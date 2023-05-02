День 433: Минцифры и российские разработчики подпишут хартию об ограничении роста цен на ПО Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 30 апреля — 2 мая: доллар — 80,5 рубля, евро — 88,37 рубля.
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ЦБ улучшил прогноз по инфляции и темпам роста российской экономики в 2023 году. Регулятор ожидает что ВВП увеличится на 0,5–2%, а инфляция составит 4,5–6,5%.
Кто и как адаптируется
Adidas, приостановивший деятельность в России в марте 2022 года, рассматривает возможность продажи местного бизнеса иностранному инвестору, узнал «Ъ». Один из источников газеты рассказал, что таким образом может быть перезапущено около 100 магазинов в стране. В случае продажи российского подразделения стороннему инвестору стоит ожидать смены названия магазинов и цепочек поставок, считают эксперты.
Правительство внесло в Госдуму законопроект «О развитии технологических компаний в РФ». Он устанавливает критерии для определения малых технологических компаний, которые смогут воспользоваться мерами господдержки. В Минэкономразвития пояснили, что такие компании могут стать драйверами технологического суверенитета России за счёт большей гибкости и адаптивности к меняющимся условиям.
Минцифры и российские разработчики софта до конца мая 2023 года подпишут хартию, которая устанавливает максимальный порог ежегодного увеличения цен на ПО в размере 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год, выяснил «Ъ». Например, для 2022 года предельное удорожание составило бы 27%. На ограничение цен настаивали крупные потребители, которые не хотят переплачивать за отечественный софт. Однако источники «Ъ» среди участников рынка предупреждают, что инициатива замедлит выпуск новых продуктов.
Российские компании стали чаще обращаться к услугам центров мониторинга и контроля кибербезопасности из-за увеличения числа кибератак, следует из аналитического отчёта «Информзащиты». В первом квартале 2023 года спрос на такие услуги вырос на 25% год к году. На конце 2022-го объём всего рынка оценивался в 20 млрд рублей.
Какие есть проблемы и трудности
Чистая прибыль российских компаний, занимающихся ремонтом самолётов Airbus и Boeing в 2022 году сократилась в 5,6 раза и составила 400 млн рублей, пишет РБК. Международные санкции, сложности с поставкой запчастей и снижение числа полётов в России привели к сокращению объёмов оказываемых услуг.
Продажи отечественной сельхозтехники в первом квартале 2023 года упали на 7,7% в денежном выражении и составили 51,8 млрд рублей. При этом спрос в объёмном выражении сократился на 25%. Эксперты ожидают дальнейшего сокращения продаж на фоне падения доходов аграриев и высоких экспортных пошлин на зерно.
Новости предыдущего дня, 1 мая — здесь.
Пчелы против мёда, рок против наркотиков
Скинхеды против расизма ещё.
Чувствую ушатают они такими законами зарплаты в ИТ до уровня сотрудников НИИ🤦♂️
Да просто не поможет.
Зароют цену во внедрение. Или в поддержку на два года
Депутаты против законов, налоговая против денег
Тут на днях была самая угарная новость месяца: https://tass.ru/politika/17633161
Щетаю, и правильно: негоже использовать эти богомерзкие вражьи сетевые протоколы, несущие ЛГБТ и попрание традиционных ценностей. Чебурнет должен работать исключительно на посконных православных протоколах, как того требует технологический суверенитет и независимость страны.
Он нам и нахуй не нужон TCP/IP ваш!
Или, как шутят за американских форумах - можно только CCCP/IP
Назовем его "своих не бросаем"😂
Лучше "Нас не догонят"
Ну раз он поддержал, значит точно ничего не сделают
В смысле "ничего"? Там можно неплохо попилить миллиарды деняк.
Ждём разработки отечественных http, ftp, ssh, imap и тд и тп
День 6384432: В России скончался последний программист в возрасте 46 лет
Сказки об инфляции — новый том от ЦБ.
Еще смешные наверно только сказки об росте экономики.
Всё вместе — сборник небылиц (-:
АБИБАС что-ли?
Так эта хартия, кроме рекомендации и PR эффекта на vc какой эффект будет иметь ? Я вот тоже могу хартию подписать и хер на нее забить завтра.
Очередной принудительный полусовковый картельный сговор,херня что нужно есть инфляция,рынок труда,оборудование и еще овер дохера факторов.
подпишут хартию, которая устанавливает максимальный порог ежегодного увеличения цен на ПО в размере 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год, выяснил «Ъ». Например, для 2022 года предельное удорожание составило бы 27%.
Если у ЦБ таки прорвётся крыша с инфляцией, недополучение доходов у разработчиков всякого госсофта будет наименьшим из наших проблем, не?
Нет. ЦБ не решает вопросы инфляции, занимаясь только имитацией деятельности.
Экономика недофинансирована, денежной массы не хватает. Инфляция тут - не главный целевой показатель.
И мы все понимает, что реально инфляция за последние годы выше декларируемой, значительно выше.
ЦБ просто договорились с Росстатом показать какие-то цифры, которые устроят большинство
хватит критиковать правительство и обвинять их в обмане. у вас как бота другая задача
Шо?
Расскажи мне еще о моих задачах
Малые технологические компании — есть роутер и 2 ноута? Приняты!
А могучих "отечественных" автопроизводителей никто не хочет ограничить? Или это другое?
Че то они затянули. Нужно по примеру коллег, продавать туркам. А потом через них гнать товар :)Правительство внесло в Госдуму законопроект «О развитии технологических компаний в РФ». Он устанавливает критерии для определения малых технологических компаний, которые смогут воспользоваться мерами господдержки.
Посмотреть бы на ништяки. Пока IT и так облизывают (по сравнению с другими, ну и за исключением нефтянки), что еще можно предложить? Полную отмену всех налогов?))
скоро:Аббибас во всех магазинах страны
Потому что инвестиции в ИТ стартап с вероятностью в 99% не отобьются если он будет только на российский рынок работать, поэтому стартапить в РФ становится занятием бессмысленным, и если не давать ИТ какие-то плюшки, то ИТ в РФ закончится через год. Но плюшки не помогут.
Подписывай хартию, не подписывай, рынок все равно сделает по своему.
Однако рыночек порешает, ну, дальше — больше
Президент подписал же закон, чтобы иностранные слова выдавить из страны. Почему минцифры не исполняет этот указ? Вместо хартии можно использовать: бумагу, документ, соглашение.
Президе́нт (от лат. praesidens, род. п praesidentis — сидящий впереди, во главе; председатель).
Кто подписал?
документ придется вычеркнуть.
ну все логично, нет запчастей, нет ремонта, нет денег за ремонт, все хорошо
Вот зачем изобретать велосипед, когда уже всё давно придумали:максимальный порог ежегодного увеличения цен
Отмените на 3 года инфляцию в стране указом и всё.не хотят переплачивать за отечественный софт
ввести временную администрацию, всё оплатить и передать обратно собственникам.
Повышение цен ПО на 15%+ в год? Пффф, тут производители фанеры цены в 1,5-2 раза будут повышать...