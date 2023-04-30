День 431: после ухода иностранных брендов продажи российских ритейлеров выросли на 10-15%, а цены увеличились на 30% Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфину подготовить предложения о субсидировании агрегаторов такси и каршеринга, использующих электромобили.
После ухода иностранных брендов одежды и обуви с российского рынка продажи российских компаний выросли на 10-15%, но цены выросли на 30%, сообщает Forbes со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG). По оценке FCG, в 2022 году продажи магазинов одежды группы компаний «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari выросли на 10-20%, продажи у дисконтных сетей выросли на 15-25%.
Какие есть проблемы и трудности
Ассоциация «Интернет-видео» (входят онлайн-кинотеатры ivi, Okko, «Амедиатека», Start и другие) предложила распространить ограничения на сервисы с пиратскими фильмами и сериалами — заставить запикивать нецензурную лексику, предупреждать о вреде алкоголя и табака, проверять возраст зрителей и вырезать сцены с ЛГБТ-отношениями.
Новости предыдущего дня, 29 апреля — здесь.
"После ухода иностранных брендов одежды и обуви с российского рынка продажи российских компаний выросли на 10-15%, но цены выросли на 30%"
Все идет по плану, все было продумано...
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О, воскресные мифы про то что на России все и держится. Расслабься, ты там порядка 5% от общего всего.
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Просто так не отказывается, это да.
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Вы вместо Вадима ? Обычно право первого комментария за ним
ХЗ. Не хотелось бы ни с кем войти в конфликт, но кто такой Вадим и каковы его права тут - я не знаю.
На счёт цен! Цены выросли зарплата тож на месте не стоит так что всё норм!
У нищуков записавшихся на "сво" зарплаты разве что выросли, но есть нюанс
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в рекламе сначала было от 194к, сейчас 204
Да, можно представить что с ними будет когда к власти придёт Дмитрий Иванов (kamikadzedead)
Для меня главной новостью сегодня было вот это
Электромосквичи будут субсидированы, прелесть какая.
Дано: ушло брендов — дохрена, "отечественные" продажи выросли на 10-15%, а цены на 30%. Победа, товарищи!
Пиратов хотят заставить запикивать, замазывать и предупреждать. В своём ли уме ассоциация "Интернет-видео"? Вопрос риторический.
Хорошего дня всем 🤘🏻
Вадим, главная новость, что вы теряете форму и не первые в комментах!
«Отпуск» у меня (-:
Отвлекаюсь на разработку новых вселенных, без твиттера и вот этого всякого.
Ладно, две недели можно
Столько даже мне не положено, одна всего, и та к концу подходит )-:
Ассоциация «Интернет-видео» подаёт прекрасный пример антирекламы своим сервисам
"распространить ограничения на сервисы с пиратскими фильмами и сериалами — заставить запикивать нецензурную лексику, предупреждать о вреде алкоголя и табака, ПРОВЕРЯТЬ ВОЗРАСТ зрителей"
Карл, как?? Через госулуги на onlinekino.besplatno входить?
О теперь пересказ фильмов будет...
"После ухода иностранных брендов одежды и обуви с российского рынка продажи российских компаний выросли на 10-15%, но цены выросли на 30%"
А в чём? В деньгах или штуках?