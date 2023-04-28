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Финансы
Евгения Евсеева

День 429: некоторые компании в России начали получать от Microsoft предложения о продлении лицензий Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 апреля: доллар — 81,56 рубля, евро — 90,2 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:01 мск: доллар — 81,38 рубля, евро — 89,73 рубля.

Курсы на Forex на 08:17 мск: доллар — 81,35 рубля, евро — 89,69 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,16 рубля.

Кто и как адаптируется

Под эгидой Минцифры создается новый центр компетенций (ЦКР) по замещению зарубежных аналогов беспилотников, узнал Forbes. В числе главных задач ЦКР заявлено в том числе создание цифровой платформы участников рынка, а также целого ряда информационных систем и аппаратных решений — например, симулятора для обучения ручному управлению дронов.

«Аэрофлот» начал переходить с немецкой системы учёта хозяйственной деятельности (ERP-системы) SAP на российский аналог на базе решений 1С, выяснили «Ведомости».

Некоторые российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции с начала 2023 года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества, говорит источник «Коммерсанта». По его данным, их получили около 1000 компаний.

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«Ассоциация интернет-видео» (АИВ, объединяет видеосервисы «иви», Okko, «Амедиатека», Start и другие) разрабатывает законопроект, который должен распространить нормы регулирования аудиовизуальных сервисов на все ресурсы с видеоконтентом, включая пиратские.

«Мегафон» добавил в «Мегафон Облако» инструмент для переноса ИТ-инфраструктуры от одного облачного провайдера или сервера к другому провайдеру, рассказали vc.ru в компании. Перенос виртуальных серверов возможен между иностранными и отечественными системами в любых сочетаниях. Технологии, на базе которых построено решение, поддерживают Windows и Linux.

Какие есть проблемы и трудности

Власти предлагают увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такую рекомендацию комитет Совета Федерации по финансовой политике дал Минфину по итогам совещания на тему ОСАГО в начале месяца, узнали «Ведомости». До этого страховщики признавали, что для ремонта в условиях санкций 30 дней не хватает.

Российские власти разрешили немецкой Continental продать завод шин в Калуге структуре S8 Capital, владеющая лотереей «Столото» и другим бизнесом. Стоимость сделки может составить 7-10 млрд рублей, что сопоставимо с €87 млн, в которые актив оценивала сама Continental. Но пока сделка не закрыта, поскольку, по данным «Ъ», Continental запросила одобрение у американского регулятора — Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Контекст

США вводят санкции против России и Ирана «за незаконное задержание и захват в заложники американских граждан». Ограничения предусматривают меры против ФСБ в России и разведки Корпуса стражей исламской революции в Иране, сообщает CNBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Грузия стала вторым после Италии поставщиком тихих вин в Россию, опередив Испанию по итогам первого квартала 2023-го — она ввезла в страну 13,1 млн л, на 49% больше, чем в 2022-м. Импорт из Испании за квартал вырос на 11%, до 12,2 млн л, из Италии — на 15%, до 13,4 млн л.

Новости предыдущего дня, 27 апреля — здесь.

#новость

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44 комментария
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 Слегка Придурковатый

"...письма или устные предложения Microsoft"

Подтверждаю. Вчера Билл Гейтс звонил и слёзно умолял купить лицензию на Виндовс. Но я не поддался на провокации и продолжаю пользоваться Болгенос.

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Алекс Ди.

А мне больше- сборка ZVER на win 7 нравится :)
Хотя на win XP, ещё больше нравилась :)

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M-S-R (verified)

Zver - это пиратство. А БолгенОС - это отечественная разработка с киллер фичей - нескучные обои

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Слегка Придурковатый
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Алекс Ди.

BolgenOS- я выбираю тебя... Хотя подождите, pokeboll бракованный оказался...

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M-S-R (verified)

А ведь разраб опередил свое время. Сколько сейчас клонов поделок в виде астра линуксов, ред осей что там еще и др оте ественного софта

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M-S-R (verified)

А ведь система живет и развивается. Ушёл ставить

http://www.bolgenos.su/

BolgenOS Официальный сайт - Скачать Bolgenos…
BolgenOS Официальный сайт - Скачать Bolgenos - Принципиально новая ОС Bolgenos.
www.bolgenos.su
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Иван Иванов

учитесь уже говорить по-русски

разработка с киллер фичей

..разработка с особенностью убийцы..

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M-S-R (verified)

Языки явно не ваше. Понятно почему беситесь

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Alex Shevchenko

А это аргумент! Звонит такой Билл Гейтс, и говорит, покупай лицуху пажалуста! Скачуху сделаю!) А ты такой: А не, спс! У меня бесплатная винда, Zver называется😁

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Алекс Ди.

А тем более, что у меня ХP, которое давно не обслуживают и оно считается опенсорсом, даже Билл Гейц, ничего по XP предъявить не может...

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t t

Гейтс уже давно ничего предъявить не может, его же поперли из компании за харасмент)

И еще повезет, если его не заканцелят

Отмечается, что несколько высокопоставленных сотрудников компании еще в 2019 году наняли юристов для расследования информации о сексуальных отношениях между Гейтсом и его подчиненной.
В ходе расследования некоторые члены совета директоров решили, что Гейтсу необходимо покинуть свой пост. Было решено перевести его на должность директора по разработке программного обеспечения, которую он основал и руководил десятилетиями, отмечает издание. Отмечается, что Гейтс подал в отставку до того, как правление завершило расследование и приняло официальное решение по этому вопросу.
В свою очередь, газета New York Times пишет о попытках Гейтса соблазнить нескольких своих сотрудниц. По данным издания, Гейтс приставал к коллегам собственного благотворительного фонда: кому-то отправлял предложение сходить на свидание по почте, а к некоторым подходил во время мероприятий.
Однако отмечается, что ни одна из попыток соблазнения Гейтсу не удалась. Так, в случае с письмами получатели игнорировали их, а на предложения поужинать отвечали смехом. В издании отмечают, что Гейтс вел себя «относительно пристойно» и не оказывал давления на симпатичных ему женщин. Однако атмосферу работы в фонде Гейтса сотрудники называют «некомфортной».
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Leonid Bushuev

Можно сколько угодно ёрничать, но как я и говорил ранее, во первых продление лицензий и так работает (нельзя было докупать новые лицензии, но продлевать можно было), а во вторых согласно лицензионному соглашению которое до сих пор действует, ты ИМЕЕШЬ ПРАВО использовать и покупать новые лицензии, имея аффилированное юрлицо в Казахстане или в ОАЭ.

Так что ничего нового не случилось.

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M-S-R (verified)

Как хорошо, что в свое время у нас появился Денис Попов. Сейчас бы на коленях стояли без героя

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Олег Волков

молодец, крепись!!!

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Alex Shevchenko

Майкрософт в России

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Nikita Lapin

А он слева или справа?

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Alex Shevchenko

Интересный вопрос 😂

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Ale K

Война войной, а 20$ есть 20$

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Роман

Они коммерческая структура всё же. И сами не рады, что их обязывают соблюдать санкции. Сейчас по-тихому предлагают, пока по рукам не получат.

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Ребят вы издеваетесь?

А смысл кормить пиратов

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Dima Alexeev

Деньги сами себя не заработают

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Nikita Lapin

Да и лишними тоже не бывают

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Mike Amir

обновленные лицензии с усиленной системой слежения

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noname

«Аэрофлот» начал переходить с немецкой системы учёта хозяйственной деятельности (ERP-системы) SAP на российский аналог на базе решений 1С, выяснили «Ведомости». - SAP феерично дерьмо, надеюсь 1C лучше

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Кузьмич

Одно немецкое говно, другое русское

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noname

За немецкое говно надо евро платить что ещё обиднее, за отечественную разработку можно и рублями накидать

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Кузьмич

Немецкое ещё и очень дорогое, зато иностранное, а у нас очень любят иностранное)

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stark

Ээм сап лучшее решение на рынке, с интеграцией всего и вся.
Больше интересно что будут делать абап разработчики, переучиваться одного нишевого языка на другой 1с? Вот у кого попадос

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Булка хлеба

СВОрачиваемся?

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stark
«Ассоциация интернет-видео» (АИВ, объединяет видеосервисы «иви», Okko, «Амедиатека», Start и другие)

Как это мило, картельный сговор проталкивает законы. Фас впринципе можно расформировать

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Станислав

Теперь покупая те шины Continental будет бонусом лото. Лопнет, не лопнет.

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Слегка Придурковатый

В Continental не стали комментировать эту информацию, лишь сказав, что компания рассматривает различные стратегии по отношению к своим российским активам, в том числе и контролируемый выход с рынка. В S8 Capital отказались от комментариев, но предложили купить билетик.

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Domorost

А яндекс отжал рынок туризма. Оказывается у нас еще можно пользоваться директом как инструментом закрепления своих сервисов. Да и предустановленные приложения, которые помогло продвинуть государство, рекламируют частную инициативу - яндекс путешествия.. Так себе день.. ИТ отрасль туризма уже похоронена, было бы неплохо оставить хоть другие направления..
https://vc.ru/claim/679166-ochen-strannye-dela-s-yandeks-puteshestviyami-i-prichem-tut-fas-i-mincifry

Очень странные дела с Яндекс Путешествиями и…
Давайте сразу к делу, есть тут крутые маркетологи? Хотите стать еще круче и показать рынку кто тут…
vc.ru
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Алекс Ди.
США вводят санкции против России и Ирана «за незаконное задержание и захват в заложники американских граждан». Ограничения предусматривают меры против ФСБ в России и разведки Корпуса стражей исламской революции в Иране, сообщает CNBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

У США, есть пунктик, по поводу МУС и своих граждан, но он врядли применим к государствам...

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Антон Монин

Майкрософт спалились 😀😀😀

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Беженцы с TJ

думаю они ничего не нарушают.

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Илья Добряков

надо же не только против нас санкции

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Сергей Леопольдович

"учёта хозяйственной деятельности (ERP-системы)"
ERP-система — это набор интегрированных приложений или модулей для управления основными бизнес-процессами компании, включая финансы и бухгалтерский учет, цепочку поставок, управление персоналом, закупки, продажи, управление запасами и многое другое. Хозяйственной деятельности народного хозяйства ..

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Дмитрий Зима

До этого страховщики признавали, что для ремонта в условиях санкций 30 дней не хватает

им и до санкций 30 дней зачастую не хватало. Так может вообще отменить ремонты в условиях санкций. Записывайте предложение: ОСАГО нужна для того, что бы в случае ДТП дополнительно не был выписан штраф за отсутствие ОСАГО

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Вадим Д.

Центр компетенций и замещение беспилотников, странно как-то, где компетенции-то?

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Вадим Д.
Власти предлагают увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней

Ну да, пока к казахам за деталями, пока все рынки обойдёшь, пока обратно...

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Вадим Д.

Аэрофлот, конечно, будет крепко удивлён, 1С умеет шокировать (-:

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Александр Привалов

главное, чтобы через год не получилось "власти предлагают увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО с 300 до 365 дней"

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