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Финансы
Маша Цепелева

День 430: на заводе «Москвич» решили производить велосипеды, рейсов в Турцию будет в полтора раза больше Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Интерфакса»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29-30 апреля: доллар — 80,5 рубля, евро — 88,37 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 28 апреля: доллар — 80,25 рубля, евро — 88,67 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 79,25 рубля, евро — 87,32 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82,15 рубля.

Кто и как адаптируется

Личная инвестиционная компания Rix Capital основателей Playrix братьев Дмитрия и Игоря Бухманов переехала в Лондон, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, компания управляет примерно $4 млрд и входит в число крупнейших в мире семейных офисов.

Компании Турции этим летом дополнительно будут выполнять 49 рейсов в неделю, общее количество рейсов вырастет до 629. Российские перевозчики планируют выполнить в неделю более 720 рейсов по 62 маршрутам, это в 1,5 раза больше год к году.

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По итогам первого квартала 2023 года на «Авито» продали на 18% больше смартфонов год к году. Самым продаваемым брендом стал Apple: его доля составила 59% от всех продаж. Средняя стоимость нового iPhone на «Авито» за год составила 48 тысяч рублей, б/у iPhone — 21 тысячу рублей. При этом в обычных ритейлерских сетях отмечают снижение продаж iPhone, указывает «Ъ».

На заводе «Москвич» кроме электромобилей планируют производить велосипеды, сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов. «Мы работаем над тем, чтобы сделать и свой собственный российский, отечественный качественный велосипед. Уверен, что коллеги с этим справятся, и через пару лет мы увидим на дорогах города качественные российские велосипеды», — сказал Ликсутов.

Контекст

Интерес россиян к языкам стран релокации значительно снизился в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на исследование маркетплейса услуг «Профи». «Больше всего по всей России сократился интерес к изучению иврита (сокращение на 64%), грузинского (-46%) и сербского языков (-11%). Исключением стали армянский и турецкий языки, спрос на услуги репетиторов по этим языкам вырос на 8 и 7% соответственно», — сообщили в «Профи».

Новости предыдущего дня, 28 апреля — здесь.

#новость

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58 комментариев
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 Винсент Вега

Китайцы походу предложили поставлять велики )

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Император Нолимоций

Поняли, что машины их тут собирают не очень. Решили: ладно, что-нибудь попроще им дадим. Оптимисты.

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S.Capusta

Я подозреваю, что речь видимо идет об электровелосипедах.
Так что скорее всего да, вы правы..

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Саша G

Но, надо немного подождать ...и через пару лет мы увидим...

Я тоже умею инфопукать - через пару лет, я стану долларовым миллиардером...

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1 комментарий
noname

А что про банкротство 4го банка за месяц в СэШэА не написали? Первый четвёртый пошёл? Банкопад и банкоран, минус 100 миллиардов долларов вкладов за месяц

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Хозяин

Пойдём на сайт Washington Post жаловаться что ничего не пишут про завод Москвич.

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13 комментариев
Игорь Брага

В США больше 4000 банков. Да, банкроство аж целых 4 банков из 4000 - свидетельство краха банковской системы США и окончания доминирования доллара.

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5 комментариев
Kruason

А ты какой то особенный экстаз получаешь когда название страны коверкаешь?

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Вадим Д.

Степень «отечестаенности» велосипедов Москвич, судя по всему, будет точно такой же, как у машин.

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noname

Конгресс США поддержал инициативу и внес поправку об изъятии активов российского бизнеса - 23.12.2022, прошло 4 месяца, 23.04.2023 -4й банк в США обанкротился…

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Винсент Вега

Да похер на США, я лично тут живу и налоги оплачиваю!

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1 комментарий
Алекс Ди.

А сколько в РФ банков обанкротилось за это время?

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3 комментария
noname

«Мы работаем над тем, чтобы … Уверен, что коллеги с этим справятся...» - предлагаю начать с телег и саней. Возводить вековые традиции так сказать. Плюс лошадям розетки не нужны, на электричестве сэкономим

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Фоксик

Лошади стоят, как хороший автомобиль.

🏇Дочери и бывшей жене Романа Абрамовича принадлежат 39 лошадей и они продолжают находиться в Великобритании несмотря на санкции против олигарха. Согласно базе данных Международной федерации конного спорта (FEI), Софье и её матери Ирине принадлежат 14 лошадей. Одна из них, Валькири Де Занге, стоит порядка 1,4 млн евро. Кроме того, согласно базе данных Англо-европейской племенной книги, на Софью зарегистрированы еще 25 лошадей для разведения и продажи.

🏇Борису Ротенбергу с супругой Кариной принадлежат минимум 24 лошади и они также до сих пор находятся в Европе. Три из двадцати четырёх лошадей Ротенбергов стоят около 900 тыс евро каждая

🏇Анне Брусиловой — внебрачной дочери Владимира Евтушенкова — принадлежат 15 лошадей. Девушка владеет собственным премиальным конным клубом в Московской области Emerald Stables. «У Брусиловой далеко не все лошади спортивные, каких-то она спасала с бойни. Своей лучшей лошадью она считает кобылу Чини Мини», — рассказала «Вёрстке» подруга Брусиловой. По словам собеседника, знакомого с историей Чини Мини, «разумная цена за эту кобылу — 80 тыс евро».

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1 комментарий
Kruason
«Мы работаем над тем, чтобы сделать и свой собственный российский, отечественный качественный велосипед. Уверен, что коллеги с этим справятся, и через пару лет мы увидим на дорогах города качественные российские велосипеды»

Собственный (/российский/отечественный) - 4 раза
Качественный - 2 раза.
Есть подозрение, что в публичных интервью у чиновников теперь стоит задача пропитать буквально каждое предложение патриотизмом

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Юрий Брильков

Не только там, но еще и в науке, в журналах ВАКовских настойчиво просят давать более позитивный подход на текущие изменения в экономике

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Аккаунт разморожен

Если не будет установлено наличие патриотизма в речи, то грозит статья за госизмену - пожизненное. А скоро и смертная казнь. Так что это они от безисходности.

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noname

Цена виласипеда - с вилами по бокам от нападения неадекватов - будет 1.999.999 рублей в кредит под 36% годовых под залог автомобиля Москвич за 3.999.999 рублей под 24% годовых в ипотеку под залог квартиры за 19.999.999 рублей в новостройке на территории завода Москвич под 12% годовых. Бизнес план, не благодарите.

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Перламутрово-Мышиный

Это вы еще скидочную цену указали для IT-специалистов.

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1 комментарий
noname

Интерес россиян к языкам стран релокации значительно снизился в 2023 году - дык уехали все заинтересованные

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Телипко

Теперь изучают языки только с целью расширения кругозора)))

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Аккаунт разморожен

Значительно снизился - отличная статистика, всегда любил посмотреть на относительные цифры.

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Дмитрий Иванов

Два колеса,
Одно тебе другое мне
Велосипед
Давай висеть у нас все есть

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Фоксик

Уверен, что коллеги с этим справятся, и через пару лет мы увидим на дорогах города качественные российские велосипеды», — сказал Ликсутов.

Мы строим: недорого, быстро, качественно.
Выберите 2 пункта из 3.

Конкретики опять никакой.
Какие велосипеды? В какой ценовой категории?

И чем Лискунова тот же Stels не устраивает?

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Griby Lenina
Уверен, что коллеги с этим справятся, и через пару лет мы увидим на дорогах города качественные российские велосипеды

Ну наконец-то планку пониже опустили.

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Dmitri Vinitski

Вообще-то, в России делают качественные велосипеды и немало. Но, гражданин Эстонии не про это, а про госбюджет.

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2 комментария
Алекс Ди.
Мы работаем над тем, чтобы сделать и свой собственный российский, отечественный качественный велосипед. Уверен, что коллеги с этим справятся, и через пару лет мы увидим на дорогах города качественные российские велосипеды

Охренеть, а разве в совке не делали хорошие велосипеды? ах да, только галоши для Африки...

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Black7

Велосипедыч, твой выход

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Аккаунт разморожен

Ударим велосипедом по российскому бездорожью!

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Timur Nasiybullin

Кто редактор этих новостей? Переводить Year to date как год к году это ДНО 😂. По-русски будет намного проще и понятнее писать такие вещи.

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Сергей Леопольдович

Ну что ж.
Пришло время изобретать велосипед.

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