Мебельный ритейлер Hoff 1 мая открыл в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве первую собственную студию планирования кухонь и гардеробных систем, рассказали vc.ru в компании. Она будет работать с воскресенья по четверг с 10:00-22:00 и с пятницы по субботу с 10:00-23:00. Посетители с помощью консультантов смогут создать свой персонализированный дизайн-проект и подобрать мебель и другие товары под любой запрос и бюджет. Похожие дизайн-студии развивала IKEA.