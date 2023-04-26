День 427: «Атом» будет выпускать в России электромобили-аналоги Mini Cooper, BMW i3 и Lada Largus Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 26 апреля: доллар — 81,54 рубля, евро — 90,03 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 88,5 рубля.
Кто и как адаптируется
Российская рекламная группа Mediaplus и группа Riyada, основные акционеры которой члены королевской семьи Бахрейна, создали совместное предприятие. СП будет специализироваться на продвижении брендов Бахрейна в России, странах Магриба, Ближнего Востока и ЕС.
Gloria Jeans займёт место флагманского магазина Uniqlo на Новом Арбате, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавшие с объектом.
ВТБ во всех банках группы сделает ставку на клиентов с зарплатой до 40 тысяч рублей. Банк запланировал к 2024 году запустить в массовой рознице кредиты до зарплаты и рассрочки.
В линейку нового российского электромобиля «Атом» войдут аналоги Mini Cooper, BMW i3 и Lada Largus, выяснил «Ъ». Машина должна встать на конвейер с конца 2024 года, производитель запланировал выпускать 75 тысяч электромобилей ежегодно.
Какие есть проблемы и трудности
Из-за проблем с западными серверами МТС и VK увеличат свои сети доставки контента (CDN) в два раза в течение года. Обычно компании размещают CDN ближе к конечным пользователям, то есть у крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком. Это позволяет ускорить загрузку видео, изображений и другого.
МТС нужна собственная CDN нужна для развитие онлайн-кинотеатра Kion, VK – из-за роста аудитории соцсетей и других сервисов холдинга. До февраля 2022 года все российские CDN-провайдеры для обеспечения связности активно сотрудничали с зарубежными — Akamai, Сloudflare, CDN77.
Новости предыдущего дня, 25 апреля — здесь.
На атомной тяге, блять.
Кэфтэмэ
аналоги BMW 😂
Щас как начнет и будет вот выпускать
Вот если бы аналоги Теслы, я понимаю. Что стоит сделать аналог бмв или купер… ерунда какая-то
напомните судьбу старых
А как же скрепное анало'говнет?
А никого не смущает в послед. время большое кол-во анонсов именно электромобилей при отсутствующих производствах добычи лития и производства эл.батарей?
Вроде у нас нефть есть и газ - в чем проблема двс? Неужели все настолько плохо в производстве даже китайских ДВС ? Ну хотя бы сборку нельзя поставить что-ли ?