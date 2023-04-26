Британский антимонопольный регулятор заблокировал сделку Microsoft с Activision Blizzard Статьи редакции
Microsoft собирается подавать апелляцию.
- В своём финальном отчёте британский регулятор CMA пришёл к выводу, что сделка Microsoft с Activision Blizzard навредит рынку облачного гейминга, инновациям и разнообразию выбора для игроков.
- Microsoft заявила, что разочарована таким решением регулятора и будет подавать апелляцию. В компании считают, что вывод CMA основан на ошибочном понимании игрового рынка.
- Activision поможет Microsoft оспорить решение. Компания считает, что такая блокировка сделки лишь показывает Великобританию как неудачное место для ведения бизнеса.
- 25 апреля New York Post сообщил, что Microsoft готовится к закрытию сделки, ожидая решения CMA в её пользу. Похоже, для компании блокировка тоже стала сюрпризом.
- Помимо CMA против сделки продолжает выступать Федеральная торговая комиссия в США, которая подала иск в суд, чтобы также заблокировать её.
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а что сказал по этому поводу минцифры
Что создаёт свой игровой движок и патриотические игры 🥱
батут wars?
«Путин: Битва за будущее», «Путин: Да придёт спаситель», «Можем повторить!» и т.д.
Если не будет Collectors Edition со статуэткой "спасителя", позу которой можно поменять на любую, тогда на куй.
Смута же
Да, название говорящие и почти ко времени, уж извините.
https://www.youtube.com/watch?v=G4b5tGYvPTo
🤣🤣🤣🤣🤣
Вообще, мне кажется, что Microsoft уже дофига студий имеет. Такого крупного игрока позволить им поглотить? Ну хз...
А при чем тут британский регулятор, как сделка между двумя американскими компаниями?
Согласие должны дать мировые регуляторы
Хорошо бы в статье про это отдельно сделать сноску, не все думаю разбираются в таких деталях.
не знаю я
Потому что сделка не между двумя студенческими студиями, а между «мастодонтами» рынка видеоигр. Такие сделки могут глобально повлиять на конкуренцию.
Получается если Майкрософт захочет выкупить эксклюзивность Кал оф Дюти на 3 года, тоже решение регулятора нужно?
Поэтому UK один из крупнейших рынок для Sony
База
Не занесли...или мало занесли
интересно сколько квартир наполненных с деньгами им нужно занести )
Ну всё, вк игры теперь захватят рынок (-:
Решение ФАС когда будет по этой сделке?
*Коммент о том, что Яндекс монополист и было бы круто его регулировать*