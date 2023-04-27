Чистая прибыль российского подразделения TikTok выросла в десять раз в 2022 году — до 530 млн рублей Статьи редакции
С начала «спецоперации» соцсеть ограничила монетизацию для россиян и загрузку новых видеороликов.
- Чистая прибыль ООО «ТикТок Рус» в 2022 году составила 530,3 млн рублей, это в 9,8 раза больше, чем в 2021-м. Выручка за год снизилась на 29%, до 2,36 млрд рублей. Из этой суммы 1,4 млрд рублей принесло размещение рекламы, остальное — оказание маркетинговых и консультационных услуг материнской компании, пишет РБК со ссылкой на отчётность.
- В пояснении указано, что TikTok не может обеспечить размещение рекламы, таргетированной на аудиторию в России. Чтобы урезать расходы, сервис сократил основную часть работников в России. На конец 2022 года в российском TikTok работали 67 сотрудников вместо 354 в 2021-м. На выплаты при увольнениях компания потратила 112,5 млн рублей.
- С 6 марта 2022 года TikTok запретил монетизацию и загрузку новых роликов для пользователей из России. Компания приняла решение из-за закона о «фейковых новостях».
- По собственным данным на февраль 2023 года, у TikTok было 11 млн ежемесячных активных пользователей и более 2 млн активных авторов в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Молдавии, Киргизии и Таджикистане. По данным Mediascope, которые приводит издание, охват российских пользователей TikTok в феврале составил 68 млн. По этому показателю соцсеть была на втором месте после «ВКонтакте» (85,8 млн).
- Резкий рост чистой прибыли в России может быть связан с сильным сокращением расходов бизнеса, считает основатель компании Digital Budget Александр Степанов.
1781 просмотров
Вначале тикток сказал «мы уходим ненадолго, пока не почистим свой контент» прошел год.
Там столько контента выходит ежесекундно, что 500 раз хату Хована будет быстрее почистить
Я так и не понял на чем российский тикток зарабатывает если рекламы в ру тиктоке нет ?
Интеграция рекламы в ролик, как по ТВ в фильмах
также как в ютьюбе сейчас зарабатывают
"На выплаты при увольнениях компания потратила 112,5 млн рублей."
300 сотрудников
Это по вашему много или мало? Всего лишь 375 000 на нос.
Выёбываетесь?
375 раздели на три оклада. вот тебе 125к зарплата.
Тем более если компания ПОТРАТИЛА на выплаты то в эти 112,5 еще соцвзносы заложены которые с начисленной ЗПшки уплачены
Как в старом анекдоте: в банк хожу я один, а деньги делим пополам..))
Тиктокеры кто самые известные в РФ?
та малолетки разные по сути,из хаусов всяких
милохин вроде из того что мелькало потом в ящике, но я не спец по пиздюшне
затянули пояса братья китайцы
Оказывается, этот бизнес и без локального штата может прибыль приносить. Тогда зачем все эти бездельники и дармоеды были нужны?)
по сути этот уход никак не повлиял на платформу
Его не из-за закона заблочили. Там просто посмотришь один ролик с Поперечным или критикой подземных карликов и тикток сам начинает подсовывать продолжения. Как оппозиционное интернет тв получается.
Его не блочили, он сам ввел ограничения
именно: чтобы не платить деньги отключил загрузку нового контента из России и хочешь-не хочешь все разбежались с него. Мне его очень не хватает, там шикарные алгоритмы подстройки под желаемое, шорты ютьюба по сравнению с ними как микроб против горы
неплохо так, в 10 раз выросла выручка
Откуда бабки если там нет рекламы?