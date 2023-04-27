День 428: в 2022-м киносети понесли «миллиардные» убытки, RuTube вложит 30 млрд рублей, чтобы «догнать» YouTube Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Rutube хочет провести обновление своей инфраструктуры за 30 млрд рублей, чтобы сравняться по числу одновременных пользователей с YouTube, узнал «Коммерсантъ».
Власти и рынок обсуждают создание инфраструктурной организации, которая поможет небольшим и средним банкам, а также другим финансовым учреждениям перейти на отечественное ПО, говорят источники «Ведомостей».
По итогам 2022 года количество сотрудников «Яндекса» за границей выросло почти в три раза по сравнению с 2021-м и превысило 1,7 тыс. Это около 8% от общего числа сотрудников компании (всего их 20,9 тыс, общий прирост штата за год составил 16%).
Какие есть проблемы и трудности
Крупнейшие российские киносети понесли «миллиардные убытки» по итогам 2022 года, а их выручка упала в примерно в два раза. Такая динамика видна на примере доступной бухгалтерской отчетности ряда ведущих игроков рынка, которую изучил РБК. Например, «Синема парк», управляющее 65 кинотеатрами, лишилось 43,2% выручки, она сократилась до 4,6 млрд рублей, у «Каро» — уменьшилась на 41,8% до 2,2 млрд рублей.
Контекст
Чистая прибыль российских банков по итогам 2023 года может достичь 2,4–2,6 трлн рублей и обновить рекорд двухлетней давности, говорится в прогнозе рейтингового агентства НКР, которое есть у РБК. В 2021-м финансовый результат сектора составил 2,37 трлн рублей, а в 2022-м оказался худшим за семь лет — 203 млрд рублей.
Чистая прибыль ООО «ТикТок Рус» (основное юрлицо сервиса в России) в 2022 году выросла в 9,8 раза по сравнению с 2021-м и составила 530,3 млн рублей, следует из бухгалтерской отчётности компании. Этого удалось достичь за счет сокращения сотрудников: на конец 2022-го в компании работало 67 человек вместо 354. Выручка снизилась на 29% и составила 2,36 млрд рублей. Из этой суммы 1,4 млрд рублей (почти в 2,5 раза меньше, чем за год до этого) принесло размещение рекламы, остальное — оказание маркетинговых и консультационных услуг своей материнской компании.
В России за первый квартал 2023 года было продано 46 900 смартфонов российских брендов — на 53% меньше, чем в первом квартале 2021-го (99 300 смартфона), следует из статистики «Марвел-дистрибуции».
В 2022-м и 2023-м российская телекоммуникационная отрасль столкнулась с последствиями санкций, трудностями с работой международных сегментов бизнеса, ограничениями поставок оборудования. При этом у компаний появились возможности импортозамещения и стимул диверсифицировать бизнес. О том, как крупнейшие участники рынка меняли свой бизнес в новых условиях, на телекомфоруме «Ведомостей» рассказывали глава Минцифры Максут Шадаев, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Александр Торбахов и коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.
Госзакупки российского ПО в денежном выражении в 2022 году впервые превысили объём закупок зарубежных решений, следует из презентации директора АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Ильи Массуха. Объём госзакупок отечественного ПО составил 102,46 млрд рублей (54,19% всех госзакупок по году) против 52,51 млрд рублей, которые пришлись на зарубежные решения (27,77%).
Как подсчитал по запросу «Ъ» сервис Casebook на основе отчётности компаний, Burger King стала в России одной из западных сетей фастфуда, которая показала наилучшие финансовые результаты по итогам 2022 года. Выручка компании увеличилась на 40% год к году, до 69 млрд рублей.
У «Вкусно — и точка» выручка составила 73,5 млрд рублей — на 43% меньше, чем в 2021 году выручил McDonald’s. У KFC под управлением ООО «Юнирест» выручка сократилась на 6% год к году, до 17 млрд рублей, сети пиццерий Papa John’s (ООО «4 Папас») — в девять раз, до 115,5 млн рублей, Pizza Hut (ООО «Ной-М») — на 12%, до 322 млн рублей.
Новости предыдущего дня, 26 апреля — здесь.
Смартфоны российских брендов? Это какие?
Всякие Inoi, dexp, Itel и прочая ерунда.
Но в них российское - только название? Начинка-то все равно из за бугра.
Насколько я знаю, у нас нет собственного производства.
У нас из производств только опилки да навоз, к сожалению.
Это шлак, на который негордые китайцы разрешают лепить любые шильдики.
Собери несобираемое: Rutube, обновление, 30 млрд ₽.
То, что мертво, умереть не может. Но припарки делают регулярно.
Из бюджета дадут дотации?
Догнать Youtube, перегнать, и после обгона продемонстрировать голую жопу?
Во что они интересно вложили
ПОлицаи — организации, которая поможет всем подряд перейти на отечественное ПО.
Нещтяк
Зачем нужен RuTube, когда есть YouTube?
Напряги остатки того, что у нормальных людей в достатке находится в голове, и поймёшь.
Совершенно верно. Если уж им так нужен российский видеосервис, то тот же VK видео - гораздо лучшим кандидатом выглядит.
Rutube это мертвый проект. Его оживить сможет только указ сверху все блогерам там аккаунт открыть и туда ролики постить в обязательном порядке ))
Тому, кто докажет мне, что RuTube не хуйня заплачу косарь.
46 900 ОТЕЧЕСТВЕННЫХ смартфонов! И это половина от 21-го года.
Видно, шильдики закончились.
Rutube куда понесло?
Интересно откуда возмет 30 млрд сервис на который никто не заходит?🌚
"чтобы сравняться по числу одновременных пользователей с YouTube" - они там совсем ебнутые?
Желание конечно похвальное, но есть вопросы. Ну допустим они подтянут технику, представим что там не будет вопросов по пре-модерации, рекламе, выплатам и всего прочего.По итогам 2022 года количество сотрудников «Яндекса» за границей выросло почти в три раза по сравнению с 2021-м и превысило 1,7 тыс.
Допустим, все те, кто из РФ сидел в ютубе стали сидеть в рутубе. Но остальных то людей откуда брать? в ютубе то мир сидит.
Или речь только о сегменте РФ? Если да, то мне кажется, ВК их сожрет.
Не очень понятно. Читая статью, сначала говорится что это из за релокантов, но тут же говорится что сеть развивается и нанимаются на местных рынках.Как подсчитал по запросу «Ъ» сервис Casebook на основе отчётности компаний, Burger King стала в России одной из западных сетей фастфуда
По итогу - имеется в виду выросло количество граждан РФ работающих за рубежом, или в целом растет штат зарубежных сотрудников за счет расширения присутствия?
В любом случае - рад за Яндекс. Хоть считаю их пидарасами по отношению к клиентам, но как не крути - крупнейшая IT компания РФ.
Вот мы и нашли, кому это выгодно :DУ «Вкусно — и точка» выручка составила 73,5 млрд рублей — на 43% меньше, чем в 2021 году выручил McDonald’s.
О, то есть за 4 месяца (с сентября) ВкусОчка заработал 57% от годовой выручки? Или о каком периоде речь?