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Фото «Интерфакса»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29-30 апреля: доллар — 80,5 рубля, евро — 88,37 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 28 апреля: доллар — 80,25 рубля, евро — 88,67 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 79,25 рубля, евро — 87,32 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82,15 рубля.

Кто и как адаптируется

Личная инвестиционная компания Rix Capital основателей Playrix братьев Дмитрия и Игоря Бухманов переехала в Лондон, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, компания управляет примерно $4 млрд и входит в число крупнейших в мире семейных офисов.

Компании Турции этим летом дополнительно будут выполнять 49 рейсов в неделю, общее количество рейсов вырастет до 629. Российские перевозчики планируют выполнить в неделю более 720 рейсов по 62 маршрутам, это в 1,5 раза больше год к году.

По итогам первого квартала 2023 года на «Авито» продали на 18% больше смартфонов год к году. Самым продаваемым брендом стал Apple: его доля составила 59% от всех продаж. Средняя стоимость нового iPhone на «Авито» за год составила 48 тысяч рублей, б/у iPhone — 21 тысячу рублей. При этом в обычных ритейлерских сетях отмечают снижение продаж iPhone, указывает «Ъ».

На заводе «Москвич» кроме электромобилей планируют производить велосипеды, сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов. «Мы работаем над тем, чтобы сделать и свой собственный российский, отечественный качественный велосипед. Уверен, что коллеги с этим справятся, и через пару лет мы увидим на дорогах города качественные российские велосипеды», — сказал Ликсутов.

Контекст

Интерес россиян к языкам стран релокации значительно снизился в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на исследование маркетплейса услуг «Профи». «Больше всего по всей России сократился интерес к изучению иврита (сокращение на 64%), грузинского (-46%) и сербского языков (-11%). Исключением стали армянский и турецкий языки, спрос на услуги репетиторов по этим языкам вырос на 8 и 7% соответственно», — сообщили в «Профи».