрендинге, планах по развитию и изменениях в меню — в интервью РБК нового владельца бизнеса KFC и Rostic's в России.

Bank оf Cyprus, начавший закрывать счета некоторым российским клиентам, объяснил это тем, что Россия больше не входит в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, зато входит в чёрный список налоговых юрисдикций.