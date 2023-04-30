{"id":13940,"url":"\/distributions\/13940\/click?bit=1&hash=59c83e71f969295080e2261eb106cf14f6ec21638200e11bfa9593b2fd354ae8","title":"\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0444\u0438\u043d\u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c","buttonText":"\u041a\u0430\u043a?","imageUuid":"4a2cc906-9310-5eeb-8e06-bea0fcb4fa25","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

День 431: после ухода иностранных брендов продажи российских ритейлеров выросли на 10-15%, а цены увеличились на 30% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1173 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 апреля и 1 мая: доллар — 80,5 рубля, евро — 88,37 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 28 апреля: доллар — 80,25 рубля, евро — 88,67 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 79,25 рубля, евро — 87,32 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,46 рубля.

Кто и как адаптируется

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфину подготовить предложения о субсидировании агрегаторов такси и каршеринга, использующих электромобили.

Купить рекламу Отключить

После ухода иностранных брендов одежды и обуви с российского рынка продажи российских компаний выросли на 10-15%, но цены выросли на 30%, сообщает Forbes со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG). По оценке FCG, в 2022 году продажи магазинов одежды группы компаний «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari выросли на 10-20%, продажи у дисконтных сетей выросли на 15-25%.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация «Интернет-видео» (входят онлайн-кинотеатры ivi, Okko, «Амедиатека», Start и другие) предложила распространить ограничения на сервисы с пиратскими фильмами и сериалами — заставить запикивать нецензурную лексику, предупреждать о вреде алкоголя и табака, проверять возраст зрителей и вырезать сцены с ЛГБТ-отношениями.

Новости предыдущего дня, 29 апреля — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Яро

"После ухода иностранных брендов одежды и обуви с российского рынка продажи российских компаний выросли на 10-15%, но цены выросли на 30%"

Все идет по плану, все было продумано...

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Списанная версия ChatGPT

О, воскресные мифы про то что на России все и держится. Расслабься, ты там порядка 5% от общего всего.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Влад Шушкевич

Просто так не отказывается, это да.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Пьяный кролик

Вы вместо Вадима ? Обычно право первого комментария за ним

Ответить
Развернуть ветку
Яро

ХЗ. Не хотелось бы ни с кем войти в конфликт, но кто такой Вадим и каковы его права тут - я не знаю.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Силин

На счёт цен! Цены выросли зарплата тож на месте не стоит так что всё норм!

Ответить
Развернуть ветку
Беженцы с TJ

У нищуков записавшихся на "сво" зарплаты разве что выросли, но есть нюанс

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Ребят вы издеваетесь?

в рекламе сначала было от 194к, сейчас 204

Ответить
Развернуть ветку
Cтас Белов

Да, можно представить что с ними будет когда к власти придёт Дмитрий Иванов (kamikadzedead)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.
«Распространяемая информация о якобы начальной цене на Vesta нового поколения в 1,7 миллиона рублей является недостоверной. Цена автомобиля будет объявлена в начале мая и будет значительно ниже суммы, фигурирующей в слухах», — сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Для меня главной новостью сегодня было вот это

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Электромосквичи будут субсидированы, прелесть какая.
Дано: ушло брендов — дохрена, "отечественные" продажи выросли на 10-15%, а цены на 30%. Победа, товарищи!
Пиратов хотят заставить запикивать, замазывать и предупреждать. В своём ли уме ассоциация "Интернет-видео"? Вопрос риторический.

Хорошего дня всем 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

Вадим, главная новость, что вы теряете форму и не первые в комментах!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

«Отпуск» у меня (-:
Отвлекаюсь на разработку новых вселенных, без твиттера и вот этого всякого.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

Ладно, две недели можно

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Столько даже мне не положено, одна всего, и та к концу подходит )-:

Ответить
Развернуть ветку
Пьяный кролик

Ассоциация «Интернет-видео» подаёт прекрасный пример антирекламы своим сервисам

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

"распространить ограничения на сервисы с пиратскими фильмами и сериалами — заставить запикивать нецензурную лексику, предупреждать о вреде алкоголя и табака, ПРОВЕРЯТЬ ВОЗРАСТ зрителей"

Карл, как?? Через госулуги на onlinekino.besplatno входить?

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

О теперь пересказ фильмов будет...

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

"После ухода иностранных брендов одежды и обуви с российского рынка продажи российских компаний выросли на 10-15%, но цены выросли на 30%"
А в чём? В деньгах или штуках?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null