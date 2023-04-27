Квартальный отчёт Meta*: выручка выросла впервые за три квартала, подразделение Reality Labs продолжает приносить убытки Статьи редакции
На новостях акции компании выросли на 12% после закрытия торгов.
- Выручка компании в первом квартале 2023 года выросла на 3%, до $28,6 млрд. Это первое увеличение этого показателя почти за год: до этого выручка снижалась в течение трёх кварталов подряд.
- Чистая прибыль Meta* снизилась на 24% — с $7,4 млрд до $5,7 млрд.
- Выручка подразделения Reality Labs (в частности, занимается разработкой AR/VR-устройств и метавселенной) упала с $695 млн до $339 млн год к году, чистый убыток увеличился с $2,96 млрд до $3,99 млрд. CNBC отмечает, что за весь 2022 год подразделение принесло компании убытков на $13,72 млрд.
- На 31 марта 2023 года в Meta* работали около 77,1 тысячи человек: эти данные не включают 11 тысяч сотрудников, которых компания уволила в ноябре 2022-го, но не учитывает те 10 тысяч, что запланировали сократить в марте 2023-го.
- Ежедневное количество активных пользователей Facebook* достигло 2,04 млрд (на 4% больше год к году), количество активных пользователей в месяц на 31 марта составило 2,99 млрд (+2%).
- На фоне отчётности акции компании выросли на 12% после закрытия торгов. В 2022-м бумаги потеряли около 70% стоимости, но с начала 2023-го уже вернули себе 74%, пишет CNBC. Глава Meta* Марк Цукерберг назвал квартал «хорошим» и отметил, что компания «становится более эффективной».
*Meta, владеющая Facebook и Instagam, признана экстремистской и запрещена в России.
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И дальше будет приносить.
Видимо свою прибыль они в своей метавселенной показывают.
Жаль Цукер перестал читать VC, так бы сэкономил кучу денег )
Вот что бывает когда у тебя в штате маркетологи долбаебы которые такой ахуенный продукт как VR не могут продвинуть. Вон сони сделала калл без игр с плохом качеством экрана еще и на проводе без компп, но купила всех блогеров просто и хоть как то выстреливает.
Насчёт выстреливает спорно, девайсов продается сильно меньше запланированного.
Планировать можно и захват вселенной.
Зачем захватывать, достаточно указа о присоединении.
Цукерберг уже не тот, даже в хайп с ИИ не полез, хотя раньше был за любую движуху, видимо неудача с метавселенными отбила охотку(
Достаточно одной удачной ставки.
Цукер полез вообще-то, на лярды закупил у Хунга видеокарт, чтобы тот с премии новую куртку купил.
Не удачно полез
https://vc.ru/future/676626-chtoby-sekonomit-na-ii-razrabotkah-meta-zapuskala-modeli-na-nepodhodyashchih-cpu-processorah-i-otstala-v-gonke-reuters
Вечно можно смотреть на огонь, воду и как Reality Labs продолжает приносить убытки