Финансы
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Британский антимонопольный регулятор заблокировал сделку Microsoft с Activision Blizzard Статьи редакции

Microsoft собирается подавать апелляцию.

  • В своём финальном отчёте британский регулятор CMA пришёл к выводу, что сделка Microsoft с Activision Blizzard навредит рынку облачного гейминга, инновациям и разнообразию выбора для игроков.
  • Microsoft заявила, что разочарована таким решением регулятора и будет подавать апелляцию. В компании считают, что вывод CMA основан на ошибочном понимании игрового рынка.
  • Activision поможет Microsoft оспорить решение. Компания считает, что такая блокировка сделки лишь показывает Великобританию как неудачное место для ведения бизнеса.
  • 25 апреля New York Post сообщил, что Microsoft готовится к закрытию сделки, ожидая решения CMA в её пользу. Похоже, для компании блокировка тоже стала сюрпризом.
  • Помимо CMA против сделки продолжает выступать Федеральная торговая комиссия в США, которая подала иск в суд, чтобы также заблокировать её.

#новость #microsoft #activision

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21 комментарий
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 Дарья Маркелова

а что сказал по этому поводу минцифры

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Амбассадор Черноголовки

Что создаёт свой игровой движок и патриотические игры 🥱

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неформат

батут wars?

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Амбассадор Черноголовки

«Путин: Битва за будущее», «Путин: Да придёт спаситель», «Можем повторить!» и т.д.

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Пропащий Муму

Если не будет Collectors Edition со статуэткой "спасителя", позу которой можно поменять на любую, тогда на куй.

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Пропащий Муму

Смута же

Да, название говорящие и почти ко времени, уж извините.
https://www.youtube.com/watch?v=G4b5tGYvPTo

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Apple Corporation

🤣🤣🤣🤣🤣

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Амбассадор Черноголовки

Вообще, мне кажется, что Microsoft уже дофига студий имеет. Такого крупного игрока позволить им поглотить? Ну хз...

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Techno George

А при чем тут британский регулятор, как сделка между двумя американскими компаниями?

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Eternal Hate

Согласие должны дать мировые регуляторы

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Techno George

Хорошо бы в статье про это отдельно сделать сноску, не все думаю разбираются в таких деталях.

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Рафаэль Алиев

не знаю я

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Амбассадор Черноголовки

Потому что сделка не между двумя студенческими студиями, а между «мастодонтами» рынка видеоигр. Такие сделки могут глобально повлиять на конкуренцию.

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Зеленый самолетик

Получается если Майкрософт захочет выкупить эксклюзивность Кал оф Дюти на 3 года, тоже решение регулятора нужно?

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Никита

Поэтому UK один из крупнейших рынок для Sony

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Eternal Hate

База

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ЧятЖПТ

Не занесли...или мало занесли

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Рафаэль Алиев

интересно сколько квартир наполненных с деньгами им нужно занести )

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Вадим Д.

Ну всё, вк игры теперь захватят рынок (-:

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Зеленый самолетик

Решение ФАС когда будет по этой сделке?

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Domorost

*Коммент о том, что Яндекс монополист и было бы круто его регулировать*

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