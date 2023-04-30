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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 апреля и 1 мая: доллар — 80,5 рубля, евро — 88,37 рубля.

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Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 28 апреля: доллар — 80,25 рубля, евро — 88,67 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 79,25 рубля, евро — 87,32 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,46 рубля.

Кто и как адаптируется

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфину подготовить предложения о субсидировании агрегаторов такси и каршеринга, использующих электромобили.

После ухода иностранных брендов одежды и обуви с российского рынка продажи российских компаний выросли на 10-15%, но цены выросли на 30%, сообщает Forbes со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG). По оценке FCG, в 2022 году продажи магазинов одежды группы компаний «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari выросли на 10-20%, продажи у дисконтных сетей выросли на 15-25%.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация «Интернет-видео» (входят онлайн-кинотеатры ivi, Okko, «Амедиатека», Start и другие) предложила распространить ограничения на сервисы с пиратскими фильмами и сериалами — заставить запикивать нецензурную лексику, предупреждать о вреде алкоголя и табака, проверять возраст зрителей и вырезать сцены с ЛГБТ-отношениями.