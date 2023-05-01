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Финансы
Евгения Евсеева

День 432: Hoff открыл дизайн-студию в Москве, Россия и Индия обсуждают приём карт «Мир» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

623 просмотров
Дизайн-студия Hoff 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 апреля — 2 мая: доллар — 80,5 рубля, евро — 88,37 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 28 апреля: доллар — 80,25 рубля, евро — 88,67 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 28 апреля: доллар — 79,9 рубля, евро — 88,59 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,57 рубля.

Кто и как адаптируется

Компания «Инвест Плюс», выкупившая завод IKEA в Великом Новгороде, с 28 апреля переименовала предприятие — с ООО «Икеа Индастри Новгород» на ООО «Экстраверт», обнаружили «РИА Новости».

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Мебельный ритейлер Hoff 1 мая открыл в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве первую собственную студию планирования кухонь и гардеробных систем, рассказали vc.ru в компании. Она будет работать с воскресенья по четверг с 10:00-22:00 и с пятницы по субботу с 10:00-23:00. Посетители с помощью консультантов смогут создать свой персонализированный дизайн-проект и подобрать мебель и другие товары под любой запрос и бюджет. Похожие дизайн-студии развивала IKEA.

Контекст

Индия обсуждает с Россией возможность использования на своей территории российских карт «Мир». Россия, в свою очередь, может разрешить расплачиваться картами индийской платёжной системы RuPay, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

Новости предыдущего дня, 30 апреля — здесь.

#новость

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18 комментариев
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 Kaif kaif

Индийская платежная система называется RuPay?

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Иван

РУпии?

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Полит Зак Лючённый
В Брянской области неизвестные подорвали железную дорогу — из-за этого поезд сошел с рельс На перегоне Рассуха-Унеча ж/д-состав с 60 вагонами, который перевозил нефтепродукты и пиломатериалы, сошел с рельс из-за подрыва полотна.

респект

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Nickname

Вот в Павлограде вчера респект случился, а это - дети в песочнице.

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Саша G

Шестеро детей-нацистов денафицированных вооружёнными силами РФ в Умани 28.04.2023

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Списанная версия ChatGPT

Ну-ну, не тащи это сюда. Мы за тебя, спокойно.

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Makar H

Дешевеет нефть; Горит Борзя; Умер Зайцев...
Не такие уж и скучные новости...

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Makar H

А ещё в Ульяновске открыли "Сезон Фонтанов".

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Mohhamed Iqbal

good news

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S1m0ne

тебя бы так, на месте

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Nickname

не распыляйся, это ципса дрочит в каментах :)

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Вадим Д.

Новгородская Икея — не простое украшенье...
Кроме переименований чем-то ещё будут заниматься?

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Вадим Д.

Хинди-руси пхай-пхай!
Индусам Мир, россиянам рупей (-:

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Makar H

Скука...ждём ещё новостей...

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Makar H

А пока отдыхаем! Принимаем...

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S1m0ne

А вы говорили - мануфэкчуринг и индастри - странные названия))

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Иван
с ООО «Икеа Индастри Новгород» на ООО «Экстраверт»

Сразу виден «серьезный» подход, к сожалению.

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Lisa Hamilton

вот от кого от кого,а от Hoff неожиданно

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