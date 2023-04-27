По нашим данным, несмотря на приостановку работы в России исходящий трафик из TikTok по ссылкам на другие ресурсы в прошлом году был сопоставим с 2021 годом — падение составило всего 2%.

Важно, что платный исходящий трафик (переход по ссылке из рекламного поста) у TikTok и раньше не занимал существенной доли в общем объёме. Но входящий трафик в 2022 году упал на 15% по сравнению с 2021 годом, то есть использование соцсети в России всё-таки сократилось.