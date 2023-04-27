Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка выросла на 54% — до 163,3 млрд рублей, прибыль — 2,6 млрд рублей Статьи редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2023 года.
- Общая выручка «Яндекса» в первом квартале 2023 года выросла на 54% и составила 163,3 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль (непосредственно от бизнеса компании, без учёта переоценки имущества, списаний и другого) составила 2,6 млрд рублей. Годом ранее у «Яндекса» был убыток в 8,1 млрд рублей.
- EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) — 12,8 млрд рублей.
- Компания не даёт динамику роста показателей скорректированной прибыли и EBITDA из-за «эффекта низкой базы»: в марте 2022 года «Яндекс» направил на единовременную выплату сотрудникам 5,9 млрд рублей — например, с учётом этого EBIDTA составила тогда 7,2 млрд рублей.
- Выручка подразделения «умных» устройств «Девайсы и Алиса» (раньше — только «Девайсы») выросла на 172% — до 6,1 млрд рублей. С 2018-го компания продала более 6 млн устройств с «Алисой».
- Выручка в сегменте «Поиск и Портал» (включает поиск, геосервисы, «Яндекс 360», «Погоду», «Новости», «Путешествия» и некоторые другие сервисы в России, Беларуси и Казахстане) — на 54%, до 67,5 млрд рублей. Прибыль компания не раскрывает.
- Общая поисковая доля «Яндекса» в третьем квартале составила 63,3% (рост на 2,3 п.п. год к году). Поисковая доля на Android выросла на 2,7 п.п., до 62,6%, на iOS — до 49,1% (рост на 3 п.п.). Доля мобильной выручки — 60,7% от всей поисковой.
- Общее количество поездок в сегменте «Мобилити» (сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов) выросло на 22% год к году. Партнёры «Такси» за квартал заработали 200 млрд рублей. Количество пользователей «Яндекс Go» в месяц выросло на 19% — до 40,9 млн к концу 2022-го.
Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде» и Delivery Club) вырос до 108 млрд рублей. Общая выручка «Мобилити», электронной коммерции и «Доставки» выросла на 60% — до 88,4 млрд рублей. Другие финансовые показатели компания не раскрывает.
- Доля сторонних продавцов на «Яндекс Маркете» составила 75%, ассортимент товаров вырос почти в три раза год к году — до 75,3 млн SKU на конец января 2023-го. Количество активных покупателей на «Маркете» — 15,3 млн (+42% год к году), активных продавцов — 52,9 тысячи (+86%).
- Количество ПВЗ «Маркета» выросло почти в два раза — сеть насчитывает более 13 тысяч точек. Количество дарксторов под управлением «Лавки» увеличилось до 461.
- Другие O2O-сервисы (включают «Яндекс Доставку», доставку из ресторанов в «Еде» и Delivery Club, «Заправки», «Лавку» в Израиле и несколько «небольших экспериментальных сервисов»): GMV вырос на 71% год к году — до 68,5 млрд рублей. Основной вклад внесли «Доставка» и доставка из ресторанов.
Количество подписчиков «Плюса» выросло до 22,1 млн человек. Выручка сегмента «Плюс и Развлекательные сервисы» (входят «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Яндекс Студия») выросла на 129%, до 13,4 млрд рублей. Выручка «Классифайдов» (рекламные объявления) выросла на 84%, — до 4,4 млрд рублей. Выручка Yandex Cloud выросла на 127% год к году.
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Плохая выручка! У Блиновской больше
Оборотный штраф за слив инфы сильно бы по ним ударил)
Но пока что сливы бьют по нам(
Ну очень даже неплохо. Ежели не будут сливать данные опережающими темпами, как в прошлом году, совсем красота будет.
Неплохо было бы если бы они прибыль не занижали до минимума) налоги мизерные платят
Сколько нужно доносов чтобы они обанкротились
Всё ещё надеюсь, что Яндекс сделает какой-то существенный рывок в развитии Яндекс 360. Потому что пока там рывок только в стоимости. А развитие наблюдается разве что в очередном "Яндекс.Мессенджере", который , прямо скажем, в наше время не первой важности при наличии более понятных и удобных аналогов (это я так мягко говорю о том, что он вообще не нужОн, но это субъективно очень).
Пишу везде и тут тоже - где отечественный аналог Google Keep? Когда будут отдельные приложения у календаря и задач?
В остальном конечно молодцы! Только вот конкретно как IT-компания всё очень слабо. Подвижек нет. А сейчас увлекуться нейросетью и вовсе забьют на развитие сервисов для повседневных задач.
"Общая поисковая доля «Яндекса» в третьем квартале составила 63,3% (рост на 2,3 п.п. год к году). Поисковая доля на Android выросла на 2,7 п.п., до 62,6%, на iOS — до 49,1% (рост на 3 п.п.). Доля мобильной выручки — 60,7% от всей поисковой"
Как же всё-таки повезло Яндексу, что у него есть свой собственный "Радар", который посчитает всё в лучшем виде, как это интересно самому Яндексу (чтоб малахольный инвестор не волновался).
А другие поганые источники, будь то вражеский Симиларвеб: https://www.similarweb.com/ru/engines/russian-federation/ или подозрительно нелояльный и древний ЛИ: https://www.liveinternet.ru/stat/ru/searches.html?period=month&relgraph=yes - нужно вообще закрыть. Во имя спокойствия и безопасности государства.
P.S. Кстати, забавно получается. Я в прошлом году снимал скрины со всех этих сервисов здесь: https://vc.ru/u/1152586-slegka-pridurkovatyy/469215-dolya-poiskovyh-sistem-v-rossii-v-2022-kruchu-verchu-zaputat-hochu
И так получается, что Яндекс по своему "Радару" показал рост, тогда как на Симиларвебе - падение с 11,78% до 10,36%. Но всё это, конечно же, вражеская пропаганда.