День 432: Hoff открыл дизайн-студию в Москве, Россия и Индия обсуждают приём карт «Мир» Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Компания «Инвест Плюс», выкупившая завод IKEA в Великом Новгороде, с 28 апреля переименовала предприятие — с ООО «Икеа Индастри Новгород» на ООО «Экстраверт», обнаружили «РИА Новости».
Мебельный ритейлер Hoff 1 мая открыл в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве первую собственную студию планирования кухонь и гардеробных систем, рассказали vc.ru в компании. Она будет работать с воскресенья по четверг с 10:00-22:00 и с пятницы по субботу с 10:00-23:00. Посетители с помощью консультантов смогут создать свой персонализированный дизайн-проект и подобрать мебель и другие товары под любой запрос и бюджет. Похожие дизайн-студии развивала IKEA.
Контекст
Индия обсуждает с Россией возможность использования на своей территории российских карт «Мир». Россия, в свою очередь, может разрешить расплачиваться картами индийской платёжной системы RuPay, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.
Новости предыдущего дня, 30 апреля — здесь.
Индийская платежная система называется RuPay?
РУпии?
респект
Вот в Павлограде вчера респект случился, а это - дети в песочнице.
Шестеро детей-нацистов денафицированных вооружёнными силами РФ в Умани 28.04.2023
Ну-ну, не тащи это сюда. Мы за тебя, спокойно.
Дешевеет нефть; Горит Борзя; Умер Зайцев...
Не такие уж и скучные новости...
А ещё в Ульяновске открыли "Сезон Фонтанов".
good news
тебя бы так, на месте
не распыляйся, это ципса дрочит в каментах :)
Новгородская Икея — не простое украшенье...
Кроме переименований чем-то ещё будут заниматься?
Хинди-руси пхай-пхай!
Индусам Мир, россиянам рупей (-:
Скука...ждём ещё новостей...
А пока отдыхаем! Принимаем...
А вы говорили - мануфэкчуринг и индастри - странные названия))
Сразу виден «серьезный» подход, к сожалению.
вот от кого от кого,а от Hoff неожиданно