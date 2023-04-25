Финансы
Полина Лааксо

Правительство отозвало законопроект о повышении налогов для работающих за границей россиян-фрилансеров Статьи редакции

Его будут дорабатывать.

  • «В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Госдуму», — заявили в пресс-службе кабмина. Об этом сообщили РБК и ТАСС со ссылкой на представителей правительства.
  • О каких правках может идти речь — не уточнили. Изменения на странице законопроекта на момент публикации отсутствуют. Официальных заявлений на сайте правительства также нет, убедилось vc.ru.
  • Поправки в Налоговый кодекс внесли в Госдуму 24 апреля 2023 года. Согласно предложениям, с 1 января 2024-го российские работодатели и заказчики услуг должны были бы брать с вознаграждений уехавших из страны исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13% или 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. А после утраты ими налогового резидентства — 30%.
  • Налоговое резидентство теряют россияне, находящиеся за пределами страны больше 183 дней в году: они должны платить в России налоги с доходов от российских источников по ставке в 30%. Но сейчас, если сотрудник находится за рубежом без статуса налогового резидента, в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно.
  • Агентство «Интерфакс» писало, что поправки затронут не только фрилансеров, но и тех, кто работает по трудовому договору. Минфин позже уточнил, что официально трудоустроенных они не касаются.
  • Летом 2022 года Минфин уже предлагал внести налоговые поправки. Среди них — считать выплаты от работодателей или заказчиков из России российскими доходами независимо от места работы, прописанного в договоре.
Источник: РБК

#новость #налоги

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38 комментариев
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 Вадим Д.

Вернут с 40% + 2 повестки в подарок бонусом. А то хлипкий проект, несерьёзный.

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Полина Лааксо
Автор

так победим

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Вадим Д.

А ещё обгоним, заместим и преодолеем!

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Andrey Kulakov
обгоним

и БЕЗНОГNМ

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Комментарий удален модератором

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Михаил Желтухин

У тех, кто работает за границей есть еще естественный налог

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Mista

Но хоть лето-осень 2022 неплохо провели.

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Артём Кречетов

вот сейчас всё это шутки,но прикиньте так и будет

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Вадим Д.

Какие уж тут шутки?! ИА Панорама в полном составе догнать реальность не может.

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Чиф Никиф

А так и будет, че тут прикидывать)

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Kirill Lukyanov

Не подсказывай им!

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Вадим Д.

🤐

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Вася Пражкин

+конфискация и обидный аватар на VC.

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Андрей Вечерний

Египетская сила

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Илон Маск

143% налогов

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Дмитрий Зима

в законопроекте не было найдено слово запретить и не уточнены ссылки и сроки по УК

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Александр Хрусталев

А также не уточнен перечень олигархов, на которых не распространяется действие законопроекта

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Денис Демидов

Прагматики победили долбоебов.
Если кто-то готов работать на РФ, пусть и удаленно (как правило это самые компетентные), то глупо им мешать, заставлять их рвать последние связи со страной, ну а Соловьев найдет какой-то иной корм отбитым, не так сильно мешающий реальной экономике.

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S.Capusta

Мне кажется, что причина в другом.
Отложили, чтобы вернуть в таком виде, что никто не соскочит.
Без компромиссов: либо работаешь и платишь, либо не работаешь.

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Михаил

Фридмана, абрамовича и других миллиардеров живущих за границей, но получающих доход здесь, добавят в этот законопроект?

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Леон Мусатов

Добавят в исключение. Абрамович вообще губернатором Чукотки из Лондона работал и ничего

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Мурад Муртазалиев

Ушёл на удалёнку до того как это стало мейнстримом

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Roman Tarasov

Ну заплатят они 30 копеек, и все))) У них обычно зарплата формальная один рубль.

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S E
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Dennis Prochko

у этих 5 лямов фикс. в процентах невыгодно ☺️

https://gsl.org/ru/offshore/kontroliruemye-inostrannye-kompanii/5-millionov-rubley-nalog-s-fiksirovannoy-pribyli-kik/

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Аллоизий Могарыч

"его будут дорабатывать" - что же для нас еще чудесного готовят

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Aleks B

повысят до 40%

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S E

Просто люди начнут переводить бизнес в юрисдикцию другой страны и государство потеряет ещё больше налоговых сборов ...

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Adam P

Сейчас тоже все для «удобства» людей сделают, в итоговом варианте для них это уже будет не зарплата, а только налоговые вычеты!

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Александр Пустовалов

А тут варианты у них есть? Либо отменяет рассмотрение о повышении налогов, либо вообще их перестанете получать. Благо, айтишникам везде дверь открыта

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Кузьмич

Эх жалко, а какие прогнозы были, все бросят, все уйдут, все умрут

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Мурад Муртазалиев

Жалко, что есть люди, которые готовы работать на благо родины из-за рубежа?

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Карп Измайлов

Удивительно!! но приятно

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Дмитрий Зима

ой не торопились бы Вы

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Арина Александрова

не доработали это решили, что больше налогов нужно срубить

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noname

Ссыкуны

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Максим Иванов

Как же они им завидуют. Всеми способами насолить пытаються.

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Барон Люберецкий

Потренировали мышцу

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Сергей Леопольдович

Просто тех ошибочка вышла, вместо 45% почему-то осталось 30%

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