ВТБ запустит онлайн-банк во «ВКонтакте» Статьи редакции
У компании есть аналогичный сервис в Telegram, но мессенджер попал в список приложений, запрещённых для интеграции с банками.
- ВТБ заканчивает тестирование онлайн-банка в соцсети и планирует запустить его до конца апреля, заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Его слова процитировало ТАСС.
- ВТБ ожидает, что аудитория сервиса во «ВКонтакте» составит 100 тысяч клиентов в 2023 году.
- В январе 2023 года ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота. 2 марта Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которые подпадают под запрет на интеграцию с банками, туда попал и Telegram. Тогда ВТБ обратился в ведомство за разъяснениями и допустил, что может отключить бота.
- В середине апреля «Альфа-банк» запустил чат-бот в «VK Мессенджере». Через него можно смотреть траты и поступления на карты, баланс счетов и переводить деньги.
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Кто-нибудь пользуется втб?
кто-нибудь пользуется ВК?
у кого-нибудь есть деньги?
Кто-нибудь пользуется телеграм?
Кто-нибудь пользуется ок?
Кто-нибудь пользуется Facebook?
Кто-нибудь пользуется Instagram?
Кто-нибудь пользуется Твиттер?
Кто-нибудь пользуется отп банк?
Кто-нибудь пользуется Сбербанк?
Кто-нибудь пользуется авангард банк?
Кто-нибудь пользуется Россельхозбанк?
Кто-нибудь использует Рамблер?
Кто-нибудь использует майору?
Кто-нибудь пользуется лайвинтернет?
Кто-нибудь использует банкоматы?
Кто-нибудь пользуется Ватсапп?
Кто-нибудь использует вестерн Юнион?
Кто-нибудь использует крипту?
Кто-нибудь использует наличку?
Кто-нибудь использует бартер?
Кто-нибудь использует ozon?
Кто-нибудь пользуется Вайлдберриз?
Кто-нибудь пользуется Яндекс Маркет?
Кто-нибудь пользуется скиллбокс?
Кто-нибудь пользуется Авито?
Кто-нибудь использует Юла?
Кто-нибудь использует Uslugio?
Кто-нибудь использует такси?
Кто-нибудь использует инвестиции?
Кто-нибудь использует мозг?
Херасе
Кто-нибудь пользуется вконтакте?!
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Конечно. Мой работодатель например не хочет переводить зарплату на не Сбер и Втб, поэтому делаю это сам после получки. Предвкушаю, что будут писать про права и так далее, но я пытался и в Альфу и в Райф, но увы
По закону обязаны перечислять на любой счёт который укажешь в заявлении. Можешь конечно пожаловаться в роструд, но это скорее всего испортит отношения с работодателем
Попробовал воспользоваться - кинули на почти 30к, впереди разбирательства
Надо быть отмороженным, чтоб деньги доверить ВК и ВТБ.
И альфа банку. У меня спиздили $300000 вместе с мошенниками какими-то и отдавать не собираются. А фридман теперь эти деньги украинским террористам раздает
300к баксов говоришь?
Миш, проснись, ты кажется обосрался
Загугли малыхин альфабанк со всеми пруфами🤷♀️
Не кажется, а точно обосрался
Неустойку, штраф и проценты надо платить по закону рф. Это во первых. А во вторых деньги у банка украли, пусть он и ищет. А прицепиться в длинном тексте всегда можно найти к чему.
Батом лайн: альфе доверили деньги, он их комуто отдал, мне пох путину или бомжу под мостом - пусть возвращает, а свои правила там меняет уже. Конец
А сатанистам достанется?
И ананистам😆
Онанистам)
А как ты их заработал? Или тоже украл?
Мамку чью-то трахнул. Может быть даже твою🤷♀️
Мемами оплачивать?
Так вот зачем запретили банкам обустраиваться в Телеге
Ага свой аналог вичата с миской риса и нефритовым стержнем
Что вполне не плохо, мне кажется такие суперапы кому то точно упростят жизнь
А насколько ВК вообще популярен в 2023 году? Лично для меня он давно встал на один уровень с Одноклассниками. Ушёл в Телегу.
"Одноклассники" ещё поживее будут. Там хоть пенсионеры тусуются. В "VK" уже, по-моему, и молодых нет.
Давно удалился с вк и ок, как и большинство моих коллег-ровесников 40+. Общение в телеге. А ВТБ наверно рассчитывает на 18+ аудиторию.
Без стикерпака в вк - втб не получит такую аудиторию)
И там запретят
как быстро выпилят приложение VK? делаем ставки
вряд ли выпилят, можно интерпретировать так, что приложение ВК чисто браузер, который открывает сервис ВТБ
Количество разводил увеличилось вдвоедцать раз
скам в скаме, спасибо не нада
Бота у Альфы чекнул - в целом норм, но надо развивать и добавить больще возможностей. В любом случае в телеге было бы все удобное. Зайти в приложение банка проще, чем во вконтактик
В телеге не вышло, в ВК пойдёт? Ну-ну.
ноывая возможность для мошенников теперь в Телеграм
Не в телеграм, а в вк. И не для мошенников, а для работников вк 🙈😆
Такими темпами ВТБ намерен взять пальму первенства по кибермошенничеству
А с учётом санкций не уберут ли приложение ВК из Эпол стора? 🤔