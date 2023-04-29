День 430: на заводе «Москвич» решили производить велосипеды, рейсов в Турцию будет в полтора раза больше Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 29-30 апреля: доллар — 80,5 рубля, евро — 88,37 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82,15 рубля.
Кто и как адаптируется
Личная инвестиционная компания Rix Capital основателей Playrix братьев Дмитрия и Игоря Бухманов переехала в Лондон, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, компания управляет примерно $4 млрд и входит в число крупнейших в мире семейных офисов.
Компании Турции этим летом дополнительно будут выполнять 49 рейсов в неделю, общее количество рейсов вырастет до 629. Российские перевозчики планируют выполнить в неделю более 720 рейсов по 62 маршрутам, это в 1,5 раза больше год к году.
По итогам первого квартала 2023 года на «Авито» продали на 18% больше смартфонов год к году. Самым продаваемым брендом стал Apple: его доля составила 59% от всех продаж. Средняя стоимость нового iPhone на «Авито» за год составила 48 тысяч рублей, б/у iPhone — 21 тысячу рублей. При этом в обычных ритейлерских сетях отмечают снижение продаж iPhone, указывает «Ъ».
На заводе «Москвич» кроме электромобилей планируют производить велосипеды, сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов. «Мы работаем над тем, чтобы сделать и свой собственный российский, отечественный качественный велосипед. Уверен, что коллеги с этим справятся, и через пару лет мы увидим на дорогах города качественные российские велосипеды», — сказал Ликсутов.
Контекст
Интерес россиян к языкам стран релокации значительно снизился в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на исследование маркетплейса услуг «Профи». «Больше всего по всей России сократился интерес к изучению иврита (сокращение на 64%), грузинского (-46%) и сербского языков (-11%). Исключением стали армянский и турецкий языки, спрос на услуги репетиторов по этим языкам вырос на 8 и 7% соответственно», — сообщили в «Профи».
Новости предыдущего дня, 28 апреля — здесь.
Китайцы походу предложили поставлять велики )
Поняли, что машины их тут собирают не очень. Решили: ладно, что-нибудь попроще им дадим. Оптимисты.
Я подозреваю, что речь видимо идет об электровелосипедах.
Так что скорее всего да, вы правы..
Но, надо немного подождать ...и через пару лет мы увидим...
Я тоже умею инфопукать - через пару лет, я стану долларовым миллиардером...
А что про банкротство 4го банка за месяц в СэШэА не написали? Первый четвёртый пошёл? Банкопад и банкоран, минус 100 миллиардов долларов вкладов за месяц
Пойдём на сайт Washington Post жаловаться что ничего не пишут про завод Москвич.
В США больше 4000 банков. Да, банкроство аж целых 4 банков из 4000 - свидетельство краха банковской системы США и окончания доминирования доллара.
А ты какой то особенный экстаз получаешь когда название страны коверкаешь?
Степень «отечестаенности» велосипедов Москвич, судя по всему, будет точно такой же, как у машин.
Конгресс США поддержал инициативу и внес поправку об изъятии активов российского бизнеса - 23.12.2022, прошло 4 месяца, 23.04.2023 -4й банк в США обанкротился…
Да похер на США, я лично тут живу и налоги оплачиваю!
А сколько в РФ банков обанкротилось за это время?
«Мы работаем над тем, чтобы … Уверен, что коллеги с этим справятся...» - предлагаю начать с телег и саней. Возводить вековые традиции так сказать. Плюс лошадям розетки не нужны, на электричестве сэкономим
Лошади стоят, как хороший автомобиль.
🏇Дочери и бывшей жене Романа Абрамовича принадлежат 39 лошадей и они продолжают находиться в Великобритании несмотря на санкции против олигарха. Согласно базе данных Международной федерации конного спорта (FEI), Софье и её матери Ирине принадлежат 14 лошадей. Одна из них, Валькири Де Занге, стоит порядка 1,4 млн евро. Кроме того, согласно базе данных Англо-европейской племенной книги, на Софью зарегистрированы еще 25 лошадей для разведения и продажи.
🏇Борису Ротенбергу с супругой Кариной принадлежат минимум 24 лошади и они также до сих пор находятся в Европе. Три из двадцати четырёх лошадей Ротенбергов стоят около 900 тыс евро каждая
🏇Анне Брусиловой — внебрачной дочери Владимира Евтушенкова — принадлежат 15 лошадей. Девушка владеет собственным премиальным конным клубом в Московской области Emerald Stables. «У Брусиловой далеко не все лошади спортивные, каких-то она спасала с бойни. Своей лучшей лошадью она считает кобылу Чини Мини», — рассказала «Вёрстке» подруга Брусиловой. По словам собеседника, знакомого с историей Чини Мини, «разумная цена за эту кобылу — 80 тыс евро».
Собственный (/российский/отечественный) - 4 раза
Качественный - 2 раза.
Есть подозрение, что в публичных интервью у чиновников теперь стоит задача пропитать буквально каждое предложение патриотизмом
Не только там, но еще и в науке, в журналах ВАКовских настойчиво просят давать более позитивный подход на текущие изменения в экономике
Если не будет установлено наличие патриотизма в речи, то грозит статья за госизмену - пожизненное. А скоро и смертная казнь. Так что это они от безисходности.
Цена виласипеда - с вилами по бокам от нападения неадекватов - будет 1.999.999 рублей в кредит под 36% годовых под залог автомобиля Москвич за 3.999.999 рублей под 24% годовых в ипотеку под залог квартиры за 19.999.999 рублей в новостройке на территории завода Москвич под 12% годовых. Бизнес план, не благодарите.
Это вы еще скидочную цену указали для IT-специалистов.
Интерес россиян к языкам стран релокации значительно снизился в 2023 году - дык уехали все заинтересованные
Теперь изучают языки только с целью расширения кругозора)))
Значительно снизился - отличная статистика, всегда любил посмотреть на относительные цифры.
Два колеса,
Одно тебе другое мне
Велосипед
Давай висеть у нас все есть
Уверен, что коллеги с этим справятся, и через пару лет мы увидим на дорогах города качественные российские велосипеды», — сказал Ликсутов.
Мы строим: недорого, быстро, качественно.
Выберите 2 пункта из 3.
Конкретики опять никакой.
Какие велосипеды? В какой ценовой категории?
И чем Лискунова тот же Stels не устраивает?
Ну наконец-то планку пониже опустили.
Вообще-то, в России делают качественные велосипеды и немало. Но, гражданин Эстонии не про это, а про госбюджет.
Охренеть, а разве в совке не делали хорошие велосипеды? ах да, только галоши для Африки...
Велосипедыч, твой выход
Ударим велосипедом по российскому бездорожью!
Кто редактор этих новостей? Переводить Year to date как год к году это ДНО 😂. По-русски будет намного проще и понятнее писать такие вещи.
Ну что ж.
Пришло время изобретать велосипед.