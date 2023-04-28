Euroclear получил €971 млн выручки за квартал, из них €734 млн — от инвестирования заблокированных российских активов Статьи редакции
Общая чистая прибыль — €796 млн, от российских активов — €540 млн.
- Выручка европейского депозитария Euroclear за первый квартал 2023 года составила €971 млн (рост на 871%), чистая прибыль €796 млн (+95%). На результаты «существенно повлияли санкции против России», отмечает компания.
- Euroclear отдельно учитывает выручку и прибыль от заблокированных российских активов: они составили €734 млн и €540 млн соответственно. Без учёта этого «санкционного влияния» выручка — €237 млн, чистая прибыль — €256 млн.
- В октябре 2022-го депозитарий уже отчитывался, что на фоне блокировки российских активов выручка Euroclear за третий квартал выросла в два раза год к году.
- Тогда в компании отмечали, что из-за санкций ЕС против Национального расчётного депозитария (НРД), дивиденды и другие доходы от российских активов нельзя перевести инвесторам. Поэтому Euroclear в соотвествии с бизнес-стратегией инвестирует их — но в отчётности отделяет от других финансовых показателей.
- В марте 2022 года два международных депозитария Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, а 3 июня ЕС ввёл санкции против него. Общий объём заблокированных активов оценивался в 6 трлн рублей.
- В декабре НРД получил разрешение на разблокировку активов в Clearstream и Euroclear, но ЦБ предупредил, что их наличие не гарантирует разблокировку активов инвесторов. В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров. Среди них — «Тинькофф Инвестиции», «БКС», «Альфа-Инвестиции», «Финам» и другие.
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Пидорасы, сэр
те кто им эти деньги россиян прост так подарил? ну да
- Вой на болотах не прекращался ни на минуту.
- А кто это воет?
- ...сэр
Так выглядит идеальный демократичный мир у соевых либералов, построенный на верховенстве закона, где не важно, какой ты расы, пола, национальности - ведь все люди одинаковые и равны.
Пьешь смузи, работу работаешь, покупаешь акции западных кампаний, а потом тебе запрещают ими распоряжаться, без решения суда.
Стоп-стоп-стоп. Кто нарушил вторую статью устава ООН? Кто приобретатель территорий? Европа что-ли?
Всё во славу демократии🤣
ну вцелом да, вроде большинство в странах запада где хранились активы рф в западных валютах за санкции, чем не демократия.
да, согласен, это в миллион раз хуже развязанной войны
Писал ли ты тоже самое, когда тебе 11 лет подряд замораживали накопительную часть пенсии? Или это другое?
Когда считаешь прибыль от украденных чужих денег, главное не забывать, что все это ради санкций против путинского режима!
А так не выйдет?
Бляяяаааа, это база! )))
Приду когда комментарии настоятся!
желательно еще и фильтровать их)
Всё самое интересное удаляют быстро(
Можно же легко удвоить заблокированные активы. Всё на черное!
А это ваще законно такие манипуляции с заблокированными активами проводить?
Думаю стоит забыть это слово.
не противоречит законам маркетинга
Учитесь делать бизнес, щенки!
В таких условиях достаточно инициативной группы в пару тысяч (из 5 миллионов заблокированных) чтобы, как минимум засрать им все каналы связи звонками/письма с требованием вернуть спизженные средства неподсанкционных лиц, как максимум собраться на тамошних антисоциальных элементов с просьбой на регулярной основе закидывать что нибудь в их окна
интересно что к тем кто довел до санкций у тебя претензий нет, зато засрать окна в европе ты готов.
Нетрадиционные депозитарии!
Класс, на моих денежках кто-то заработал, я очень рад👍