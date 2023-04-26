Время на проведение операций сократится в два раза по сравнению с интернет-банком. С помощью сервиса клиенты смогут быстро перевести деньги через СБП или оплатить счета, добавленные в подписки «ВТБ Онлайн»: налоги, штрафы ГИБДД, образование, квитанции за услуги ЖКХ и другое, а также пополнить баланс мобильного телефона — именно эти опции остаются наиболее популярными среди клиентов ВТБ.