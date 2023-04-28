Финансы
Евгения Евсеева

Euroclear получил €971 млн выручки за квартал, из них €734 млн — от инвестирования заблокированных российских активов Статьи редакции

Общая чистая прибыль — €796 млн, от российских активов — €540 млн.

  • Выручка европейского депозитария Euroclear за первый квартал 2023 года составила €971 млн (рост на 871%), чистая прибыль €796 млн (+95%). На результаты «существенно повлияли санкции против России», отмечает компания.
  • Euroclear отдельно учитывает выручку и прибыль от заблокированных российских активов: они составили €734 млн и €540 млн соответственно. Без учёта этого «санкционного влияния» выручка — €237 млн, чистая прибыль — €256 млн.
  • В октябре 2022-го депозитарий уже отчитывался, что на фоне блокировки российских активов выручка Euroclear за третий квартал выросла в два раза год к году.
  • Тогда в компании отмечали, что из-за санкций ЕС против Национального расчётного депозитария (НРД), дивиденды и другие доходы от российских активов нельзя перевести инвесторам. Поэтому Euroclear в соотвествии с бизнес-стратегией инвестирует их — но в отчётности отделяет от других финансовых показателей.
  • В марте 2022 года два международных депозитария Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, а 3 июня ЕС ввёл санкции против него. Общий объём заблокированных активов оценивался в 6 трлн рублей.
  • В декабре НРД получил разрешение на разблокировку активов в Clearstream и Euroclear, но ЦБ предупредил, что их наличие не гарантирует разблокировку активов инвесторов. В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров. Среди них — «Тинькофф Инвестиции», «БКС», «Альфа-Инвестиции», «Финам» и другие.

#новость #euroclear

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66 комментариев
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 Denis Popov

Пидорасы, сэр

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Беженцы с TJ

те кто им эти деньги россиян прост так подарил? ну да

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2 комментария
Элвис Пресли,поэт-песенник

- Вой на болотах не прекращался ни на минуту.
- А кто это воет?
- ...сэр

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Nikolay Vavilov

Так выглядит идеальный демократичный мир у соевых либералов, построенный на верховенстве закона, где не важно, какой ты расы, пола, национальности - ведь все люди одинаковые и равны.
Пьешь смузи, работу работаешь, покупаешь акции западных кампаний, а потом тебе запрещают ими распоряжаться, без решения суда.

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Аккаунт разморожен
построенный на верховенстве закона

Стоп-стоп-стоп. Кто нарушил вторую статью устава ООН? Кто приобретатель территорий? Европа что-ли?

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3 комментария
Виктор Исаков

Всё во славу демократии🤣

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32 комментария
Беженцы с TJ

ну вцелом да, вроде большинство в странах запада где хранились активы рф в западных валютах за санкции, чем не демократия.

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4 комментария
Uwxan

да, согласен, это в миллион раз хуже развязанной войны

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Eddie II

Писал ли ты тоже самое, когда тебе 11 лет подряд замораживали накопительную часть пенсии? Или это другое?

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Верните Крым неандертальцам!

Когда считаешь прибыль от украденных чужих денег, главное не забывать, что все это ради санкций против путинского режима!

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Хозяин

А так не выйдет?

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Верните Крым неандертальцам!

Бляяяаааа, это база! )))

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Dee

Приду когда комментарии настоятся!

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Ilyaa

желательно еще и фильтровать их)

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Андрей Иванов

Всё самое интересное удаляют быстро(

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Хозяин

Можно же легко удвоить заблокированные активы. Всё на черное!

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Слегка Придурковатый

А это ваще законно такие манипуляции с заблокированными активами проводить?

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Бублик static void
законно

Думаю стоит забыть это слово.

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Хозяин

не противоречит законам маркетинга

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Верните Крым неандертальцам!

Учитесь делать бизнес, щенки!

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Михаил

В таких условиях достаточно инициативной группы в пару тысяч (из 5 миллионов заблокированных) чтобы, как минимум засрать им все каналы связи звонками/письма с требованием вернуть спизженные средства неподсанкционных лиц, как максимум собраться на тамошних антисоциальных элементов с просьбой на регулярной основе закидывать что нибудь в их окна

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Беженцы с TJ

интересно что к тем кто довел до санкций у тебя претензий нет, зато засрать окна в европе ты готов.

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1 комментарий
Михаил Зеленин

Нетрадиционные депозитарии!

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Михаил Иванович

Класс, на моих денежках кто-то заработал, я очень рад👍

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