Медицинский центр Genetico провёл IPO на Мосбирже — первое в 2023 году на российском рынке Статьи редакции
Компания привлекла 178,8 млн рублей при оценке в 1,48 млрд рублей.
- Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico («дочка» Института стволовых клеток человека) сообщил о первичном размещении акций на Московской бирже. Бумаги компании добавили в сектор «Рынок инноваций и инвестиций». Торги на вторичном рынке начнутся 26 апреля 2023 года под тикером GECO.
- В ходе IPO Genetico привлекла 178,8 млн рублей, а оценка компании составила 1,48 млрд рублей. Полученные деньги планируют направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем и создание препаратов генной терапии.
- IPO Genetico стало первым на российском рынке после первичного размещения акций кикшеринга Whoosh в декабре 2022 года, отмечает Forbes. Сервис аренды электросамокатов привлёк 2,1 млрд рублей при оценке в 20,6 млрд рублей.
- Медицинский центр Genetico работает с 2012-го. В состав компании входят четыре лаборатории, предлагающие услуги для врачей и пациентов. По данным «Контур Фокуса», чистый убыток Genetico в 2022 году составил 78 млн рублей при выручке в 312,6 млн рублей.
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"а оценка компании составила 1,48 млрд рублей"
Давайте будем точны: 1,488 млрд рублей.
И занимается она вопросами генетической чистоты.
"Я знаю, каково это..."
Стволовые клетки изучать не бросим - 1488
шутка смешная,ситуация страшная
Пока средний результат — 1 IPO в год, «солидно».
Хомякам было мало ИСКЧ с P/E за триста, решили раздать еще и дочку. Браво.
Ахаха! Первое публичное IPO - 2,5$ M ! Рывок !
Перепроверьте ваше умение делить и умножать.
У ВТБ брокера отменили часть заявок.
В поддержке сказали ждать оповещения, но что-то мне кажется, пахнет бритвой. А если что-то кажется, то скорее всего мне не кажется, а это так и есть.
Так как за такое даже 60 000 руб штраф не выпишут.
Может у них ретроградный Меркурий захватил управление продуктом.
Можно об этом тоже новость написать.
Это генетические лаборатории кого надо лаборатории!
эмм это типа деньги на развитие и выход на международные рынки? может я чего не понимаю
Это способ поднять стоимость остальных 90% акций.
где где провел ?
провела IPO на Московской бирже
По.
есть такая биржа ?
IPO на мосбирже это что-то за гранью, учитывая нынешнюю политическую ситуацию
"Genetico «дочка» Института стволовых клеток человека"
Информация для размышления:
10 декабря 2009 года на ММВБ начались торги акциями ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ИСКЧ).В России это первое IPO в 2009 году.
Цена размещения — 9,5 рубля за акцию.
Цена на Мосбирже на 25.04.2023г - 116 рублей за акцию.