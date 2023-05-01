И стоит ли в таком случае списывать компанию со счетов, например, в ИИ-гонке — в кратком конспекте материала The Information.

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Сундар Пичаи. Источник: Entrepreneur

Нежелание формировать культ лидера

В прошлом инженер-разработчик и бизнес-консультант, Сундар Пичаи пришёл в Google в 2004 году на «скромную» позицию менеджера по продуктам. Гендиректором компании он стал уже в 2015-м — в результате реорганизации и запуска головной структуры Alphabet.

С тех пор выручка Google неуклонно росла — во многом за счёт рекламных сервисов в поисковике, а также комиссий с покупок в магазине приложений Google Play. В 2015 году, когда Пичаи только вступил в должность, показатель составил около $75 млрд, а уже к 2022-му увеличился до $280 млрд.

Скептики убеждены, что выручка выросла бы и при любом другом директоре — личной заслуги Пичаи здесь нет. По словам одного старшего менеджера Google Рика Остерло, Сундар не пытается приписать все успехи себе и не позиционирует себя как единоличного лидера. Но его скромность — вероятная причина, по которой он до сих пор находится в тени сооснователя и бывшего руководителя Google Ларри Пейджа, предполагает The Information.

Возглавив ещё и всю Alphabet, Пичаи на протяжении нескольких лет делился с узким кругом консультантов и коллег переживаниями о том, что корпорация разрастается и управлять ею становится всё труднее: из-за внимания регуляторов, недовольства сотрудников, внутренней борьбы за власть.

Он сетовал, что у него порой не получается контролировать даже некоторых своих подчинённых. Например, он так и не смог заставить гендиректора ИИ-подразделения DeepMind Демиса Хассабиса повысить приоритет нужных ему проектов и поделиться программным кодом с другим ИИ-отделом компании — Brain, которое в конце апреля 2023 года объединили с DeepMind.

Желание сохранить независимость DeepMind, купленной Google в 2014 году, Хассабис также годами обсуждал не с Пичаи, а сразу напрямую с Пейджем — несмотря на то, что тот старался не вмешиваться во внутренние процессы компании.

Давние менеджеры Google говорят, что в компании сформировалась такая корпоративная культура: сотрудники могут не подчиняться приказам сверху, если не хотят. Вероятно, Пичаи мог бы противостоять бунтарству, но он, по словам сотрудников, самый сдержанный и наименее конфликтный руководитель в корпорации: не выносит ругань и не повышает голос, даже если считает, что его не слышат.

Некоторые акционеры считают, что его кандидатура не самая подходящая на роль гендиректора. Он и сам в личных беседах говорил коллегам, что скучает по прикладным продуктовым задачам. Но к смене руководства пока никто всерьёз не призывает, да и Пичаи заявлял, что намерен провести компанию через текущие финансовые и рыночные трудности.

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К тому же в 2023-м перед ним стоит важная цель — возможно, значимее, чем первенство на рынке ИИ: это продлить соглашение с Apple, согласно которому Google остаётся поиском по умолчанию в браузере Safari. Такое партнёрство, по данным источников, приносит компании десятки миллиардов долларов выручки в год.

Медлительность в ИИ-гонке

Неконфликтность Пичаи, вероятно, хороша для эмоционального климата в Google, но вот его сдержанность — то, что тормозит ИИ-разработки, а также разочаровывает сотрудников, пишет The Information.

Разработчики системы разговорных моделей LaMDA, например, вынужденно уволились в 2021 году, так как компания запретила им запускать на их основе чат-бота в голосовом помощнике Google Assistant. Они перестали верить, что релиз вообще когда-нибудь произойдёт.

Выпуск собственного бота — Bard — всё же случился, но только в 2023 году и в ограниченном виде: по функциям он не превосходил конкурентов, работал на менее мощной ИИ-модели, чтобы не тратить много денег на вычислительные мощности, а также был доступен лишь части пользователей.

Ирония крылась также в том, что часть исследователей и инженеров Google ушла в OpenAI — та убедила их, что «писать в стол» больше не придётся. Не без их помощи появился и чат-бот ChatGPT, который, по мнению участников рынка, однажды мог бы заменить поиск Google и подорвать её рекламный бизнес.

Сервисы Маша Цепелева 9 фев Information Статьи редакции OpenAI наняла не меньше десяти бывших инженеров ИИ-подразделения Google для запуска и развития ChatGPT — The Уход разработчиков из Google может быть связан с чрезмерной бюрократией при запуске новых ИИ-продуктов.

Похожая история случилась и с Imagen — сервисом Google для генерации изображений по текстовым запросам. Свободного доступа к нему не было даже у сотрудников: они должны были подавать заявку на разрешение и подписывать документ, который освобождает Google от ответственности за контент, который они генерируют.

В итоге популярность получили Dall-E 2 от OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI, а Imagen опубликовали лишь в ноябре 2022 года — в приложении для тестов ИИ-моделей AI Test Kitchen, с ограниченной функциональностью и не для всех.

Сама Google при этом не считает свою неторопливость недостатком. В 2015 году, например, её нейросети для распознавания изображений показывали фотографии темнокожих людей по запросу «горилла». А LamDA в 2020-м без ограничений выдавала список способов для ухода из жизни (в текущих чат-ботах, скорее всего, сработают фильтры безопасности — vc.ru). Компания считает, что лучше устранять такие ошибки до масштабных релизов.

Нерешительность в конкуренции с TikTok

В 2022 году аналитики заметили, что молодые пользователи всё чаще ищут товары и досуговые заведения не через поисковики, а через видеосервис TikTok. То же подтверждал и старший вице-президент Google Прабхакар Рагхаван.

По словам собеседников The Information, Сундар Пичаи несколько лет твердил сотрудникам, что поисковику компании нужны кардинальные перемены, так как за два десятилетия он почти не изменился. И угроза поисковому и вместе с этим ещё и рекламному бизнесу Google в лице TikTok, казалось, заставила его принять меры.

Сотни сотрудников взялись за проект Great Search Shift — дословно «Великий поисковый сдвиг». Его задача, по словам знакомых с планом человек, заключалась в том, чтобы сделать результаты поисковой системы более персонализированными, а также увеличить количество изображений и видео в выдаче.

Правда, решительным Пичаи оказался только на бумаге, так что итоговые изменения вновь были незначительными, пишет издание. Фотографии и ролики в выдаче стали показывать со скруглёнными углами и в большем размере, а в некоторых поисковых разделах — например, «Покупках» — появилось больше фильтров.

Соцсети TJ 23.06.2022 советов Статьи редакции Пользователи всё чаще отказываются от Google-поиска в пользу Reddit и TikTok: там меньше спама и больше реальных Самый очевидный инструмент за последние годы дискредитировал сам себя. Зато в популярных соцсетях находятся ответы почти на любой вопрос. Юзер: «Google, у меня проблема». G: «Вот 1000 сайтов с одинаковым решениями!» Ю: «Это я пробовала... Не сработало. Есть ещё идеи, которые не просто скопипастили?» Reddit и YouTube: «У нас есть это». G: «Это спам, это всё СПАМ!» Ю: «Что с тобой стало?»

Несмотря на отставание в отраслях вроде ИИ бывшие и нынешние сотрудники Google всё равно считают, что у компании по-прежнему есть преимущество, — это изобретательные специалисты, а также оборудование, необходимое для обучения сложных нейросетей.

Да и опыт Пичаи в должности продуктового менеджера, говорят они, — именно то, что нужно компании: он умеет превращать гипотезы в конечные продукты, причём успешно. Пример тому — браузер Chrome, который в своё время «сверг с трона» Internet Explorer.

Глава Google и сам знает, что на фоне конкуренции с OpenAI его критикуют за медлительность, но Google, по его словам, никогда не была первопроходцем. В разработках поисковых систем и карт, например, «пионерами» считаются Yahoo, Altavista и MapQuest.

Корпорация «ставит» не на скорость, а на своё умение «улучшать то, что уже существует». И она уже доказала это как минимум однажды — на рынке поисковиков.