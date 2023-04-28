Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":679389,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":679389,"gtm":null} 2741 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 апреля: доллар — 81,56 рубля, евро — 90,2 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:01 мск: доллар — 81,38 рубля, евро — 89,73 рубля.

Курсы на Forex на 08:17 мск: доллар — 81,35 рубля, евро — 89,69 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,16 рубля.

Кто и как адаптируется

Под эгидой Минцифры создается новый центр компетенций (ЦКР) по замещению зарубежных аналогов беспилотников, узнал Forbes. В числе главных задач ЦКР заявлено в том числе создание цифровой платформы участников рынка, а также целого ряда информационных систем и аппаратных решений — например, симулятора для обучения ручному управлению дронов.

«Аэрофлот» начал переходить с немецкой системы учёта хозяйственной деятельности (ERP-системы) SAP на российский аналог на базе решений 1С, выяснили «Ведомости».

Некоторые российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции с начала 2023 года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества, говорит источник «Коммерсанта». По его данным, их получили около 1000 компаний.

«Ассоциация интернет-видео» (АИВ, объединяет видеосервисы «иви», Okko, «Амедиатека», Start и другие) разрабатывает законопроект, который должен распространить нормы регулирования аудиовизуальных сервисов на все ресурсы с видеоконтентом, включая пиратские.

«Мегафон» добавил в «Мегафон Облако» инструмент для переноса ИТ-инфраструктуры от одного облачного провайдера или сервера к другому провайдеру, рассказали vc.ru в компании. Перенос виртуальных серверов возможен между иностранными и отечественными системами в любых сочетаниях. Технологии, на базе которых построено решение, поддерживают Windows и Linux.

Какие есть проблемы и трудности

Власти предлагают увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такую рекомендацию комитет Совета Федерации по финансовой политике дал Минфину по итогам совещания на тему ОСАГО в начале месяца, узнали «Ведомости». До этого страховщики признавали, что для ремонта в условиях санкций 30 дней не хватает.

Российские власти разрешили немецкой Continental продать завод шин в Калуге структуре S8 Capital, владеющая лотереей «Столото» и другим бизнесом. Стоимость сделки может составить 7-10 млрд рублей, что сопоставимо с €87 млн, в которые актив оценивала сама Continental. Но пока сделка не закрыта, поскольку, по данным «Ъ», Continental запросила одобрение у американского регулятора — Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Контекст

США вводят санкции против России и Ирана «за незаконное задержание и захват в заложники американских граждан». Ограничения предусматривают меры против ФСБ в России и разведки Корпуса стражей исламской революции в Иране, сообщает CNBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Грузия стала вторым после Италии поставщиком тихих вин в Россию, опередив Испанию по итогам первого квартала 2023-го — она ввезла в страну 13,1 млн л, на 49% больше, чем в 2022-м. Импорт из Испании за квартал вырос на 11%, до 12,2 млн л, из Италии — на 15%, до 13,4 млн л.