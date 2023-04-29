OpenAI привлекла $300 млн при оценке не меньше $27 млрд — TechCrunch Статьи редакции
В марте количество посещений сайта разработчика ChatGPT превысило 1,6 млрд.
- Венчурные компании Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global и Founders Fund купили долю в OpenAI, пишет TechCrunch со ссылкой на документы о сделке и близкого к ней источника. Общая сумма инвестиций составила более $300 млн при оценке в $27–29 млрд.
- Внешним инвесторам принадлежит более 30% OpenAI, знает источник издания. По данным PitchBook, для Питера Тиля, Sequoia, A16Z и Tiger Global это повторные инвестиции в компанию, Founders Fund, K2 Global, Thrive поддержали её впервые. OpenAI отказалась комментировать сделку.
- По данным SimilarWeb, в марте 2023 года общее количество визитов на сайт OpenAI превысило 1,6 млрд.
- В январе 2023 года источники Bloomberg и Semafor сообщили, что Microsoft планирует вложить в OpenAI $10 млрд в течение нескольких лет. Через несколько дней компания подтвердила «многомиллиардные» инвестиции.
- В марте ИИ-стартап Anthropic, основанный выходцами из OpenAI, привлёк $300 млн при оценке в $4,1 млрд, а за месяц до этого $300 млн в него вложила Google.
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Очень круто! При любом раскладе затормозить развитие технологий не получится, так что лучше возглавить и контролировать.
Подешевел? Был же $40b
Стартап можно считать успешным?