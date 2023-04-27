Финансы
Маша Цепелева

Чистая прибыль российского подразделения TikTok выросла в десять раз в 2022 году — до 530 млн рублей Статьи редакции

С начала «спецоперации» соцсеть ограничила монетизацию для россиян и загрузку новых видеороликов.

  • Чистая прибыль ООО «ТикТок Рус» в 2022 году составила 530,3 млн рублей, это в 9,8 раза больше, чем в 2021-м. Выручка за год снизилась на 29%, до 2,36 млрд рублей. Из этой суммы 1,4 млрд рублей принесло размещение рекламы, остальное — оказание маркетинговых и консультационных услуг материнской компании, пишет РБК со ссылкой на отчётность.
  • В пояснении указано, что TikTok не может обеспечить размещение рекламы, таргетированной на аудиторию в России. Чтобы урезать расходы, сервис сократил основную часть работников в России. На конец 2022 года в российском TikTok работали 67 сотрудников вместо 354 в 2021-м. На выплаты при увольнениях компания потратила 112,5 млн рублей.
  • С 6 марта 2022 года TikTok запретил монетизацию и загрузку новых роликов для пользователей из России. Компания приняла решение из-за закона о «фейковых новостях».
  • По собственным данным на февраль 2023 года, у TikTok было 11 млн ежемесячных активных пользователей и более 2 млн активных авторов в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Молдавии, Киргизии и Таджикистане. По данным Mediascope, которые приводит издание, охват российских пользователей TikTok в феврале составил 68 млн. По этому показателю соцсеть была на втором месте после «ВКонтакте» (85,8 млн).
  • Резкий рост чистой прибыли в России может быть связан с сильным сокращением расходов бизнеса, считает основатель компании Digital Budget Александр Степанов.

По нашим данным, несмотря на приостановку работы в России исходящий трафик из TikTok по ссылкам на другие ресурсы в прошлом году был сопоставим с 2021 годом — падение составило всего 2%.

Важно, что платный исходящий трафик (переход по ссылке из рекламного поста) у TikTok и раньше не занимал существенной доли в общем объёме. Но входящий трафик в 2022 году упал на 15% по сравнению с 2021 годом, то есть использование соцсети в России всё-таки сократилось.

Александр Степанов

#новость #tiktok

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22 комментария
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 Owand - who are you

Вначале тикток сказал «мы уходим ненадолго, пока не почистим свой контент» прошел год.

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бомба для ванны

Там столько контента выходит ежесекундно, что 500 раз хату Хована будет быстрее почистить

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Георгий Станков

Я так и не понял на чем российский тикток зарабатывает если рекламы в ру тиктоке нет ?

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Алекс Р

Интеграция рекламы в ролик, как по ТВ в фильмах

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Дмитрий Горбачёв

также как в ютьюбе сейчас зарабатывают

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togirami

"На выплаты при увольнениях компания потратила 112,5 млн рублей."
300 сотрудников

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Вильгельм Богачев

Это по вашему много или мало? Всего лишь 375 000 на нос.

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Энтони Лавджой

Выёбываетесь?

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Олег Ивахнов

375 раздели на три оклада. вот тебе 125к зарплата.
Тем более если компания ПОТРАТИЛА на выплаты то в эти 112,5 еще соцвзносы заложены которые с начисленной ЗПшки уплачены

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S.Capusta

Как в старом анекдоте: в банк хожу я один, а деньги делим пополам..))

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Сергей Леопольдович

Тиктокеры кто самые известные в РФ?

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Fo Bo Hatt

та малолетки разные по сути,из хаусов всяких

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неформат

милохин вроде из того что мелькало потом в ящике, но я не спец по пиздюшне

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Milton Fridman

затянули пояса братья китайцы

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Magistr Architecture

Оказывается, этот бизнес и без локального штата может прибыль приносить. Тогда зачем все эти бездельники и дармоеды были нужны?)

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Вячеслав Дмитриев

по сути этот уход никак не повлиял на платформу

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Случайные фотографии

Его не из-за закона заблочили. Там просто посмотришь один ролик с Поперечным или критикой подземных карликов и тикток сам начинает подсовывать продолжения. Как оппозиционное интернет тв получается.

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Вася 3000

Его не блочили, он сам ввел ограничения

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Буратина

именно: чтобы не платить деньги отключил загрузку нового контента из России и хочешь-не хочешь все разбежались с него. Мне его очень не хватает, там шикарные алгоритмы подстройки под желаемое, шорты ютьюба по сравнению с ними как микроб против горы

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Юрий Хрусталев

неплохо так, в 10 раз выросла выручка

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Вишняковский
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Vlad

Откуда бабки если там нет рекламы?

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