Финансы
Маша Цепелева

ВТБ запустит онлайн-банк во «ВКонтакте» Статьи редакции

У компании есть аналогичный сервис в Telegram, но мессенджер попал в список приложений, запрещённых для интеграции с банками.

  • ВТБ заканчивает тестирование онлайн-банка в соцсети и планирует запустить его до конца апреля, заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Его слова процитировало ТАСС.

Время на проведение операций сократится в два раза по сравнению с интернет-банком. С помощью сервиса клиенты смогут быстро перевести деньги через СБП или оплатить счета, добавленные в подписки «ВТБ Онлайн»: налоги, штрафы ГИБДД, образование, квитанции за услуги ЖКХ и другое, а также пополнить баланс мобильного телефона — именно эти опции остаются наиболее популярными среди клиентов ВТБ.

Анатолий Печатников
  • ВТБ ожидает, что аудитория сервиса во «ВКонтакте» составит 100 тысяч клиентов в 2023 году.
  • В январе 2023 года ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота. 2 марта Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которые подпадают под запрет на интеграцию с банками, туда попал и Telegram. Тогда ВТБ обратился в ведомство за разъяснениями и допустил, что может отключить бота.
  • В середине апреля «Альфа-банк» запустил чат-бот в «VK Мессенджере». Через него можно смотреть траты и поступления на карты, баланс счетов и переводить деньги.

#новость #втб

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39 комментариев
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 Антон Козак

Кто-нибудь пользуется втб?

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Айнур

кто-нибудь пользуется ВК?
у кого-нибудь есть деньги?

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Пьяный кролик

Кто-нибудь пользуется телеграм?
Кто-нибудь пользуется ок?
Кто-нибудь пользуется Facebook?
Кто-нибудь пользуется Instagram?
Кто-нибудь пользуется Твиттер?
Кто-нибудь пользуется отп банк?
Кто-нибудь пользуется Сбербанк?
Кто-нибудь пользуется авангард банк?
Кто-нибудь пользуется Россельхозбанк?
Кто-нибудь использует Рамблер?
Кто-нибудь использует майору?
Кто-нибудь пользуется лайвинтернет?
Кто-нибудь использует банкоматы?
Кто-нибудь пользуется Ватсапп?
Кто-нибудь использует вестерн Юнион?
Кто-нибудь использует крипту?
Кто-нибудь использует наличку?
Кто-нибудь использует бартер?
Кто-нибудь использует ozon?
Кто-нибудь пользуется Вайлдберриз?
Кто-нибудь пользуется Яндекс Маркет?
Кто-нибудь пользуется скиллбокс?
Кто-нибудь пользуется Авито?
Кто-нибудь использует Юла?
Кто-нибудь использует Uslugio?
Кто-нибудь использует такси?
Кто-нибудь использует инвестиции?
Кто-нибудь использует мозг?

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noname

Херасе

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M-S-R

Кто-нибудь пользуется вконтакте?!

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Mansplaining

.

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Григорий Красильников

Конечно. Мой работодатель например не хочет переводить зарплату на не Сбер и Втб, поэтому делаю это сам после получки. Предвкушаю, что будут писать про права и так далее, но я пытался и в Альфу и в Райф, но увы

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Alex R

По закону обязаны перечислять на любой счёт который укажешь в заявлении. Можешь конечно пожаловаться в роструд, но это скорее всего испортит отношения с работодателем

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Denis

Попробовал воспользоваться - кинули на почти 30к, впереди разбирательства

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Семён Горбунков

Надо быть отмороженным, чтоб деньги доверить ВК и ВТБ.

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Михаил малыхин

И альфа банку. У меня спиздили $300000 вместе с мошенниками какими-то и отдавать не собираются. А фридман теперь эти деньги украинским террористам раздает

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Кирилл Спинер-Вейпов

300к баксов говоришь?
Миш, проснись, ты кажется обосрался

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Михаил малыхин

Загугли малыхин альфабанк со всеми пруфами🤷‍♀️

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Кирилл Спинер-Вейпов
Все попытки Малыхина после кражи денег со счета сводились не к тому, чтобы вернуть утраченные деньги, а к тому, чтобы заставить банк выплатить ему сумму в 2.5 раза больше, чем он утратил.

Не кажется, а точно обосрался

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Михаил малыхин

Неустойку, штраф и проценты надо платить по закону рф. Это во первых. А во вторых деньги у банка украли, пусть он и ищет. А прицепиться в длинном тексте всегда можно найти к чему.
Батом лайн: альфе доверили деньги, он их комуто отдал, мне пох путину или бомжу под мостом - пусть возвращает, а свои правила там меняет уже. Конец

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Danila Poyarkov

А сатанистам достанется?

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Михаил малыхин

И ананистам😆

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Сергей Забудько

Онанистам)

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Alex R

А как ты их заработал? Или тоже украл?

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Михаил малыхин

Мамку чью-то трахнул. Может быть даже твою🤷‍♀️

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Hero

Мемами оплачивать?

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Лёша Марков

Так вот зачем запретили банкам обустраиваться в Телеге

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Vitaly Ya

Ага свой аналог вичата с миской риса и нефритовым стержнем

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Pok-Pok

Что вполне не плохо, мне кажется такие суперапы кому то точно упростят жизнь

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Revenant

А насколько ВК вообще популярен в 2023 году? Лично для меня он давно встал на один уровень с Одноклассниками. Ушёл в Телегу.

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Melissa Mata

"Одноклассники" ещё поживее будут. Там хоть пенсионеры тусуются. В "VK" уже, по-моему, и молодых нет.

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Алекс

Давно удалился с вк и ок, как и большинство моих коллег-ровесников 40+. Общение в телеге. А ВТБ наверно рассчитывает на 18+ аудиторию.

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Григорий Красильников

Без стикерпака в вк - втб не получит такую аудиторию)

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Энтони Лавджой

И там запретят

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Дмитрий Зима

как быстро выпилят приложение VK? делаем ставки

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Uwxan

вряд ли выпилят, можно интерпретировать так, что приложение ВК чисто браузер, который открывает сервис ВТБ

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M.R.T.

Количество разводил увеличилось вдвоедцать раз

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неформат

скам в скаме, спасибо не нада

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Микростефан

Бота у Альфы чекнул - в целом норм, но надо развивать и добавить больще возможностей. В любом случае в телеге было бы все удобное. Зайти в приложение банка проще, чем во вконтактик

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Вадим Д.

В телеге не вышло, в ВК пойдёт? Ну-ну.

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Поручик молчать

ноывая возможность для мошенников теперь в Телеграм

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Михаил малыхин

Не в телеграм, а в вк. И не для мошенников, а для работников вк 🙈😆

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M-S-R

Такими темпами ВТБ намерен взять пальму первенства по кибермошенничеству

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Серега Тесмен

А с учётом санкций не уберут ли приложение ВК из Эпол стора? 🤔

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