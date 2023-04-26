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Рендер из презентации «Кама» для инвесторов

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 апреля: доллар — 81,54 рубля, евро — 90,03 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:12 мск: доллар — 81,6 рубля, евро — 89,64 рубля.

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Курсы на Forex на 08:12 мск: доллар — 80,7 рубля, евро — 89,86 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 88,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Российская рекламная группа Mediaplus и группа Riyada, основные акционеры которой члены королевской семьи Бахрейна, создали совместное предприятие. СП будет специализироваться на продвижении брендов Бахрейна в России, странах Магриба, Ближнего Востока и ЕС.

Gloria Jeans займёт место флагманского магазина Uniqlo на Новом Арбате, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавшие с объектом.

ВТБ во всех банках группы сделает ставку на клиентов с зарплатой до 40 тысяч рублей. Банк запланировал к 2024 году запустить в массовой рознице кредиты до зарплаты и рассрочки.

В линейку нового российского электромобиля «Атом» войдут аналоги Mini Cooper, BMW i3 и Lada Largus, выяснил «Ъ». Машина должна встать на конвейер с конца 2024 года, производитель запланировал выпускать 75 тысяч электромобилей ежегодно.

Какие есть проблемы и трудности

Из-за проблем с западными серверами МТС и VK увеличат свои сети доставки контента (CDN) в два раза в течение года. Обычно компании размещают CDN ближе к конечным пользователям, то есть у крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком. Это позволяет ускорить загрузку видео, изображений и другого.

МТС нужна собственная CDN нужна для развитие онлайн-кинотеатра Kion, VK – из-за роста аудитории соцсетей и других сервисов холдинга. До февраля 2022 года все российские CDN-провайдеры для обеспечения связности активно сотрудничали с зарубежными — Akamai, Сloudflare, CDN77.