День 429: некоторые компании в России начали получать от Microsoft предложения о продлении лицензий Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 28 апреля: доллар — 81,56 рубля, евро — 90,2 рубля.
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Кто и как адаптируется
Под эгидой Минцифры создается новый центр компетенций (ЦКР) по замещению зарубежных аналогов беспилотников, узнал Forbes. В числе главных задач ЦКР заявлено в том числе создание цифровой платформы участников рынка, а также целого ряда информационных систем и аппаратных решений — например, симулятора для обучения ручному управлению дронов.
«Аэрофлот» начал переходить с немецкой системы учёта хозяйственной деятельности (ERP-системы) SAP на российский аналог на базе решений 1С, выяснили «Ведомости».
Некоторые российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции с начала 2023 года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества, говорит источник «Коммерсанта». По его данным, их получили около 1000 компаний.
«Ассоциация интернет-видео» (АИВ, объединяет видеосервисы «иви», Okko, «Амедиатека», Start и другие) разрабатывает законопроект, который должен распространить нормы регулирования аудиовизуальных сервисов на все ресурсы с видеоконтентом, включая пиратские.
«Мегафон» добавил в «Мегафон Облако» инструмент для переноса ИТ-инфраструктуры от одного облачного провайдера или сервера к другому провайдеру, рассказали vc.ru в компании. Перенос виртуальных серверов возможен между иностранными и отечественными системами в любых сочетаниях. Технологии, на базе которых построено решение, поддерживают Windows и Linux.
Какие есть проблемы и трудности
Власти предлагают увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такую рекомендацию комитет Совета Федерации по финансовой политике дал Минфину по итогам совещания на тему ОСАГО в начале месяца, узнали «Ведомости». До этого страховщики признавали, что для ремонта в условиях санкций 30 дней не хватает.
Российские власти разрешили немецкой Continental продать завод шин в Калуге структуре S8 Capital, владеющая лотереей «Столото» и другим бизнесом. Стоимость сделки может составить 7-10 млрд рублей, что сопоставимо с €87 млн, в которые актив оценивала сама Continental. Но пока сделка не закрыта, поскольку, по данным «Ъ», Continental запросила одобрение у американского регулятора — Бюро промышленности и безопасности Минторга США.
Контекст
США вводят санкции против России и Ирана «за незаконное задержание и захват в заложники американских граждан». Ограничения предусматривают меры против ФСБ в России и разведки Корпуса стражей исламской революции в Иране, сообщает CNBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.
Грузия стала вторым после Италии поставщиком тихих вин в Россию, опередив Испанию по итогам первого квартала 2023-го — она ввезла в страну 13,1 млн л, на 49% больше, чем в 2022-м. Импорт из Испании за квартал вырос на 11%, до 12,2 млн л, из Италии — на 15%, до 13,4 млн л.
Новости предыдущего дня, 27 апреля — здесь.
"...письма или устные предложения Microsoft"
Подтверждаю. Вчера Билл Гейтс звонил и слёзно умолял купить лицензию на Виндовс. Но я не поддался на провокации и продолжаю пользоваться Болгенос.
А мне больше- сборка ZVER на win 7 нравится :)
Хотя на win XP, ещё больше нравилась :)
Zver - это пиратство. А БолгенОС - это отечественная разработка с киллер фичей - нескучные обои
BolgenOS- я выбираю тебя... Хотя подождите, pokeboll бракованный оказался...
А ведь разраб опередил свое время. Сколько сейчас клонов поделок в виде астра линуксов, ред осей что там еще и др оте ественного софта
А ведь система живет и развивается. Ушёл ставить
http://www.bolgenos.su/
учитесь уже говорить по-русскиразработка с киллер фичей
..разработка с особенностью убийцы..
Языки явно не ваше. Понятно почему беситесь
А это аргумент! Звонит такой Билл Гейтс, и говорит, покупай лицуху пажалуста! Скачуху сделаю!) А ты такой: А не, спс! У меня бесплатная винда, Zver называется😁
А тем более, что у меня ХP, которое давно не обслуживают и оно считается опенсорсом, даже Билл Гейц, ничего по XP предъявить не может...
Гейтс уже давно ничего предъявить не может, его же поперли из компании за харасмент)
И еще повезет, если его не заканцелятОтмечается, что несколько высокопоставленных сотрудников компании еще в 2019 году наняли юристов для расследования информации о сексуальных отношениях между Гейтсом и его подчиненной.
В ходе расследования некоторые члены совета директоров решили, что Гейтсу необходимо покинуть свой пост. Было решено перевести его на должность директора по разработке программного обеспечения, которую он основал и руководил десятилетиями, отмечает издание. Отмечается, что Гейтс подал в отставку до того, как правление завершило расследование и приняло официальное решение по этому вопросу.
В свою очередь, газета New York Times пишет о попытках Гейтса соблазнить нескольких своих сотрудниц. По данным издания, Гейтс приставал к коллегам собственного благотворительного фонда: кому-то отправлял предложение сходить на свидание по почте, а к некоторым подходил во время мероприятий.
Однако отмечается, что ни одна из попыток соблазнения Гейтсу не удалась. Так, в случае с письмами получатели игнорировали их, а на предложения поужинать отвечали смехом. В издании отмечают, что Гейтс вел себя «относительно пристойно» и не оказывал давления на симпатичных ему женщин. Однако атмосферу работы в фонде Гейтса сотрудники называют «некомфортной».
Можно сколько угодно ёрничать, но как я и говорил ранее, во первых продление лицензий и так работает (нельзя было докупать новые лицензии, но продлевать можно было), а во вторых согласно лицензионному соглашению которое до сих пор действует, ты ИМЕЕШЬ ПРАВО использовать и покупать новые лицензии, имея аффилированное юрлицо в Казахстане или в ОАЭ.
Так что ничего нового не случилось.
Как хорошо, что в свое время у нас появился Денис Попов. Сейчас бы на коленях стояли без героя
молодец, крепись!!!
Майкрософт в России
А он слева или справа?
Интересный вопрос 😂
Война войной, а 20$ есть 20$
Они коммерческая структура всё же. И сами не рады, что их обязывают соблюдать санкции. Сейчас по-тихому предлагают, пока по рукам не получат.
А смысл кормить пиратов
Деньги сами себя не заработают
Да и лишними тоже не бывают
обновленные лицензии с усиленной системой слежения
«Аэрофлот» начал переходить с немецкой системы учёта хозяйственной деятельности (ERP-системы) SAP на российский аналог на базе решений 1С, выяснили «Ведомости». - SAP феерично дерьмо, надеюсь 1C лучше
Одно немецкое говно, другое русское
За немецкое говно надо евро платить что ещё обиднее, за отечественную разработку можно и рублями накидать
Немецкое ещё и очень дорогое, зато иностранное, а у нас очень любят иностранное)
Ээм сап лучшее решение на рынке, с интеграцией всего и вся.
Больше интересно что будут делать абап разработчики, переучиваться одного нишевого языка на другой 1с? Вот у кого попадос
СВОрачиваемся?
Как это мило, картельный сговор проталкивает законы. Фас впринципе можно расформировать
Теперь покупая те шины Continental будет бонусом лото. Лопнет, не лопнет.
В Continental не стали комментировать эту информацию, лишь сказав, что компания рассматривает различные стратегии по отношению к своим российским активам, в том числе и контролируемый выход с рынка. В S8 Capital отказались от комментариев, но предложили купить билетик.
А яндекс отжал рынок туризма. Оказывается у нас еще можно пользоваться директом как инструментом закрепления своих сервисов. Да и предустановленные приложения, которые помогло продвинуть государство, рекламируют частную инициативу - яндекс путешествия.. Так себе день.. ИТ отрасль туризма уже похоронена, было бы неплохо оставить хоть другие направления..
https://vc.ru/claim/679166-ochen-strannye-dela-s-yandeks-puteshestviyami-i-prichem-tut-fas-i-mincifry
У США, есть пунктик, по поводу МУС и своих граждан, но он врядли применим к государствам...
Майкрософт спалились 😀😀😀
думаю они ничего не нарушают.
надо же не только против нас санкции
"учёта хозяйственной деятельности (ERP-системы)"
ERP-система — это набор интегрированных приложений или модулей для управления основными бизнес-процессами компании, включая финансы и бухгалтерский учет, цепочку поставок, управление персоналом, закупки, продажи, управление запасами и многое другое. Хозяйственной деятельности народного хозяйства ..
До этого страховщики признавали, что для ремонта в условиях санкций 30 дней не хватает
им и до санкций 30 дней зачастую не хватало. Так может вообще отменить ремонты в условиях санкций. Записывайте предложение: ОСАГО нужна для того, что бы в случае ДТП дополнительно не был выписан штраф за отсутствие ОСАГО
Центр компетенций и замещение беспилотников, странно как-то, где компетенции-то?
Ну да, пока к казахам за деталями, пока все рынки обойдёшь, пока обратно...
Аэрофлот, конечно, будет крепко удивлён, 1С умеет шокировать (-:
главное, чтобы через год не получилось "власти предлагают увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО с 300 до 365 дней"