{"id":13932,"url":"\/distributions\/13932\/click?bit=1&hash=cf9bb7c28bab6d3cfa4add4daa7b5a245c88b21913d9e0ce48149c708eeef5b9","title":"\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u0418\u0422-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d GR? \u0418 \u043a\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439?","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

День 427: «Атом» будет выпускать в России электромобили-аналоги Mini Cooper, BMW i3 и Lada Largus Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

497 просмотров
Рендер из презентации «Кама» для инвесторов

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 апреля: доллар — 81,54 рубля, евро — 90,03 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:12 мск: доллар — 81,6 рубля, евро — 89,64 рубля.

Курсы на Forex на 08:12 мск: доллар — 80,7 рубля, евро — 89,86 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 88,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Российская рекламная группа Mediaplus и группа Riyada, основные акционеры которой члены королевской семьи Бахрейна, создали совместное предприятие. СП будет специализироваться на продвижении брендов Бахрейна в России, странах Магриба, Ближнего Востока и ЕС.

Gloria Jeans займёт место флагманского магазина Uniqlo на Новом Арбате, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавшие с объектом.

Купить рекламу Отключить

ВТБ во всех банках группы сделает ставку на клиентов с зарплатой до 40 тысяч рублей. Банк запланировал к 2024 году запустить в массовой рознице кредиты до зарплаты и рассрочки.

В линейку нового российского электромобиля «Атом» войдут аналоги Mini Cooper, BMW i3 и Lada Largus, выяснил «Ъ». Машина должна встать на конвейер с конца 2024 года, производитель запланировал выпускать 75 тысяч электромобилей ежегодно.

Какие есть проблемы и трудности

Из-за проблем с западными серверами МТС и VK увеличат свои сети доставки контента (CDN) в два раза в течение года. Обычно компании размещают CDN ближе к конечным пользователям, то есть у крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком. Это позволяет ускорить загрузку видео, изображений и другого.

МТС нужна собственная CDN нужна для развитие онлайн-кинотеатра Kion, VK – из-за роста аудитории соцсетей и других сервисов холдинга. До февраля 2022 года все российские CDN-провайдеры для обеспечения связности активно сотрудничали с зарубежными — Akamai, Сloudflare, CDN77.

Новости предыдущего дня, 25 апреля — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Написать комментарий...
 Пропащий Муму

На атомной тяге, блять.

Ответить
Развернуть ветку
Марк Силин

Кэфтэмэ

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Smogarev

аналоги BMW 😂

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Щас как начнет и будет вот выпускать

Ответить
Развернуть ветку
Евгений В.

Вот если бы аналоги Теслы, я понимаю. Что стоит сделать аналог бмв или купер… ерунда какая-то

Ответить
Развернуть ветку
Пропащий Муму
Ответить
Развернуть ветку
Neutron
В линейку нового российского электромобиля «Атом» войдут аналоги Mini Cooper, BMW i3 и Lada Largus

напомните судьбу старых

Ответить
Развернуть ветку
Mikola

А как же скрепное анало'говнет?

Ответить
Развернуть ветку
just a.

А никого не смущает в послед. время большое кол-во анонсов именно электромобилей при отсутствующих производствах добычи лития и производства эл.батарей?
Вроде у нас нефть есть и газ - в чем проблема двс? Неужели все настолько плохо в производстве даже китайских ДВС ? Ну хотя бы сборку нельзя поставить что-ли ?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
null