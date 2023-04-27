Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде» и Delivery Club) вырос до 108 млрд рублей. Общая выручка «Мобилити», электронной коммерции и «Доставки» выросла на 60% — до 88,4 млрд рублей. Другие финансовые показатели компания не раскрывает.

Количество подписчиков «Плюса» выросло до 22,1 млн человек. Выручка сегмента «Плюс и Развлекательные сервисы» (входят «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Яндекс Студия») выросла на 129%, до 13,4 млрд рублей. Выручка «Классифайдов» (рекламные объявления) выросла на 84%, — до 4,4 млрд рублей. Выручка Yandex Cloud выросла на 127% год к году.