ЦБ пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% Статьи редакции
На ближайших заседаниях регулятор может рассмотреть «целесообразность» её повышения.
- Инфляционные ожидания населения снизились, однако остаются на повышенном уровне, как в феврале и марте 2023-го, сообщил ЦБ.
- Годовая инфляция снизилась, составив 3,5% в марте (после 11% в феврале) и 2,5% по оценке на 24 апреля. По прогнозу регулятора, к концу 2023-го она составит 4,5-6,5%, вернётся к целевым 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
- «Значительные проинфляционные риски» связаны с влиянием геополитической обстановки на условия внешней торговли и нехваткой рабочей силы в некоторых отраслях.
- На ближайших заседаниях ЦБ в «условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления» будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки — чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% в 2024 году и далее.
- Следующее заседание по ставке проведут 9 июня 2023 года.
- В феврале 2022 года ЦБ повысил ключевую ставку больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания».
- В апреле он начал постепенно её снижать, а с сентября сохраняет на уровне 7,5%. Опрошенные «РИА Новости» и РБК аналитики ожидали, что ставку оставят прежней и в этот раз. При этом они предполагали, что ЦБ даст сигнал о возможном повышении в будущем.
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
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Ну да. Если ставку понизят- это грозит экономическим ростом. ЦБ это не выгодно, МВФ не одобрит.
Все немного сложнее
Подъехали НОДовцы которые все еще думают что ЦБ действует в интересах МВФ а не Кремля.
Притом в свое время ныли, что надо поменять конституцию, что она чуть ли не под диктовку США написана. Вот поменяли и как дела.
а чего у них дела хорошо, с натой воюем, можем повторить, как они хотели
что повторяют только не очень понятно, видимо тех 26 млн погибших русских
Вас случаем не Реджеп зовут?
В России теперь возможен только отрицательный экономический рост
Когда бакинские можно будет снимать со счёта?
Живёшь в России - снимай рубли. Будь патриотом, блеять!
А лучше не снимай вообще
сразу после краха США
госдолг видели?
видели ночь, гуляли всю ночь до утра
Теперь уже никогда
Поправьте в последнем предложении вклады и депозиты, на кредиты и депозиты))
Где-то за океаном всплакнул Пауэлл
А что ему плакать, он же за океаном..
Ставка — это, конечно, хорошо. Но там ведь инфляция снижается!!! Это где ж видано?!
Инфляция? Не, не слышали.
Нормальная кредитно-денежная политика, снижающая инфляцию. Когда начнется спад в экономике, тогда подумают о снижении учётной ставки. Высокий курс учётной ставки это вообще общемировая тенденция. На данный момент выгодно вкладываться в облигации.
И где ваш крепкий рубль? Скоро $ по 100₽! Ждём!