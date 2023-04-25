Правительство отозвало законопроект о повышении налогов для работающих за границей россиян-фрилансеров Статьи редакции
Его будут дорабатывать.
- «В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Госдуму», — заявили в пресс-службе кабмина. Об этом сообщили РБК и ТАСС со ссылкой на представителей правительства.
- О каких правках может идти речь — не уточнили. Изменения на странице законопроекта на момент публикации отсутствуют. Официальных заявлений на сайте правительства также нет, убедилось vc.ru.
- Поправки в Налоговый кодекс внесли в Госдуму 24 апреля 2023 года. Согласно предложениям, с 1 января 2024-го российские работодатели и заказчики услуг должны были бы брать с вознаграждений уехавших из страны исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13% или 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. А после утраты ими налогового резидентства — 30%.
- Налоговое резидентство теряют россияне, находящиеся за пределами страны больше 183 дней в году: они должны платить в России налоги с доходов от российских источников по ставке в 30%. Но сейчас, если сотрудник находится за рубежом без статуса налогового резидента, в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно.
- Агентство «Интерфакс» писало, что поправки затронут не только фрилансеров, но и тех, кто работает по трудовому договору. Минфин позже уточнил, что официально трудоустроенных они не касаются.
- Летом 2022 года Минфин уже предлагал внести налоговые поправки. Среди них — считать выплаты от работодателей или заказчиков из России российскими доходами независимо от места работы, прописанного в договоре.
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Вернут с 40% + 2 повестки в подарок бонусом. А то хлипкий проект, несерьёзный.
так победим
А ещё обгоним, заместим и преодолеем!
и БЕЗНОГNМ
Комментарий удален модератором
У тех, кто работает за границей есть еще естественный налог
Но хоть лето-осень 2022 неплохо провели.
вот сейчас всё это шутки,но прикиньте так и будет
Какие уж тут шутки?! ИА Панорама в полном составе догнать реальность не может.
А так и будет, че тут прикидывать)
Не подсказывай им!
🤐
+конфискация и обидный аватар на VC.
Египетская сила
143% налогов
в законопроекте не было найдено слово запретить и не уточнены ссылки и сроки по УК
А также не уточнен перечень олигархов, на которых не распространяется действие законопроекта
Прагматики победили долбоебов.
Если кто-то готов работать на РФ, пусть и удаленно (как правило это самые компетентные), то глупо им мешать, заставлять их рвать последние связи со страной, ну а Соловьев найдет какой-то иной корм отбитым, не так сильно мешающий реальной экономике.
Мне кажется, что причина в другом.
Отложили, чтобы вернуть в таком виде, что никто не соскочит.
Без компромиссов: либо работаешь и платишь, либо не работаешь.
Фридмана, абрамовича и других миллиардеров живущих за границей, но получающих доход здесь, добавят в этот законопроект?
Добавят в исключение. Абрамович вообще губернатором Чукотки из Лондона работал и ничего
Ушёл на удалёнку до того как это стало мейнстримом
Ну заплатят они 30 копеек, и все))) У них обычно зарплата формальная один рубль.
у этих 5 лямов фикс. в процентах невыгодно ☺️
https://gsl.org/ru/offshore/kontroliruemye-inostrannye-kompanii/5-millionov-rubley-nalog-s-fiksirovannoy-pribyli-kik/
"его будут дорабатывать" - что же для нас еще чудесного готовят
повысят до 40%
Просто люди начнут переводить бизнес в юрисдикцию другой страны и государство потеряет ещё больше налоговых сборов ...
Сейчас тоже все для «удобства» людей сделают, в итоговом варианте для них это уже будет не зарплата, а только налоговые вычеты!
А тут варианты у них есть? Либо отменяет рассмотрение о повышении налогов, либо вообще их перестанете получать. Благо, айтишникам везде дверь открыта
Эх жалко, а какие прогнозы были, все бросят, все уйдут, все умрут
Жалко, что есть люди, которые готовы работать на благо родины из-за рубежа?
Удивительно!! но приятно
ой не торопились бы Вы
не доработали это решили, что больше налогов нужно срубить
Ссыкуны
Как же они им завидуют. Всеми способами насолить пытаються.
Потренировали мышцу
Просто тех ошибочка вышла, вместо 45% почему-то осталось 30%