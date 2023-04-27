Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 апреля: доллар — 81,62 рубля, евро — 90,14 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:32 мск: доллар — 81,9 рубля, евро — 90,59 рубля.

Курсы на Forex на 08:45 мск: доллар — 81,84 рубля, евро — 90,58 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,1 рубля.

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Кто и как адаптируется

Rutube хочет провести обновление своей инфраструктуры за 30 млрд рублей, чтобы сравняться по числу одновременных пользователей с YouTube, узнал «Коммерсантъ».

Власти и рынок обсуждают создание инфраструктурной организации, которая поможет небольшим и средним банкам, а также другим финансовым учреждениям перейти на отечественное ПО, говорят источники «Ведомостей».

По итогам 2022 года количество сотрудников «Яндекса» за границей выросло почти в три раза по сравнению с 2021-м и превысило 1,7 тыс. Это около 8% от общего числа сотрудников компании (всего их 20,9 тыс, общий прирост штата за год составил 16%).

Какие есть проблемы и трудности

Крупнейшие российские киносети понесли «миллиардные убытки» по итогам 2022 года, а их выручка упала в примерно в два раза. Такая динамика видна на примере доступной бухгалтерской отчетности ряда ведущих игроков рынка, которую изучил РБК. Например, «Синема парк», управляющее 65 кинотеатрами, лишилось 43,2% выручки, она сократилась до 4,6 млрд рублей, у «Каро» — уменьшилась на 41,8% до 2,2 млрд рублей.

Контекст

Чистая прибыль российских банков по итогам 2023 года может достичь 2,4–2,6 трлн рублей и обновить рекорд двухлетней давности, говорится в прогнозе рейтингового агентства НКР, которое есть у РБК. В 2021-м финансовый результат сектора составил 2,37 трлн рублей, а в 2022-м оказался худшим за семь лет — 203 млрд рублей.

Чистая прибыль ООО «ТикТок Рус» (основное юрлицо сервиса в России) в 2022 году выросла в 9,8 раза по сравнению с 2021-м и составила 530,3 млн рублей, следует из бухгалтерской отчётности компании. Этого удалось достичь за счет сокращения сотрудников: на конец 2022-го в компании работало 67 человек вместо 354. Выручка снизилась на 29% и составила 2,36 млрд рублей. Из этой суммы 1,4 млрд рублей (почти в 2,5 раза меньше, чем за год до этого) принесло размещение рекламы, остальное — оказание маркетинговых и консультационных услуг своей материнской компании.

В России за первый квартал 2023 года было продано 46 900 смартфонов российских брендов — на 53% меньше, чем в первом квартале 2021-го (99 300 смартфона), следует из статистики «Марвел-дистрибуции».

В 2022-м и 2023-м российская телекоммуникационная отрасль столкнулась с последствиями санкций, трудностями с работой международных сегментов бизнеса, ограничениями поставок оборудования. При этом у компаний появились возможности импортозамещения и стимул диверсифицировать бизнес. О том, как крупнейшие участники рынка меняли свой бизнес в новых условиях, на телекомфоруме «Ведомостей» рассказывали глава Минцифры Максут Шадаев, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Александр Торбахов и коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.

Госзакупки российского ПО в денежном выражении в 2022 году впервые превысили объём закупок зарубежных решений, следует из презентации директора АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Ильи Массуха. Объём госзакупок отечественного ПО составил 102,46 млрд рублей (54,19% всех госзакупок по году) против 52,51 млрд рублей, которые пришлись на зарубежные решения (27,77%).

Как подсчитал по запросу «Ъ» сервис Casebook на основе отчётности компаний, Burger King стала в России одной из западных сетей фастфуда, которая показала наилучшие финансовые результаты по итогам 2022 года. Выручка компании увеличилась на 40% год к году, до 69 млрд рублей.

У «Вкусно — и точка» выручка составила 73,5 млрд рублей — на 43% меньше, чем в 2021 году выручил McDonald’s. У KFC под управлением ООО «Юнирест» выручка сократилась на 6% год к году, до 17 млрд рублей, сети пиццерий Papa John’s (ООО «4 Папас») — в девять раз, до 115,5 млн рублей, Pizza Hut (ООО «Ной-М») — на 12%, до 322 млн рублей.