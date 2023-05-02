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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 апреля — 2 мая: доллар — 80,5 рубля, евро — 88,37 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:23 мск: доллар — 80,17 рубля, евро — 88,25 рубля.

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Курсы на Forex на 07:40: доллар — 80,96 рубля, евро — 88,83 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,35 рубля.

ЦБ улучшил прогноз по инфляции и темпам роста российской экономики в 2023 году. Регулятор ожидает что ВВП увеличится на 0,5–2%, а инфляция составит 4,5–6,5%.

Кто и как адаптируется

Adidas, приостановивший деятельность в России в марте 2022 года, рассматривает возможность продажи местного бизнеса иностранному инвестору, узнал «Ъ». Один из источников газеты рассказал, что таким образом может быть перезапущено около 100 магазинов в стране. В случае продажи российского подразделения стороннему инвестору стоит ожидать смены названия магазинов и цепочек поставок, считают эксперты.

Правительство внесло в Госдуму законопроект «О развитии технологических компаний в РФ». Он устанавливает критерии для определения малых технологических компаний, которые смогут воспользоваться мерами господдержки. В Минэкономразвития пояснили, что такие компании могут стать драйверами технологического суверенитета России за счёт большей гибкости и адаптивности к меняющимся условиям.

Минцифры и российские разработчики софта до конца мая 2023 года подпишут хартию, которая устанавливает максимальный порог ежегодного увеличения цен на ПО в размере 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год, выяснил «Ъ». Например, для 2022 года предельное удорожание составило бы 27%. На ограничение цен настаивали крупные потребители, которые не хотят переплачивать за отечественный софт. Однако источники «Ъ» среди участников рынка предупреждают, что инициатива замедлит выпуск новых продуктов.

Российские компании стали чаще обращаться к услугам центров мониторинга и контроля кибербезопасности из-за увеличения числа кибератак, следует из аналитического отчёта «Информзащиты». В первом квартале 2023 года спрос на такие услуги вырос на 25% год к году. На конце 2022-го объём всего рынка оценивался в 20 млрд рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Чистая прибыль российских компаний, занимающихся ремонтом самолётов Airbus и Boeing в 2022 году сократилась в 5,6 раза и составила 400 млн рублей, пишет РБК. Международные санкции, сложности с поставкой запчастей и снижение числа полётов в России привели к сокращению объёмов оказываемых услуг.

Продажи отечественной сельхозтехники в первом квартале 2023 года упали на 7,7% в денежном выражении и составили 51,8 млрд рублей. При этом спрос в объёмном выражении сократился на 25%. Эксперты ожидают дальнейшего сокращения продаж на фоне падения доходов аграриев и высоких экспортных пошлин на зерно.